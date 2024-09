Amadeus con 'Chissà Chi È' e 'Suzuki Music Party'. Ottimi ascolti sui canali Warner Bros. Discovery

Ottimi ascolti per la serata evento condotta da AMADEUS. “CHISSÀ CHI È”, il game show prodotto da Endemol Shine Italy basato sul format americano di grande successo Identity, (andato in onda in access prime time in simulcast su Nove, Real Time, Dmax, Giallo, Food Network, MotorTrend, HGTV, Warner TV, K2 e Frisbee) con 1.600.000 spettatori pari al 8,8% di share e con un picco d’ascolto di 2.400.000 spettatori, è il programma di access prime time più visto di sempre sui canali Warner Bros Discovery. Anche sul NOVE con 926.000 spettatori e il 5,2% di share è il programma di access più visto di sempre. Con questi dati lo show si posiziona 4° programma più visto durante la messa in onda.

“SUZUKI MUSIC PARTY”, lo show musicale prodotto da Banijay Italia in collaborazione con FriendsTV, (andato in onda in prima serata in simulcast su Nove, Real Time, Dmax, Giallo, Food Network, MotorTrend, HGTV, Warner TV, K2 e Frisbee) con 968.000 spettatori pari al 7,1% di share e con un picco d’ascolto di 1.500.000 spettatori, è stato il 4° programma più visto durante la messa in onda e il 2° più visto della serata sui giovani con il 12% di share. In particolare sul NOVE registra 628.000 spettatori e il 4,6% di share.

L’intero portfolio Warner Bros. Discovery registra nel prime time l’8,6% di share, in seconda serata il 7,4% di share, mentre nelle 24 ore raggiunge il 9,5%, con NOVE, in particolare, 5° canale nazionale con il 5% di share in prime time.

Alessandro Araimo, Amministratore Delegato Italia & Iberia Warner Bros. Discovery:

“È stato un ottimo debutto e siamo davvero orgogliosi di aver proposto al pubblico italiano una serata-evento così attesa e coinvolgente che ci ha peraltro portato al nostro miglior risultato di sempre nella fascia dell’access prime time. Quello di Amadeus è un talento indiscusso e cristallino che ieri sera abbiamo potuto apprezzare in tutta la sua energia e autenticità e che ha portato sui nostri canali un nuovo ed importante pubblico. Insieme a lui, insieme a tutti i nostri talent e grazie alla forza creativa che riusciamo a esprimere siamo convinti di essere solo all’inizio di una lunga stagione, vivace e sorprendente, in cui ci impegneremo ad essere l’editore che più di ogni altro sia capace di attirare l’attenzione dell’audience, degli investitori e di tutti i soggetti che lavorano nell’industria televisiva”.