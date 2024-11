Elezioni USA 2024: Kamala Harris vs Donald Trump, la lunga notte in diretta Rai, Mediaset, La7 e Sky

Kamala Harris e Donald Trump, è l'ora del voto. Oggi, 5 novembre, gli Stati Uniti vanno alle urne per le elezioni presidenziali 2024: il Paese sceglie il nuovo presidente, destinato a raccogliere l'eredità di Joe Biden. La vicepresidente, subentrata in corsa al presidente uscente, contro l'ex presidente che punta a tornare alla Casa Bianca. I sondaggi delle ultime ore offrono un quadro all'insegna dell'equilibrio. Dalla Pennsylvania al Michigan, dal Nevada all'Arizona, dal Wisconsin al North Carolina passando per la Georgia, si profila un testa a testa all'ultimo voto.

La macchina elettorale è in pieno funzionamento da giorni, con quasi 80 milioni di americani che hanno già espresso il loro voto. Oltre 42milioni di elettori hanno votato in anticipo nei seggi, negli Stati che offrono questa possibilità, mentre oltre 35 milioni hanno inviato il loro voto per posta.

RAI - Nella notte italiana tra martedì 5 e mercoledì 6 novembre, gli Stati Uniti sceglieranno il nuovo Presidente, il quarantasettesimo della storia americana. Rai 1, Rai 2, Rai 3 e RaiNews24 saranno i canali protagonisti di una no-stop che comincerà alle 23:40 su Rai 1 con un’edizione speciale di “Porta a Porta”, in collaborazione con il Tg1, che si concluderà alle 6:30 quando la programmazione dedicata proseguirà con uno Speciale Tg1 in onda fino alle 9:50, seguito da uno Speciale Tg2 dalle 10:00 a mezzogiorno, e quindi di nuovo lo Speciale Tg1 dalle 14:00 alle 15:00.

Su Rai 3, invece, saranno tre le edizioni speciali del Tg3, la prima da mezzanotte del 5 alle 7 del mattino del 6 novembre, la seconda tra le 12:25 e le 12:55 e la terza tra le 14:50 e le 16:30. Ininterrotto, invece, dalla mezzanotte di martedì 5, il flusso informativo di RaiNews24 e RaiNews.it.

Anche Rai Radio 1 e i Gr dedicheranno ampio spazio alle elezioni. Si parte martedì 5 dalle ore 23:05 fino alle 2:00 con “Speciale tra poco in edicola” condotto da Stefano Mensurati. Dalle ore 2:05 alle 6:00 ci sarà lo “Speciale Gr1” condotto da Fabrizio Noli e Valeria Fraschetti. Alle 6:30 andrà in onda “Speciale Radio Anch'io” condotto da Giorgio Zanchini. E ancora, dalle 16:05 alle 17:30 ci sarà un altro “Speciale Gr1” condotto da Massimo Giraldi e Francesca Baronio. Tutti gli altri programmi di Radio 1 dedicheranno particolare attenzione alle elezioni americane.

MEDIASET - Nella notte tra martedì 5 e mercoledì 6 novembre, Mediaset offrirà una copertura speciale sull'elezione del 47esimo Presidente degli Stati Uniti, che vede protagonisti Kamala Harris e Donald Trump, con una programmazione dedicata e in collaborazione con TgCom24.

Martedì 5 novembre, la serata su Retequattro sarà dedicata all'evento con Bianca Berlinguer e il programma "È sempre Cartabianca", che seguirà in diretta le elezioni presidenziali americane. Lo speciale inizierà in prima serata e proseguirà fino alle 6 del mattino successivo, accompagnato da ospiti ed esperti, con costanti collegamenti con gli inviati Mediaset negli Stati Uniti. Durante la lunga diretta, verranno forniti aggiornamenti continui sui risultati elettorali, basati sui dati di Associated Press.

La copertura riprenderà mercoledì 6 novembre con Speciale Tg5 “Usa 2024 – La scelta americana”, condotto da Cesara Buonamici su Canale 5, dalle ore 6:00 alle 8:00. A partire dal pomeriggio, sempre su Retequattro, Videonews in collaborazione con Tgcom24 presenterà "Speciale – The President" con Giuseppe Brindisi, in diretta dalle 14:00 alle 19:00 circa, per analizzare i primi impatti del voto negli Stati Uniti. In serata, la programmazione continuerà con Mario Giordano e "Fuori dal Coro" che fornirà ulteriori aggiornamenti e approfondimenti sulle ultime notizie dagli Stati Uniti, sempre su Retequattro.

LA7 - Su LA7, la prima finestra della serata elettorale sarà alle 23:50 all'interno di diMartedì di Giovanni Floris, durante la quale il direttore del TgLa7 si collegherà per commentare i primi risultati elettorali in arrivo dall'Indiana e dal Kentucky. Successivamente, dalle 00:25 fino alle 9:40 del mattino, si svolgerà una lunga diretta con aggiornamenti in tempo reale, risultati dei singoli Stati e gli sviluppi della sfida tra i candidati alla presidenza. Durante la nottata, saranno presenti ospiti in studio e in collegamento, tra cui Aldo Cazzullo, Maurizio Molinari, Federico Rampini e Alessandra Sardoni, che offriranno analisi approfondite sull'impatto di queste elezioni sia a livello nazionale che internazionale.

L'impegno di LA7 per l'Election Day si estenderà per tutta la giornata, coinvolgendo i principali programmi della rete. Sin dal mattino e durante il daytime, gli aggiornamenti saranno continui, fino all'access prime time con Otto e Mezzo di Lilli Gruber e ai programmi di prima serata come La Torre di Babele di Corrado Augias. In seconda serata, Alessandro Barbero fornirà ulteriori approfondimenti, mentre la serata di lunedì 4 si chiuderà con la messa in onda del documentario Fahrenheit 11/9 di Michael Moore, che ripercorre la prima vittoria di Trump nel 2016.

SKY TG24 - Su Sky TG24 lunga diretta fiume per le elezioni presidenziali americane del 5 novembre. AMERICA 2024 - HARRIS VS TRUMP è il titolo della maratona del canale all news diretto da Giuseppe De Bellis, in onda dalle 23.00 alle 19.50 del 6 novembre. Oltre 20 ore di programmazione dedicata che racconteranno la sfida tra Kamala Harris e Donald Trump per la corsa alla Casa Bianca. Lo speciale sarà arricchito da collegamenti in diretta dagli headquarter di Kamala Harris e Donald Trump, dalla Pennsylvania, uno degli Stati chiave della battaglia elettorale e da Bruxelles, Londra, Gerusalemme e Beirut, per seguire ora dopo ora gli sviluppi del voto e le reazioni internazionali, legate all’enorme impatto che l’esito delle presidenziali statunitensi avrà sugli equilibri geopolitici, anche alla luce dei numerosi conflitti in corso.

Tra gli ospiti, che prenderanno parte alla maratona e contribuiranno ad approfondire l’analisi sugli sviluppi del voto: Lucia Annunziata, europarlamentare PD; Marco Bardazzi, giornalista e scrittore; Amb. Piero Benassi, già Rappresentante italiano presso l'UE; Silvia Berzoni, Chief Editor di Class CNBC; Brian Brokaw, già Campaign Manager di Kamala Harris; Amb. Giovanni Castellaneta, già Ambasciatore d'Italia a Washington; Martino Cervo, La Verità; Jennifer Clark, giornalista e scrittrice; Roberto D’Alimonte, politologo LUISS; Marta Dassù, Direttrice Aspenia; Mario Del Pero, docente di Storia degli Usa a Sciences Po; Alessia De Luca, analista ISPI; Arianna Farinelli, scrittrice e docente al Baruch College City University New York; Paolo Garimberti, editorialista La Repubblica; Andrea Graziosi, La Verità; Paolo Magri, Presidente Comitato Scientifico ISPI; Maurizio Molinari, editorialista La Repubblica; Letizia Moratti, Forza Italia; Giuliano Noci, Vice Rettore al Politecnico di Milano; Grover Norquist, Presidente Americans for Tax Reforms; Agnese Pini, direttrice QN; Lorenzo Pregliasco, Founding Partner Youtrend; Lia Quartapelle, PD; Christian Rocca, Direttore Linkiesta; Giuseppe Sarcina, Corriere della Sera; Silvia Sciorilli Borrelli, Financial Times; Stefano Stefanini, Consigliere Scientifico ISPI; Giulio Tremonti, Presidente Commissione Esteri Camera dei Deputati; Marco Tronchetti Provera, amministratore delegato di Pirelli; Amb. Michele Valensise, editorialista Huffington Post, già Segretario generale della Farnesina; Arturo Varvelli, European Council on Foreign Relations e Antonio Villafranca, Vicepresidente per la ricerca ISPI.

Sarà possibile seguire l’esito del voto e i suoi sviluppi, grazie al lavoro dell'intera redazione della testata che interpreterà tutti i dati in realtà aumentata, la rassegna live dei principali siti web e social che seguiranno il grande evento e un corner di approfondimento dedicato all’influenza e all’impegno politico dello show business a stelle e strisce. Inoltre, particolare attenzione sarà dedicata agli effetti della decisione dei cittadini statunitensi sull’Italia: saranno presenti, infatti, collegamenti con gli eventi dell’Ambasciata americana a Roma, dell’American Chamber a Milano e dell’Unione industriali a Torino.