Boing celebra 20 anni: il canale kids gratuito festeggia con un tour speciale e tante novità

Boing SpA, la società guidata dall’amministratore delegato Marcello Dolores e nata dalla joint-venture RTI Mediaset e Warner Bros. Discovery, oggi leader nel mercato dell’entertainment sul target kids e famiglie, celebra i primi 20 anni della rete ‘ammiraglia’ BOING, disponibile al canale 40 del digitale terrestre gratuito.

Lanciato il 20 novembre 2004, in occasione della Giornata Internazionale dell’infanzia & adolescenza, BOING è stato il primo canale in chiaro - al mondo! - dedicato 24 ore su 24 / 7 giorni su 7 ai bambini. Gratuito e sempre disponibile, BOING ha rappresentato una vera rivoluzione in una televisione che fino ad allora aveva dedicato ai più piccoli solo blocchi in determinate ore e giorni della settimana, e da venti anni BOING ogni giorno tiene compagnia ai bambini e alle famiglie con una programmazione di qualità dinamica e divertente.

Nel Back to School 2024 i brand del portfolio Boing SPA conquistano complessivamente il 18% di share sui Kids 4-10 anni, considerando i canali free to air - oltre a Boinganche Boing Plus eil prescolare Cartoonito (lanciati rispettivamente nel 2019 e nel 2011) - e i rispettivi servizi AVOD (Boing App e Cartoonito App). Per quanto riguarda solo BOING: a ottobre si conferma primo canale kids del mercato con oltre 24.000 spettatori medi e l’11% di share sui Bambini.

Il palinsesto di BOING si snoda tra avventura, magia e tanta comedy con serie animate, live action e film cult e nuovi protagonisti tutti da scoprire. A novembre riflettori puntati sullo show iconico CRAIG, in onda ogni giorno alle 19:30, mentre a dicembre tutti pronti per la seconda stagione della serie Friends, in prima tv free dal 2 dicembre, e per la prima tv assoluta del film Doraemon - Il film: Nobita e l'Utopia celeste, nella Serata Cinema di venerdi 6 dicembre alle 19:30.Senza dimenticare che l’universo di BOING è la casa dei grandi classici, dalle anime giapponesi Anni 80 degli inizi come Holly e Benjy e Hallo! Spank, oggi disponibili nella sezione ‘I Mitici’ della App, ai personaggi targati Looney Tunes e Scooby-Doo, e di protagonisti più recenti entrati nel cuore dei telespettatori come Teen Titans Go!, Lo straordinario mondo di Gumball, il fantasy Adventure Time.

Ma spazio anche a tante collaborazioni virtuose con i principali player del mercato kids, grazie ad accordi di broadcasting e commerciali studiati per i tanti brand di prestigio presenti sui vari canali del gruppo. Tra questi BEYBLADE X, property di cui BOING SPA detiene anche i diritti Licensing & Merchandisinggestiti direttamente dal dipartimento interno, il franchise POKÉMON di The Pokémon Company e molti altri.

Una ricchezza di offerta cui fa eco anche la varietà nelle modalità di fruizione dei contenuti televisivi, a dimostrazione del continuo investimento di BOING per stare al passo con i gusti e le passioni dei bambini e del loro universo in continua trasformazione. Ne sono dimostrazione la Boing App e la Cartoonito App, anch’esse completamente gratuite, con episodi in lingua originale, collection tematizzate, clip, anteprime e una sezione videogiochi con centinaia di giochi interattivi, mentre sono in via di finalizzazione piani di estensione del servizio sulle connected TV di Android, sia gratuite che con servizi ad abbonamento.

Per Marcello Dolores, Amministratore Delegato di BOING SpA, Boing rappresenta

“lo sviluppo di un’intuizione che oggi, come 20 anni fa, resta attualissima. Siamo stati i primi a portare ai bambini un canale televisivo dedicato che è stato subito percepito come uno spazio per i più piccoli con contenuti divertenti, dinamici e sicuri, un amico che potesse accompagnare i bambini e le bambine nel loro tempo libero. Una mission ancora attuale visto che, in uno scenario affollato e competitivo, restiamo il punto di riferimento per i kids e le loro famiglie, che ogni giorno scelgono i nostri amatissimi brand collegandosi sui canali tv e sulle app digitali, per un’esperienza di visione di grande qualità e ancora più ricca, ma sempre gratuita, “protetta” e raggiungibile facilmente da tutti”.

Il “Buon Compleanno Boing Tour”- tocca nell’ordine, le città di Roma, Napoli e Milano - ed è incentrato su giochi, sorprese e attività in field grazie alla presenza del gigantesco truck all’interno del quale, in totale sicurezza, i bambini potranno portare a termine varie challenge e conquistare il titolo di “Super Fan di Boing”! Tutte le attività ruoteranno intorno all’universo Boing con l’allestimento di 5 aree tematiche dove vivere esperienze uniche in compagnia di alcuni degli show più seguiti del canale. L’esperienza in compagnia di Bo e Bobosarà all’insegna di proiezioni luminose che inviteranno i bambini a muoversi in base alle immagini che appariranno sul pavimento; l’area Craigsarà caratterizzata da un ‘bosco’ pieno di misteri da risolvere e oggetti da cercare; nella stanza di Gumballi bambini avranno la possibilità di giocare a nascondino con i Watterson e rintracciare i personaggi della serie attraverso un gioco di realtà aumentata; nella sezione Teen Titans Go spazio a prove di agilità e destrezza in compagnia degli eroi di Jump City; mentre nella zona LEGO® DreamZzz™, i bambini dovranno mettere alla prova i loro ricordi affrontando un gioco di Memory con carte magnetiche. Fermata finale al corner foto per lo scatto da inserire nel ‘certificato’ ufficiale e portare a casa un ricordo indelebile della giornata!

Per accontentare i bambini di tutte le età, non mancherà un’area dedicata ai più piccoli targata Cartoonito, il ‘sister-channel’ al 46 del DTT che si rivolge al target prescolare, con sticker e album da colorare e video dei programmi più seguiti, tra cui la nuovissima produzione originale al via il 30 settembre, Chi ha sfidato Ninna e Matti?. Inoltre, saranno presenti corner dedicati alla Boing App - l’app gratuita che permette di guardare il canale in streaming e accedere a un vasto catalogo di episodi on demand - dove i bambini potranno provare in anteprima l’esclusivo gioco multi-player di Boing.

Grazie alla collaborazione con tanti amici del canale, il Buon Compleanno Boing Tourprevede anche l’esclusivo gazebo di LEGO Italia dedicato ai protagonisiti delle serie LEGO Friends, Ninjago e City, con aree gioco e tantissimi gadget; il gazebo di MELINDA, per una merenda a base di Melinda Squeez; il gazebo di Fruittella, parte del gruppo PERFETTI VAN MELLE, con attività per tutti i bambini;ed in prossimità dell’area di Cartoonito lo spazio di Lactalis Nestlé Prodotti Freschi (LNPF), per una gustosa merenda in compagnia di Frùttolo!

“Boing, grazie alla partnership e all’impegno di due importanti editori come Warner Bros. Discovery e RTI Mediaset, mantiene salda la sua posizione di leadership, con brand amatissimi che ogni giorno raggiungono in media oltre 2 milioni di Individui e quasi 600.000 Bambini - dichiara Marcello Dolores, AD di Boing SpA. Il tour 2024 è l’occasione per celebrare un portfolio di canali lineari e app che ogni giorno, da 20 anni a questa parte, dimostrano la forza, la dinamicità e la ricchezza della nostra offerta”.

Il tour partito da Roma, il 28 e 29 settembre, in Viale Europa (tra Viale Tupini e Viale Pasteur), con il patrocinio del Comune di Roma Municipio IX Roma Eur; per poi arrivare a Napoli, il 5 e 6 ottobre, in Piazza Dante; e Milano, il 12 e 13 ottobre, a City Life, in Piazza Tre Torri - Piano 1. Tutti gli eventi sono gratuiti e si svolgeranno dalle 10:00 alle 19:00.

BOING S.p.A. – società nata dalla joint-venture RTI Mediaset e Warner Bros. Discovery – è editore leader nel mercato dell’entertainment sul target bambini e famiglie con i canali free to air Boing (40 del DTT), Boing Plus (DTT 45), Cartoonito (DTT 46) e dei rispettivi servizi AVOD: Boing App e Cartoonito App, le applicazioni gratuite - disponibili su Android (Google Play), iOS (Apple Store) e App Gallery di Huawei – che permettono ai bambini di seguire i canali lineari e di fruire di un catalogo di video ed episodi disponibili on demand - rilasciati anche in lingua originale, giochi e contenuti esclusivi.