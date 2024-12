Guarda OGGI in Diretta Streaming su Digital-News | Live Tech Talk - Editori e Canali

Guarda in Diretta Streaming il Live Tech Talk - Editori e Canali



Non perdere l'opportunità di partecipare al nuovo TECH TALK, un evento di grande rilevanza organizzato da Comunicare Digitale in collaborazione con Digital-News.it. Questo incontro informativo, è il punto di riferimento per chi è interessato ai temi dei Media, del Digitale, delle Telecomunicazioni, della Tecnologia, dell'Industria e dell'Innovazione.

L'ultimo Tech Talk del 2024 si configura come un evento straordinario, capace di catturare e sintetizzare le trasformazioni più significative che stanno ridisegnando il panorama mediatico italiano. Questo appuntamento rappresenta non solo un momento di riflessione ma anche un'importante proiezione verso il futuro, offrendo spunti concreti e stimolanti su come il settore stia affrontando sfide e opportunità. L'evento si propone di celebrare le innovazioni in corso, mettendo in evidenza come i media stiano evolvendo in risposta a un pubblico sempre più frammentato e multicanale, e al contempo traccia le direttrici delle nuove frontiere della comunicazione.

Al centro dell'attenzione si trovano due protagonisti emblematici del panorama mediatico attuale: Gambero Rosso e Urania TV. Questi due marchi incarnano l'essenza della comunicazione contemporanea, rappresentando approcci innovativi che trascendono i confini tradizionali dei loro rispettivi settori. Gambero Rosso, leader nell'enogastronomia, si è trasformato in un punto di riferimento per un pubblico che cerca autenticità e innovazione, mentre Urania TV, con la sua proposta focalizzata sulla fantascienza e sulla cultura pop, è riuscita a consolidarsi come una realtà dinamica e inclusiva, capace di attrarre una comunità globale di appassionati.

Lorenzo Ruggeri, Direttore Responsabile di Gambero Rosso, offrirà una prospettiva unica su come un marchio storico sia riuscito a evolversi, combinando tradizione e innovazione digitale. Ruggeri analizzerà il percorso di trasformazione del brand, evidenziando come una realtà editoriale possa crescere oltre i suoi confini tradizionali, diventando una piattaforma multicanale in grado di coinvolgere un pubblico diversificato. La capacità di Gambero Rosso di unire contenuti di alta qualità con strategie di comunicazione digital-first rappresenta un case study di successo per l’intero settore.

Dall'altro lato, Marco Cossu di Urania TV, il Canale 260 del digitale terrestre, illustrerà la strategia editoriale che ha portato questo progetto a distinguersi in un segmento di nicchia ma straordinariamente vivace. L’approccio di Urania TV si basa sulla costruzione di una proposta di valore per le comunità di appassionati, che sempre più spesso si identificano in esperienze condivise a livello globale. Cossu approfondirà il ruolo dei contenuti nella creazione di un legame emotivo con il pubblico, dimostrando come la fantascienza e la cultura pop possano fungere da vettori per un dialogo culturale innovativo.

Guido Fermetti di Persidera S.p.A. completerà il panel con l'annuncio di una nuova iniziativa strategica, simbolo del fermento che attraversa il settore mediale italiano. Il suo intervento metterà in luce l’importanza delle infrastrutture tecnologiche per supportare l’evoluzione della comunicazione, sottolineando come le sinergie tra tecnologia e contenuti siano fondamentali per affrontare il futuro.

L’evento non si limiterà a una discussione teorica, ma aprirà significativi scenari su sviluppi concreti del settore. Verranno approfonditi i più recenti aggiornamenti di Fast Channels Network, piattaforma che sta rivoluzionando l’approccio alla distribuzione dei contenuti digitali, e la collaborazione tra Lega Serie A e Meta per contrastare la pirateria online, un tema cruciale per la sostenibilità economica dell’intero ecosistema dei media. Ulteriore rilievo sarà dato all’accordo tra Lega Nazionale Professionisti B ed EI Towers S.p.A., che rappresenta un passo importante verso l’ottimizzazione delle infrastrutture per la trasmissione di contenuti sportivi, con implicazioni dirette sulla qualità e l'accessibilità delle trasmissioni.

Lo sguardo si allargherà anche a due appuntamenti internazionali di grande interesse: il FED ESPANA 2025, previsto per il 27 marzo a Madrid, e la 22ª edizione del FED 2025, che avrà luogo il 5 e 6 giugno presso il suggestivo Real Collegio di Lucca. Questi eventi, di rilievo mondiale, rappresentano non solo un’opportunità di confronto tra i maggiori attori del settore ma anche una piattaforma per delineare le strategie future. L’attenzione sarà rivolta alla condivisione di best practice e all’analisi delle tendenze emergenti che stanno ridisegnando il panorama globale dei media.

La diretta, trasmessa su www.fed2025.com e sui principali canali social, sarà un momento di riflessione collettiva, capace di chiudere l’anno con uno spirito ottimistico e ambizioso, pronto a raccogliere le sfide e le opportunità che si prospettano nel 2025. Più di un semplice evento mediatico, il Tech Talk si configura come un osservatorio privilegiato sulle trasformazioni in corso, offrendo un quadro dettagliato e prospettico sul futuro della comunicazione italiana. Attraverso il dialogo tra tradizione e innovazione, locale e globale, tecnologia e contenuti, questo appuntamento pone le basi per una comprensione approfondita delle dinamiche che guideranno il settore nei prossimi anni.

L'evento inizierà alle ore 12:00 con una discussione che si protrarrà per oltre trenta minuti.

Sarà arricchita da video, domande e contributi sui temi più attuali, rendendo l'incontro interattivo e coinvolgente.

Andrea Michelozzi di Comunicare Digitale sarà il moderatore dell'evento, garantendo una conduzione professionale e dinamica. Non solo potrai partecipare dal vivo, ma gli eventi saranno trasmessi in diretta su www.forumeuropeo.tv e saranno disponibili on-demand sui profili social di Comunicare Digitale e su YouTube Digital-News.it.

Unisciti a noi per il TECH TALK e scopri come l'innovazione sta plasmando il futuro dell'industria dei Media. Non perdere questa occasione per aggiornarti sulle ultime tendenze e fare networking con professionisti del settore. Per ulteriori dettagli e per registrarti, visita il sito ufficiale del Forum Europeo Digitale. Ti aspettiamo!

