Benvenuto 2025! Aspettando il nuovo anno con i programmi TV della notte di San Silvestro

La televisione italiana si prepara a celebrare la notte di San Silvestro e il Capodanno con una programmazione che abbraccia generi, stili e atmosfere diverse, offrendo qualcosa per tutti i gusti. Anche quest'anno, il mezzo televisivo si conferma un pilastro insostituibile per chi sceglie di trascorrere l'ultimo dell'anno e il primo gennaio in compagnia di spettacoli di qualità. La serata del 31 dicembre si aprirà alle 20.30, come da tradizione, con il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, un appuntamento istituzionale che unisce gli italiani in un momento di riflessione e auguri per l'anno che verrà. Dopo il discorso, ogni rete prenderà il suo corso, dando il via a una notte di intrattenimento.

Rai1 ospiterà "L'Anno che verrà", il grande spettacolo di piazza che quest'anno sarà trasmesso dal suggestivo lungomare di Reggio Calabria. La trasmissione, condotta da Marco Liorni, si preannuncia come un evento spettacolare e variegato, con un parterre di ospiti che rappresentano il meglio della musica e dell'intrattenimento italiano. Tra i protagonisti della serata ci saranno i Ricchi e Poveri, icone della musica leggera italiana, e Anna Oxa, una delle voci più potenti e riconoscibili del panorama musicale nazionale. Sul palco saliranno anche artisti contemporanei come Diodato, vincitore di Sanremo 2020, Arisa, J-Ax, e Leo Gassman, giovane cantautore in ascesa. Spiccano inoltre nomi storici come Patty Pravo e Cristiano Malgioglio, che sapranno unire diverse generazioni di telespettatori. L'evento sarà arricchito da performance di intrattenitori come Nino Frassica, Rettore e Clementino, promettendo momenti di leggerezza e grande energia. Per chi preferisce lo streaming, lo spettacolo sarà visibile anche su Rai Play. Su Rai2, la magia dei classici Disney prenderà vita con la trasmissione del celebre film d'animazione "Gli Aristogatti", una scelta perfetta per le famiglie. La storia di Duchessa, Romeo e i loro adorabili cuccioli continua a incantare generazioni, grazie a un mix di musiche memorabili e atmosfere parigine irresistibili. Rai3, invece, punta sull'umorismo surreale di Roberto Benigni con "Il piccolo diavolo", una commedia irresistibile che vede l'attore toscano nei panni di un diavolo pasticcione al fianco di Walter Matthau. Il film rappresenta una delle punte di diamante della filmografia di Benigni, capace di mescolare risate e spunti di riflessione. Su Rai5, spazio alla grande musica con il "Concerto di San Silvestro" della Sudtirol Filarmonica. Gli appassionati di musica classica potranno godere di un’esibizione orchestrale che promette di emozionare e ispirare, offrendo un preludio perfetto al nuovo anno.

Passando a Canale 5, il palco di Piazza Duomo a Catania farà da sfondo a "Capodanno in musica", condotto da Federica Panicucci e Fabio Rovazzi. La trasmissione, che partirà subito dopo il discorso del Presidente Mattarella, metterà in scena una vera e propria festa musicale, con la partecipazione di Gigi D'Alessio e delle giovani promesse della scuola di "Amici". Il programma si propone come un ponte tra tradizione e innovazione musicale, ideale per intrattenere grandi e piccoli. Su Rete 4, la serata sarà all’insegna del cinema, con una doppietta di film che uniscono azione e romanticismo. Alle 21.25 andrà in onda "Ocean's Eleven", il celebre heist movie con George Clooney e Brad Pitt, seguito alle 23.50 da "Innamorati cronici", una commedia romantica perfetta per chi cerca una conclusione dolce alla serata. Italia 1 punta invece su una dose massiccia di azione e adrenalina con "Independence Day", il film di fantascienza diretto da Roland Emmerich che continua a catturare l'immaginazione del pubblico con le sue spettacolari scene di distruzione e il carisma di Will Smith.

La7 celebra il cinema classico con una maratona che include "Indovina chi viene a cena", un capolavoro con Spencer Tracy e Katharine Hepburn, "Sabrina" di Billy Wilder e "Caccia al ladro" con Cary Grant e Grace Kelly, offrendo una notte di grande cinema per gli amanti dei classici.

Nove propone un'offerta musicale interessante con Tutti Cantano i Queen, serata evento con due tra i più iconici concerti della band inglese - il Queen Live At Wembley Stadium del 1986 e il Freddie Mercury Tribute Concert del 1992 - per la prima volta in versione "karaoke" (con i testi delle canzoni a scorrimento), permettendo così di cantare i più grandi successi della band. Il Freddie Mercury Tribute Concert è l'evento tenutosi il 20 aprile 1992 al Wembley Stadium di Londra, con una straordinaria schiera di artisti, tra cui Elton John, David Bowie, George Michael, Liza Minnelli e molti altri.

Passando al 1 gennaio, a tenere banco sono i tradizionali concerti. La bacchetta di Daniel Harding, le voci di Mariangela Sicilia e Francesco Demuro e la danza dell'Aterballetto: sono i protagonisti del Concerto di Capodanno dal Teatro La Fenice di Venezia, in onda alle 12.20 su Rai 1 (e alle 17.30 su Rai 5).

Alle 13.30 su Rai2 c'è il Concerto di Capodanno da Vienna con i Wiener Philharmoniker, diretti dal maestro Riccardo Muti, un appuntamento imprescindibile per milioni di persone nel mondo.

L'Orchestra Filarmonica di Vienna, ambasciatrice della cultura nel mondo, suonerà intramontabili brani della tradizione classica per trasmettere a tutti i popoli il proprio personale augurio di buon anno, unito a messaggi di pace, fratellanza e amicizia. Il concerto, riproposto anche alle 20.00 sui Rai 5 - sarà diretto per la settima volta da Muti, sempre nella cornice della Sala d'Oro del Musikverein di Vienna. Sky Cinema inaugura il 2025 con la prima tv di Dune - parte due, in onda mercoledì 1° gennaio alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su Now e disponibile on demand.

Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K. Il pluripremiato regista Denis Villeneuve torna dietro la macchina da presa per il secondo capitolo della saga ispirata al celebre romanzo Dune di Frank Herbert. Sempre mercoledì Canale 5 propone l'anteprima assoluta del film con Massimo Boldi, A Capodanno tutti da me. Nel cast, Nancy Brilli, Paolo Conticini, Massimo Ceccherini, Francesca Manzini, Raffaella Fico, Federica Lucaferri, con la partecipazione straordinaria di Alessandro Greco e Giucas Casella, e con Simone Montedoro, Emanuela Fresi, Augusto Fornari, Lallo Circosta, Nathalie Caldonazzo.