Donald Trump torna alla Casa Bianca: insediamento in diretta tv Rai, Mediaset, La7, SkyTG24

Donald Trump si prepara a fare il suo ritorno ufficiale alla Casa Bianca come 47° Presidente degli Stati Uniti d’America, un evento che già si preannuncia storico e carico di significato. La cerimonia d’insediamento, che si terrà lunedì 20 gennaio 2025, attirerà l’attenzione dell’intero pianeta, con occhi puntati su una Washington in pieno inverno, avvolta da temperature rigide che scenderanno ben al di sotto dello zero. Proprio a causa delle avverse condizioni climatiche, che prevedono una temperatura tra i -5 e i -6 gradi, per la prima volta nella storia moderna il giuramento presidenziale non si svolgerà sui tradizionali gradini del Campidoglio, ma all’interno della Capital One Arena, una delle strutture più grandi e prestigiose della città, capace di ospitare fino a 20.000 persone. Nonostante il cambiamento di location, la tradizionale sfilata lungo il National Mall verrà mantenuta, con la partecipazione di circa 7.500 persone già confermate.

Il ritorno di Donald Trump alla presidenza non rappresenta solo un momento significativo per la politica americana, ma anche un evento che scuote profondamente l’intero panorama politico e sociale mondiale. Il giuramento sarà trasmesso in diretta dalle principali emittenti televisive globali, con milioni di spettatori pronti a seguire ogni dettaglio di una cerimonia che, per molti, segna l’inizio di una nuova fase nella storia degli Stati Uniti. In Italia, grazie al fuso orario che ci separa da Washington, l’evento potrà essere seguito nel tardo pomeriggio, con il momento clou del giuramento previsto alle ore 17:47 italiane, corrispondenti alle 11:47 del mattino negli USA. Per l’occasione, le emittenti italiane Rai, Mediaset, La7 e Sky Tg24 hanno predisposto una programmazione straordinaria, offrendo agli spettatori una copertura approfondita e multidimensionale.

La programmazione RAI: uno sguardo attento e completo sull’evento - La Rai si distingue per la sua attenzione ai dettagli, offrendo una copertura che coinvolge televisione, streaming e radio. Su Rai 1, dalle ore 17:05, andrà in onda uno speciale Tg1 condotto dal caporedattore Oliviero Bergamini, che seguirà tutte le fasi dell’insediamento presidenziale con aggiornamenti minuto per minuto, ospiti in studio, analisi e collegamenti in diretta dagli Stati Uniti. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming su Rai Play, garantendo una fruizione accessibile a chiunque, ovunque si trovi. Parallelamente, Rai News 24 offrirà una copertura continua dell’evento, partendo dalle prime ore del mattino negli USA per accompagnare gli spettatori italiani fino a tarda serata, con analisi e commenti sui risvolti politici e sociali dell’insediamento. Anche la radio avrà un ruolo di rilievo: su Rai Radio 1, lo Speciale GR1, in diretta dalle 17:05, si concentrerà sulla cerimonia, offrendo un racconto puntuale e coinvolgente per gli ascoltatori.

MEDIASET: un approfondimento tra informazione e analisi politica - Mediaset non è da meno nella sua copertura dell’insediamento di Donald Trump, con una programmazione diversificata che coinvolge Tgcom24, Retequattro e Canale 5. Tgcom24 darà il via alle trasmissioni speciali a partire dalle 14:30, con Dario Donato che analizzerà l’attesa degli americani nelle ore precedenti il giuramento. Su Retequattro, Sabrina Scampini condurrà uno speciale dal titolo Il ritorno di Trump, in onda dalle 16:45 alle 18:55, per approfondire il contesto politico e sociale che ha portato al secondo mandato presidenziale dell’ex tycoon. Canale 5, durante Pomeriggio Cinque con Myrta Merlino, dedicherà uno spazio all’evento con collegamenti e commenti in diretta. La serata su Retequattro sarà dominata dall’analisi politica e dall’approfondimento: in access prime time, Paolo Del Debbio con 4 di Sera proporrà aggiornamenti e commenti in tempo reale, mentre Nicola Porro, in prima serata con Quarta Repubblica, offrirà una disamina degli eventi della giornata e delle loro implicazioni globali. Tutte le dirette saranno disponibili in streaming su Mediaset Infinity, rendendo l’evento accessibile anche al pubblico online.

LA7: uno storytelling d’autore sull’insediamento di Trump - Su La7, il direttore del Tg, Enrico Mentana, guiderà uno speciale in onda dalle 17:30, fornendo un racconto dettagliato e approfondito dei momenti più significativi della cerimonia. Lilli Gruber, durante una puntata straordinaria di Otto e mezzo, commenterà le implicazioni globali del secondo mandato di Trump direttamente dal World Economic Forum di Davos, in Svizzera, con ospiti illustri come Alessandra Galloni, Marco Travaglio, Lucio Caracciolo e Mariolina Sattanino. La programmazione serale culminerà con un evento esclusivo: Corrado Augias presenterà La Torre di Babele, uno speciale dedicato al nuovo panorama politico americano e al ruolo di Elon Musk come figura influente nel ritorno di Trump. La serata si concluderà con la prima visione del documentario It Musk Be Love, che esplorerà il controverso rapporto tra il Presidente e l’imprenditore visionario. Tutti i contenuti saranno disponibili in streaming sul sito e sull’app di La7.

SKY TG24: una copertura internazionale con approfondimenti di qualità - Sky Tg24 proporrà una copertura completa dell’evento con lo speciale Inauguration Day, in onda a partire dalle 17:00. Liliana Faccioli Pintozzi guiderà la trasmissione, affiancata da un team di inviati internazionali: Federico Leoni e Cristiana Mancini da Washington e Jacopo Arbarello da Kiev, per un’analisi delle reazioni globali all’insediamento di Trump. Tra gli ospiti in studio ci saranno personalità di spicco come Paolo Magri, Marco Bardazzi, Valbona Zeneli e Mario Del Pero, che offriranno approfondimenti sulle conseguenze geopolitiche e sociali del nuovo mandato presidenziale. La diretta sarà disponibile anche in streaming su Sky Tg24, garantendo un accesso immediato a chiunque voglia seguire l’evento in tempo reale.