Festival di Sanremo 2025 su Rai 1 e Rai 4K, novità, ospiti e programmazione della 75ª edizione

La 75ª edizione del Festival di Sanremo si preannuncia come uno degli eventi musicali più spettacolari e attesi dell’anno. Con ventinove canzoni in gara e un cast di artisti che spazia dalle giovani promesse ai veterani della musica italiana, il Teatro Ariston si trasformerà ancora una volta nel tempio della canzone italiana. La conduzione di Carlo Conti, supportato da ben dodici co-conduttori, promette una kermesse all’insegna dell'amicizia e della condivisione, in linea con il celebre pensiero di Ezio Bosso: “La musica, come la vita, si fa insieme”.

La manifestazione, che andrà in onda su Rai 1, Rai Radio2, RaiPlay e Rai 4K dall’11 al 15 febbraio, vedrà la partecipazione di artisti del calibro di Achille Lauro, Giorgia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Marcella Bella, Rocco Hunt e molti altri. Saranno quattro i talenti selezionati attraverso Sanremo Giovani 2024 che si contenderanno la vittoria nella sezione Nuove Proposte: Alex Wyse, Maria Tomba, Settembre e Vale LP. Tutti i cantanti saranno accompagnati dall’Orchestra del Festival, composta da musicisti professionisti selezionati dalla Rai e dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, oltre ai vocalist.

Il programma prevede una struttura consolidata che si articolerà in cinque serate. La prima sarà dedicata alla presentazione di tutte le canzoni in gara, votate dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. Nella seconda e nella terza serata gli artisti si alterneranno sul palco, sottoponendosi al giudizio del pubblico attraverso il Televoto e della Giuria delle Radio. La quarta serata sarà invece dedicata alle cover, con i cantanti in gara che interpreteranno brani iconici della musica italiana e internazionale insieme a ospiti speciali. Infine, nella serata conclusiva, le votazioni decreteranno il vincitore del Festival, con una doppia fase di votazione che porterà a una classifica finale tra i primi cinque artisti più votati.

Non mancheranno gli ospiti d’eccezione, tra cui spiccano le cantanti Noa e Mira Awad, simbolo di pace, che proporranno una loro versione di "Imagine" di John Lennon. Sul palco saliranno anche i Duran Duran, che torneranno a Sanremo dopo 40 anni, e artisti come Jovanotti, Damiano David dei Måneskin e il cast del film "Follemente" di Paolo Genovese. Inoltre, saranno premiati con riconoscimenti alla carriera Antonello Venditti e Iva Zanicchi. Anche i palchi esterni giocheranno un ruolo centrale: il Suzuki Stage di Piazza Colombo ospiterà Raf, Big Mama, Ermal Meta, Benji & Fede e Tedua, mentre sulla nave Costa Toscana si esibiranno i Planet Funk nella serata finale.

L’intero evento sarà reso ancora più spettacolare grazie a una scenografia all’avanguardia, progettata dall’architetto Riccardo Bocchini. La sua "Techno Hall" si caratterizzerà per un design innovativo con pareti/scultura mobili e tecnologie avanzate di illuminazione e video. La regia di Maurizio Pagnussat, coadiuvata da un sistema di ripresa evoluto con dodici telecamere UHD e lo "Spartito Digitale" per la sincronizzazione di effetti speciali, inquadrature e scenografie, garantirà uno show visivamente straordinario.

La copertura mediatica sarà totale grazie alla presenza di Rai Radio2 come radio ufficiale del Festival e alla massiccia diffusione dei contenuti attraverso i social media e le piattaforme digitali Rai. Su RaiPlay saranno disponibili tutte le esibizioni, le interviste esclusive e un format speciale intitolato "Conversazione – Sanremo Edition", in cui il pubblico potrà interagire direttamente con i protagonisti della kermesse. Inoltre, Rai Radio2 avrà tre punti strategici per trasmettere il Festival: il Box in piazza Borea d’Olmo, il negozio OVS in via Matteotti e la Blue Room nel backstage dell’Ariston, per interviste in diretta.

La programmazione televisiva sarà caratterizzata da una copertura capillare che coinvolgerà diversi canali Rai. Oltre alle trasmissioni su Rai 1 e RaiPlay, le principali testate giornalistiche della Rai dedicheranno ampi spazi alla manifestazione con servizi speciali, interviste e collegamenti in diretta. RaiNews24 seguirà quotidianamente l’evento con approfondimenti e aggiornamenti in tempo reale. Rai Italia, destinata agli italiani all’estero, trasmetterà il Festival in tutto il mondo, permettendo anche a chi vive lontano di seguire ogni dettaglio della kermesse.

Il Festival sarà accessibile a tutti grazie all’impegno di Rai Pubblica Utilità, che garantirà sottotitoli in diretta su Televideo, audiodescrizioni e traduzioni in Lingua dei Segni Italiana (LIS) su RaiPlay. Inoltre, due format giornalieri, "Sanremo Accessibile 2025 il giorno dopo… dietro le quinte tra interviste e curiosità" e "Sanremo 2025 il giorno dopo… dettagli e curiosità", offriranno un approfondimento accessibile su tutto ciò che avviene durante la manifestazione.

Dopo il Festival, ci sarà spazio anche per il "Dopofestival - Tutti guardano Sanremo", condotto da Alessandro Cattelan con Selvaggia Lucarelli e Anna Dello Russo, che offrirà un commento a caldo su ogni serata con ospiti, musica live e i migliori contenuti social legati alla kermesse. Il "PrimaFestival", condotto da Bianca Guaccero e Gabriele Corsi, accompagnerà il pubblico ogni sera con interviste, anticipazioni e dietro le quinte del Festival.

Infine, Rai investirà ancora una volta in una produzione tecnologicamente all’avanguardia, con la trasmissione del Festival in formato 4K nativo e audio Dolby Atmos, garantendo una qualità audio-video immersiva per il pubblico. Un team di oltre 340 professionisti lavorerà dietro le quinte per assicurare il successo dell’evento, con 12 telecamere UHD, effetti scenici all’avanguardia e una produzione che unirà tradizione e innovazione. Le tecnologie impiegate includeranno il software Cue Pilot, utilizzato per la sincronizzazione delle riprese e degli effetti scenici, e il sistema Disguise, che permetterà la gestione della grafica in tempo reale. L'illuminazione sarà curata con un impianto di oltre 600 proiettori motorizzati e un sofisticato sistema di barre LED per creare effetti dinamici in sintonia con le esibizioni. L’audio sarà gestito da un complesso sistema di mixer digitali e diffusori per garantire un’esperienza sonora di altissima qualità, con test sperimentali in Dolby Atmos per future trasmissioni immersive.

Anche la città di Sanremo sarà coinvolta nell’evento con il progetto "Tra Palco e Città", che prevede esibizioni, collegamenti in diretta e attività interattive per il pubblico. La sicurezza e la logistica saranno coordinate dalla Rai in collaborazione con le autorità locali, garantendo un’organizzazione impeccabile dell’intera manifestazione.

Sanremo 75 non sarà solo un Festival della Canzone Italiana, ma un’esperienza immersiva che unirà generazioni, culture e stili musicali diversi, riaffermando il ruolo centrale della musica come linguaggio universale di condivisione ed emozione.