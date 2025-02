Guarda OGGI in Diretta Streaming su Digital-News | Tv Regionali tra Presente e Passato

Guarda in Diretta Streaming il Live Tech Talk - Tv Regionali tra Presente e Passato



Clicca nella finestra qui sotto per seguire il dibattito in streaming dalle ore 12.00.



Segui l'evento su Digital-News.it, prodotto da Comunicare Digitale

Media Partner: Digital-News.it.

Non perdere l'opportunità di partecipare al nuovo TECH TALK, un evento di grande rilevanza organizzato da Comunicare Digitale in collaborazione con Digital-News.it. Questo incontro informativo è il punto di riferimento per chi è interessato ai temi dei Media, del Digitale, delle Telecomunicazioni, della Tecnologia, dell'Industria e dell'Innovazione.

La nuova stagione dei Tech Talk si apre con un focus su un tema di grande interesse e attualità: quello delle Tv Regionali. Queste realtà, spesso sottovalutate, rappresentano un pilastro fondamentale dell'informazione locale, svolgendo un ruolo cruciale nel presidio dei territori e nella valorizzazione delle specificità regionali. La loro importanza si estende ben oltre l'informazione, toccando aspetti chiave come l'occupazione, la crescita delle PMI e la competitività nel mercato dei media. Attraverso produzioni verticali di alta qualità, le Tv Regionali si confermano attori imprescindibili del panorama mediatico italiano, contribuendo a preservare e innovare il tessuto culturale e produttivo delle comunità locali.

Al centro dell'attenzione troviamo tre figure di primo piano, espressione della vivacità e della capacità di evoluzione del settore: Maurizio Giunco, Presidente delle Tv Locali di Confindustria Radio Tv, Lia Serreli, Direttore Generale di Videolina, e Claudito Cutigni, COO di Rtv38. Questi protagonisti offriranno un’analisi dettagliata sulle sfide e le opportunità che le Tv Regionali devono affrontare in un’epoca caratterizzata da una crescente digitalizzazione e dalla necessità di sviluppare nuovi modelli di business sostenibili.

Maurizio Giunco porterà il punto di vista istituzionale, evidenziando il ruolo strategico delle emittenti locali nel contesto della trasformazione digitale e della ridefinizione dei modelli di fruizione dei contenuti. Il suo intervento analizzerà le politiche di sostegno al settore e le prospettive di crescita per le realtà locali, sottolineando come l’innovazione tecnologica possa rappresentare un volano per il rilancio dell’intero comparto.

Lia Serreli, alla guida di Videolina, racconterà l’esperienza di un’emittente che ha saputo rinnovarsi senza perdere il proprio radicamento territoriale. Il suo contributo si concentrerà sulla capacità di coniugare informazione locale e strategie digital-first, offrendo un modello di successo che punta su contenuti di alta qualità, interazione con il pubblico e un utilizzo efficace delle piattaforme digitali per ampliare la propria audience.

Claudito Cutigni, responsabile operativo di Rtv38, metterà in luce le dinamiche produttive delle Tv Regionali, mostrando come queste realtà siano in grado di generare contenuti verticali di forte impatto. Il suo intervento approfondirà il ruolo della produzione di qualità come elemento distintivo e valore aggiunto per le emittenti locali, analizzando le strategie per mantenere un elevato livello di competitività in un mercato sempre più affollato e frammentato.

L’evento non si limiterà a una discussione teorica, ma offrirà spunti concreti su come le Tv Regionali possano affrontare le sfide della contemporaneità, dall’adozione di nuove tecnologie alla creazione di modelli di business innovativi. Il Tech Talk rappresenterà un’occasione imperdibile per comprendere come queste emittenti stiano evolvendo in risposta ai cambiamenti del settore e quali strategie possano essere adottate per garantire loro un futuro solido e sostenibile.

Lo sguardo si allargherà anche a due appuntamenti internazionali di grande interesse: il FED ESPANA 2025, previsto per il 27 marzo a Madrid, e la 22ª edizione del FED 2025, che avrà luogo il 5 e 6 giugno presso il suggestivo Real Collegio di Lucca. Questi eventi, di rilievo mondiale, rappresentano non solo un’opportunità di confronto tra i maggiori attori del settore ma anche una piattaforma per delineare le strategie future. L’attenzione sarà rivolta alla condivisione di best practice e all’analisi delle tendenze emergenti che stanno ridisegnando il panorama globale dei media.

La diretta, trasmessa su www.fed2025.com e sui principali canali social, sarà un momento di riflessione collettiva, capace di chiudere l’anno con uno spirito ottimistico e ambizioso, pronto a raccogliere le sfide e le opportunità che si prospettano nel 2025. Più di un semplice evento mediatico, il Tech Talk si configura come un osservatorio privilegiato sulle trasformazioni in corso, offrendo un quadro dettagliato e prospettico sul futuro della comunicazione italiana. Attraverso il dialogo tra tradizione e innovazione, locale e globale, tecnologia e contenuti, questo appuntamento pone le basi per una comprensione approfondita delle dinamiche che guideranno il settore nei prossimi anni.

L'evento inizierà alle ore 12:00 con una discussione che si protrarrà per oltre trenta minuti.

Sarà arricchita da video, domande e contributi sui temi più attuali, rendendo l'incontro interattivo e coinvolgente.

Andrea Michelozzi di Comunicare Digitale sarà il moderatore dell'evento, garantendo una conduzione professionale e dinamica. Non solo potrai partecipare dal vivo, ma gli eventi saranno trasmessi in diretta su www.forumeuropeo.tv e saranno disponibili on-demand sui profili social di Comunicare Digitale e su YouTube Digital-News.it.

Unisciti a noi per il TECH TALK e scopri come l'innovazione sta plasmando il futuro dell'industria dei Media. Non perdere questa occasione per aggiornarti sulle ultime tendenze e fare networking con professionisti del settore. Per ulteriori dettagli e per registrarti, visita il sito ufficiale del Forum Europeo Digitale. Ti aspettiamo!

