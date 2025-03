Nuovi Standard Auditel Total Audience e aggiornamento reportistica per le emittenti locali

Un’era di trasformazione per la rilevazione degli ascolti televisivi si profila all’orizzonte, con Auditel che introduce un nuovo standard di misurazione, la “Total Audience”, destinata a fotografare in modo più completo le abitudini di consumo dei contenuti audiovisivi su tutti gli schermi.

L’annuncio, dettagliato in un workshop rivolto principalmente agli editori locali, segna un passaggio epocale, superando la tradizionale misurazione basata sul Super Panel e aprendo le porte a una rilevazione che include le fruizioni su PC, smartphone, tablet, HBBTV e piattaforme on demand.

L’incontro on-line, ha visto la partecipazione di numerosi addetti ai lavori tra cui Digital-News.it, desiderosi di comprendere le implicazioni di questo cambiamento radicale. La necessità di un aggiornamento degli standard, come spiegato, nasce dall’evoluzione del panorama, dove la fruizione dei contenuti non è più confinata al solo schermo televisivo, ma si articola attraverso una molteplicità di dispositivi.

Dalla TV al Total Audience: Cosa Cambia? - Il cuore della trasformazione risiede nell’introduzione del concetto di “Audit Total Audience”, un sistema che ambisce a catturare l’intero perimetro delle fruizioni dei contenuti all’interno della giornata Auditel, includendo ora tutti gli schermi. Rispetto al precedente standard “Super Panel”, che si focalizzava principalmente sull’ascolto live e differito (VOSDAL) sulla televisione, il nuovo approccio integra i dati provenienti da PC, smartphone e tablet (live, VOSDAL, time-shifted e on demand), misurati al momento della visione. Una differenza fondamentale riguarda la modalità di consolidamento dell’ascolto differito. Mentre nel Super Panel la visione differita di un contenuto veniva registrata come ascolto aggiuntivo nel giorno della messa in onda originale, con il Total Audience l’ascolto viene attribuito al giorno stesso della fruizione, indipendentemente da quando il contenuto è stato trasmesso originariamente. Questo, secondo Auditel, permette di avere una fotografia più accurata delle abitudini di consumo nel giorno in cui effettivamente avvengono. Lo standard “Audit di Fascia” viene mantenuto, ma i suoi indicatori di ascolto saranno ora calcolati partendo dal dato di Total Audience, includendo quindi le fruizioni all media. Le fasce orarie rimangono quelle tradizionali della giornata Auditel.

Nuovi Report e Tempistiche di Rilascio - L'adozione del Total Audience comporta una significativa semplificazione nel numero di report prodotti. Non sarà più necessario elaborare report a +4, +7 e +28 giorni. Verrà generato un unico report mensile e un unico report annuale per ciascun periodo di riferimento, in quanto gli ascolti saranno sommati direttamente nel giorno di fruizione. Questo, di conseguenza, permetterà una distribuzione dei report in anticipo rispetto alle tempistiche attuali. Per quanto riguarda le tempistiche di transizione, Auditel continuerà a rilasciare i report mensili nel vecchio formato (basato sui dati del Super Panel) per i mesi di gennaio e maggio. Tra maggio e giugno, verranno riprodotti i report mensili da gennaio a maggio nel nuovo formato Total Audience. A partire da giugno, la produzione di report basata sul Super Panel verrà sospesa, e saranno forniti unicamente i report nel nuovo formato Total Audience. Il report annuale 2024 è stato rilasciato con la vecchia metodologia, mentre la sintesi annuale 2025 sarà la prima basata sul dato di Total Audience e verrà rilasciata in anticipo rispetto al solito, il 26 febbraio del prossimo anno.

Misurazione Digitale per le Emittenti Locali: Costi e Modalità - La seconda parte del workshop è stata dedicata alla presentazione delle tariffe per la misurazione digitale Total Audience rivolta alle emittenti locali. Arianna Pozzi, responsabile commerciale e gestione clienti di Auditel, ha illustrato la struttura dei costi, precisando che la misurazione digital è disponibile su richiesta a partire dal 1° gennaio 2025. Il corrispettivo annuale per la misurazione digital è composto da una parte fissa e da una parte variabile.

La quota Fissa versata alla firma del contratto e ricorrente annualmente, copre l’avvio, il mantenimento della misurazione e i controlli qualità. La tariffa fissa è di €2.500 per ogni tecnologia operativa misurata, riducendosi a €1.550 dalla quinta tecnologia implementata. Le tecnologie operative misurabili includono web browser e HBBTV. Un esempio fornito ha illustrato un costo fisso di €5.000 annui per la misurazione su due tecnologie. La quota variabile è calcolata sulla base delle performance delle tecnologie misurate e corrisposta al termine dell’anno. Si suddivide in due componenti: Base Legitimate Stream: Una quota parte di un costo di progetto sostenuto da Auditel con il proprio fornitore per ogni stream misurato. Il costo totale del progetto per il 2025 è stimato in 1 milione di euro, suddiviso tra tutti i soggetti misurati (nazionali e locali) in proporzione al numero di visualizzazioni. Un esempio ha mostrato come un’emittente locale con 1.460.000 visualizzazioni annue potrebbe sostenere un costo di €140 e Base AMR Digital: Un prezzo parametrato ai punti di Ascolto Medio nel Minuto (AMR) della sola componente digital, misurati nell’anno precedente. Per valori di AMR digital inferiori a 2000, il costo è di €15 per ogni punto di AMR. Un esempio ha indicato un costo di €540 per 36 punti di AMR digital. La tariffa variabile annuale è quindi la somma delle quote su base legitimate stream e su base AMR digital. Nell’esempio fornito, il costo totale annuo per la misurazione digital su due tecnologie operative ammonterebbe a €5.680 (€5.000 fissi + €680 variabili).

Per avviare il processo di misurazione digitale, le emittenti locali interessate devono firmare un Accordo di Non Divulgazione (NDA) prima di ricevere la documentazione tecnica relativa all’SDK (Software Development Kit) fornito da Auditel. La firma dell’NDA non è vincolante per la successiva decisione di aderire o meno alla misurazione. Al momento del workshop, nessuna emittente locale era ancora in misurazione, ma alcune avevano firmato l’NDA e ricevuto la documentazione.

La sessione di domande e risposte ha animato il workshop, evidenziando diverse preoccupazioni e richieste di chiarimento da parte degli editori locali. Tra i quesiti più rilevanti segnaliamo:

Dati Disponibili : È stato confermato che, oltre all’ AMR per fascia , rimarranno disponibili i dati di ascolto minimo di un minuto per fascia per giorno, mantenendo il formato attuale.





: È stato confermato che, oltre all’ , rimarranno disponibili i per fascia per giorno, mantenendo il formato attuale. Misurazione Senza Adesione Digitale : Per chi non aderirà alla misurazione digitale, i report continueranno ad essere calcolati a partire dal dato Super Panel , pur con la convenzione della Total Audience Auditel come riferimento.





: Per chi alla misurazione digitale, i report continueranno ad essere calcolati a partire dal dato , pur con la convenzione della come riferimento. Quota Aggiuntiva : La quota per la misurazione digital è addizionale rispetto alla quota stabilita contrattualmente per la misurazione Super Panel .





: La quota per la è rispetto alla quota stabilita contrattualmente per la misurazione . Distinzione tra Dispositivi : Auditel sarà in grado di differenziare la provenienza degli ascolti ( TV tradizionale vs. altri dispositivi ) nei dati prodotti.





: sarà in grado di differenziare la ( vs. ) nei dati prodotti. Facilitazioni Commerciali : Non sono previste facilitazioni specifiche per iscrizioni collettive di più soggetti appartenenti alla stessa concessionaria , ma è già inclusa una scontistica in base al numero di tecnologie operative implementate per singolo editore .





: Non sono previste per iscrizioni collettive di più soggetti appartenenti alla stessa , ma è già inclusa una in base al numero di implementate per . Regole di Deduplica : Le regole di deduplica prevedono che tutto ciò che può essere misurato digitalmente debba esserlo. Gli ascolti live e VOSDAL sono sempre presi dal Super Panel , mentre gli ascolti differiti su TV connesse nei giorni successivi alla messa in onda devono essere misurati tramite SDK .





: Le regole di prevedono che tutto ciò che può essere misurato debba esserlo. Gli sono sempre presi dal , mentre gli su nei giorni successivi alla devono essere misurati tramite . Quota Variabile e CAP : Il milione di euro della quota variabile è un costo totale di progetto ripartito tra tutti gli editori misurati ( nazionali e locali ). È stato confermato che esiste un tetto massimo (CAP) anche per la parte variabile a carico delle TV locali , analogo a quello delle nazionali ( 5% sulla variazione dell'AMR ).





: Il della quota variabile è un ripartito tra tutti gli ( ). È stato confermato che esiste un anche per la parte a carico delle , analogo a quello delle ( ). Vantaggi della Misurazione Digital : Oltre ad essere una misurazione certificata , offre la possibilità di visualizzare i dati direttamente nei sistemi Auditel e, in futuro, di accedere alla misurazione dei dati pubblicitari tramite la piattaforma CUSV .





: Oltre ad essere una , offre la possibilità di e, in futuro, di accedere alla tramite la piattaforma . Geolocalizzazione degli Ascolti Digitali : L’ SDK permette di risalire alla regione di provenienza dell’ascolto digitale , ma al momento non viene richiesto di produrre dati geolocalizzati a livello regionale. Tuttavia, il punto è stato sollevato in relazione ai contributi statali che attualmente si basano su dati regionali . Auditel ha precisato che utilizzerà la località da cui viene visualizzato il contenuto per la geolocalizzazione .





: L’ permette di risalire alla dell’ascolto , ma al momento non viene richiesto di produrre a livello regionale. Tuttavia, il punto è stato sollevato in relazione ai che attualmente si basano su . ha precisato che utilizzerà la da cui viene visualizzato il contenuto per la . Impatto sui Contributi Statali : I rappresentanti di Auditel hanno sottolineato che le decisioni sui contributi statali competono al MIMIT e che Auditel ha provveduto a informare il Ministero sul cambio metodologico . Non è stato possibile fornire indicazioni precise su come la Total Audience influenzerà i criteri di assegnazione dei contributi . È stato tuttavia confermato che attualmente il MIMIT considera ai fini dei contributi anche emittenti non dotate di contratto Auditel .





: I rappresentanti di hanno sottolineato che le decisioni sui competono al e che ha provveduto a informare il sul . Non è stato possibile fornire su come la influenzerà i criteri di . È stato tuttavia confermato che attualmente il considera ai fini dei anche . Integrazione con l’SDK : Per accedere alla misurazione censuaria , è necessario integrare l’SDK fornito da Auditel nelle piattaforme di distribuzione del contenuto . Auditel fornisce supporto e documentazione per l’ integrazione .





: Per accedere alla , è necessario fornito da nelle . fornisce per l’ . Dati YouTube e Social Media : Le visualizzazioni su piattaforme come YouTube e altri social media non vengono attualmente conteggiate nel dato di Total Audience , in quanto queste piattaforme non consentono l’ inserimento dell’SDK di terzi.





: Le su come e altri non vengono attualmente conteggiate nel dato di , in quanto queste piattaforme non consentono l’ di terzi. Modalità di Fusione dei Dati: I dati Super Panel e i dati digitali vengono fusi attraverso un algoritmo statistico per produrre l’unico dato di Total Audience che viene reso disponibile alle software house. Attualmente, i dati Super Panel e Total Audience vengono forniti separatamente.

Il passaggio alla misurazione Total Audience rappresenta quindi una risposta concreta all’evoluzione delle modalità di fruizione dei contenuti audiovisivi. Se per le emittenti nazionali questo cambiamento è già una realtà consolidata, per le emittenti locali si apre ora la possibilità di avere una visione più completa e dettagliata della propria audience, includendo anche le fruizioni digitali. Le perplessità espresse durante il workshop, soprattutto in relazione ai costi e alle implicazioni per i contributi statali, testimoniano la delicatezza di questa transizione. Tuttavia, la direzione intrapresa da Auditel sembra inequivocabile: il futuro della misurazione degli ascolti è multipiattaforma e la Total Audience rappresenta il nuovo standard di riferimento. Resta ora da vedere come questo cambiamento verrà recepito dal mercato e, soprattutto, dalle istituzioni preposte alla regolamentazione e al sostegno del settore televisivo locale.

FAQ - DOMANDE E RISPOSTE