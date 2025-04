Tutto il Mondo per i Funerali di Papa Francesco in Diretta TV e Streaming - Rai, Mediaset, Sky, La7

Un evento in diretta tv che richiama il mondo intero nell’abbraccio al Papa, con la memoria collettiva che deve risalire indietro di 20 anni per ritrovarne uno analogo con la Messa funebre per Giovanni Paolo II, l’8 aprile 2005. Ma soprattutto un evento unico per i media contemporanei, che mai avevano documentato la traslazione delle spoglie di un Pontefice dal Vaticano in un altro luogo per la sepoltura. Tutta l'informazione italiana si mobilita per seguire in diretta televisiva i funerali di papa Francesco, con appuntamenti speciali Rai, Mediaset, Sky, La7 e radiofonici. Alla radio poi un minuto di silenzio e di riflessione sarà dedicato al pontefice alle 9.58. Grande dispiegamento delle testate Rai, su La7 uno speciale condotto da Enrico Mentana, anche Sky Tg24 segue in diretta dalle 6 con un appuntamento intitolato 'Addio Francesco'.

Per consentire la più ampia possibilità di seguire questo avvenimento, i media vaticani hanno predisposto teleradiocronache live in 15 lingue (italiano, inglese, spagnolo, francese, brasiliano, portoghese, tedesco, polacco, vietnamita, cinese, arabo), comprese 4 Lingue dei segni (italiano, spagnolo, francese, americano). Le riprese tv, curate dal Centro Televisivo Vaticano - Vatican Media, saranno aeree e terrestri e copriranno sia l’area di Piazza San Pietro sia l’intero percorso del feretro papale fino alla Basilica mariana. A livello editoriale, tra scritto e parlato, cronache e approfondimenti saranno offerti in 56 lingue, le stesse che compongono il sistema informativo di Radio Vaticana Vatican News e de L’Osservatore Romano

Le riprese televisive – gestite dal Centro Televisivo Vaticano - Vatican Media – seguiranno ogni fase dell’evento, sia in Piazza San Pietro che lungo il percorso fino alla Basilica mariana.

La Santa Messa esequiale di Papa Francesco si svolge nel primo giorno dei Novendiali sabato 26 aprile alle ore 10.00, sul sagrato della Basilica di San Pietro. La liturgia, presieduta dal decano del Collegio cardinalizio, il cardinale Giovanni Battista Re, si apre con l'antifona, ovvero un breve, che recita: 'L'eterno riposo donagli, o Signore, e splenda a lui la luce perpetua', segue l'atto penitenziale, in cui si riconoscono i propri peccati, quindi la colletta ovvero la preghiera iniziale della Messa. Centrale è la liturgia della parola che prevede la prima lettura 'Egli è il giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio' dagli Atti degli Apostoli. Seguono il salmo responsoriale 'il Signore il mio pastore: non manco di nulla'; la seconda lettura 'Trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso' dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi; il brano del Vangelo secondo Giovanni è 'Tu seguimi'. Dopo l'Omelia, la liturgia Eucaristica e la Supplica della Chiesa di Roma, il celebrante cosparge con l'acqua benedetta il corpo di Papa Francesco e lo incensa. Viene cantato (Antifone) "In Paradiso ti accompagnino gli Angeli, al tuo arrivo ti accompagnino i martiri, e ti conducano nella santa Gerusalemme". Se l'omelia sarà in italiano le letture e preghiere saranno nelle varie lingue. Mentre i canti saranno tutti in latino. Prevista nel corso della messa anche la litania dei santi, ovvero un'invocazione solenne a santi significativi anche per la liturgia.

RAI - Tutta l’informazione Rai è impegnata, sabato 26 aprile, a seguire in diretta i funerali di Papa Francesco in un lungo addio tra Piazza San Pietro e la Basilica di Santa Maria Maggiore, a Roma. Tutta la cerimonia funebre sarà seguita dal Tg1 a partire dalle 8.25 su Rai 1 con lo Speciale condotto da Laura Chimenti, con Olivero Bergamini e Ignazio Ingrao in studio e collegamenti con gli inviati nelle diverse zone di Roma.

Il Tg2 racconterà i funerali di Papa Francesco a partire dalle 9.45 nello Speciale condotto da Adele Ammendola: in studio ricordi, analisi, approfondimenti con esperti, testimoni e giornalisti. Religiosi e laici che in qualche modo sono stati significativi nel magistero di Francesco. Previsti, inoltre, collegamenti con le principali capitali del mondo, per capire come viene vissuta questa particolare giornata in cui gli occhi del mondo guardano a Piazza San Pietro. Spazio alle esequie papali anche nelle edizioni del Tg3 e della Tgr. Rai News24, in onda sul canale 48 del digitale terrestre, seguirà con un lungo filo diretto a partire dalle 8.15 la cerimonia funebre per Papa Francesco. Il racconto in diretta andrà avanti fino alla conclusione della tumulazione del Pontefice nella Basilica di Santa Maria Maggiore.

Per la copertura dello storico evento il canale all news del servizio pubblico metterà in campo dieci inviati: cinque nell’area di San Pietro, due lungo il percorso del feretro nel cuore della Capitale e altri due a Piazza Santa Maria Maggiore. Due le coppie di conduttori che, insieme ad analisti ed esperti, si alterneranno nello studio di Saxa Rubra ideato dall’architetto Renzo Piano.

Sempre in studio ampio spazio dalla postazione touch screen sarà dato al racconto social della giornata. Il tutto fruibile anche dai non udenti grazie alla traduzione nel Linguaggio dei segni italiana (LIS).

Anche le altre due testate del polo all news della Rai diretto da Federico Zurzolo, Televideo e Rainews.it, accompagneranno la diretta televisiva con continui aggiornamenti, ultim’ora, foto, video e la diretta della cerimonia e in streaming.

Per la Radio, Sarà il Gr1 a seguire in diretta dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 13.25 alle 14.00 i funerali di Papa Francesco, sabato 26 aprile a Roma. Un lungo speciale condotto da Cecilia Narducci. In studioFabrizio Noli e Paolina Meli, e in regia Ludovico Suppa. In redazione, Antonella Romano, Emanuela Giurisato, Alessandro Mattiolo, Viola Caradonna. Durante la diretta, previsti numerosi collegamenti con la vaticanista Francesca Paltracca da Borgo Pio; Elena Baiocco da Piazza San Pietro, Giuseppe Lisi, da San Pietro a Santa Maria Maggiore, Federico Mello a Santa Maria Maggiore, Pablo Rojas, dalla terrazza su San Pietro, Cecilia Rinaldini, da Buenos Aires, Azzurra Meringolo da Gerusalemme. Ospite in studio Don Massimo Tellan, teologo, parroco di San Giovanni Crisostomo a Roma, cappellano della sede Rai “Fabrizio Frizzi”. Nel corso della diretta – interrotta da un minuto di silenzio alle 9.58 - interverranno anche, in collegamento telefonico, Francesco Antonio Grana, vaticanista del Fatto Quotidiano; Cettina Militello, docente di Teologia presso il Pontificio Ateneo Sant'Anselmo di Roma; Vittorio Emanuele Parsi, docente di Relazioni internazionali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; Laura Pepe, corrispondente da New York; Liana Mistretta, corrispondente da Mosca; Stefania Falasca, editorialista di Avvenire; Massimo Faggioli, storico delle religioni, docente di Teologia e Studi religiosi alla Villanova University in Pennsylvania; Antonio Polito, editorialista Corriere della Sera; e Andrea Tornielli, direttore editoriale del Dicastero per la comunicazione della Santa Sede.

MEDIASET - Sabato 26 aprile, su Canale 5, doppio appuntamento con Speciale TG5. Dalle ore 8.45, in diretta, Cesara Buonamici conduce «Il mondo piange Francesco», per seguire le esequie del Pontefice. L’approfondimento della testata diretta da Clemente J. Mimun torna quindi anche in seconda serata, sempre con Cesara Buonamici, per un sunto degli eventi dal titolo «Ricordando Francesco».

Durante la diretta, a cura di Alfredo Vaccarella e con il coordinamento di Alberto Bilà, dalle 8.45 alle 12.55, Cesara Buonamici modera il talk, gestisce i collegamenti e commenta gli eventi in San Pietro, con ospiti in studio Alessandro Sallusti e Don Walter Insero. Sul campo, un pool di inviati documenta lo svolgersi del funerale: da Terrazza Vaticano, Fabio Marchese Ragona e Dario Maltese; da Terrazza Ebu, Paola Rivetta e Luca Rigoni; da Via della Conciliazione, Federica Pascale; dal perimetro delle entrate per le misure di sicurezza, Francesca Cenci; dalla sala operativa della Questura di Roma, Elena La Stella; da Santa Maria Maggiore, luogo della sepoltura, Federico Pini. Infine, in collegamento da Buenos Aires, in Argentina, l’inviato del TG5 Alberto Cappato racconta le reazioni dei conterranei di Papa Francesco alla sua scomparsa. Nello speciale serale, a cura di Alfredo Vaccarella e Cesara Buonamici, il racconto della cerimonia funebre è affidato a Carmelo Sardo. Il valore politico-internazionale dell’evento è delineato da Luca Rigoni. Riflessioni su Conclave e Chiesa che verrà sono firmate dal vaticanista Fabio Marchese Ragona. La figura del Papa degli Ultimi è al centro di un reportage di Alberto Cappato. In chiusura, l’eredità di Francesco e il suo testamento spirituale, in un servizio di Elena Guarnieri.

LA7: uno speciale del TgLa7 che andrà in onda dalle 9:40 fino alle 14 condotto dal direttore della testata Enrico Mentana.

SKY TG24 seguirà in diretta i funerali di Papa Francesco con uno speciale dal titolo ''Addio Francesco'', in onda a partire dalle 06.00 del 26 aprile. Un lungo racconto in diretta sul canale 100 e 500 di Sky e in chiaro sul canale 50 del DTT, con collegamenti, ospiti e approfondimenti, accompagnerà gli spettatori durante tutta la giornata, fino alla traslazione del corpo del pontefice nella Basilica di Santa Maria Maggiore. Tra gli ospiti che si alterneranno nel corso dello speciale, tra lo studio e la terrazza di Città del Vaticano: Giovanna Chirri, vaticanista, Padre Giuseppe Midili, liturgista, Piero Schiavazzi, Vaticanista Huffpost e docente di geopolitica vaticana e Mimmo Muolo, vaticanista di Avvenire.

TV2000 E RADIO INBLU2000. A partire dalle ore 9.10 su Tv2000 lo Speciale 'Papa Francesco' condotto da Gennaro Ferrara che introduce la diretta della Messa con ospiti in studio e le immagini più significative del Pontificato di Bergoglio. La Messa esequiale dalle 10 in diretta è anche in streaming su Play2000 con un commento dedicato per tutti i giovani che partecipano al Giubileo degli adolescenti.

Su RTL 102.5 a partire dalle 10 fino alle 21, la redazione racconterà i funerali di Papa Francesco - da Piazza San Pietro - con uno speciale condotto dalla direttrice della Testata giornalistica Ivana Faccioli e dal capo redattore Enrico Galletti.

STREAMING - Sarà possibile assistere ai funerali di Papa Francesco anche in streaming. RaiPlay (raiplay.it) permetterà di seguire gratuitamente la diretta, da smart tv, smartphone e tablet senza bisogno di registrazione. Su Mediaset Infinity, invece, sarà reso disponibile lo streaming dello speciale Tg5. Gli abbonati Sky potranno seguire gratuitamente la diretta di Sky TG24 sul sito skytg24.it e sui servizi a pagamento Sky Go e NOW. Inoltre, il canale YouTube di Vatican News trasmetterà l'intera cerimonia, con la possibilità di selezionare diverse lingue. Aggiornamenti in tempo reale e clip saranno pubblicati sui canali social ufficiali del Vaticano, su Facebook e Twitter. Tv2000 garantirà la trasmissione integrale tramite la piattaforma tv2000.it/live.