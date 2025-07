La7 presenta la stagione 2025/26: ascolti record, informazione in crescita e grandi novità nel palinsesto

La7 presenta il palinsesto 2025/2026 dopo aver chiuso la miglior stagione della sua storia (ottobre 2024 – giugno 2025), caratterizzata da una crescita organica e costante che prosegue da ben 20 mesi. Un trend positivo che tocca tutti i giorni della settimana, tutte le fasce orarie e tutti i programmi.

Al mattino +16%, al pomeriggio +23%, in seconda serata +8% e nel weekend +11% nella giornata. Ma è nel prime time (20.00 / 22.30) – la fascia di maggior ascolto della TV italiana – che La7 raggiunge uno dei suoi traguardi più significativi: 6,3% di share, oltre 1 milione 200 mila spettatori medi, +9% nella stagione, con un posizionamento stabile al terzo posto assoluto tra le reti nazionali. Un risultato che si riflette anche sull’intera giornata televisiva (07.00 / 02.00), dove La7 raggiunge una media del 4,4% di share, pari a una crescita del +14%.

Comprendendo tutto il “sistema La7” (tv + digital, esclusa ctv), il network contatta 10 milioni di spettatori ogni giorno, che diventano 24 milioni nella settimana e 37 milioni nel mese. La7 può vantare un‘offerta unica e riconoscibile, che si rafforza di stagione in stagione: si contano quasi 3.900 ore di produzione interna, ovvero il 55% del totale trasmesso nelle 24 ore, in crescita del +3% rispetto alla stagione precedente. Numeri che confermano il ruolo di La7 nell’essere protagonista del racconto del Paese: voce libera nell’informazione, riferimento nell’approfondimento, forte nella satira, distintiva nell’intrattenimento culturale.



Un’identità solida, coerente, capace di crescere senza mai tradire la propria missione editoriale. Un profilo che parla a un pubblico esigente e consapevole, come confermano ancora una volta i dati sui target più qualificati: La7 è seconda rete assoluta in prime time con il 14,9% di share tra i laureati e con il 13,1% sulla classe socio-economica alta.

Questa forza si riflette anche nell’offerta di programmi e volti che da anni rappresentano il cuore pulsante della Rete:

Enrico Mentana si confermaalla guida del TgLa7 e alla conduzione dell’edizione delle 20.00, degli speciali e delle celebri #maratonementana che si accendono nei momenti cruciali della vita politica italiana e internazionale. Nell’access prime time altra importante conferma: Lilli Gruber con Otto e Mezzo, luogo centrale per l’analisi dei fatti del giorno; uno degli appuntamenti più seguiti della televisione italiana.

La settimana dei prime time si apre il lunedì con Corrado Augias e La Torre di Babele, prosegue poi il martedì con Giovanni Floris e diMartedì, il mercoledì con Aldo Cazzullo e Una Giornata Particolare, giovedì con Corrado Formigli e Piazzapulita, venerdì con Diego Bianchi e Propaganda Live, fino alla chiusura della settimana con Massimo Gramellini e In altre Parole.

Il day time conferma tutte le sue produzioni di successo: da Omnibus con Gaia TortoraeAlessandra Sardoni a Coffee Break di Andrea Pancani, da L’Aria che Tira di David Parenzo a Tagadà di Tiziana Panella, che ha conquistato il pomeriggio fino alle 17.30. Proseguirà anche l’approfondimento storico con La Torre di Babele Doc condotta da Corrado Augias alla sua seconda stagione.

Ad arricchire l’offerta editoriale del canale nuovi programmi e nuovi protagonisti prestigiosi: Il Procuratore Nicola Gratteri terrà le sue Lezioni di Mafie in quattro puntate straordinarie. Arriva anche lo scrittore Roberto Saviano protagonista di un nuovo programma in sei puntate dal titolo La Giusta distanza.

Ezio Mauro torna in prime time con due sorprendenti biografie su Putin e Papa Francesco. Ci sarà anche l’attore Fabrizio Gifuni a raccontare, in una serata speciale, con la collaborazione di Gherardo Colombo, la storia della loggia massonica P2. E infine, Gerardo Greco che entra a far parte della squadra di conduzione di Omnibus.

Il digital di La7 conferma la sua leadership nell’area dei programmi di approfondimento on demand, con il 51% delle video views totali e il 44% del tempo di fruizione sui device digitali.



I social network registrano ottimi risultati, con oltre 8,5 milioni di follower complessivi sui profili ufficiali. Crescono rapidamente anche i podcast, che in un anno hanno raddoppiato gli ascolti, raggiungendo 7,7 milioni, grazie all’apertura della piattaforma YouTube e a un forte investimento editoriale che ha portato al lancio di numerosi nuovi prodotti.

Entro fine anno è previsto il rilancio diwww.la7.it, che sarà completamente rinnovato per offrire agli utenti un’esperienza digitale ancora più coinvolgente.

ESTATE LA7: L’INFORMAZIONE NON VA IN VACANZA - La7 si conferma il punto di riferimento per l'informazione, l’attualità e l’approfondimento, con una programmazione estiva che garantisce continuità, qualità e il consueto sguardo attento sull’Italia e sul mondo. In access prime time, Marianna Aprile e Luca Telese con In Onda,accompagnano gli spettatori attraverso i fatti del giorno, tra analisi, ospiti e dibattiti sui principali temi politici e sociali. Il TgLa7 resta sempre acceso, con le sue edizioni e gli aggiornamenti in tempo reale a cura della redazione guidata da Enrico Mentana.

Il daytime si apre ogni mattina con Omnibus,il programma che unisce rassegna stampa, attualità e dibattito politico. A seguire, Coffee Break, prosegue con il confronto tra voci autorevoli e protagonisti dell’attualità. A metà mattina L’Aria che Tira si conferma appuntamento fisso con la conduzione di Francesco Magnani.

Grande evento dell’estate sarà ancora il Palio di Siena, con una copertura speciale dedicata nei due appuntamenti del 2 luglio e del 16 agosto a una delle tradizioni più affascinanti e radicate d’Italia: storia, passione, rivalità e cultura popolare, in diretta da Piazza del Campo. Ancora spazio per lo sport con La Coppa del Mondo di ginnastica ritmica, che dopo il successo dell’edizione 2024 fa di nuovo tappa a Milano e sarà trasmessa il 20 luglio, per tre imperdibili giornate di competizioni, spettacolo ed emozioni per tutti gli appassionati.



Inoltre la programmazione estiva di La7 propone, ogni sera, un’offerta articolata tra cinema, documentari e approfondimento. Il lunedì è dedicato al film inchiesta, mentre il martedì e il giovedì vedono il ritorno di In Onda in prima serata. Il mercoledì spazio alla cultura, dove verranno riproposte alcune puntate de La Torre di Babele di Corrado Augias. Il venerdì sera a partire dall’11 luglio andrà in onda la nuova serie Grandchester. Il sabato verrà proposto il ciclo Film imperdibili. Infine, la domenica sarà dedicata all’approfondimento storico con La7 Storia, tra documentari e produzioni tematiche.