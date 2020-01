DAZN 1 (canale 209 Sky Sport), Palinsesto 24 - 30 Gennaio

DAZN 1, PALINSESTO 24 - 30 GENNAIO 2020 CANALE 209 SKY

DAZN1, il canale con una selezione dei principali contenuti di DAZN, è sarà visibile anche al numero 209 della piattaforma Sky per gli abbonati Sky via satellite con Sky Q, My Sky HD e Sky HD che hanno aderito all’offerta Sky – DAZN e completato la procedura di attivazione. L’offerta completa di DAZN continua a essere disponibile solo in modalità streaming.

VENERDI 24 GENNAIO 2020

ore 12:00 Serie A: Napoli - Fiorentina (replica)

ore 13:50 Serie A On DAZN

ore 14:15 Serie A: Bologna - Verona (replica)

ore 16:05 Serie B On DAZN

ore 16:30 Liga: Athletic Bilbao - Celta Vigo (replica)

ore 18:20 This Is DAZN

ore 18:30 Liga: Barcellona - Granada (replica)

ore 20:20 Serie A On DAZN

ore 20:50 Fa Cup: Northampton Town - Derby County (diretta)

ore 22:50 This Is DAZN

ore 23:00 Being Mario Gotze

SABATO 25 GENNAIO 2020

ore 12:00 Fa Cup: Northampton Town - Derby County (replica)

ore 13:50 This Is DAZN

ore 14:05 Chiedi chi era Gigi Riva - L'intervista

ore 14:20 Casa Ricci: un giorno a La Spezia

ore 14:35 Piedi X terra: Riccardo Orsolini

ore 14:50 Serie B: Cittadella - Benevento (diretta)

ore 16:55 This Is DAZN

ore 17:15 Ligue 1: Marsiglia - Angers (diretta)

ore 19:20 Casa Ricci: un giorno a La Spezia

ore 19:30 This Is DAZN

ore 20:00 Linea Diletta con Totti

ore 20:30 Serie A: Torino - Atalanta (diretta)

ore 23:30 Piedi X terra: Sebastiano Esposito

ore 23:45 Messi: dalle origini al duello con CR7

DOMENICA 26 GENNAIO 2020

ore 12:00 This Is DAZN

ore 12:15 Serie A: Inter - Cagliari (diretta)

ore 14:50 Serie A: Sampdoria - Sassuolo (diretta)

ore 17:25 Linea Diletta con Cristiano Ronaldo

ore 17:55 CEV Champions League Maschile: Lube MC - Trentino Volley (diretta)

ore 20:30 This Is DAZN

ore 20:50 Liga: Real Valladolid - Real Madrid (diretta)

ore 22:50 This Is DAZN

ore 23:10 Boxe: Turchi vs Conquest & Turchi vs Enbom (replica)

LUNEDI 27 GENNAIO 2020

ore 12:00 Liga: Atletico Madrid - Leganes (replica)

ore 13:55 Serie A On DAZN

ore 14:05 This Is DAZN

ore 14:15 Serie B: Pisa - Juve Stabia (replica)

ore 16:05 Piedi X terra: Riccardo Orsolini

ore 16:20 Serie B On DAZN

ore 16:50 Fa Cup: Shrewsbury Town - Liverpool (replica)

ore 18:40 Liga: Valencia - Barcelona (replica)

ore 20:35 Messi: dalle origini al duello con CR7

ore 20:50 Serie B: Perugia - Livorno (diretta)

ore 22:55 This Is DAZN

ore 23:15 Linea Diletta con Totti

ore 23:45 Piedi X terra

MARTEDI 28 GENNAIO 2020

ore 12:00 CEV Champions League Maschile: Lube Macerata - Trentino Volley (replica)

ore 14:30 Serie B: Virtus Entella - Cremonese (replica)

ore 16:25 Serie A On DAZN

ore 16:35 Serie B: Pordenone - Pescara (replica)

ore 18:30 FA Cup: Man City - Fulham (replica)

ore 20:20 This Is DAZN

ore 20:35 Coppa di Lega inglese: Aston Villa - Leicester (diretta)

ore 22:40 Piedi X terra: Sebastiano Esposito

ore 22:55 Serie A On DAZN

ore 23:25 Piedi X terra: Riccardo Orsolini

ore 23:40 This Is DAZN

MERCOLEDI 29 GENNAIO 2020

ore 12:00 Coppa di Lega inglese: Aston Villa - Leicester (replica)

ore 13:50 Jorge Valdano

ore 14:20 Ascoli - Frosinone

ore 16:10 Professione Presidente: Joe Tacopina

ore 16:30 Serie B: Crotone - Spezia (replica)

ore 18:20 Ligue 1: Lille - PSG (replica)

ore 20:15 This Is DAZN

ore 20:25 CEV Champions League Maschile: Sir Sircoma Monini Perugia - Tours VB (diretta)

ore 23:00 This Is DAZN

ore 23:15 Serie B On DAZN

ore 23:30 Jorge Valdano

GIOVEDI 30 GENNAIO 2020

ore 12:00 Serie A: Torino - Atalanta (replica)

ore 13:50 This Is DAZN

ore 14:05 Liga: Atletico Madrid - Leganes (replica)

ore 15:55 CEV Champions League Maschile: Fenerbahce HDI Sigorta Istanbul - Itas Trentino (diretta)

ore 18:30 Liga: Valencia - Barcelona (replica)

ore 20:20 This Is DAZN

ore 20:40 Coppa di Lega inglese: Man City - Man Utd (replica)

ore 22:35 La Liga 90: Andoni Zubizarreta

ore 23:00 Boxe: Joshua vs Ruiz

Per ulteriori informazioni vi rimando alla nostra discussione dedicata all'interno del Digital-Forum, con il nostro staff di esperti del settore pronto a rispondere alle eventuali problematiche.