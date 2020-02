DAZN Serie B 25a Giornata - Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti

DAZN, la piattaforma di streaming trasmetterà inoltre tutte le partite del venticinquesimo turno della Serie BKT. Si parte con l'anticipo Cosenza-Frosinone (venerdì alle 21:00) per arrivare al posticipo Perugia-Empoli (lunedì alle 21:00). Tra i match previsti tra sabato e domenica spicca la sfida tra Pordenone e Chievo (domenica alle 15:00).

LA GIORNATA - La sesta giornata di ritorno della Serie BKT comincia stasera con l’anticipo tra Cosenza e Frosinone, un testacoda importante per entrambe che cercano conferme dopo i successi ottenuti nello scorso turno. I ciociari vogliono confermarsi al secondo posto e respingere un eventuale attacco di Spezia, impegnato a Trapani, e Crotone, in scena allo Scida con il Pescara, mentre i calabresi hanno bisogno di punti per non staccarsi dalla zona salvezza. Proprio in coda è vera e propria bagarre: la Cremonese va ad Ascoli dopo il netto successo proprio sui siciliani, il Livorno è chiamato a far bene all’Arechi, in casa della Salernitana. La capolista Benevento invece se la vedrà con la Virtus Entella a Chiavari. Per il Cittadella c’è la Juve Stabia. E’ scontro salvezza anche quello tra Pisa e Venezia con i lagunari che cercano il sorpasso ai nerazzurri, possibile in caso di vittoria. 2 punti separano in classifica anche Pordenone e ChievoVerona con i clivensi che provano a mettere il fiato sul collo ai neroverdi. Infine il posticipo del lunedì tra Perugia ed Empoli.

VENERDI 21 FEBBRAIO 2020

ore 21:00 Serie B 25a Giornata: Cosenza vs Frosinone (diretta)

Telecronaca: Marco Calabresi - Commento Tecnico: Simone Tiribocchi

Bordocampo ed interviste: Pietro Scognamiglio

Il Cosenza rimane ancora alla zona calda dei bassifondi della classifica, dalla quale i rossoblu devono cercare di togliersi il prima possibile. Tuttavia, non sarà semplice per i padroni di casa superare il Frosinone nell'anticipo della 25ª giornata. Gli ospiti devono per altro riscattare il bilancio negativo del proprio allenatore, Alessandro Nesta, contro il Cosenza, mai battuto dal tecnico gialloblu. Il Frosinone, però, spera di proseguire la corsa alla promozione diretta. I confronti ufficiali tra le due squadre a Cosenza sono 5: 2 le vittorie rossoblu (ultima 2-0 nella C-1 1987/88), 2 i pareggi (ultimo 1-1 nella C 1973/74) ed 1 successo ciociaro (1-0 nella C 1971/72). Cosenza una delle 3 squadre cadette 2019/20 che fa meglio fuori casa che tra le mura amiche, come Venezia e Cittadella: per i calabresi 10 punti al San Vito-Marulla, 13 lontano da casa. Calabresi a secco in casa da 258’: ultima rete firmata Baez al 12’ di Cosenza-Empoli 1-0 del 26 dicembre scorso, da cui si sommano i residui 78’ di quella gara e le due intere perse ambedue 0-1 da Crotone e Benevento. Cosenza una delle due squadre cadette 2019/20 che perdono il maggior numero di punti nelle riprese rispetto ai risultati al 45’: -7 in 24 giornate, come il Pisa. Frosinone a porta chiusa in assoluto da 396’: ultima rete subita da Pobega al 54’ di Frosinone-Pordenone 2-2 del 17 gennaio scorso, da cui si contano i restanti 36’ di quella gara e le intere – tutte e 4 vinte per 1-0 – su Ascoli (fuori casa), Entella (in casa), Venezia (trasferta) e Perugia (allo Stirpe).

SABATO 22 FEBBRAIO 2020

ore 15:00 Serie B 25a Giornata: Zona GOL (diretta esclusiva)

Conduce: Alessandro Iori - Commento Tecnico: Ronaldo Bianchi

Tutti i campi della Serie BKT in un solo canale. Aggiornamenti in tempo reale sulle partite in corso, collegamenti live e tutti i gol.



Telecronaca: Giorgio Basile

Bordocampo ed interviste: Claudio Giambene

L'Ascoli non vince in casa dall'ultima partita del 2019 giocata al "Del Duca", quella contro il Pisa. Dopo l'ultima beffa firmata Provedel al 95', i bianconeri tornano nel loro stadio con l'imperativo di tornare a vincere. Ci riusciranno? I confronti ufficiali tra le due squadre nelle Marche sono 10: 5 le vittorie bianconere (ultima 3-0 nella Serie B 1992/93), 4 i pareggi (ultimo 0-0 nella Serie B 2018/19) e 1 successo grigiorosso (1-0 nella Serie A 1989/90). La Cremonese non fa gol al Del Duca proprio dal giorno di quella vittoria, 1-0 il 26 novembre 1989, con rete di Dezotti al 55’; da allora digiuno che dura da 485’. Ascoli una delle 6 formazioni cadette 2019/20 che fanno pieno turn-over, 72 cambi su 72 in 24 giornate, come Juve Stabia, Pisa, Venezia, Pescara e Spezia. Cremonese senza successi esterni da 12 partite, di cui 4 pareggiate e 8 perdute. Ultima vittoria esterna grigiorossa il 2-1 di Venezia del 26 agosto scorso.



Telecronaca: Giorgio Basile Bordocampo ed interviste: Claudio Giambene L'Ascoli non vince in casa dall'ultima partita del 2019 giocata al "Del Duca", quella contro il Pisa. Dopo l'ultima beffa firmata Provedel al 95', i bianconeri tornano nel loro stadio con l'imperativo di tornare a vincere. Ci riusciranno? I confronti ufficiali tra le due squadre nelle Marche sono 10: 5 le vittorie bianconere (ultima 3-0 nella Serie B 1992/93), 4 i pareggi (ultimo 0-0 nella Serie B 2018/19) e 1 successo grigiorosso (1-0 nella Serie A 1989/90). La Cremonese non fa gol al Del Duca proprio dal giorno di quella vittoria, 1-0 il 26 novembre 1989, con rete di Dezotti al 55’; da allora digiuno che dura da 485’. Ascoli una delle 6 formazioni cadette 2019/20 che fanno pieno turn-over, 72 cambi su 72 in 24 giornate, come Juve Stabia, Pisa, Venezia, Pescara e Spezia. Cremonese senza successi esterni da 12 partite, di cui 4 pareggiate e 8 perdute. Ultima vittoria esterna grigiorossa il 2-1 di Venezia del 26 agosto scorso. ore 15:00 Serie B 25a Giornata: Cittadella vs Juve Stabia (diretta esclusiva)

Telecronaca: Federico Zanon

Il Cittadella continua a gravitare in zona play-off e spera di poter rincorrere il sogno della prima promozione in A fino a fine stagione. Per farlo, la squadra di Venturato deve avere la meglio sulla Juve Stabia, ospite al Tombolato e sempre impegnata nella lotta per evitare la retrocessione. Sono 3 i confronti ufficiali al Tombolato tra le due squadre: in bilancio 1 vittoria veneta (1-0 nella B 2012/13) e 2 campane (ultima 2-0 nella B 2013/14), senza pareggi. Una vittoria nelle ultime 7 giocate al Tombolato per il Cittadella, 4-3 sulla Salernitana lo scorso 7 dicembre, nel mezzo 3 pareggi e 3 sconfitte (nelle ultime 3 gare disputate). Nelle ultime 6 partite granata di casa sempre in gol (9 reti totali), ma anche sempre a porta aperta (12 gol subiti). Il Cittadella – come Venezia e Cosenza – è una delle 3 formazioni cadette 2019/20 che fanno meglio in trasferta che in casa: 15 i punti granata al Tombolato, 21 lontano da casa. Cittadella distratto dopo la pausa, con 8 reti subite dal 46’ al 60’, nessuno peggio dei veneti. Di contro i veneti vanno a segno da 8 partite consecutive e 12 reti realizzate, ultimo stop il confronto perso per 0-1 ad Ascoli. Juve Stabia in gol da 9 partite di fila: 15 le reti campane con ultimo stop nello 0-2 casalingo subito dal Frosinone l’8 dicembre scorso. Quella campana è una delle 6 formazioni cadette 2019/20 che fanno pieno turn-over, 72 cambi su 72 in 24 giornate, come Ascoli, Pisa, Venezia, Pescara e Spezia.



Telecronaca: Edoardo Testoni

Il Trapani prosegue la sua difficile corsa alla salvezza ospitando lo Spezia di fronte al proprio pubblico. I padroni di casa possono vantare una lunga e recente striscia positiva contro gli avversari odierni (sette risultati utili di fila, tra cui il successo per 4-2 della gara d'andata), ma non sarà semplice allungare questo filotto. Dal canto loro, gli ospiti vogliono avvicinarsi alle zone più alte della classifica. Trapani imbattuto nei 6 incroci ufficiali al Provinciale contro lo Spezia: 4 le vittorie granata (ultimo 2-0 nei playoff di Serie B 2015/16), 2 i pareggi (ultimo 0-0 nella Serie B 2016/17) Trapani formazione della Serie BKT 2019/20 più fragile nei primi 15’ di gioco: 9 le reti al passivo dei granata siciliani. Il Trapani è distratto anche nei 15’ finali di gioco, con 14 reti subite dal 76’ al 90’ inclusi recuperi. Siciliani senza gol da 286’: ultimo firmato Pettinari al 74’ dell’1-1 a Venezia del 26 gennaio scorso, da cui si sommano i restanti 16’ di quella gara e le 3 intere successive, tutte perdute dai siciliani, 0-3 dal Cittadella in casa, 0-1 a Salerno e 0-5 a Cremona, ambedue in trasferta. Spezia imbattuto da 12 partite: ultima sconfitta il 9 novembre scorso in casa del Pisa per 3-2. In bilancio 8 successi liguri e 4 pareggi, con 5 vittorie di fila nelle ultime 5 gare giocate. Liguri primatisti nella Serie BKT 2019/20 per gol con subentranti: 6. Lo Spezia è la formazione cadetta 2019/20 che guadagna il maggior numero di punti nelle riprese rispetto al 45’: +14.



Telecronaca: Ricky Buscaglia

Mentre le inseguitrici si tolgono punti a vicenda alle sue spalle, il Benevento può proseguire indisturbato il suo viaggio verso il ritorno in Serie A. La squadra di Inzaghi, però, non deve sottovalutare gli ostacoli di fronte a sé: il prossimo è la Virtus Entella, che rappresenta un avversario particolare, visto che i padroni di casa non hanno mai perso in quattro precedenti ufficiali contro gli avversari odierni. Riusciranno gli ospiti a prendersi i tre punti in trasferta? Sono 2 i confronti ufficiali a Chiavari tra le due squadre: in bilancio 1 successo dei padroni di casa (3-2 nella B 2016/17) e 1 pareggio (2-2 dopo overtime nella Coppa Italia 2014/15, con qualificazione ligure ai rigori, 6-5 nei tiri dal dischetto). Virtus Entella a passo-promozione in casa: 8 partite giocate con 4 successi e 4 pareggi dal giorno dell’ultima sconfitta, 0-2 dal Venezia lo scorso 24 settembre. Quella ligure è una delle due squadre cadette 2019/20 che segnano il maggior numero di reti nei 15’ finali del primo tempo: 9 dal 31’ al 45’ più extratime, come il Pordenone. Di fronte le due formazioni cadette 2019/20 che segnano il maggior numero di reti nei 15’ finali di gara: 12 per ciascuna dal 76’ al 90’ recuperi inclusi. Il Benevento è la regina della B 2019/20 per numero di partite vinte (17), minor numero di sconfitte (1), gol segnati (41) e minor numero di reti subite (13). Sanniti imbattuti da 15 giornate con bilancio di 12 vittorie e 3 pareggi ed ultimo k.o. datato 26 ottobre scorso, 0-4 a Pescara. In queste 15 gare giallorossi sempre in gol, 30 reti complessive.



Telecronaca: Cristiano Puccetti

Bordocampo ed interviste: Lorenzo Marrucci

Un vero e proprio scontro diretto per non rientrare nella lotta per non retrocedere, ma non solo: la classifica è talmente corta che una vittoria, per entrambe, potrebbe riaprire qualsiasi scenario. Come finirà tra Pisa e Venezia? I precedenti ufficiali tra le due squadre a Pisa sono 17: in bilancio 9 successi nerazzurri (ultimo 3-1 nei playoff di C-1 2006/07), 4 pareggi (ultimo 0-0 nella C-1 2006/07) e 4 vittorie lagunari (ultima 1-0 nella Serie B 1991/92). Pisa cooperativa del gol con 15 marcatori diversi. Il Venezia è penultimo nella classifica, con 8 calciatori a segno. Quella nerazzurra è una delle due squadre cadette 2019/20 che perdono il maggior numero di punti nelle riprese rispetto ai risultati al 45’: -7 in 24 giornate, come il Cosenza. Di fronte due delle 6 formazioni cadette 2019/20 che fanno pieno turn-over, 72 cambi su 72 in 24 giornate, come Ascoli, Juve Stabia, Pescara e Spezia. Venezia una delle 3 compagini cadette che fanno meglio fuori casa che tra le mura amiche, come Cosenza e Cittadella: 18 i punti esterni arancioneroverdi, 10 al Penzo. La squadra veneta è reduce da 7 punti nelle ultime 3 trasferte (2 vinte e 1 pareggiata) e senza subire reti: ultimo gol subito lontano dal Penzo dai lagunari in Juve Stabia-Venezia 2-0 del 21 dicembre scorso, firmato Forte al 62’, con porta blindata da 298’.

DOMENICA 23 FEBBRAIO 2020

ore 15:00 Serie B 25a Giornata: Pordenone vs Chievo Verona (diretta esclusiva)

Telecronaca: Ricky Buscaglia

Dopo il pareggio della gara d'andata, Pordenone e Chievo Verona si incrociano nuovamente per la 25ª giornata di Serie B. Marcolini ha un buon bilancio contro i neroverdi (sei risultati positivi su sette incroci in carriera), ma gli ospiti hanno bisogno di risalire la china e non sarà facile avere la meglio sui padroni di casa, che sono una delle migliori squadre per rendimento casalingo in campionato. In Friuli i confronti ufficiali tra le due squadre sono 3: in bilancio 2 pareggi (ultimo 1-1 nella Serie C-2 1987/88) e 1 vittoria scaligera (1-0 nella C-2 1988/89). Girone di ritorno in flessione per i neroverdi, reduci da 2 pareggi e 3 sconfitte, senza vittorie e porta sempre aperta per 9 gol totali subiti. Pordenone una delle due squadre cadette 2019/20 che segnano il maggior numero di reti nei 15’ finali del primo tempo: 9 dal 31’ al 45’ più extratime, come la Virtus Entella. Chievo reduce da 4 pareggi esterni di fila, dove non vince dal 25 settembre scorso, 4-3 a Livorno. Poi 8 trasferte con 6 pareggi e 2 sconfitte.



Telecronaca: Riccardo Mancini

Bordocampo ed interviste: Frnacesco Puma

Il Livorno non sbanca l'Arechi dal maggio 2009, anno della promozione in A sotto la guida prima di Acori e poi di Ruotolo. A poco più di un decennio di distanza, però, proprio gli ospiti avrebbero un bisogno assoluto di un successo per risalire la classifica. Non sarà semplice per il Livorno avere la meglio sulla Salernitana, perché i padroni di casa sono in piena corsa per la promozione diretta e sperano di poter inseguire questo sogno con altri tre punti di fronte al proprio pubblico. A Salerno i confronti ufficiali tra le due squadre sono 21: 10 le vittorie campane (ultima 3-1 nella Serie B 2018/19), 7 i pareggi (ultimo 0-0 nella serie C-1 1986/87) e 4 successi toscani (ultimo 2-0 nella Serie B 2008/09). Salernitana una delle due formazioni cadette 2019/20 che fanno meno cambi: su 72 disponibili ne ha effettuati 67, come il Frosinone. Livorno senza successi da 13 giornate, con score di 4 pareggi e 9 sconfitte. Ultima vittoria amaranto il 2 novembre scorso, 2-1 in casa sulla Juve Stabia. Formazione labronica distratta prima della pausa: 10 le reti subite dagli amaranto dal 46’ al 60’ inclusi recuperi, primato condiviso con l’Empoli. Toscani unici a non ancora vinto in trasferta: 13 le gare senza successi esterni per i ragazzi di Breda, con score di 5 pareggi ed 8 sconfitte. L’ultima vittoria esterna risale al 1 maggio 2019, 3-2 a casa dell’Hellas Verona, in B.



Telecronaca: Dario Mastroianni

Bordocampo ed interviste: Bruno Palermo

Il Crotone prosegue la sua caccia al ritorno in Serie A: il distacco dalla vetta - occupata dal Benevento - è notevole, ma la squadra di Stroppa punta alla seconda piazza, che riporterebbe gli Squali di nuovo nella massima divisione a soli due anni dalla retrocessione. Stroppa e i suoi ragazzi, però, se la vedranno con una nuova versione del Pescara, ora nelle mani di Nicola Legrottaglie. Come finirà all'Ezio Scida? Allo Scida i precedenti ufficiali sono 28: 13 i successi rossoblu (ultima 2-1 nella Serie A 2016/17), 7 i pareggi (ultimo 1-1 nella I Divisione 2007/08) e 8 le vittorie abruzzesi (ultima 2-0 nella Serie B 2018/19). Crotone in gol da 9 partite di fila, per un totale di 15 gol totali, con ultimo stop nello 0-1 a casa del Pordenone, l’8 dicembre scorso. Pescara una delle 6 formazioni cadette 2019/20 che fanno pieno turn-over, 72 cambi su 72 in 24 giornate, come Ascoli, Pisa, Venezia, Juve Stabia e Spezia. Delfino scatenato nei primi 15’ della ripresa: 8 le reti abruzzesi dal 46’ al 60’, record tra i cadetti nel 2019/20 nel periodo preso in esame.

LUNEDI 24 FEBBRAIO 2020

ore 21:00 Serie B 25a Giornata: Perugia vs Empoli (diretta esclusiva)

Telecronaca: Gabriele Giustiniani - Commento Tecnico: Stefan Schwoch

Bordocampo ed interviste: Claudio Giambene

Una sfida dal sapore di Serie A, sebbene l'annata di entrambe le squadre non sia stata lineare: Perugia e Empoli si affrontano al Renato Curi per il posticipo della 25ª giornata. I padroni di casa non battono gli avversari odierni in gare ufficiali dal marzo 1999 e sono stati sempre sconfitti dall'Empoli negli ultimi sei precedenti, ma Serse Cosmi e i suoi ragazzi sperano di proseguire la loro corsa ai play-off. Nei 15 confronti ufficiali al Curi il bilancio è di 6 vittorie biancorosse (ultima 3-1 nella serie A 1998/99), 5 pareggi (ultimo 1-1 nella Serie A 2003/04) e 4 successi azzurri (ultimo 4-2 nella Serie B 2017/18). Empoli a porta aperta da 18 giornate di Serie BKT 2019/20 con 26 reti subite. Ultima gara vinta e senza subire reti il 3-0 casalingo sul Perugia del 28 settembre scorso. Quella toscana è anche la formazione cadetta più prolifica nei primi 15’ di gioco: 7 le reti azzurre nel periodo. I toscani – invece – sono vulnerabili prima della pausa, con 10 reti subite dal 31’ al 45’ inclusi recuperi, alla pari del Livorno.

Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News:it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog