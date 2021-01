DAZN Serie A 16a Giornata, Diretta Esclusiva | Palinsesto Telecronisti (Sky 209)

La nuova stagione di Serie A è iniziata e lo show del campionato italiano promette già scintille su DAZN, il primo servizio di streaming live e on demand al mondo interamente dedicato allo sport.

Come seguire le partite su DAZN - Abbonarsi a DAZN è facile, costa 9,99 euro al mese e il servizio si può disdire quando si vuole. Aderendo al servizio è possibile guardare DAZN con due dispositivi differenti contemporaneamente, connettendo fino a un massimo di sei device totali. E' possibile guardare DAZN con Smart TV, smartphone, tablet, console di gioco e molti altri dispositivi. Maggiori informazioni sui dispositivi disponibili sulla pagina dedicata del sito.

La Serie A targata DAZN sarà disponibile tutti gli incontri anche via satellite sul canale DAZN1 in onda su Sky al canale 209 per coloro che avranno completato il processo di registrazione tramite l'Area Fai Da Te del sito Sky.it

DAZN SERIE A DIRETTA ESCLUSIVA - 16a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

MERCOLEDI 6 GENNAIO 2021

ore 15:00 Serie A 16a Giornata: Lazio vs Fiorentina (diretta esclusiva) - LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Telecronaca: Riccardo Mancini - Commento Tecnico: Simone Tiribocchi

Bordocampo ed interviste: Giulia Mizzoni

Pre e post partita dallo stadio Olimpico di Roma: Marco Russo

Dopo le due trasferte di Milano e Genova, la Lazio torna all’Olimpico per continuare la sua risalita in classifica. Simone Inzaghi sfida la Fiorentina di Prandelli. La Fiorentina è la squadra contro cui la Lazio ha vinto più partite (54) di Serie A TIM; completano il quadro 46 successi viola e 42 pareggi. L'ultimo successo (3-2) della Fiorentina contro la Lazio in Serie A TIM risale al maggio 2017; da allora, due pareggi e quattro vittorie biancocelesti (ultime due incluse). Dopo le vittorie nel 2018 e 2020, la Lazio potrebbe vincere tre gare interne consecutive di Serie A TIM contro la Fiorentina per la prima volta dal 2001 (quattro in quell'occasione). Era dal 2009/10 (cinque) che la Lazio non collezionava meno di nove punti nelle prime sette gare interne in una stagione di Serie A TIM: sono otto finora nel torneo in corso, ben 10 squadre hanno fatto meglio. Dopo il successo per 3-0 contro la Juventus, la Fiorentina potrebbe tenere la porta inviolata per due trasferte di fila in Serie A TIM per la prima volta dal dicembre 2018. La Fiorentina non ha trovato il gol in sei partite di questa Serie A TIM: solamente il Parma (sette) ne conta di più in questo campionato - dall'altra parte solo Inter e Milan sono rimaste a secco di reti in meno gare della Lazio (solo una: 0-3 v Sampdoria). La Lazio ha subito il 63% dei gol nel primo tempo (15 su 24), record negativo in questo campionato. Ciro Immobile è il secondo giocatore nella storia della Lazio in doppia cifra in cinque stagioni di fila in Serie A TIM, dopo Giuseppe Signori (tra il 1992/93 e il 1996/97). Luis Alberto della Lazio ha preso parte a sette reti in sei sfide di Serie A TIM contro la Fiorentina (tre gol e quattro assist), contro nessun'altra squadra della competizione conta più partecipazioni. La Lazio è la vittima preferita in Serie A TIM di José Callejón: sei reti, quattro delle quali in casa dei biancocelesti - l'Olimpico è lo stadio in cui lo spagnolo della Fiorentina ha segnato più gol in trasferta nella competizione (quattro, al pari del Meazza).



Telecronaca: Riccardo Mancini - Commento Tecnico: Simone Tiribocchi Bordocampo ed interviste: Giulia Mizzoni Pre e post partita dallo stadio Olimpico di Roma: Marco Russo Dopo le due trasferte di Milano e Genova, la Lazio torna all’Olimpico per continuare la sua risalita in classifica. Simone Inzaghi sfida la Fiorentina di Prandelli. La Fiorentina è la squadra contro cui la Lazio ha vinto più partite (54) di Serie A TIM; completano il quadro 46 successi viola e 42 pareggi. L'ultimo successo (3-2) della Fiorentina contro la Lazio in Serie A TIM risale al maggio 2017; da allora, due pareggi e quattro vittorie biancocelesti (ultime due incluse). Dopo le vittorie nel 2018 e 2020, la Lazio potrebbe vincere tre gare interne consecutive di Serie A TIM contro la Fiorentina per la prima volta dal 2001 (quattro in quell'occasione). Era dal 2009/10 (cinque) che la Lazio non collezionava meno di nove punti nelle prime sette gare interne in una stagione di Serie A TIM: sono otto finora nel torneo in corso, ben 10 squadre hanno fatto meglio. Dopo il successo per 3-0 contro la Juventus, la Fiorentina potrebbe tenere la porta inviolata per due trasferte di fila in Serie A TIM per la prima volta dal dicembre 2018. La Fiorentina non ha trovato il gol in sei partite di questa Serie A TIM: solamente il Parma (sette) ne conta di più in questo campionato - dall'altra parte solo Inter e Milan sono rimaste a secco di reti in meno gare della Lazio (solo una: 0-3 v Sampdoria). La Lazio ha subito il 63% dei gol nel primo tempo (15 su 24), record negativo in questo campionato. Ciro Immobile è il secondo giocatore nella storia della Lazio in doppia cifra in cinque stagioni di fila in Serie A TIM, dopo Giuseppe Signori (tra il 1992/93 e il 1996/97). Luis Alberto della Lazio ha preso parte a sette reti in sei sfide di Serie A TIM contro la Fiorentina (tre gol e quattro assist), contro nessun'altra squadra della competizione conta più partecipazioni. La Lazio è la vittima preferita in Serie A TIM di José Callejón: sei reti, quattro delle quali in casa dei biancocelesti - l'Olimpico è lo stadio in cui lo spagnolo della Fiorentina ha segnato più gol in trasferta nella competizione (quattro, al pari del Meazza). ore 15:00 Serie A 16a Giornata: Bologna vs Udinese (diretta esclusiva) -

LIVE ANCHE SU DAZN1+ (Sky canale 212) Telecronaca: Stefano Borghi - Commento Tecnico: Roberto Cravero

Bordocampo ed interviste: Federica Zille

Il Bologna ospita l’Udinese di Gotti alla ricerca di una vittoria che in casa manca da più di un mese. Le due squadre cercano punti per garantirsi una salvezza tranquilla. L'Udinese ha vinto sette delle ultime 11 sfide di Serie A TIM contro il Bologna (1N, 3P); quella rossoblu è la formazione contro cui i friulani hanno ottenuto più vittorie (sette) nel massimo campionato dal 2014 ad oggi. L'Udinese non ha subito gol in cinque delle ultime sette trasferte di Serie A TIM contro squadre emiliane, incluse le tre più recenti. Il Bologna ha registrato quattro pareggi consecutivi in Serie A TIM per la prima volta dall'aprile 2013 con Stefano Pioli in panchina, serie in cui arrivò a cinque. Il Bologna non ripete lo stesso risultato per due gare di fila da tutte le ultime 17 gare interne di Serie A TIM (pareggio nella più recente contro l'Atalanta). L’Udinese non ha vinto nessuna delle ultime quattro partite di campionato (2N, 2P), non fa peggio da giugno 2020 (nove). Gli ultimi sei gol dell’Udinese in Serie A TIM sono stati segnati da sei giocatori differenti (il più recente con Marvin Zeegelaar, contro la Juventus) – l’ultima volta che i friulani hanno messo a segno sette reti consecutive con sette giocatori diversi è stata nel marzo 2019. Se da una parte, nessuna squadra ha segnato meno gol dell’Udinese (tre) nel corso dei primi 30 minuti di gioco di questa Serie A TIM, dall’altra nessuna ne ha subiti di più del Bologna in questo intervallo di tempo (11). La prossima sarà la 150ª presenza per Kevin Lasagna in Serie A TIM. Nonostante non sia andato a segno nelle ultime 11 gare da titolare nella competizione, è il giocatore dell’Udinese con più tiri nello specchio nel torneo in corso (otto). Rodrigo Palacio è andato a segno in entrambe le sfide giocate da titolare contro l’Udinese in Serie A TIM con la maglia del Bologna, anche se i rossoblù hanno raccolto appena un punto nel parziale (1N). Rodrigo de Paul ha realizzato, su rigore, un gol al Bologna nel massimo campionato; inoltre l'argentino ha servito l'assist per tutte le ultime tre reti dell'Udinese in casa dei Rossoblù in Serie A TIM.



Telecronaca: Stefano Borghi - Commento Tecnico: Roberto Cravero Bordocampo ed interviste: Federica Zille Il Bologna ospita l’Udinese di Gotti alla ricerca di una vittoria che in casa manca da più di un mese. Le due squadre cercano punti per garantirsi una salvezza tranquilla. L'Udinese ha vinto sette delle ultime 11 sfide di Serie A TIM contro il Bologna (1N, 3P); quella rossoblu è la formazione contro cui i friulani hanno ottenuto più vittorie (sette) nel massimo campionato dal 2014 ad oggi. L'Udinese non ha subito gol in cinque delle ultime sette trasferte di Serie A TIM contro squadre emiliane, incluse le tre più recenti. Il Bologna ha registrato quattro pareggi consecutivi in Serie A TIM per la prima volta dall'aprile 2013 con Stefano Pioli in panchina, serie in cui arrivò a cinque. Il Bologna non ripete lo stesso risultato per due gare di fila da tutte le ultime 17 gare interne di Serie A TIM (pareggio nella più recente contro l'Atalanta). L’Udinese non ha vinto nessuna delle ultime quattro partite di campionato (2N, 2P), non fa peggio da giugno 2020 (nove). Gli ultimi sei gol dell’Udinese in Serie A TIM sono stati segnati da sei giocatori differenti (il più recente con Marvin Zeegelaar, contro la Juventus) – l’ultima volta che i friulani hanno messo a segno sette reti consecutive con sette giocatori diversi è stata nel marzo 2019. Se da una parte, nessuna squadra ha segnato meno gol dell’Udinese (tre) nel corso dei primi 30 minuti di gioco di questa Serie A TIM, dall’altra nessuna ne ha subiti di più del Bologna in questo intervallo di tempo (11). La prossima sarà la 150ª presenza per Kevin Lasagna in Serie A TIM. Nonostante non sia andato a segno nelle ultime 11 gare da titolare nella competizione, è il giocatore dell’Udinese con più tiri nello specchio nel torneo in corso (otto). Rodrigo Palacio è andato a segno in entrambe le sfide giocate da titolare contro l’Udinese in Serie A TIM con la maglia del Bologna, anche se i rossoblù hanno raccolto appena un punto nel parziale (1N). Rodrigo de Paul ha realizzato, su rigore, un gol al Bologna nel massimo campionato; inoltre l'argentino ha servito l'assist per tutte le ultime tre reti dell'Udinese in casa dei Rossoblù in Serie A TIM. ore 18:00 Serie A 16a Giornata: Napoli vs Spezia (diretta esclusiva) -

LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209) Telecronaca: Pierluigi Pardo - Commento Tecnico: Dario Marcolin

Bordocampo ed interviste: Tommaso Turci

Pre e post partita dallo stadio Maradona di Napoli: Diletta Leotta e Massimo Donati

Allo stadio Diego Armando Maradona, Gattuso e il Napoli ospitano la neopromossa Spezia. Ai liguri la vittoria in trasferta manca da due mesi. Dopo non aver vinto alcuna delle prime cinque sfide in Serie B contro lo Spezia (2N, 3P), il Napoli ha ottenuto il successo in tutte le successive cinque (tra campionato cadetto e Coppa Italia). Il Napoli ha perso soltanto una delle ultime 34 sfide di Serie A TIM contro squadre liguri (0-3 v Sampdoria nel settembre 2018); 25 i successi partenopei nel parziale (8N). L'ultimo pareggio in Serie A TIM del Napoli contro una squadra neopromossa risale al 2-2 contro il Pescara dell'agosto 2016; da allora, 23 vittorie e due sconfitte per gli Azzurri contro squadre provenienti dalla Serie B. Dopo l'1-1 contro il Torino alla 14ª giornata, il Napoli potrebbe pareggiare due partite interne di fila in Serie A TIM per la prima volta dal novembre 2019 (contro Atalanta e Genoa). Dopo la sconfitta per 0-1 contro l'Hellas Verona, lo Spezia potrebbe rimanere a secco di gol per due gare di fila per la prima volta in Serie A TIM. Dopo aver raccolto sette punti nelle prime quattro trasferte in Serie A TIM, lo Spezia ne ha ottenuto solo uno nelle tre più recenti nella competizione, incassando 2.7 gol in media a partita nel parziale. Le ultime sei reti casalinghe del Napoli in Serie A TIM sono tutte arrivate nel 2° tempo, ciascuna segnata da un giocatore diverso. Il fantasista del Napoli Lorenzo Insigne ha preso parte a sei reti nelle sue ultime sei presenze in Serie A TIM (quattro gol, due assist) – meno solo di Cristiano Ronaldo, Ciro Immobile e Lautaro Martínez (sette) nella competizione dal weekend del 28-29 novembre. Il Napoli è la squadra contro cui Diego Farias ha segnato più reti in Serie A TIM: quattro, tra cui la sua prima marcatura multipla nella competizione (nel novembre 2014 in trasferta con il Cagliari).

____________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog