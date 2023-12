Calcio Estero live DAZN 8 - 11 Dicembre (Liga Spagnola, Championship, Liga Portugal Betclic)

Sei un grande appassionato di calcio ? Ecco, allora sei un grande appassionato di DAZN! Sulla piattaforma puoi guardare il grandissimo calcio italiano ed estero: qui puoi consultare la guida TV con le prossime partite incluse nella programmazione di DAZN in Italia.

Su DAZN alla ripresa dei campionati avrai a disposizione un ampio catalogo di competizioni , inclusa tutta la Serie A TIM, la Serie BKT, FA Cup e Carabao Cup , ogni match de LaLiga EA Sports e il meglio della Liga Portugal Betclic oltre a Community Shield, Sky Bet Championship e alle grandi emozioni di Europa League e Conference League .

Ecco quali sono le prossime partite di calcio che puoi seguire sulla più grande piattaforma di streaming di sport dal vivo e on demand.

DAZN CALCIO ESTERO - PALINSESTO E TELECRONISTI



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di DAZN è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di di calcio internazionale.



La LaLiga EA Sports è pronta a regalare emozioni con una serie di incontri avvincenti. Venerdì 08/12/2023, alle 21:00, Getafe affronterà Valencia, con la telecronaca in italiano di Lorenzo Del Papa. Sabato 09/12/2023, alle 14:00, Alaves sfiderà Las Palmas con la telecronaca in inglese. Alle 16:15, Betis darà il benvenuto al Real Madrid, con la telecronaca in italiano di Luca Farina. Successivamente, alle 18:30, avremo Villarreal contro Real Sociedad, con la telecronaca in italiano di Alessandro Rimi. Infine, alle 21:00, Maiorca affronterà Siviglia, con la telecronaca in italiano di Federico Zanon, disponibile anche su Zona DAZN. La domenica 10/12/2023, alle 14:00, Atletico Madrid sarà di fronte ad Almeria, con la telecronaca in italiano di Lorenzo Del Papa. Alle 16:15, Granada affronterà Athletic Bilbao con la telecronaca in inglese. Successivamente, alle 18:30, Cadice giocherà contro Osasuna, con la telecronaca in inglese. Chiuderemo la giornata con la partita alle 21:00 tra Barcellona e Girona, con la telecronaca in italiano di Gabriele Giustiniani. Lunedì 11/12/2023 alle 21:00, avremo un'altra affascinante sfida in LaLiga EA Sports: Rayo Vallecano contro Celta Vigo. La telecronaca di questa partita sarà curata da Giorgio Basile, e per coloro che seguono gli eventi su Zona DAZN, la partita sarà disponibile anche su questa piattaforma.

Passando alla Liga Portugal Betclic, venerdì 08/12/2023 alle 19:00, Benfica affronterà Farense con la telecronaca di Federico Marconi. Sabato 09/12/2023, alle 19:00, avremo Vitoria Guimaraes contro Sporting Lisbona, con la telecronaca di Federico Marconi. Chiuderemo la giornata con Porto contro Casa Pia alle 21:30, con la telecronaca di Giovanni Marrucci.

Infine, nel Championship, venerdì 08/12/2023 alle 21:00, Coventry affronterà Birmingham, con la telecronaca di Federico Zanon.

LaLiga EA Sports



Andiamo a scoprire quali sono le prossime partite in programma:

Venerdì 08/12/2023 21:00 Getafe vs Valencia (telecronaca in italiano di Lorenzo Del Papa)

Sabato 09/12/2023 14:00 Alaves vs Las Palmas (telecronaca in inglese)

Sabato 09/12/2023 16:15 Betis vs Real Madrid (telecronaca in italiano di Luca Farina)

Sabato 09/12/2023 18:30 Villarreal vs Real Sociedad (telecronaca in italiano di Alessandro Rimi)

Sabato 09/12/2023 21:00 Maiorca vs Siviglia (telecronaca in italiano di Federico Zanon) [disponibile anche su Zona DAZN]

Domenica 10/12/2023 14:00 Atletico Madrid vs Almeria (telecronaca in italiano di Lorenzo Del Papa)

Domenica 10/12/2023 16:15 Granada vs Athletic Bilbao (telecronaca in inglese)

Domenica 10/12/2023 18:30 Cadice vs Osasuna (telecronaca in inglese)

Domenica 10/12/2023 21:00 Barcellona vs Girona (telecronaca in italiano di Gabriele Giustiniani)

Lunedi 11/12/2023 21:00 Rayo Vallecano vs Celta Vigo (telecronaca in italiano di Giorgio Basile) [disponibile anche su Zona DAZN]

Liga Portugal Betclic



Ven 08/12/2023 19:00 Benfica vs Farense (telecronaca di Federico Marconi)

Sab 09/12/2023 19:00 Vitoria Guimaraes vs Sporting Lisbona (telecronaca di Federico Marconi)

Sab 09/12/2023 21:30 Porto vs Casa Pia (telecronaca di Giovanni Marrucci)



Championship

VEN 08/12/2023 21:00 Coventry vs Birmingham (telecronaca di Federico Zanon)

______________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog