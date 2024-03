Calcio Estero live DAZN dal 15 al 17 Marzo (Liga Spagnola, FA CUP, Liga Portugal Betclic)

Sei un grande appassionato di calcio? Ecco, allora sei un grande appassionato di DAZN! Sulla piattaforma puoi guardare il grandissimo calcio italiano ed estero: qui puoi consultare la guida TV con le prossime partite incluse nella programmazione di DAZN in Italia.

Su DAZN avrai a disposizione un ampio catalogo di competizioni , inclusa tutta la Serie A TIM, la Serie BKT, FA Cup e Carabao Cup , ogni match de LaLiga EA Sports e il meglio della Liga Portugal Betclic oltre a Community Shield, Sky Bet Championship e alle grandi emozioni di Europa League e Conference League .

Ecco quali sono le prossime partite di calcio che puoi seguire sulla più grande piattaforma di streaming di sport dal vivo e on demand.

DAZN CALCIO ESTERO - PALINSESTO E TELECRONISTI



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di DAZN è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di di calcio internazionale.

La prossima giornata della LaLiga EA Sports ci promette un weekend ricco di emozioni calcistiche. Venerdì alle 21:00, il Real Sociedad affronterà il Cadice, con la telecronaca di Federico Casotti, un match che potrete seguire anche su Zona DAZN, canale 214 Sky e Tivùsat. Sabato, alle 14:00, il Maiorca sfiderà il Granada con la telecronaca in lingua inglese. Alle 16:15, l'Osasuna affronterà il Real Madrid con la voce di Stefano Borghi, mentre alle 18:30 il Getafe giocherà contro il Girona, con la telecronaca di Lorenzo Del Papa, disponibile gratuitamente su www.dazn.com Alle 21:00, l'Athletic Bilbao affronterà l'Alaves, un altro match visibile su Zona DAZN.

La domenica vedrà il Siviglia contro il Celta Vigo alle 14:00, con la telecronaca di Federico Casotti, mentre alle 16:15 il Las Palmas affronterà l'Almeria con la telecronaca in lingua inglese. Anche il Villarreal vs Valencia alle 16:15 avrà la voce di Alessandro Rimi. Alle 18:30, il Rayo Vallecano giocherà contro il Betis, con telecronaca in lingua inglese, mentre l'evento principale della serata sarà l'Atletico Madrid vs Barcellona alle 21:00, con la telecronaca di Gabriele Giustiniani e Valon Behrami.

Passando alla Liga Portugal Betclic, sabato il Porto affronterà il Vizela alle 21:30 con la telecronaca di Federico Marconi. Domenica, alle 19:00, sarà la volta del Casa Pia contro il Benfica, sempre con la voce di Federico Marconi, mentre alle 21:30 lo Sporting Lisbona sfiderà il Boavista con la telecronaca di Giovanni Marrucci.

Infine, per la FA Cup - Quarti di Finale, sabato il Wolverhampton giocherà contro il Coventry alle 13:15, con la telecronaca di Edoardo Testoni, seguito dal Manchester City contro il Newcastle alle 18:30, con la voce di Riccardo Mancini. Domenica, alle 13:45, il Chelsea affronterà il Leicester, mentre alle 16:30 il Manchester United sfiderà il Liverpool, quest'ultimo match disponibile gratuitamente su www.dazn.com.

LaLiga EA Sports 29a Giornata



Andiamo a scoprire quali sono le prossime partite in programma:

Venerdì 15/03/2024 21:00 Real Sociedad vs Cadice (telecronaca di Federico Casotti)

[visibile anche su Zona DAZN - canale 214 Sky e Tivùsat]

[visibile anche su Zona DAZN - canale 214 Sky e Tivùsat] Sabato 16/03/2024 14:00 Maiorca vs Granada (telecronaca in lingua inglese)

Sabato 16/03/2024 16:15 Osasuna vs Real Madrid (telecronaca di Stefano Borghi)

Sabato 16/03/2024 18:30 Getafe vs Girona (telecronaca di Lorenzo Del Papa)

[disponibile in visione gratuita su www.dazn.com per tutti gli utenti registrati]

[disponibile in visione gratuita su per tutti gli utenti registrati] Sabato 16/03/2024 21:00 Athletic Bilbao vs Alaves

[visibile anche su Zona DAZN - canale 214 Sky e Tivùsat]

[visibile anche su Zona DAZN - canale 214 Sky e Tivùsat] Domenica 17/03/2024 14:00 Siviglia vs Celta Vigo (telecronaca di Federico Casotti)

Domenica 17/03/2024 16:15 Las Palmas vs Almeria (telecronaca in lingua inglese)

Domenica 17/03/2024 16:15 Villarreal vs Valencia (telecronaca di Alessandro Rimi)

Domenica 17/03/2024 18:30 Rayo Vallecano vs Betis (telecronaca in lingua inglese)

Domenica 17/03/2024 21:00 Atletico Madrid vs Barcellona (telecronaca di Gabriele Giustiniani e Valon Behrami)

Liga Portugal Betclic 26a Giornata

Sabato 16/03/2024 21:30 Porto vs Vizela (telecronaca di Federico Marconi)

Domenica 17/03/2024 19:00 Casa Pia vs Benfica (telecronaca di Federico Marconi)

Domenica 17/03/2024 21:30 Sporting Lisbona vs Boavista (telecronaca di Giovanni Marrucci)

FA CUP - Quarti di Finale

Sabato 16/03/2024 13:15 Wolverhampton vs Coventry(telecronaca di Edoardo Testoni)

Sabato 16/03/2024 18:30 Manchester City vs Newcastle (telecronaca di Riccardo Mancini)

Domenica 17/03/2024 13:45 Chelsea vs Leicester (telecronaca di Federico Zanon)

Domenica 17/03/2024 16:30 Manchester United vs Liverpool (telecronaca di Alberto Santi)

[disponibile in visione gratuita su www.dazn.com per tutti gli utenti registrati]



______________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog