Guida TV DAZN 1: Canale 214 Sky e Tivusat, Palinsesto 13 - 19 Settembre 2024

Arriva in prima TV su Sky il nuovo film di Daniele Luchetti CONFIDENZA, in onda mercoledì 11 settembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand.Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K. Tratto dall’omonimo romanzo di Domenico Starnone, CONFIDENZA offre il ritratto perfetto del maschio contemporaneo, un uomo in fuga dalle sue debolezze che può soltanto sperare di essere, finalmente, smascherato. Al centro della...