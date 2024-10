Guida TV DAZN 1: Canale 214 Sky e Tivusat, Palinsesto 11 - 17 Ottobre 2024

Arriva in prima TV su Sky l’acclamato film di Todd Haynes MAY DECEMBER, in onda mercoledì 9 ottobre alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand.Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K. Presentato in concorso al Festival di Cannes 2023 e candidato all’Oscar® per la miglior sceneggiatura originale, l’intenso film di Todd Haynes vede protagoniste le impareggiabili Julianne Moore e Natalie Portman in una storia...