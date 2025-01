Guida TV DAZN 1: Canale 214 Sky e Tivusat, Palinsesto 3 - 9 Gennaio 2025

Riparte alla grande la stagione del tennis su Sky e in streaming su NOW . Quattro i tornei che saranno trasmessi in diretta da sabato 28 dicembre a domenica 5 gennaio 2025: due del circuito maschile ATP, due del circuito femminile WTA. Nel Queensland l'attesa è per Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, ma pure per il ritorno in campo di Novak Djokovic e Nick Kyrgios. A Hong Kong, invece, ci saranno tre italiani al via: Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego e Luciano Darderi. In campo...