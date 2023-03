Eleven Sports - Palinsesto Telecronisti Serie C 31a Giornata, Basket Serie A (anche su DAZN)

Dal 2 Gennaio 2023 l'offerta multisport di DAZN sarà ancora più completa. Grazie all’accordo siglato in Italia con ELEVEN Sports, DAZN accelera ulteriormente il proprio piano di crescita, portando in piattaforma nuovi sport disponibili per i propri abbonati.

La nuova partnership strategica andrà ad ampliare il portafoglio di discipline sportive, consolidando l’ambizione di DAZN di diventare la primaria piattaforma digitale di intrattenimento sportivo. L’offerta multisport in live streaming già presente in app si arricchisce e diventa così ancora più ricca e varia.

Oltre a tutta la Serie A TIM e tutta la Serie Bkt, tutta LaLiga, la UEFA Europa League e il meglio della Conference League, la NFL, gli sport da combattimento e i canali Eurosport HD 1 e HD 2 con il tennis, il ciclismo, il volley e l’atletica, sulla piattaforma di streaming live e on demand, gli appassionati di sport troveranno anche: il basket con le migliori partite di Eurolega, Eurocup e la Serie A UnipolSai, una selezione delle partite della Serie C di calcio trasmessi direttamente da ELEVEN Italia. Rugby con il Peroni Top10 e molti altri sport arriveranno nei prossimi mesi.

Un mondo di sport senza alcun costo aggiuntivo per i clienti attivi - Non solo, il nuovo anno DAZN si inaugura con il lancio del nuovo pacchetto di contenuti, START. Il nuovo piano di abbonamento disponibile prossimamente a 12.99€ al mese dedicato a chi ama seguire sport differenti rispetto al calcio, una nuova offerta dedicata al multisport che include tutto il basket italiano e il meglio del basket europeo, l’NFL, la grande boxe, la UFC e il meglio del fighting internazionale.

Altra importante novità riguarda il numero di dispositivi collegabili. Gli utenti potranno, infatti, scegliere di registrare più dispositivi a seconda della tipologia di abbonamento che hanno sottoscritto: 4 dispositivi registrabili con START, 6 con STANDARD, 7 con PLUS.

E in più, un mondo di nuovi vantaggi offerti da DAZN insieme a partner come La Gazzetta dello Sport, Deezer e molti altri, per goderti lo sport, la musica e il cinema, senza costi aggiuntivi. Tutto questo mantenendo attiva la tua offerta. Scoprili subito su mondodazn.com

FAQ - DOMANDE E RISPOSTE

Che cosa cambia dal 2 gennaio al mio abbonamento DAZN?

«A partire da gennaio l’offerta di DAZN si arricchirà di nuovi contenuti. Avrai anche più flessibilità per portare gli sport che ami sempre con te. Per tutti coloro che sono già clienti DAZN il prezzo dell’abbonamento non subirà variazioni sia per il piano DAZN STANDARD, sia per il piano DAZN PLUS.»

Che cosa cambia dal 2 gennaio al mio piano di abbonamento DAZN STANDARD?

«Dal 2 gennaio il prezzo del tuo abbonamento non subirà variazioni, rimarrà a 29.99 euro al mese e il tuo piano DAZN STANDARD si arricchirà progressivamente di nuovi contenuti tra cui tutto il basket italiano ed europeo, la Serie C, il meglio del calcio femminile  europeo e molto altro, oltre a tutta la Serie A TIM, tutta la Serie BKT, tutta la Liga, la UEFA Europa League e tutto lo sport di DAZN. Inoltre avrai ancora più flessibilità grazie all'aumento del numero di dispositivi che puoi registrare (fino a 6). Potrai inoltre utilizzarne 2 in contemporanea sempre se entrambi connessi alla stessa rete internet.»

Sono un cliente DAZN STANDARD, cosa vuole dire che posso guardare su due dispositivi in contemporanea sulla stessa rete internet?

«Con il piano DAZN STANDARD puoi guardare in contemporanea su due dispositivi solo se connessi alla stessa rete internet. Puoi ad esempio guardare DAZN in contemporanea sul tuo tablet e sulla tua TV se entambi i dispositivi sono connessi alla stessa rete internet. Puoi anche guardare in mobilità su un dispositivo (smartphone, tablet) se nessuno sta guardando DAZN da casa.»

Che cosa cambia dal 2 gennaio al mio piano di abbonamento DAZN PLUS?

«Dal 2 gennaio il prezzo del tuo abbonamento non subirà variazioni, rimarrà a 39.99 euro al mese e il tuo piano DAZN PLUS si arricchirà progressivamente di nuovi contenuti tra cui tutto il basket italiano ed europeo, la Serie C, il meglio del calcio femminile europeo e molto altro oltre a tutta la Serie A TIM, tutta la Serie BKT, tutta la Liga, la UEFA Europa League e tutto lo sport di DAZN. Per quanto riguarda, invece, la flessibilità nella visione di DAZN, ti specifichiamo che potrai registrare fino a un massimo di 7 dispositivi, anziché 6, continuando ad utilizzarne fino ad un massimo di 2 in contemporanea anche se non connessi alla stessa rete internet domestica.»

Cosa succede ai clienti che hanno messo l'abbonamento in pausa?

«Se hai un abbonamento in pausa, anche riattivando il tuo account dopo il 2 gennaio il prezzo del tuo abbonamento non subirà variazioni. Se hai un abbonamento DAZN STANDARD a 29,99€ al mese riattivando il tuo account dopo il 2 gennaio il prezzo del tuo abbonamento non subirà variazioni, rimanendo a 29,99€ al mese. Se hai un abbonamento DAZN PLUS a 39,99€ al mese riattivando il tuo account dopo il 2 gennaio il prezzo del tuo abbonamento non subirà variazioni, rimanendo a 39,99€ al mese.»

Che cos’è il piano DAZN Start?

«DAZN Start e il nuovo pacchetto di contenuti disponibile su DAZN, dedicato a chi ama seguire sport differenti rispetto al calcio, una nuova offerta dedicata al multisport che include tutto il basket italiano e il meglio del basket europeo, l’NFL, la grande boxe, la UFC e il meglio del fighting internazionale.»

Come faccio ad attivare il contratto annuale scontato?

«Per attivare il contratto annuale scontato dovrai semplicemente selezionare l’opzione “Annuale-scontato” nella pagina di selezione del piano e successivamente inserire come metodo di pagamento carta di credito/debito o paypal. Il piano annuale scontato non e’ disponibile per coloro che pagano tramite terze parti con gli store digitali di Apple e Google»

IL PALINSESTO DI SERIE C TV - ELEVEN SPORTS



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di ELEVEN SPORTS è lieta di poter offrire la programmazione completa comprensiva dei telecronisti che seguiranno sui campi le partite

SABATO 11 MARZO 2023

ore 14:30 Serie C 31a Giornata Girone B: Fiorenzuola vs Recanatese (diretta) [disponbile anche su DAZN]

Telecronaca: Riccardo Morelli

Un Fiorenzuola a digiuno di successi da gennaio ospita una Recanatese in cerca di punti salvezza. All'andata la spuntarono i rossoneri che adesso non vogliono perdere il treno Playoff



Telecronaca: Riccardo Morelli Un Fiorenzuola a digiuno di successi da gennaio ospita una Recanatese in cerca di punti salvezza. All'andata la spuntarono i rossoneri che adesso non vogliono perdere il treno Playoff ore 14:30 Serie C 31a Giornata Girone B: Gubbio vs Cesena (diretta) [disponbile anche su DAZN]

Telecronaca: Federico Principi

Il Cesena cerca il riscatto in casa del Gubbio dopo tre turni a secco di successi che hanno fatto perdere contatto con la vetta della classifica agli uomini di Toscano. Dal canto loro i rossoblù sono alla ricerca di un successo interno per spezzare la crisi al Barbetti dove l'ultimo successo risale allo scorso dicembre



Telecronaca: Federico Principi Il Cesena cerca il riscatto in casa del Gubbio dopo tre turni a secco di successi che hanno fatto perdere contatto con la vetta della classifica agli uomini di Toscano. Dal canto loro i rossoblù sono alla ricerca di un successo interno per spezzare la crisi al Barbetti dove l'ultimo successo risale allo scorso dicembre ore 14:30 Serie C 31a Giornata Girone B: Montevarchi vs Torres (diretta) [disponbile anche su DAZN]

Telecronaca: Alessandro Ferrari

Dopo il punto conquistato a Cesena, il Montevarchi torna a casa per ricevere la Torres che, reduce da due ko consecutivi, vuole consolidare il proprio posto in zona salvezza



Telecronaca: Alessandro Ferrari Dopo il punto conquistato a Cesena, il Montevarchi torna a casa per ricevere la Torres che, reduce da due ko consecutivi, vuole consolidare il proprio posto in zona salvezza ore 14:30 Serie C 31a Giornata Girone B: Olbia vs Imolese (diretta) [disponbile anche su DAZN]

Telecronaca: Marcello Scano

Scontro salvezza al Nespoli. L'Olbia per allontanare i fantasmi della zona Playout e prolungare la striscia di risultati positivi dopo due successi di fila, l'Imolese per risalire dalla penultima piazza e continuare a sperare



Telecronaca: Marcello Scano Scontro salvezza al Nespoli. L'Olbia per allontanare i fantasmi della zona Playout e prolungare la striscia di risultati positivi dopo due successi di fila, l'Imolese per risalire dalla penultima piazza e continuare a sperare ore 17:30 Serie C 31a Giornata Girone B: Alessandria vs Lucchese (diretta) [disponbile anche su DAZN]

Telecronaca: Edoardo Cozza

Destini opposti per Alessandria e Lucchese. La prima lotta per mantenere la categoria, la seconda per conservare il posto in zona Playoff. I grigi vogliono dare seguito al successo della scorsa giornata e possono contare sui precedenti che dicono: piemontesi imbattuti con i toscani negli ultimi cinque incroci



Telecronaca: Edoardo Cozza Destini opposti per Alessandria e Lucchese. La prima lotta per mantenere la categoria, la seconda per conservare il posto in zona Playoff. I grigi vogliono dare seguito al successo della scorsa giornata e possono contare sui precedenti che dicono: piemontesi imbattuti con i toscani negli ultimi cinque incroci ore 17:30 Serie C 31a Giornata Girone B: Ancona vs San Donato Tavarnelle (diretta) [disponbile anche su DAZN]

Telecronaca: Gianmarco Minossi

Sei risultati utili consecutivi per il San Donato che si presenta in casa dell'Ancona, formazione in difficoltà nell'ultimo mese ma che deve mettere al sicuro il proprio quarto posto



Telecronaca: Gianmarco Minossi Sei risultati utili consecutivi per il San Donato che si presenta in casa dell'Ancona, formazione in difficoltà nell'ultimo mese ma che deve mettere al sicuro il proprio quarto posto ore 17:30 Serie C 31a Giornata Girone B: Fermana vs Carrarese (diretta) [disponbile anche su DAZN]

Telecronaca: Daniele Monacelli

Cinque successi nelle ultime sei di campionato, una Carrarese in forma sfida la Fermana. I marchigiani non vincono da tre turni ma non vogliono smettere di sognare la zona Playoff che dista soli quattro punti



Telecronaca: Daniele Monacelli Cinque successi nelle ultime sei di campionato, una Carrarese in forma sfida la Fermana. I marchigiani non vincono da tre turni ma non vogliono smettere di sognare la zona Playoff che dista soli quattro punti ore 17:30 Serie C 31a Giornata Girone B: Reggiana vs Virtus Entella (diretta) [disponbile anche su DAZN]

Telecronaca: Danilo Sorrentino

La sfida che può indirizzare il finale di stagione. La Reggiana capolista, forte dei suoi sei punti di vantaggio, ospita l'Entella, prima inseguitrice degli emiliani. Con un successo la Regia potrebbe ipotecare la promozione diretta in Serie B, mentre i liguri cercano il colpaccio per andare a -3 dalla squadra di Diana e riaprire definitivamente i giochi



Telecronaca: Danilo Sorrentino La sfida che può indirizzare il finale di stagione. La Reggiana capolista, forte dei suoi sei punti di vantaggio, ospita l'Entella, prima inseguitrice degli emiliani. Con un successo la Regia potrebbe ipotecare la promozione diretta in Serie B, mentre i liguri cercano il colpaccio per andare a -3 dalla squadra di Diana e riaprire definitivamente i giochi ore 17:30 Serie C 31a Giornata Girone B: Rimini vs Pontedera (diretta) [disponbile anche su DAZN]

Telecronaca: Andrea Verdolini

Il Rimini deve spezzare un digiuno di successi interno che dura da dicembre e mantenere il proprio posto in zona Playoff. Quattro punti più su c'è il Pontedera che cercherà di dar seguito al successo ritrovato nell'ultima giornata in casa della Torres



Telecronaca: Andrea Verdolini Il Rimini deve spezzare un digiuno di successi interno che dura da dicembre e mantenere il proprio posto in zona Playoff. Quattro punti più su c'è il Pontedera che cercherà di dar seguito al successo ritrovato nell'ultima giornata in casa della Torres ore 17:30 Serie C 31a Giornata Girone B: Siena vs Vis Pesaro (diretta) [disponbile anche su DAZN]

Telecronaca: Fabio Frabetti

Il Siena ha pareggiato in tutte le ultime quattro uscite di campionato. La Vis Pesaro, invece, non vince da gennaio e vuole tornare a sorridere per rivedere la zona salvezza

DOMENICA 12 MARZO 2023

ore 14:30 Serie C 31a Giornata Girone A: Albinoleffe vs Pro Vercelli (diretta) [disponbile anche su DAZN]

Telecronaca: Jacopo Chiodo

Diciassettesimo posto e quattro sconfitte consecutive: la situazione dell’Albinoleffe non è delle migliori, ma la zona salvezza è a solo un punto. Pro Vercelli che non vince da gennaio, con l’obiettivo di fuggire dalla zona playout.



Telecronaca: Jacopo Chiodo Diciassettesimo posto e quattro sconfitte consecutive: la situazione dell’Albinoleffe non è delle migliori, ma la zona salvezza è a solo un punto. Pro Vercelli che non vince da gennaio, con l’obiettivo di fuggire dalla zona playout. ore 14:30 Serie C 31a Giornata Girone A: Arzignano vs Padova (diretta) [disponbile anche su DAZN]

Telecronaca: Federico Pampanin

Sfida playoff tra Arzignano e Padova: solamente due punti dividono le due squadre in classifica. Entrambe hanno pareggiato l’ultima gara, rispettivamente contro Virtus Verona e Piacenza



Telecronaca: Federico Pampanin Sfida playoff tra Arzignano e Padova: solamente due punti dividono le due squadre in classifica. Entrambe hanno pareggiato l’ultima gara, rispettivamente contro Virtus Verona e Piacenza ore 14:30 Serie C 31a Giornata Girone A: Feralpisalò vs Vicenza (diretta) [disponbile anche su DAZN]

Telecronaca: Davide Maino

Big match di alta classifica tra Feralpisalò e Vicenza: entrambe le squadre sono in grande forma, padroni di casa che hanno vinto 3 delle ultime 5 gare. Gli ospiti invece arrivano meglio alla sfida, con 4 successi nelle ultime 5, tra campionato e Coppa Italia.



Telecronaca: Davide Maino Big match di alta classifica tra Feralpisalò e Vicenza: entrambe le squadre sono in grande forma, padroni di casa che hanno vinto 3 delle ultime 5 gare. Gli ospiti invece arrivano meglio alla sfida, con 4 successi nelle ultime 5, tra campionato e Coppa Italia. ore 14:30 Serie C 31a Giornata Girone A: Lecco vs Pordenone (diretta) [disponbile anche su DAZN]

Telecronaca: Lorenzo Del Papa

Al “Rigamonti Ceppi” il Lecco non perde dal 30 ottobre 2022: solamente Pro Sesto e Trento sono riuscite a battere la squadra di Luciano Foschi. Pordenone reduce da quattro risultati utili consecutivi, con l’obiettivo di rimanere agganciato a Feralpisalò e Pro Sesto.



Telecronaca: Lorenzo Del Papa Al “Rigamonti Ceppi” il Lecco non perde dal 30 ottobre 2022: solamente Pro Sesto e Trento sono riuscite a battere la squadra di Luciano Foschi. Pordenone reduce da quattro risultati utili consecutivi, con l’obiettivo di rimanere agganciato a Feralpisalò e Pro Sesto. ore 14:30 Serie C 31a Giornata Girone A: Novara vs Juventus Next Gen (diretta) [disponbile anche su DAZN]

Telecronaca: Andrea Calderoni

La vittoria contro il Sangiuliano City ha sicuramente dato una carica morale al Novara, che è ritornato alla vittoria dopo 4 sconfitte consecutive. In questo turno, ospita la Juventus Next Gen, con l’obiettivo di scavalcare la squadra di Brambilla in classifica.



Telecronaca: Andrea Calderoni La vittoria contro il Sangiuliano City ha sicuramente dato una carica morale al Novara, che è ritornato alla vittoria dopo 4 sconfitte consecutive. In questo turno, ospita la Juventus Next Gen, con l’obiettivo di scavalcare la squadra di Brambilla in classifica. ore 14:30 Serie C 31a Giornata Girone A: Pergolettese vs Renate (diretta) [disponbile anche su DAZN]

Telecronaca: Daniel Rizzo

La Pergolettese ha vinto solo una delle ultime cinque gare disputate in casa nel 2023, ma è reduce da cinque risultati utili consecutivi: l’obiettivo è quello di uscire dalla zona playout. Il Renate, dopo le due vittorie contro Piacenza ed Albinoleffe, l’ultima giornata è stato fermato dalla Feralpisalò.



Telecronaca: Daniel Rizzo La Pergolettese ha vinto solo una delle ultime cinque gare disputate in casa nel 2023, ma è reduce da cinque risultati utili consecutivi: l’obiettivo è quello di uscire dalla zona playout. Il Renate, dopo le due vittorie contro Piacenza ed Albinoleffe, l’ultima giornata è stato fermato dalla Feralpisalò. ore 14:30 Serie C 31a Giornata Girone A: Piacenza vs Mantova (diretta) [disponbile anche su DAZN]

Telecronaca: Samuele Anastasio

Nel 2023, il Piacenza non ha ancora vinto al “Garilli”, così come il Mantova non ha mai vinto in trasferta. Entrambe le squadre a caccia di una vittoria: padroni di casa chiamati a uscire dall’ultimo posto in classifica, ospiti invece che in caso di vittoria, allungherebbero sulla zona playout



Telecronaca: Samuele Anastasio Nel 2023, il Piacenza non ha ancora vinto al “Garilli”, così come il Mantova non ha mai vinto in trasferta. Entrambe le squadre a caccia di una vittoria: padroni di casa chiamati a uscire dall’ultimo posto in classifica, ospiti invece che in caso di vittoria, allungherebbero sulla zona playout ore 14:30 Serie C 31a Giornata Girone A: Pro Sesto vs Trento (diretta) [disponbile anche su DAZN]

Telecronaca: Antonio Torretti

5 vittorie nelle ultime 7 giornate:questo è il biglietto da visita della Pro Sesto di Andreoletti. Il Trento, reduce dalle vittorie contro Piacenza e Lecco, mette nel mirino i playoff, cercando di fare bottino pieno in casa della capolista.



Telecronaca: Antonio Torretti 5 vittorie nelle ultime 7 giornate:questo è il biglietto da visita della Pro Sesto di Andreoletti. Il Trento, reduce dalle vittorie contro Piacenza e Lecco, mette nel mirino i playoff, cercando di fare bottino pieno in casa della capolista. ore 14:30 Serie C 31a Giornata Girone A: Triestina vs Pro Patria (diretta) [disponbile anche su DAZN]

Telecronaca: Walter Topan

All’andata finì a favore della Pro Patria, che vinse 2-1 grazie alle reti di Stanzani e Piu. Tabù da sfatare per la squadra di Jorge Vargas, che non ha mai vinto allo Stadio Nereo Rocco e cercherà in ogni modo di tornare al successo, dato che si presenta alla sfida, reduce da tre sconfitte consecutive



Telecronaca: Walter Topan All’andata finì a favore della Pro Patria, che vinse 2-1 grazie alle reti di Stanzani e Piu. Tabù da sfatare per la squadra di Jorge Vargas, che non ha mai vinto allo Stadio Nereo Rocco e cercherà in ogni modo di tornare al successo, dato che si presenta alla sfida, reduce da tre sconfitte consecutive ore 14:30 Serie C 31a Giornata Girone A: Virtus Verona vs Sangiuliano (diretta) [disponbile anche su DAZN]

Telecronaca: Nicola Pitton

Tra Virtus Verona e Sangiuliano City, ci sono 5 punti di differenza in classifica. Padroni di casa con un piede vicino ai playoff, distanti solo un punto, e un piede vicino ai playout, con soli 4 distanze dalla zona rossa di classifica. Ospiti chiamati a vincere per rimanere agganciati al sogno salvezza.



Telecronaca: Nicola Pitton Tra Virtus Verona e Sangiuliano City, ci sono 5 punti di differenza in classifica. Padroni di casa con un piede vicino ai playoff, distanti solo un punto, e un piede vicino ai playout, con soli 4 distanze dalla zona rossa di classifica. Ospiti chiamati a vincere per rimanere agganciati al sogno salvezza. ore 14:30 Serie C 31a Giornata Girone C: Gelbison vs Pescara (diretta) [disponbile anche su DAZN]

Telecronaca: Alfonso Avagliano

Il Pescara cercherà al Guariglia di Agropoli la prima vittoria con mister Zeman in panchina, dopo il pari all'esordio con la Juve Stabia. La Gelbison, però, ha bisogno di punti per evitare di farsi risucchiare in zona playout



Telecronaca: Alfonso Avagliano Il Pescara cercherà al Guariglia di Agropoli la prima vittoria con mister Zeman in panchina, dopo il pari all'esordio con la Juve Stabia. La Gelbison, però, ha bisogno di punti per evitare di farsi risucchiare in zona playout ore 14:30 Serie C 31a Giornata Girone C: Monterosi vs Messina (diretta) [disponbile anche su DAZN]

Telecronaca: Fabio Frabetti

Allo stadio Rocchi si affrontano due squadre che hanno pochissimo margine d'errore. In piena lotta per evitare i playout, Monterosi e Messina si giocano una grossa fetta di salvezza in uno scontro diretto fondamentale. All'andata vinsero i giallorossi, anche grazie all'incredibile gol del portiere Lewandowski



Telecronaca: Fabio Frabetti Allo stadio Rocchi si affrontano due squadre che hanno pochissimo margine d'errore. In piena lotta per evitare i playout, Monterosi e Messina si giocano una grossa fetta di salvezza in uno scontro diretto fondamentale. All'andata vinsero i giallorossi, anche grazie all'incredibile gol del portiere Lewandowski ore 14:30 Serie C 31a Giornata Girone C: Potenza vs Viterbese (diretta) [disponbile anche su DAZN]

Telecronaca: Pietro Scognamiglio

Il Potenza continua a sognare i playoff: i rossoblu di Raffaele, ex della partita, vogliono irrompere fra le prime dieci del girone C. La Viterbese di Lopez, invece, ha il compito di riscattare il ko di Foggia per non farsi tagliar fuori dalla lotta per la salvezza diretta



Telecronaca: Pietro Scognamiglio Il Potenza continua a sognare i playoff: i rossoblu di Raffaele, ex della partita, vogliono irrompere fra le prime dieci del girone C. La Viterbese di Lopez, invece, ha il compito di riscattare il ko di Foggia per non farsi tagliar fuori dalla lotta per la salvezza diretta ore 17:30 Serie C 31a Giornata Girone C: Avellino vs Foggia (diretta) [disponbile anche su DAZN]

Telecronaca: Antonio Di Donna

Cammino netto, fin qui, per Mario Somma sulla panchina del Foggia: sei punti nelle due partite alla guida dei rossoneri. Il neo mister dei satanelli cerca il tris contro l'Avellino, che deve ritrovare punti e morale per non rischiare di trovarsi invischiato nella lotta per evitare i playout



Telecronaca: Antonio Di Donna Cammino netto, fin qui, per Mario Somma sulla panchina del Foggia: sei punti nelle due partite alla guida dei rossoneri. Il neo mister dei satanelli cerca il tris contro l'Avellino, che deve ritrovare punti e morale per non rischiare di trovarsi invischiato nella lotta per evitare i playout ore 17:30 Serie C 31a Giornata Girone C: Juve Stabia vs Giugliano (diretta) [disponbile anche su DAZN]

Telecronaca: Francesco Guarino

Sfida tutta campana al Romeo Menti. Juve Stabia senza vittorie da un mese e mezzo: l'arrivo di Pochesci in panchina non ha inciso, con l'allenatore ancora a caccia della sua prima vittoria in gialloblu. Situazione simile anche in casa Giugliano, imbattuto da tre partite, ma con i tre punti che mancano dal 29 gennaio scorso



Telecronaca: Francesco Guarino Sfida tutta campana al Romeo Menti. Juve Stabia senza vittorie da un mese e mezzo: l'arrivo di Pochesci in panchina non ha inciso, con l'allenatore ancora a caccia della sua prima vittoria in gialloblu. Situazione simile anche in casa Giugliano, imbattuto da tre partite, ma con i tre punti che mancano dal 29 gennaio scorso ore 17:30 Serie C 31a Giornata Girone C: Latina vs Turris (diretta) [disponbile anche su DAZN]

Telecronaca: Vito Coppola

Obiettivi diversi al Francioni. Il Latina cerca punti per rientrare in zona playoff, da cui i nerazzurri sono scivolati via dopo le ultime tre gare con un solo punto portato a casa. La Turris, invece, è in piena zona playout e deve vincere per riavvicinare la salvezza



Telecronaca: Vito Coppola Obiettivi diversi al Francioni. Il Latina cerca punti per rientrare in zona playoff, da cui i nerazzurri sono scivolati via dopo le ultime tre gare con un solo punto portato a casa. La Turris, invece, è in piena zona playout e deve vincere per riavvicinare la salvezza ore 17:30 Serie C 31a Giornata Girone C: Monopoli vs Fidelis Andria (diretta) [disponbile anche su DAZN]

Telecronaca: Vincenzo Murgolo

Il Monopoli di Pippo Pancaro ha trovato continuità e risultati, agganciando il quinto posto. Il derby con l'Andria può far spiegare le ali del gabbiano, che spera di ridurre ancor di più il gap dal podio del girone C. L'Andria, invece, è ultima in classifica e non può più rimandare l'appuntamento con la vittoria, specie dopo il ritorno di Cudini in panchina



Telecronaca: Vincenzo Murgolo Il Monopoli di Pippo Pancaro ha trovato continuità e risultati, agganciando il quinto posto. Il derby con l'Andria può far spiegare le ali del gabbiano, che spera di ridurre ancor di più il gap dal podio del girone C. L'Andria, invece, è ultima in classifica e non può più rimandare l'appuntamento con la vittoria, specie dopo il ritorno di Cudini in panchina ore 17:30 Serie C 31a Giornata Girone C: Taranto vs Picerno (diretta) [disponbile anche su DAZN]

Telecronaca: Alfredo Ghionna

Il Picerno continua a essere una delle sorprese più liete dell'intera Serie C. Dopo aver fermato il Crotone in casa, i rossoblu vogliono continuare a macinare punti sul campo del Taranto di Capuano. Gli ionici hanno bisogno di un successo per continuare a restare agganciati al lotto delle squadre in corsa per i playoff.



Telecronaca: Alfredo Ghionna Il Picerno continua a essere una delle sorprese più liete dell'intera Serie C. Dopo aver fermato il Crotone in casa, i rossoblu vogliono continuare a macinare punti sul campo del Taranto di Capuano. Gli ionici hanno bisogno di un successo per continuare a restare agganciati al lotto delle squadre in corsa per i playoff. ore 20:30 Serie C 31a Giornata Girone C: Audace Cerignola vs Virtus Francavilla (diretta) [disponbile anche su DAZN]

Telecronaca: Antonio Palladino

Derby pugliese al Monterisi. Audace e Virtus sognano in grande: mirino sui playoff per entrambe, divise in classifica da sei punti. I gialloblu vogliono riscattare subito il ko di Torre del Greco, i biancazzurri dare continuità ai quattro punti ottenuti nelle ultime due uscite

LUNEDI 13 MARZO 2023

ore 20:30 Serie C 31a Giornata Girone C: Crotone vs Catanzaro (diretta) [disponbile anche su DAZN]

Telecronaca: Matteo Pirritano

Scocca l'ora del derby calabrese. Crotone e Catanzaro tornano ad affrontarsi in Serie C a 19 anni esatti dall'ultima volta. Una vittoria giallorossa permetterebbe a Vivarini di iniziare a preparare la festa promozione. Zauli, invece, vuol regalare ai tifosi pitagorici una prova d'orgoglio sul proprio campo

GLI ALTRI EVENTI IN ONDA SU ELEVEN SPORTS ITALIA:

Rugby Peroni Top 10 14^ Giornata 11-mar 13:00 Calvisano vs Viadana (diretta)

Telecronaca: Daniele Groegan

Telecronaca: Daniele Groegan Rugby Peroni Top 10 14^ Giornata 11-mar 13:00 Rugby Lyons vs Fiamme Oro (diretta)

Telecronaca: Alessandro Groppi

Telecronaca: Alessandro Groppi Hockey Serie A elite maschile 2^ giornata 11-mar 15:00 HC Bondeno vs SG Amsicora (diretta)

Football I Divisione Week 2 11-mar 20:00 Mastini Verona vs Rhinos Milano (diretta)

Basket LBA 21^ Giornata 11-mar 20:30 Varese vs Pesaro (diretta) [disponbile anche su DAZN]

Telecronaca: Marco Barzizza - Interviste: Alessio Colombo

Telecronaca: Marco Barzizza - Interviste: Alessio Colombo Football I Divisione Week 2 11-mar 21:00 Frogs Legnano vs Dolphins Ancona (diretta)

Football I Divisione Week 2 12-mar 14:00 Warriors Emilia vs Ducks Lazio (diretta)

Rugby Peroni Top 10 14^ Giornata 12-mar 14:00 Mogliano vs Rugby Valorugby Emilia (diretta)

Telecronaca: Paolo Moneti

Telecronaca: Paolo Moneti Rugby Peroni Top 10 14^ Giornata 12-mar 14:00 Cus Torino vs Colorno (diretta)

Telecronaca: Daniele La Spina

Telecronaca: Daniele La Spina Pallamano Qualif. EURO2024 12-mar 14:10 Lettonia vs Italia (diretta)

Telecronaca: Matteo Aldemonte

Telecronaca: Matteo Aldemonte Rugby Eccellenza Femm 13^ Giornata 12-mar 14:30 Arredissima Villorba vs Valsugana Padova (diretta)

Telecronaca: Andrea Martucci

Telecronaca: Andrea Martucci Hockey Serie A elite femminile 1^ giornata 12-mar 15:00 HC Argentia vs HF Lorenzoni (diretta)

Rugby Peroni Top 10 14^ Giornata 12-mar 15:15 Rovigo vs Petrarca Padova (diretta)

Telecronaca: Simone Varroto

Telecronaca: Simone Varroto Basket LBA 21^ Giornata 12-mar 16:30 Brindisi vs Milano (diretta) [disponbile anche su DAZN]

Telecronaca: Mino Taveri e Andrea Niccolai - Interviste: Francesco Guadalupi

Telecronaca: Mino Taveri e Andrea Niccolai - Interviste: Francesco Guadalupi Basket LBA 21^ Giornata 12-mar 17:00 Treviso vs Trento (diretta) [disponbile anche su DAZN]

Telecronaca: Sandro Pugliese - Interviste: Andrea Furlan

Telecronaca: Sandro Pugliese - Interviste: Andrea Furlan Basket LBA 21^ Giornata 12-mar 17:30 Brescia vs Trieste (diretta) [disponbile anche su DAZN]

Telecronaca: Mirko Fusi

Telecronaca: Mirko Fusi Basket LBA 21^ Giornata 12-mar 18:00 Tortona vs Verona (diretta) [disponbile anche su DAZN]

Telecronaca: Nicolò Foto

Telecronaca: Nicolò Foto Basket LBA 21^ Giornata 12-mar 18:30 Reggio Emilia vs Napoli (diretta) [disponbile anche su DAZN]

Telecronaca: Alessandro Caraffi

Telecronaca: Alessandro Caraffi Calcio Jupiler Pro League 29^ Giornata 12-mar 18:30 Genk vs Union St Gilloise (diretta)

Telecronaca: Alessio Colombo

Telecronaca: Alessio Colombo Basket LBA 21^ Giornata 12-mar 19:00 Venezia vs Bologna (diretta) [disponbile anche su DAZN]

Telecronaca: Matteo Gandini e Michele Carrea

Telecronaca: Matteo Gandini e Michele Carrea Basket LBA 21^ Giornata 12-mar 19:30 Scafati vs Sassari (diretta) [disponbile anche su DAZN]

Telecronaca: Giulio Alfano - Interviste: Beatrice Majer

______________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog