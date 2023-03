Eleven Sports - Palinsesto Telecronisti Serie C 33a Giornata, Basket Serie A (anche su DAZN)

Dal 2 Gennaio 2023 l'offerta multisport di DAZN sarà ancora più completa. Grazie all’accordo siglato in Italia con ELEVEN Sports, DAZN accelera ulteriormente il proprio piano di crescita, portando in piattaforma nuovi sport disponibili per i propri abbonati.

La nuova partnership strategica andrà ad ampliare il portafoglio di discipline sportive, consolidando l’ambizione di DAZN di diventare la primaria piattaforma digitale di intrattenimento sportivo. L’offerta multisport in live streaming già presente in app si arricchisce e diventa così ancora più ricca e varia.

Oltre a tutta la Serie A TIM e tutta la Serie Bkt, tutta LaLiga, la UEFA Europa League e il meglio della Conference League, la NFL, gli sport da combattimento e i canali Eurosport HD 1 e HD 2 con il tennis, il ciclismo, il volley e l’atletica, sulla piattaforma di streaming live e on demand, gli appassionati di sport troveranno anche: il basket con le migliori partite di Eurolega, Eurocup e la Serie A UnipolSai, una selezione delle partite della Serie C di calcio trasmessi direttamente da ELEVEN Italia. Rugby con il Peroni Top10 e molti altri sport arriveranno nei prossimi mesi.

Un mondo di sport senza alcun costo aggiuntivo per i clienti attivi - Non solo, il nuovo anno DAZN si inaugura con il lancio del nuovo pacchetto di contenuti, START. Il nuovo piano di abbonamento disponibile prossimamente a 12.99€ al mese dedicato a chi ama seguire sport differenti rispetto al calcio, una nuova offerta dedicata al multisport che include tutto il basket italiano e il meglio del basket europeo, l’NFL, la grande boxe, la UFC e il meglio del fighting internazionale.

Altra importante novità riguarda il numero di dispositivi collegabili. Gli utenti potranno, infatti, scegliere di registrare più dispositivi a seconda della tipologia di abbonamento che hanno sottoscritto: 4 dispositivi registrabili con START, 6 con STANDARD, 7 con PLUS.

E in più, un mondo di nuovi vantaggi offerti da DAZN insieme a partner come La Gazzetta dello Sport, Deezer e molti altri, per goderti lo sport, la musica e il cinema, senza costi aggiuntivi. Tutto questo mantenendo attiva la tua offerta. Scoprili subito su mondodazn.com

FAQ - DOMANDE E RISPOSTE

Che cosa cambia dal 2 gennaio al mio abbonamento DAZN?

«A partire da gennaio l’offerta di DAZN si arricchirà di nuovi contenuti. Avrai anche più flessibilità per portare gli sport che ami sempre con te. Per tutti coloro che sono già clienti DAZN il prezzo dell’abbonamento non subirà variazioni sia per il piano DAZN STANDARD, sia per il piano DAZN PLUS.»

Che cosa cambia dal 2 gennaio al mio piano di abbonamento DAZN STANDARD?

«Dal 2 gennaio il prezzo del tuo abbonamento non subirà variazioni, rimarrà a 29.99 euro al mese e il tuo piano DAZN STANDARD si arricchirà progressivamente di nuovi contenuti tra cui tutto il basket italiano ed europeo, la Serie C, il meglio del calcio femminile  europeo e molto altro, oltre a tutta la Serie A TIM, tutta la Serie BKT, tutta la Liga, la UEFA Europa League e tutto lo sport di DAZN. Inoltre avrai ancora più flessibilità grazie all'aumento del numero di dispositivi che puoi registrare (fino a 6). Potrai inoltre utilizzarne 2 in contemporanea sempre se entrambi connessi alla stessa rete internet.»

Sono un cliente DAZN STANDARD, cosa vuole dire che posso guardare su due dispositivi in contemporanea sulla stessa rete internet?

«Con il piano DAZN STANDARD puoi guardare in contemporanea su due dispositivi solo se connessi alla stessa rete internet. Puoi ad esempio guardare DAZN in contemporanea sul tuo tablet e sulla tua TV se entambi i dispositivi sono connessi alla stessa rete internet. Puoi anche guardare in mobilità su un dispositivo (smartphone, tablet) se nessuno sta guardando DAZN da casa.»

Che cosa cambia dal 2 gennaio al mio piano di abbonamento DAZN PLUS?

«Dal 2 gennaio il prezzo del tuo abbonamento non subirà variazioni, rimarrà a 39.99 euro al mese e il tuo piano DAZN PLUS si arricchirà progressivamente di nuovi contenuti tra cui tutto il basket italiano ed europeo, la Serie C, il meglio del calcio femminile europeo e molto altro oltre a tutta la Serie A TIM, tutta la Serie BKT, tutta la Liga, la UEFA Europa League e tutto lo sport di DAZN. Per quanto riguarda, invece, la flessibilità nella visione di DAZN, ti specifichiamo che potrai registrare fino a un massimo di 7 dispositivi, anziché 6, continuando ad utilizzarne fino ad un massimo di 2 in contemporanea anche se non connessi alla stessa rete internet domestica.»

Cosa succede ai clienti che hanno messo l'abbonamento in pausa?

«Se hai un abbonamento in pausa, anche riattivando il tuo account dopo il 2 gennaio il prezzo del tuo abbonamento non subirà variazioni. Se hai un abbonamento DAZN STANDARD a 29,99€ al mese riattivando il tuo account dopo il 2 gennaio il prezzo del tuo abbonamento non subirà variazioni, rimanendo a 29,99€ al mese. Se hai un abbonamento DAZN PLUS a 39,99€ al mese riattivando il tuo account dopo il 2 gennaio il prezzo del tuo abbonamento non subirà variazioni, rimanendo a 39,99€ al mese.»

Che cos’è il piano DAZN Start?

«DAZN Start e il nuovo pacchetto di contenuti disponibile su DAZN, dedicato a chi ama seguire sport differenti rispetto al calcio, una nuova offerta dedicata al multisport che include tutto il basket italiano e il meglio del basket europeo, l’NFL, la grande boxe, la UFC e il meglio del fighting internazionale.»

Come faccio ad attivare il contratto annuale scontato?

«Per attivare il contratto annuale scontato dovrai semplicemente selezionare l’opzione “Annuale-scontato” nella pagina di selezione del piano e successivamente inserire come metodo di pagamento carta di credito/debito o paypal. Il piano annuale scontato non e’ disponibile per coloro che pagano tramite terze parti con gli store digitali di Apple e Google»

IL PALINSESTO DI SERIE C TV - ELEVEN SPORTS



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di ELEVEN SPORTS è lieta di poter offrire la programmazione completa comprensiva dei telecronisti che seguiranno sui campi le partite

SABATO 18 MARZO 2023

ore 14:30 Serie C 33a Giornata Girone B: Montevarchi vs Imolese (diretta) [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca: Fabio Frabetti

Sfida salvezza decisiva per il futuro delle contendenti: Montevarchi e Imolese, rispettivamente ultima e penultima in classifica, rischiano il tutto per tutto in uno scontro diretto che può essere letale per l’una o per l’altra squadra. Chi vince scappa dalla retrocessione diretta, chi perde rischia di non avere più chance. Come finirà?



Telecronaca: Fabio Frabetti Sfida salvezza decisiva per il futuro delle contendenti: Montevarchi e Imolese, rispettivamente ultima e penultima in classifica, rischiano il tutto per tutto in uno scontro diretto che può essere letale per l’una o per l’altra squadra. Chi vince scappa dalla retrocessione diretta, chi perde rischia di non avere più chance. Come finirà? ore 14:30 Serie C 33a Giornata Girone B: Reggiana vs Torres (diretta) [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca: Paolo Moneti

Con il pareggio di Pontedera la capolista ha perso l’occasione di allungare sulla diretta inseguitrice, la Virtus Entella, fermata nel turno infrasettimanale dal Cesena. Ora torna in campo e sfida la Torres in un match decisivo in ottica promozione diretta: a sole sei giornate dalla fine della regular season, ogni punto diventa decisivo. Lo sanno bene anche i rossoblù, che solo riallacciando il filo con la vittoria possono credere nella salvezza diretta. Come finirà?



Telecronaca: Paolo Moneti Con il pareggio di Pontedera la capolista ha perso l’occasione di allungare sulla diretta inseguitrice, la Virtus Entella, fermata nel turno infrasettimanale dal Cesena. Ora torna in campo e sfida la Torres in un match decisivo in ottica promozione diretta: a sole sei giornate dalla fine della regular season, ogni punto diventa decisivo. Lo sanno bene anche i rossoblù, che solo riallacciando il filo con la vittoria possono credere nella salvezza diretta. Come finirà? ore 14:30 Serie C 33a Giornata Girone B: Siena vs Alessandria (diretta) [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca: Alessandro Ferrari

Dopo 5 pareggi nelle ultime 6 partite, il Siena non può più accontentarsi di un solo punto per gara: ha bisogno di una vittoria per non rischiare una pericoloso sorpasso in zona playout. Tutt’altra storia invece per l’Alessandria che deve trovare un successo per provare a scappare dai playoff. Come finirà?



Telecronaca: Alessandro Ferrari Dopo 5 pareggi nelle ultime 6 partite, il Siena non può più accontentarsi di un solo punto per gara: ha bisogno di una vittoria per non rischiare una pericoloso sorpasso in zona playout. Tutt’altra storia invece per l’Alessandria che deve trovare un successo per provare a scappare dai playoff. Come finirà? ore 17:30 Serie C 33a Giornata Girone B: Fermana vs Vis Pesaro (diretta) [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca: Andrea Verdolini

I padroni di casa vogliono rientrare in zona playoff, gli ospiti hanno bisogno di punti per allontanarsi da Montevarchi e Imolese, rivali impegnate in uno scontro diretto che potrebbe essere letale anche per la Vis Pesaro. A Fermo i biancorossi dovranno provare a conquistare almeno un punto, come successo nel match di andata: ci riusciranno?



Telecronaca: Andrea Verdolini I padroni di casa vogliono rientrare in zona playoff, gli ospiti hanno bisogno di punti per allontanarsi da Montevarchi e Imolese, rivali impegnate in uno scontro diretto che potrebbe essere letale anche per la Vis Pesaro. A Fermo i biancorossi dovranno provare a conquistare almeno un punto, come successo nel match di andata: ci riusciranno? ore 17:30 Serie C 33a Giornata Girone B: Fiorenzuola vs Pontedera (diretta) [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca: Davide Casi

Dopo aver fermato la capolista chiudendo la partita a porta inviolata, il Pontedera vola a Fiorenzuola d'Arda per una sfida che sa di playoff. Se i toscani hanno bisogno di punti per assicurarsi il posto tra le prime dieci, la Fiorenzuola deve fare pace con la vittoria che manca dallo scorso 22 gennaio per non rischiare una rovinosa caduta verso la zona calda della classifica; dall'altro lato della medaglia sono solo cinque i punti che separano i padroni di casa dai playoff, ma il futuro è tutto da scrivere.



Telecronaca: Davide Casi Dopo aver fermato la capolista chiudendo la partita a porta inviolata, il Pontedera vola a Fiorenzuola d'Arda per una sfida che sa di playoff. Se i toscani hanno bisogno di punti per assicurarsi il posto tra le prime dieci, la Fiorenzuola deve fare pace con la vittoria che manca dallo scorso 22 gennaio per non rischiare una rovinosa caduta verso la zona calda della classifica; dall'altro lato della medaglia sono solo cinque i punti che separano i padroni di casa dai playoff, ma il futuro è tutto da scrivere. ore 17:30 Serie C 33a Giornata Girone B: Gubbio vs Lucchese (diretta) [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca: Lorenzo Ottaviani

Sfida da zona playoff per il sabato pomeriggio del girone B. A sfidarsi Gubbio e Lucchese, distanti una manciata di punti ma in situazioni ben diverse: se i padroni di casa rincorrono le rivali lì in alto e proseguono il loro cammino dietro Ancona e Carrarese, gli ospiti sono in bilico tra le prime dieci e la terra di mezzo e devono collezionare quanti più punti possibili. Per i toscani nessuna sconfitta nelle ultime cinque partite, al contrario degli umbri che poco più di 10 giorni fa perdevano in casa contro l'Olbia. Ora torneranno a giocare sul proprio campo e proveranno a replicare il successo dell'ultimo incontro, vinto per 0-2 contro la Recanatese. Come finirà?



Telecronaca: Lorenzo Ottaviani Sfida da zona playoff per il sabato pomeriggio del girone B. A sfidarsi Gubbio e Lucchese, distanti una manciata di punti ma in situazioni ben diverse: se i padroni di casa rincorrono le rivali lì in alto e proseguono il loro cammino dietro Ancona e Carrarese, gli ospiti sono in bilico tra le prime dieci e la terra di mezzo e devono collezionare quanti più punti possibili. Per i toscani nessuna sconfitta nelle ultime cinque partite, al contrario degli umbri che poco più di 10 giorni fa perdevano in casa contro l'Olbia. Ora torneranno a giocare sul proprio campo e proveranno a replicare il successo dell'ultimo incontro, vinto per 0-2 contro la Recanatese. Come finirà? ore 17:30 Serie C 33a Giornata Girone B: Olbia vs Carrarese (diretta) [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca: Marcello Scano

Dopo una lunga e faticosa risalita l'Olbia è uscita dalla zona playout ed è simbolicamente in salvo da due giornate consecutive. Ora ospita la Carrarese, fuori dalla lotta per la promozione diretta ma certo poco intenzionata a perdere punti in terra sarda; per non rischiare un +1 sulla zona calda della classifica i padroni di casa dovranno però provare a strappare almeno un punto alla formazione giallo-azzurra. Ci riusciranno?



Telecronaca: Marcello Scano Dopo una lunga e faticosa risalita l'Olbia è uscita dalla zona playout ed è simbolicamente in salvo da due giornate consecutive. Ora ospita la Carrarese, fuori dalla lotta per la promozione diretta ma certo poco intenzionata a perdere punti in terra sarda; per non rischiare un +1 sulla zona calda della classifica i padroni di casa dovranno però provare a strappare almeno un punto alla formazione giallo-azzurra. Ci riusciranno? ore 17:30 Serie C 33a Giornata Girone B: Rimini vs Recanatese (diretta) [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca: Federico Principi

Nel sabato pomeriggio del girone B si gioca Rimini – Recanatese, match valido per la trentatreesima giornata di campionato. Se i romagnoli devono vincere per rincorrere i playoff, la squadra leopardiana cerca punti importanti per allungare sulla zona calda della classifica. Come finirà?



Telecronaca: Federico Principi Nel sabato pomeriggio del girone B si gioca Rimini – Recanatese, match valido per la trentatreesima giornata di campionato. Se i romagnoli devono vincere per rincorrere i playoff, la squadra leopardiana cerca punti importanti per allungare sulla zona calda della classifica. Come finirà? ore 17:30 Serie C 33a Giornata Girone B: Virtus Entella vs San Donato Tavarnelle (diretta) [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca: Stefano Sommariva

Dopo la pesante sconfitta in trasferta a Cesena l’Entella torna in campo con l’amarezza di chi sa di aver perso un’occasione: se avesse vinto lo scontro diretto, ora la squadra di Gennaro Volpe sarebbe a -1 dalla promozione diretta. Contro il San Donato Tavarnelle potremmo vedere una reazione d’orgoglio, anche se gli ospiti hanno bisogno di punti per tentare la fuga dai playout. Nelle ultime cinque partite i gialloblu hanno raccolto solo due punti, eppure all’andata era finita con un 1-1. Come andrà questa volta?

DOMENICA 19 MARZO 2023

ore 12:30 Serie C 33a Giornata Girone A: Juventus Next Gen vs Pro Patria (diretta) [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca: Samuele Anastasio

Juventus Next Gen e Pro Patria si sfidano al Giuseppe Moccagatta per tenere in vita le proprie speranze di andare ai playoff. I padroni di casa hanno vinto nel turno infrasettimanale contro la Pro Vercelli e cercano punti per tornare nelle prime dieci. Gli ospiti stanno attraversando un periodo complicato e non vincono da 6 partite: serve una svolta altrimenti dovranno dire addio alla post-season.



Telecronaca: Samuele Anastasio Juventus Next Gen e Pro Patria si sfidano al Giuseppe Moccagatta per tenere in vita le proprie speranze di andare ai playoff. I padroni di casa hanno vinto nel turno infrasettimanale contro la Pro Vercelli e cercano punti per tornare nelle prime dieci. Gli ospiti stanno attraversando un periodo complicato e non vincono da 6 partite: serve una svolta altrimenti dovranno dire addio alla post-season. ore 14:30 Serie C 33a Giornata Girone A: Albinoleffe vs Padova (diretta) [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca: Antonio Torretti

AlbinoLeffe e Calcio Padova incrociano le loro strade nel 33° turno del Girone A. I padroni di casa stanno vivendo un momento molto difficile e arrivano da sei sconfitte consecutive: per evitare lo spettro della retrocessione diretta c'è bisogno di un cambio di rotta già contro i veneti. Gli ospiti sono in piena corsa per i playoff ma hanno bisogno di vittorie per allontanare le altre pretendenti.



Telecronaca: Antonio Torretti AlbinoLeffe e Calcio Padova incrociano le loro strade nel 33° turno del Girone A. I padroni di casa stanno vivendo un momento molto difficile e arrivano da sei sconfitte consecutive: per evitare lo spettro della retrocessione diretta c'è bisogno di un cambio di rotta già contro i veneti. Gli ospiti sono in piena corsa per i playoff ma hanno bisogno di vittorie per allontanare le altre pretendenti. ore 14:30 Serie C 33a Giornata Girone A: Arzignano vs Sangiuliano (diretta) [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca: Federico Pampanin

Allo stadio Dal Molin va in scena la sfida tra Arzignano Valchiampo - Sangiuliano City. I padroni di casa hanno vinto in casa del Mantova nell'ultima giornata di campionato e cercano continuità di risultati per confermarsi in zona playoff. Anche gli ospiti hanno portato a casa i tre punti nel turno infrasettimanale e hanno riacceso le loro speranze di poter uscire dalla zona playout.



Telecronaca: Federico Pampanin Allo stadio Dal Molin va in scena la sfida tra Arzignano Valchiampo - Sangiuliano City. I padroni di casa hanno vinto in casa del Mantova nell'ultima giornata di campionato e cercano continuità di risultati per confermarsi in zona playoff. Anche gli ospiti hanno portato a casa i tre punti nel turno infrasettimanale e hanno riacceso le loro speranze di poter uscire dalla zona playout. ore 14:30 Serie C 33a Giornata Girone A: Novara vs Pordenone (diretta) [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca: Andrea Calderoni

Novara e Pordenone si affrontano allo stadio Silvio Piola nel 33° turno del Girone A. I padroni di casa hanno collezionato sette punti nelle ultime tre partite di campionato e cercano continuità per restare dentro la zona playoff. Gli ospiti sono tornati alla vittoria contro il Piacenza, dopo tre pareggi consecutivi, e hanno nel mirino la testa della classifica, che dista solo tre punti.



Telecronaca: Andrea Calderoni Novara e Pordenone si affrontano allo stadio Silvio Piola nel 33° turno del Girone A. I padroni di casa hanno collezionato sette punti nelle ultime tre partite di campionato e cercano continuità per restare dentro la zona playoff. Gli ospiti sono tornati alla vittoria contro il Piacenza, dopo tre pareggi consecutivi, e hanno nel mirino la testa della classifica, che dista solo tre punti. ore 14:30 Serie C 33a Giornata Girone A: Piacenza vs Lecco (diretta) [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca: Davide Casi

Sfida da testa-coda allo stadio Garilli tra Piacenza e Lecco. I padroni di casa sono ultimi e hanno vinto una sola partita nelle ultime dieci: per raggiungere i playout serve una scossa contro il Lecco. Gli ospiti hanno raccolto solo due punti nelle ultime tre sfide di campionato, ma sono ancora in corsa per una potenziale promozione diretta in Serie B.



Telecronaca: Davide Casi Sfida da testa-coda allo stadio Garilli tra Piacenza e Lecco. I padroni di casa sono ultimi e hanno vinto una sola partita nelle ultime dieci: per raggiungere i playout serve una scossa contro il Lecco. Gli ospiti hanno raccolto solo due punti nelle ultime tre sfide di campionato, ma sono ancora in corsa per una potenziale promozione diretta in Serie B. ore 14:30 Serie C 33a Giornata Girone C: Avellino vs Picerno (diretta) [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca: Antonio Fioretto

La sfida tra Avellino e Picerno apre il 33° turno del Girone C. I padroni di casa arrivano da due vittorie consecutive che hanno riacceso le speranze di poter partecipare ai playoff, ma non bastano perchè le inseguitrici sono agguerrite. Gli ospiti non perdono dal 2 febbraio, sono una delle sorprese di questa stagione e puntano con forza a conquistare il terzo posto.



Telecronaca: Antonio Fioretto La sfida tra Avellino e Picerno apre il 33° turno del Girone C. I padroni di casa arrivano da due vittorie consecutive che hanno riacceso le speranze di poter partecipare ai playoff, ma non bastano perchè le inseguitrici sono agguerrite. Gli ospiti non perdono dal 2 febbraio, sono una delle sorprese di questa stagione e puntano con forza a conquistare il terzo posto. ore 14:30 Serie C 33a Giornata Girone C: Crotone vs Viterbese (diretta) [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca: Matteo Occhiuto

Dopo la trasferta di Andria il Crotone torna a giocare sul terreno che meglio conosce, lì dove meno di una settimana fa è riuscito a fermare l'inarrestabile Catanzaro. Allo Scida ospita la Viterbese, sempre più incastrata nella parte bassa della classifica e in bilico tra i playout e la retrocessione diretta. Come finirà?



Telecronaca: Matteo Occhiuto Dopo la trasferta di Andria il Crotone torna a giocare sul terreno che meglio conosce, lì dove meno di una settimana fa è riuscito a fermare l'inarrestabile Catanzaro. Allo Scida ospita la Viterbese, sempre più incastrata nella parte bassa della classifica e in bilico tra i playout e la retrocessione diretta. Come finirà? ore 14:30 Serie C 33a Giornata Girone C: Gelbison vs Catanzaro (diretta) [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca: Francesco Guarino

Nella cornice insolita dello stadio Arechi di Salerno, va in scena Gelbison - Catanzaro. I campani hanno messo a segno solo 2 punti nelle ultime quattro partite e devono cambiare marcia se non vogliono essere risucchiati nella zona playout. I calabresi vogliono raccogliere gli ultimi punti utili per raggiungere la promozione matematica in B ma non devono sottovalutare l'impegno.



Telecronaca: Francesco Guarino Nella cornice insolita dello stadio Arechi di Salerno, va in scena Gelbison - Catanzaro. I campani hanno messo a segno solo 2 punti nelle ultime quattro partite e devono cambiare marcia se non vogliono essere risucchiati nella zona playout. I calabresi vogliono raccogliere gli ultimi punti utili per raggiungere la promozione matematica in B ma non devono sottovalutare l'impegno. ore 14:30 Serie C 33a Giornata Girone C: Juve Stabia vs Latina (diretta) [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca: Alfonso Avagliano

Al Romeo Menti di Castellammare di Stabia va in scena la sfida tra Juve Stabia e Latina, incontro che più volte si è ripetuto negli ultimi 20 anni. Dalla Serie C2 alla Serie C, passando per la B, il Latina è riuscito ad avere la meglio sui campani solo una volta, nel 2013. Il match di andata della stagione in corso si era chiuso con uno 0-0 avido di emozioni: oggi le due squadre si giocano i playoff. Come andrà a finire?



Telecronaca: Alfonso Avagliano Al Romeo Menti di Castellammare di Stabia va in scena la sfida tra Juve Stabia e Latina, incontro che più volte si è ripetuto negli ultimi 20 anni. Dalla Serie C2 alla Serie C, passando per la B, il Latina è riuscito ad avere la meglio sui campani solo una volta, nel 2013. Il match di andata della stagione in corso si era chiuso con uno 0-0 avido di emozioni: oggi le due squadre si giocano i playoff. Come andrà a finire? ore 14:30 Serie C 33a Giornata Girone C: Monopoli vs Giugliano (diretta) [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca: Vincenzo Murgolo

Monopoli e Giugliano arrivano alla sfida del 33° turno con trascorsi simili. Entrambe le squadre arrivano da due sconfitte consecutive e hanno bisogno di cambiare rotta: i padroni di casa devono allontanarsi dalla zona playout, gli ospiti non possono perdere altri punti o rischiano di uscire dalla zona playoff.



Telecronaca: Vincenzo Murgolo Monopoli e Giugliano arrivano alla sfida del 33° turno con trascorsi simili. Entrambe le squadre arrivano da due sconfitte consecutive e hanno bisogno di cambiare rotta: i padroni di casa devono allontanarsi dalla zona playout, gli ospiti non possono perdere altri punti o rischiano di uscire dalla zona playoff. ore 14:30 Serie C 33a Giornata Girone C: Monterosi vs Fidelis Andria (diretta) [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca: Lorenzo Siggillino

Allo stadio Marcello Martoni va in scena Monterosi Tuscia - Fidelis Andria. Entrabe le squadre sono in piena lotta per non retrocedere. I padroni di casa hanno 6 punti di vantaggio sugli ospiti e possono ancora sperare di uscire dalla zona calda dei playout. La Fidelis occupa l'ultima posizione in classifica e ha disperato bisogno di vincere per uscire da quella posizione.



Telecronaca: Lorenzo Siggillino Allo stadio Marcello Martoni va in scena Monterosi Tuscia - Fidelis Andria. Entrabe le squadre sono in piena lotta per non retrocedere. I padroni di casa hanno 6 punti di vantaggio sugli ospiti e possono ancora sperare di uscire dalla zona calda dei playout. La Fidelis occupa l'ultima posizione in classifica e ha disperato bisogno di vincere per uscire da quella posizione. ore 14:30 Serie C 33a Giornata Girone C: Pescara vs Turris (diretta) [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca: Francesco Paolo Salviani

Dopo la sconfitta con il Messina, il Pescara di Zeman cerca una vittoria per mettere al sicuro il terzo posto. Di contro, la Turris ha il disperato bisogno di punti per fuggire dalla zona playout. Chi avrà la meglio?



Telecronaca: Francesco Paolo Salviani Dopo la sconfitta con il Messina, il Pescara di Zeman cerca una vittoria per mettere al sicuro il terzo posto. Di contro, la Turris ha il disperato bisogno di punti per fuggire dalla zona playout. Chi avrà la meglio? ore 14:30 Serie C 33a Giornata Girone C: Potenza vs Messina (diretta) [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca: Pietro Scognamiglio

All'Alfredo Viviani di Potenza arriva il Messina di Ezio Raciti, reduce dalla vittoria casalinga contro la squadra dell'ex Zeman. Se i padroni di casa hanno bisogno di punti per allungare sulla terra di mezzo e addentrarsi con più convinzione nella zona playoff, gli ospiti possono ancora sperare nella fuga dalla zona calda della classifica. Come finirà?



Telecronaca: Pietro Scognamiglio All'Alfredo Viviani di Potenza arriva il Messina di Ezio Raciti, reduce dalla vittoria casalinga contro la squadra dell'ex Zeman. Se i padroni di casa hanno bisogno di punti per allungare sulla terra di mezzo e addentrarsi con più convinzione nella zona playoff, gli ospiti possono ancora sperare nella fuga dalla zona calda della classifica. Come finirà? ore 15:00 Serie C 33a Giornata Girone C: Audace Cerignola vs Foggia (diretta) [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca: Antonio Di Donna

Tutto pronto allo stafio Domenico Monterisi per il derby del Gargano tra Audace Cerignola e Foggia. I padroni di casa hanno raccolto due sconfitte negli ultimi tre incontri e vogliono tornare alla vittoria per confermarsi in zona playout. Gli ospiti hanno vinto quattro delle ultime cinque partite e sono alla ricerca di punti per mantenere il terzo posto in classifica.



Telecronaca: Antonio Di Donna Tutto pronto allo stafio Domenico Monterisi per il derby del Gargano tra Audace Cerignola e Foggia. I padroni di casa hanno raccolto due sconfitte negli ultimi tre incontri e vogliono tornare alla vittoria per confermarsi in zona playout. Gli ospiti hanno vinto quattro delle ultime cinque partite e sono alla ricerca di punti per mantenere il terzo posto in classifica. ore 17:30 Serie C 33a Giornata Girone A: Feralpisalò vs Mantova (diretta) [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca: Davide Maino

FeralpiSalò e Mantova scendono in campo allo stadio Lino Turina per decidere la loro stagione. I padroni di casa hanno pareggiato nell'ultirmo turno di campionato contro il Lecco e devono difendere la testa della classifica in un altro derby lombardo. Gli ospiti hanno raccolto due sconfitte consecutive e per uscire dalla zona playout devono tornare sulla via della vittoria.



Telecronaca: Davide Maino FeralpiSalò e Mantova scendono in campo allo stadio Lino Turina per decidere la loro stagione. I padroni di casa hanno pareggiato nell'ultirmo turno di campionato contro il Lecco e devono difendere la testa della classifica in un altro derby lombardo. Gli ospiti hanno raccolto due sconfitte consecutive e per uscire dalla zona playout devono tornare sulla via della vittoria. ore 17:30 Serie C 33a Giornata Girone A: Pergolettese vs Pro Vercelli (diretta) [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca: Luca Viscardi

Pergolettese e Pro Vercelli si affrontano nel 33° turno del Girone A. I padroni di casa non perdono dal 1° febbraio, quando caddero in casa contro la Juventus Next Gen, e adesso possono seriamente puntare ai playoff. Gli ospiti, invece, hanno raccolto una solo vittoria nelle ultime quattro gare di campionato e hanno bisogno dei tre punti per tenere a distanza la zona playout.



Telecronaca: Luca Viscardi Pergolettese e Pro Vercelli si affrontano nel 33° turno del Girone A. I padroni di casa non perdono dal 1° febbraio, quando caddero in casa contro la Juventus Next Gen, e adesso possono seriamente puntare ai playoff. Gli ospiti, invece, hanno raccolto una solo vittoria nelle ultime quattro gare di campionato e hanno bisogno dei tre punti per tenere a distanza la zona playout. ore 17:30 Serie C 33a Giornata Girone A: Pro Sesto vs Renate (diretta) [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca: Angelo Taglieri

Pro Sesto - Renate è il big match del 33° turno del Girone A. I padroni di casa arrivano da due pareggi consecutivi e sono stati superati in testa alla classifica dalla FeralpiSalò: per coltivare ancora il sogno della promozione diretta serve un ritorno alla vittoria. Gli ospiti hanno perso smalto nell'ultimo periodo e hanno raccolto tre sconfitte consecutive: per evitare di perdere l'occasione di andare ai playoff serve un cambio di marcia.



Telecronaca: Angelo Taglieri Pro Sesto - Renate è il big match del 33° turno del Girone A. I padroni di casa arrivano da due pareggi consecutivi e sono stati superati in testa alla classifica dalla FeralpiSalò: per coltivare ancora il sogno della promozione diretta serve un ritorno alla vittoria. Gli ospiti hanno perso smalto nell'ultimo periodo e hanno raccolto tre sconfitte consecutive: per evitare di perdere l'occasione di andare ai playoff serve un cambio di marcia. ore 17:30 Serie C 33a Giornata Girone A: Triestina vs Vicenza (diretta) [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca: Walter Topan

Triestina e Vicenza incrociano i loro destini nel 33° turno del Girone A. I padroni di casa hanno vinto tre partite nelle ultime quattro e sono riusciti a lasciare l'ultimo posto in classifica, ma la salvezza è ancora lontana: serve un finale di stagione super per uscire anche dalla zona playout. Gli ospiti hanno messo in fila due sconfitte consecutive, che hanno portato anche al cambio di allenatore in panchina. I veneti hanno bisogno di punti e certezze per arrivare ai playoff nelle migliori condizioni.



Telecronaca: Walter Topan Triestina e Vicenza incrociano i loro destini nel 33° turno del Girone A. I padroni di casa hanno vinto tre partite nelle ultime quattro e sono riusciti a lasciare l'ultimo posto in classifica, ma la salvezza è ancora lontana: serve un finale di stagione super per uscire anche dalla zona playout. Gli ospiti hanno messo in fila due sconfitte consecutive, che hanno portato anche al cambio di allenatore in panchina. I veneti hanno bisogno di punti e certezze per arrivare ai playoff nelle migliori condizioni. ore 17:30 Serie C 33a Giornata Girone A: Virtus Verona vs Trento (diretta) [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca: Dimitri Canello

Allo stadio Mario Gavagnin va in scena Virtus Verona - Trento. I veneti hanno raccolto 13 punti nelle ultime cinque partite e sono lanciatissimi verso il raggiungimento dei playoff. I trentini hanno perso nell'ultimo turno di campionato contro la Pergolettese e non possono lasciare altri punti per strada se non vogliono essere risucchiati nella zona playout.



Telecronaca: Dimitri Canello Allo stadio Mario Gavagnin va in scena Virtus Verona - Trento. I veneti hanno raccolto 13 punti nelle ultime cinque partite e sono lanciatissimi verso il raggiungimento dei playoff. I trentini hanno perso nell'ultimo turno di campionato contro la Pergolettese e non possono lasciare altri punti per strada se non vogliono essere risucchiati nella zona playout. ore 17:30 Serie C 33a Giornata Girone A: Taranto vs Virtus Francavilla (diretta) [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca: Alfredo Ghionna

Taranto e Virtus Francavilla si scontrano sul prato dello stadio Erasmo Iacovone per decidere le sorti del proprio campionato. I padroni di casa hanno vinto una sola partita nelle ultime dieci, ma si mantengono sempre sopra la zona pericolosa dei playout. Gli ospiti hanno battuto la Juve Stabia nell'ultima sfida di campionato e vogliono mantenere la propria posizione all'interno della zona playoff per continuare a sognare la promozione in B.

LUNEDI 20 MARZO 2023

ore 20:30 Serie C 33a Giornata Girone B: Ancona vs Cesena (diretta) [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca: Federico Principi

Riflettori accesi su Ancona - Cesena in questo Monday night di Serie C. Dopo la clamorosa vittoria dei bianconeri contro la Virtus Entella, il Cesena darà il tutto per tutto e proverà a replicare il successo di martedì scorso, cavalcando l'ondata di entusiasmo che ha pervaso l'ambiente. Ad aumentare le possibilità degli ospiti c’è l’arma Stiven Shpendi, attaccante classe 2003, cresciuto nelle giovanili dei romagnoli. Il giovane bomber, nato proprio ad Ancona, ha firmato una doppietta nell’ultima sfida di campionato e arriva da 9 gol in altrettante partite. Dalla sua l'Ancona dovrà riallacciare il filo con la vittoria considerando che l'ultimo esito positivo contro una big risale al 4 febbraio, quando una doppietta di Melchiorri fermò la Reggiana: da allora solo una vittoria per la dorica, contro il San Donato Tavarnelle. Come finirà il big match?

GLI ALTRI EVENTI IN ONDA SU ELEVEN SPORTS ITALIA:

Vela Sail GP 10° Round 18-mar 03:00 Nuova Zelanda SGP - Gara 1 (diretta)

Hockey Serie A elite maschile 3^ giornata 18-mar 15:00 SG Amsicora vs HC Tevere Eur (diretta)

Football I Divisione Week 3 18-mar 15:00 Guelfi Firenze vs Warriors Emilia (diretta)

Pallamano Serie A femminile 18^ giornata 18-mar 15:00 Brixen vs Erice (diretta)

Football I Divisione Week 3 18-mar 18:00 Rhinos Milano Panthers vs Parma (diretta)

Pallamano Serie A femminile 18^ giornata 18-mar 18:00 Mezzocorona vs Ferrara (diretta)

Pallamano Serie A femminile 18^ giornata 18-mar 18:00 Pontinia vs Mestrino (diretta)

Pallamano Serie A maschile 22^ giornata 18-mar 18:00 Fondi vs Carpi (diretta)

Pallamano Serie A maschile 22^ giornata 18-mar 18:00 Secchia Rubiera vs Campus Italia (diretta)

Pallamano Serie A maschile 22^ giornata 18-mar 18:00 Fasano vs Bolzano (diretta)

Pallamano Serie A maschile 22^ giornata 18-mar 18:00 Merano vs Albatro (diretta)

Pallamano Serie A maschile 22^ giornata 18-mar 18:30 Sassari vs Pressano (diretta)

Pallamano Serie A maschile 22^ giornata 18-mar 19:00 Brixen vs Cassano Magnago (diretta)

Pallamano Serie A maschile 22^ giornata 18-mar 19:00 Romagna vs Conversano (diretta)

Football I Divisione Week 3 18-mar 20:00 Mastini Verona vs Skorpions Varese (diretta)

Pallamano Serie A femminile 18^ giornata 18-mar 20:00 Padova vs Salerno (diretta)

Basket LBA 22^ Giornata 18-mar 20:00 Trieste vs Reggio Emilia (diretta) [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca: Emilio Ripari e Sandro Del Pol

Telecronaca: Emilio Ripari e Sandro Del Pol Basket LBA 22^ Giornata 18-mar 20:00 Trento vs Tortona (diretta) [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca: Mino Taveri - Interviste: Alessandro Bitteleri

Telecronaca: Mino Taveri - Interviste: Alessandro Bitteleri Basket LBA 22^ Giornata 18-mar 20:30 Pesaro vs Brescia (diretta) [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca: Mirko Fusi

Telecronaca: Mirko Fusi Basket LBA 22^ Giornata 18-mar 20:45 Sassari vs Varese (diretta) [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca: Roberto Rubiu

Telecronaca: Roberto Rubiu Pallamano Serie A femminile 18^ giornata 18-mar 21:00 Prato vs Casalgrande Padana (diretta)

Vela Sail GP 10° Round 19-mar 03:00 Nuova Zelanda SGP - Gara 2 (diretta)

Calcio Jupiler Pro League 30^ Giornata 19-mar 13:30 Anversa vs Charleroi (diretta)

Telecronaca: Alessio Colombo

Telecronaca: Alessio Colombo Hockey Serie A elite femminile 2^ giornata 19-mar 15:00 SG Amsicora vs Torino Universitaria (diretta)

Pallamano Serie A femminile 18^ giornata 19-mar 16:00 Teramo vs Cassano Magnago (diretta)

Basket LBA 22^ Giornata 19-mar 18:00 Milano vs Bologna (diretta) [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca: Matteo Gandini e Michele Carrera

Telecronaca: Matteo Gandini e Michele Carrera Basket LBA 22^ Giornata 19-mar 18:30 Verona vs Venezia (diretta) [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca: Sandro Pugliese - Interviste: Alfredo Novello

Telecronaca: Sandro Pugliese - Interviste: Alfredo Novello Basket LBA 22^ Giornata 19-mar 19:00 Napoli vs Brindisi (diretta) [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca: Giulio Alfano

Telecronaca: Giulio Alfano Basket LBA 22^ Giornata 19-mar 20:00 Treviso vs Scafati (diretta) [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca: Marco Barzizza - Interviste: Beatrice Majer

______________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog