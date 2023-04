Eleven Sports - Palinsesto Telecronisti Serie C 35a Giornata, Basket Serie A (anche su DAZN)

Dal 2 Gennaio 2023 l'offerta multisport di DAZN sarà ancora più completa. Grazie all’accordo siglato in Italia con ELEVEN Sports, DAZN accelera ulteriormente il proprio piano di crescita, portando in piattaforma nuovi sport disponibili per i propri abbonati.

La nuova partnership strategica andrà ad ampliare il portafoglio di discipline sportive, consolidando l’ambizione di DAZN di diventare la primaria piattaforma digitale di intrattenimento sportivo. L’offerta multisport in live streaming già presente in app si arricchisce e diventa così ancora più ricca e varia.

Oltre a tutta la Serie A TIM e tutta la Serie Bkt, tutta LaLiga, la UEFA Europa League e il meglio della Conference League, la NFL, gli sport da combattimento e i canali Eurosport HD 1 e HD 2 con il tennis, il ciclismo, il volley e l’atletica, sulla piattaforma di streaming live e on demand, gli appassionati di sport troveranno anche: il basket con le migliori partite di Eurolega, Eurocup e la Serie A UnipolSai, una selezione delle partite della Serie C di calcio trasmessi direttamente da ELEVEN Italia. Rugby con il Peroni Top10 e molti altri sport arriveranno nei prossimi mesi.

Un mondo di sport senza alcun costo aggiuntivo per i clienti attivi - Non solo, il nuovo anno DAZN si inaugura con il lancio del nuovo pacchetto di contenuti, START. Il nuovo piano di abbonamento disponibile prossimamente a 12.99€ al mese dedicato a chi ama seguire sport differenti rispetto al calcio, una nuova offerta dedicata al multisport che include tutto il basket italiano e il meglio del basket europeo, l’NFL, la grande boxe, la UFC e il meglio del fighting internazionale.

Altra importante novità riguarda il numero di dispositivi collegabili. Gli utenti potranno, infatti, scegliere di registrare più dispositivi a seconda della tipologia di abbonamento che hanno sottoscritto: 4 dispositivi registrabili con START, 6 con STANDARD, 7 con PLUS.

E in più, un mondo di nuovi vantaggi offerti da DAZN insieme a partner come La Gazzetta dello Sport, Deezer e molti altri, per goderti lo sport, la musica e il cinema, senza costi aggiuntivi. Tutto questo mantenendo attiva la tua offerta. Scoprili subito su mondodazn.com

FAQ - DOMANDE E RISPOSTE

Che cosa cambia dal 2 gennaio al mio abbonamento DAZN?

«A partire da gennaio l’offerta di DAZN si arricchirà di nuovi contenuti. Avrai anche più flessibilità per portare gli sport che ami sempre con te. Per tutti coloro che sono già clienti DAZN il prezzo dell’abbonamento non subirà variazioni sia per il piano DAZN STANDARD, sia per il piano DAZN PLUS.»

Che cosa cambia dal 2 gennaio al mio piano di abbonamento DAZN STANDARD?

«Dal 2 gennaio il prezzo del tuo abbonamento non subirà variazioni, rimarrà a 29.99 euro al mese e il tuo piano DAZN STANDARD si arricchirà progressivamente di nuovi contenuti tra cui tutto il basket italiano ed europeo, la Serie C, il meglio del calcio femminile  europeo e molto altro, oltre a tutta la Serie A TIM, tutta la Serie BKT, tutta la Liga, la UEFA Europa League e tutto lo sport di DAZN. Inoltre avrai ancora più flessibilità grazie all'aumento del numero di dispositivi che puoi registrare (fino a 6). Potrai inoltre utilizzarne 2 in contemporanea sempre se entrambi connessi alla stessa rete internet.»

Sono un cliente DAZN STANDARD, cosa vuole dire che posso guardare su due dispositivi in contemporanea sulla stessa rete internet?

«Con il piano DAZN STANDARD puoi guardare in contemporanea su due dispositivi solo se connessi alla stessa rete internet. Puoi ad esempio guardare DAZN in contemporanea sul tuo tablet e sulla tua TV se entambi i dispositivi sono connessi alla stessa rete internet. Puoi anche guardare in mobilità su un dispositivo (smartphone, tablet) se nessuno sta guardando DAZN da casa.»

Che cosa cambia dal 2 gennaio al mio piano di abbonamento DAZN PLUS?

«Dal 2 gennaio il prezzo del tuo abbonamento non subirà variazioni, rimarrà a 39.99 euro al mese e il tuo piano DAZN PLUS si arricchirà progressivamente di nuovi contenuti tra cui tutto il basket italiano ed europeo, la Serie C, il meglio del calcio femminile europeo e molto altro oltre a tutta la Serie A TIM, tutta la Serie BKT, tutta la Liga, la UEFA Europa League e tutto lo sport di DAZN. Per quanto riguarda, invece, la flessibilità nella visione di DAZN, ti specifichiamo che potrai registrare fino a un massimo di 7 dispositivi, anziché 6, continuando ad utilizzarne fino ad un massimo di 2 in contemporanea anche se non connessi alla stessa rete internet domestica.»

Cosa succede ai clienti che hanno messo l'abbonamento in pausa?

«Se hai un abbonamento in pausa, anche riattivando il tuo account dopo il 2 gennaio il prezzo del tuo abbonamento non subirà variazioni. Se hai un abbonamento DAZN STANDARD a 29,99€ al mese riattivando il tuo account dopo il 2 gennaio il prezzo del tuo abbonamento non subirà variazioni, rimanendo a 29,99€ al mese. Se hai un abbonamento DAZN PLUS a 39,99€ al mese riattivando il tuo account dopo il 2 gennaio il prezzo del tuo abbonamento non subirà variazioni, rimanendo a 39,99€ al mese.»

Che cos’è il piano DAZN Start?

«DAZN Start e il nuovo pacchetto di contenuti disponibile su DAZN, dedicato a chi ama seguire sport differenti rispetto al calcio, una nuova offerta dedicata al multisport che include tutto il basket italiano e il meglio del basket europeo, l’NFL, la grande boxe, la UFC e il meglio del fighting internazionale.»

Come faccio ad attivare il contratto annuale scontato?

«Per attivare il contratto annuale scontato dovrai semplicemente selezionare l’opzione “Annuale-scontato” nella pagina di selezione del piano e successivamente inserire come metodo di pagamento carta di credito/debito o paypal. Il piano annuale scontato non e’ disponibile per coloro che pagano tramite terze parti con gli store digitali di Apple e Google»

IL PALINSESTO DI SERIE C TV - ELEVEN SPORTS



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di ELEVEN SPORTS è lieta di poter offrire la programmazione completa comprensiva dei telecronisti che seguiranno sui campi le partite

SABATO 1 APRILE 2023

Scontro salvezza per il pomeriggio del girone B di Serie C: a scontrarsi Olbia e Alessandria in quello che è a tutti gli effetti uno scontro diretto nella zona calda della classifica. A 3 punti di distanza l'una dall'altra, entrambe le squadre devono puntare alla vittoria per sperare in una salvezza che si fa sempre più calda, essendo ormai a pochissimi turni dalla fine della regular season. Per i padroni di casa diventa fondamentale ritrovare il successo dopo gli scontri ad alta quota con Carrarese e Cesena, per gli ospiti invece un successo significherebbe potenziale fuga dai playout. Come finirà?



Telecronaca: Marcello Scano Scontro salvezza per il pomeriggio del girone B di Serie C: a scontrarsi Olbia e Alessandria in quello che è a tutti gli effetti uno scontro diretto nella zona calda della classifica. A 3 punti di distanza l'una dall'altra, entrambe le squadre devono puntare alla vittoria per sperare in una salvezza che si fa sempre più calda, essendo ormai a pochissimi turni dalla fine della regular season. Per i padroni di casa diventa fondamentale ritrovare il successo dopo gli scontri ad alta quota con Carrarese e Cesena, per gli ospiti invece un successo significherebbe potenziale fuga dai playout. Come finirà? ore 14:30 Serie C 35a Giornata Girone B: Ancona vs Carrarese (diretta) [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca: Federico Principi Ancona - Carrarese sarà una delle sfide più interessanti del 35° turno del Girone B. I padroni di casa hanno vinto una sola gara nelle ultime cinque sfide e hanno bisogno di riscatto per puntare al quarto posto. Gli ospiti sono una delle squadre più in forma del campionato, vogliono finire la stagione nel modo migliore e stupire tutti ai playoff. ore 14:30 Serie C 35a Giornata Girone B: Fiorenzuola vs Torres (diretta) [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca: Davide Casi Fiorenzuola e Torres si affrontano nel 35° turno del Girone B e vogliono rilanciarsi per evitare lo spauracchio dei playoff. Gli emiliani non vincono dal 22 gennaio, mentre gli ospiti non portano a casa i tre punti dal 19 febbraio. Per uscire dalla crisi servirà una grande prestazione da parte di entrambe le squadre: un'ulteriore sconfitta potrebbe essere difficile da digerire. ore 17:30 Serie C 35a Giornata Girone B: Montevarchi vs San Donato Tavarnelle (diretta) [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca: Fabio Frabetti Montevarchi - San Donato è l'ennesima sfida salvezza del girone B, valida per la trentacinquesima giornata del campionato. A pochissimi turni dalla fine della regular season è ancora tutto da decidere: solo otto punti dividono ventesima e quattordicesima in classifica e il Montevarchi, ultimo a 27 punti, può ancora sperare nella salvezza. A tal proposito, lo scontro con il San Donato può essere una ghiotta occasione per conquistare punti fondamentali: gli sfidanti gialloblu hanno collezionato un solo punto nelle ultime cinque partite e rischiano di cadere sempre più verso il basso. Come finirà? ore 17:30 Serie C 35a Giornata Girone B: Cesena vs Lucchese (diretta) [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca: Matteo Migliori Il Cesena vuole allungare la striscia consecutiva di vittorie, ora ferma a tre, per continuare a coltivare le speranze per la promozione diretta in B. La Lucchese​ non sta vivendo il periodo migliore della stagione ma devono ritrovare gioco e brillantezza per non rischiare di uscire dalla zona playoff. ore 17:30 Serie C 35a Giornata Girone B: Fermana vs Siena (diretta) [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca: Daniele Monacelli La Fermana è in grande difficoltà e non vince una partita in campionato dal 12 febbraio. Il Siena ha portato a casa solo due punti nelle ultime tre partite e il distacco dalle inseguitrici diminuisce sempre di più. Allo stado Bruno Recchioni va in scena una sfida con una posta in palio molto alta e nessuna delle due squadra può permettersi passi falsi.​ ore 17:30 Serie C 35a Giornata Girone B: Gubbio vs Vis Pesaro (diretta) [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca: Andrea Verdolini Trasferta difficile per la Vis Pesaro che dal campo del Gubbio potrà uscire solo con un successo per sperare di fuggire dalla zona playout. Sfida alla quale i ragazzi di Oscar Brevi non possono sottrarsi, soprattutto vista la contemporaneità di un altro match altrettanto importante in ottica salvezza: lo scontro diretto tra Olbia e Alessandria. Dal lato loro, i padroni di casa arrivano da tre vittorie consecutive e giocheranno la partita con l'obiettivo di tenersi ben ancorati alla zona playoff. Come finirà? ore 17:30 Serie C 35a Giornata Girone B: Reggiana vs Recanatese (diretta) [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca: Danilo Sorrentino Dopo la rimonta di Rimini, finita per 2-2 grazie al gol nel recupero di Guglielmotti, la Reggiana non può permettersi di perdere altri punti: a +2 sull'Entella, la squadra di Diana può mettere al sicuro il primo posto solo con una vittoria. La seconda in classifica, infatti, è reduce da quattro vittorie in cinque partite e, impegnata sul campo casalingo con il Pontedera, è pronta all'agguato finale per prendersi la promozione diretta in Serie B. Quanto ai rivali della Reggiana, la Recanatese ha bisogno di un successo per sperare di rientrare in zona playoff. Chi avrà la meglio? ore 17:30 Serie C 35a Giornata Girone B: Virtus Entella vs Pontedera (diretta) [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca: Stefano Sommariva Sfida decisiva per la Virtus Entella che, in casa, ha la possibilità di conquistare tre punti fondamentali in ottica promozione. A -2 dalla Reggiana capolista, la squadra di Gennaro Volpe deve provare a chiudere la regular season con il bottino e sperare in un altro passo falso degli emiliani per accaparrarsi il primo posto e volare in Serie B. Quanto agli ospiti, il Pontedera è ben ancorato alla zona playoff e arriva all'incontro in un ottimo periodo di forma: con 11 punti nelle ultime 5 partite, solo l'Entella ha fatto meglio. Come finirà? ore 18:30 Serie C 35a Giornata Girone B: Imolese vs Rimini (diretta) [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca: Paolo Moneti

Imolese e Rimini si sfidano allo stadio Romeo Galli nel 34° turno del Girone B.​ I padroni di casa, dopo tre vittorie consecutive, sono caduti nell'ultima giornata contro il Pontedera, ma le possibilità di poter raggiungere la salvezza sono ancora alte. Gli ospiti arrivano da un pareggio pieno di emozioni contro la capolista Reggiana, ma i tre punti mancano da un mese e le inseguitrici incalzano.

DOMENICA 2 APRILE 2023

ore 14:30 Serie C 35a Giornata Girone A: Albinoleffe vs Mantova (diretta) [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca: Alex Mariani AlbinoLeffe e Mantova si giocano un pezzo importante della propria stagione nello scontro di domenica pomeriggio. I padroni di casa hanno vinto sul campo della Pro Patria con un roboante 4-1 e vogliono continuare su questa strada per uscire dalla zona playout. Gli ospiti hanno raccolto un solo punto nelle ultime quatro partite di campionato e per raggiungere la salvezza serve la svolta. ore 14:30 Serie C 35a Giornata Girone A: Juventus Next Gen vs Feralpisalò (diretta) [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca: Andrea Calderoni Juventus Next Gen e FeralpiSalò si giocano il proprio destino nel big match del 35° turno del Girone A. I piemontesi arrivano da due pareggi consecutivi e sono ancora in piena lotta per poter accedere ai playoff. I lombardi sono in testa alla classifica, ma hanno perso punti sul Pordenone secondo dopo il pareggio sul campo del Trento: per prendersi la B servono i tre punti. ore 14:30 Serie C 35a Giornata Girone A: Vicenza vs Trento (diretta) [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca: Federico Pampanin Vicenza e Trento cercano punti e certezze nello scontro del 35° turno. I padroni di casa sono a tre sconfitte nelle ultime quattro partite e il rischio di perdere il treno playoff potrenne diventare realtà. Gli ospiti non stanno affrontando un periodo migliore e nelle ultime cinque sfide hanno ottenuto una sola vittoria: per allontanare lo spettro dei playout servono i tre punti. ore 14:30 Serie C 35a Giornata Girone A: Novara vs Pergolettese (diretta) [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca: Biagio Marco Liccardo Novara e Pergolettese si affrontatno allo Stadio Silvio Piola per decidere la corsa alla zona playoff. I padroni di casa stanno affrontando il miglior momento della stagione, come dimostra l'assenza di sconfitte nell'ultimo mese, e puntano con forza a conqustare la possibilità di giocarsi il sogno promozione a maggio. Gli ospiti , dopo tre vittorie consecutive, sono caduti contro la Virtus Verona e cercano il riscatto per tenere accesa la speranza dei playoff. ore 14:30 Serie C 35a Giornata Girone A: Padova vs Sangiuliano (diretta) [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca: Dimitri Canello Il Padova arriva da una sconfitta sul campo del Renate e deve subito riprendersi per non perdere la zona playout. Il Sangiuliano City insegue la salvezza e vuole aggiungere punti di distanza tra sè e le inseguitrici, che occupano la zona playout. Allo stadio Euganeo, Padova e Sangiuliano City si giocano un pezzo della loro stagione. ore 14:30 Serie C 35a Giornata Girone A: Pro Patria vs Pordenone (diretta) [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca: Matteo Occhiuto La Pro Patria non vince dal 5 febbraio, ma è ancora in piena corsa per entrare in zona playoff: la svolta può arrivare in questa sfida, ma serve una grande partita. Il Pordenone ha vinto lo scontro diretto contro la Pro Sesto e ora ha solo quattro punti di distacco dalla FeralpiSalò, prima in classifica: per sognara ancora la promozione non c'è più spazi per altri risultati oltre alla vittoria. ore 14:30 Serie C 35a Giornata Girone A: Pro Sesto vs Virtus Verona (diretta) [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca: Antonio Torretti Pro Sesto - Virtus Verona sarà uno dei big match del 35° turno del Girone A. I padroni di casa dopo un ottimo periodo, che li ha visti anche in testa alla classifica, sono in una striscia di quattro partite senza vittorie e nell'ultima di campionato hanno perso lo scontro diretto con il Pordenone: per riaccendere le speranze di promozione diretta servono i tre punti. Gli ospiti stanno, invece, attraversando un momento positivo e arrivano da quattro vittorie consecutive, che li hanno portati al quinto posto, aumentando i sogni e le speranze di una promozione attraverso i playoff. ore 14:30 Serie C 35a Giornata Girone A: Pro Vercelli vs Arzignano (diretta) [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca: Samuele Anastasio Pro Vercelli e Arzignano Valchiampo si affrontano nel 35° turno del Girone A e la posta in palio è molto alta. La squadra piemontese arriva da quattro sconfitte nelle ultime 5 sfide di campionato e non può più sbagliare se vuole uscire dalla pericolosa playout. I veneti, invece, hanno vinto il derby con il Vicenza nell'ultima giornata, sbancando il Romeo Menti per la prima volta nella loro storia: i playoff sono alla portata e sognare non costa nulla. ore 14:30 Serie C 35a Giornata Girone A: Triestina vs Piacenza (diretta) [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca: Walter Topan Triestina - Piacenza è sfida da dentro o fuori per la retrocessione diretta nel Girone A. I friulani sono penultimi, con 34 punti all'attivo, non perdono da quattro partite e hanno riacceso le speranze di una salvezza, che sembrava improbabile fino ad un mese fa. Gli emiliani, invece, occupano l'ultimo posto, a meno quattro dalla squadra di Trieste, e arrivano da due buoni pareggi contro Lecco e Novara: domenica un punto potrebbe non bastare per restare in C. Come finirà? ore 14:30 Serie C 35a Giornata Girone C: ACR Messina vs Foggia (diretta) [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca: Pietro Di Paola Con soli sei punti nelle ultime 5 partite, il Foggia vola a Messina con un obiettivo ben chiaro: riallacciare il filo con la vittoria e avvicinarsi alla qualificazione matematica ai playoff. Dalla sua il Messina ha bisogno di un salto per provare a scappare dai playout. Come finirà? ore 14:30 Serie C 35a Giornata Girone C: Giugliano vs Catanzaro (diretta) [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca: Francesco Guarino A una settimana dalla premiazione del Ceravolo il Catanzaro torna in campo con la serenità di chi è già in B. Così l'Aquila vola in casa del Giugliano per un match decisivo per i padroni di casa: la squadra di Raffaele Di Napoli è a pari punti con il decimo posto, fuori dalla zona playoff per una manciata di gol. Riuscirà a battere i campioni per raggiungere il proprio obiettivo? ore 14:30 Serie C 35a Giornata Girone C: Monopoli vs Latina (diretta) [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca: Luca Scattarella Due punti di distacco e un destino tutto da scrivere: Latina e Monopoli si giocano i playoff in uno scontro diretto che tanto dirà della forma delle due squadre. Chi si aggiudicherà i tre punti dovrà dare il tutto per tutto nello sprint finale. Come finirà? ore 14:30 Serie C 35a Giornata Girone C: Monterosi vs Picerno (diretta) [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca: Fabio Frabetti Il Picerno vuole la qualificazione matematica ai playoff e deve rialzarsi dopo il pareggio casalingo con la Gelbison. Il Monterosi ha bisogno di bissare il successo di Foggia per allungare sulle dirette rivali e sperare nella salvezza. Chi avrà la meglio? ore 17:30 Serie C 35a Giornata Girone C: Audace Cerignola vs Potenza (diretta) [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca: Luca Guerra Sfida playoff quella tra Audace Cerignola e Potenza, entrambe impegnate a conservare il proprio posto tra le prime dieci del campionato. Ma se i pugliesi rincorrono la qualificazione matematica allo spareggio finale, i lucani hanno bisogno di punti per mettersi in salvo e non rischiare una caduta dell'ultimo minuto. Come finirà? ore 17:30 Serie C 35a Giornata Girone C: Crotone vs Taranto (diretta) [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca: Matteo Pirritano Se il Crotone ha già raggiunto la qualificazione matematica ai playoff del girone C - già chiuso con la promozione diretta dei conterranei del Catanzaro -, discorso a parte va fatto per i rossoblu del Taranto che proprio sul suolo calabrese vanno alla ricerca di punti preziosi: per i pugliesi la speranza playoff non si è ancora spenta. Come finirà? ore 17:30 Serie C 35a Giornata Girone C: Fidelis Andria vs Turris (diretta) [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca: Vincenzo Murgolo Sfida delicata quella tra Fidelis Andria, ultima in classifica a 26 punti, e Turris, momentaneamente salva dai playout per un soffio. Con un distacco di soli 11 punti e una classifica corta come non mai, il destino delle ultime cinque del campionato è ancora tutto da scrivere: chiaro è che solo una vittoria può concedere alla Fidelis l'occasione di provare a salvarsi. Come finirà? ore 17:30 Serie C 35a Giornata Girone C: Gelbison vs Viterbese (diretta) [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca: Riccardo Morelli A Vallo della Lucania si gioca uno scontro diretto che avvicina le ultime squadre della classifica alla sentenza finale. La Viterbese, penultima in classifica a 27 punti con un pericoloso +1 sulla Fidelis, sfida la Gelbison con un obiettivo ben chiaro: ridurre il più possibile il distacco dalle squadre subito sopra, pena il rischio di una retrocessione diretta. Chi avrà la meglio? ore 17:30 Serie C 35a Giornata Girone C: Juve Stabia vs Avellino (diretta) [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca: Vito Coppola Nella terra di mezzo, fuori da playout e playoff, Juve Stabia e Avellino si scontrano in un derby tutto campano che può muovere i tasselli della classifica a favore dell'una o dell'altra squadra. Per i padroni di casa, reduci da tre sconfitte di fila dopo la vittoria nel derby contro il Giugliano, il quarto ko consecutivo significherebbe avvicinarsi pericolosamente alla zona calda della classifica. L'Avellino invece spera in una vittoria per poter tenere vivo il sogno playoff. Chi deciderà il derby? ore 17:30 Serie C 35a Giornata Girone C: Pescara vs Virtus Francavilla (diretta) [disponibile anche su DAZN]

Dopo il 2-2 rimediato in casa del Catanzaro il Pescara torna a calcare il campo di casa per una sfida ad alta quota con la Virtus Francavilla. Se i ragazzi di Zeman hanno già la certezza di giocare i playoff, altro discorso va fatto per i brindisini che vanno alla ricerca della seconda vittoria consecutiva per allungare sulle dirette rivali e avvicinarsi sempre più alla qualificazione. Come finirà?

LUNEDI 3 APRILE 2023

ore 20:30 Serie C 35a Giornata Girone A: Renate vs Lecco (diretta) [disponibile anche su DAZN]

Renate e Lecco si sfidano nel Monday Night di Serie C. Il derby lombardo segnerà la corsa ai playoff, con entrambe le squadre che cercano il piazzamento migliore per la post-season. I padroni di casa sono in un momento di forma migliore dopo la vittoria contro il Padova, mentre gli ospiti non vincono da cinque partite, perdendo il treno giusto per il primato in classifica, che significa promozione diretta.

GLI ALTRI EVENTI IN ONDA SU ELEVEN SPORTS ITALIA:

Football I Divisione Week 5 01-apr 14:30 Panthers Parma vs Skorpions Varese (diretta)

Football I Divisione Week 5 01-apr 15:00 Guelfi Firenze vs Dolphins Ancona (diretta)

Rugby Peroni Top 10 16^ Giornata 01-apr 15:00 Viadana vs Fiamme Oro (diretta)

Telecronaca: Alessandro Soragna

Telecronaca: Alessandro Soragna Hockey Serie A elite maschile 5^ giornata 01-apr 15:00 HC Bra Butterfly vs Roma HCC (diretta)

Rugby Challenge Cup Ottavi 01-apr 16:00 Benetton Treviso vs Connacht Rugby (diretta)

Telecronaca: Daniele La Spina

Telecronaca: Daniele La Spina Rugby Peroni Top 10 16^ Giornata 01-apr 16:00 Calvisano vs Petrarca Padova (diretta)

Telecronaca: Daniele Goegan

Telecronaca: Daniele Goegan Pallanuoto Serie A1 maschile 20^giornata 01-apr 16:00 CN Posillipo vs Distretti Ecologici Nuoto Roma (diretta)

Telecronaca: Ettore Miraglia e Francesco Postiglione

Telecronaca: Ettore Miraglia e Francesco Postiglione Pallamano Serie A femminile 20^ giornata 01-apr 16:30 Brixen vs Teramo (diretta)

Pallamano Serie A femminile 20^ giornata 01-apr 18:00 Mezzocorona vs Cassano Magnago (diretta)

Pallamano Serie A femminile 20^ giornata 01-apr 18:00 Pontinia vs Ferrara (diretta)

Pallamano Serie A femminile 20^ giornata 01-apr 18:30 Mestrino vs Salerno (diretta)

Pallamano Serie A maschile 25^ giornata 01-apr 19:00 Bolzano vs Merano (diretta)

Pallamano Serie A maschile 25^ giornata 01-apr 19:00 Fasano vs Campus Italia (diretta)

Pallamano Serie A maschile 25^ giornata 01-apr 19:00 Brixen vs Sassari (diretta)

Pallamano Serie A maschile 25^ giornata 01-apr 19:00 Carpi vs Conversano (diretta)

Pallamano Serie A maschile 25^ giornata 01-apr 19:00 Albatro vs Romagna (diretta)

Pallamano Serie A maschile 25^ giornata 01-apr 19:00 Pressano vs Secchia Rubiera (diretta)

Pallamano Serie A maschile 25^ giornata 01-apr 19:00 Cassano vs Magnago Fondi (diretta)

Pallamano Serie A femminile 20^ giornata 01-apr 20:00 Padova vs Casalgrande Padana (diretta)

Football I Divisione Week 5 01-apr 20:00 Mastini Verona vs Frogs Legnano (diretta)

Basket LBA 24^ Giornata 01-apr 20:30 Napoli vs Brescia (diretta) [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca: Giulio Alfano e Valerio Spinelli

Telecronaca: Giulio Alfano e Valerio Spinelli Pallamano Serie A femminile 20^ giornata 01-apr 21:00 Prato vs Erice (diretta)

Pallamano Bundesliga 25^ giornata 02-apr 14:00 Melsungen vs Magdeburg (diretta)

Hockey Serie A elite femminile 4^ giornata 02-apr 15:00 HF Lorenzoni Butterfly vs Roma HCC (diretta)

Rugby Peroni Top 10 16^ Giornata 02-apr 15:00 Rugby Lyons vs Valorugby Emilia (diretta)

Telecronaca: Alessandro Groppi

Telecronaca: Alessandro Groppi Rugby Peroni Top 10 16^ Giornata 02-apr 15:00 Rovigo vs Cus Torino (diretta)

Telecronaca: Paolo Moneti

Telecronaca: Paolo Moneti Rugby Peroni Top 10 16^ Giornata 02-apr 15:00 Mogliano vs Rugby Colorno (diretta)

Telecronaca: Andrea Martucci

Telecronaca: Andrea Martucci Football I Divisione Week 5 02-apr 16:00 Ducks Lazio vs Rhinos Milano (diretta)

Basket LBA 24^ Giornata 02-apr 16:00 Tortona vs Brindisi (diretta) [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca: Nicolò Foto

Telecronaca: Nicolò Foto Basket LBA 24^ Giornata 02-apr 17:00 Verona vs Sassari (diretta) [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca: Mirko Fusi

Telecronaca: Mirko Fusi Basket LBA 24^ Giornata 02-apr 17:30 Reggio Emilia vs Scafati (diretta) [disponibile anche su DAZN ]

Telecronaca: Sandro Pugliese

DAZN Telecronaca: Sandro Pugliese Basket LBA 24^ Giornata 02-apr 18:00 Trieste vs Bologna (diretta) [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca: Matteo Gandini - Interviste: Emilio Ripari

Telecronaca: Matteo Gandini - Interviste: Emilio Ripari Basket LBA 24^ Giornata 02-apr 18:30 Milano vs Venezia (diretta) [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca: Mino Taveri e Michele Carrera

Interviste: Fulvio Gambino

Telecronaca: Mino Taveri e Michele Carrera Interviste: Fulvio Gambino Calcio Jupiler Pro League 31^ Giornata 02-apr 18:30 Mechelen vs Club Brugge (diretta)

Telecronaca: Danilo Sorrentino

Telecronaca: Danilo Sorrentino Basket LBA 24^ Giornata 02-apr 19:00 Pesaro vs Trento (diretta) [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca: Michele Zavagnini

Telecronaca: Michele Zavagnini Basket LBA 24^ Giornata 02-apr 19:30 Treviso vs Varese (diretta) [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca: Marco Barzizza - Interviste: Andrea Furlan

