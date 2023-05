Eleven Sports - Palinsesto Telecronisti Serie C Playoff 2 Turno e Basket Serie A (anche su DAZN)

Dal 2 Gennaio 2023 l'offerta multisport di DAZN sarà ancora più completa. Grazie all’accordo siglato in Italia con ELEVEN Sports, DAZN accelera ulteriormente il proprio piano di crescita, portando in piattaforma nuovi sport disponibili per i propri abbonati.

La nuova partnership strategica andrà ad ampliare il portafoglio di discipline sportive, consolidando l’ambizione di DAZN di diventare la primaria piattaforma digitale di intrattenimento sportivo. L’offerta multisport in live streaming già presente in app si arricchisce e diventa così ancora più ricca e varia.

Oltre a tutta la Serie A TIM e tutta la Serie Bkt, tutta LaLiga, la UEFA Europa League e il meglio della Conference League, la NFL, gli sport da combattimento e i canali Eurosport HD 1 e HD 2 con il tennis, il ciclismo, il volley e l’atletica, sulla piattaforma di streaming live e on demand, gli appassionati di sport troveranno anche: il basket con le migliori partite di Eurolega, Eurocup e la Serie A UnipolSai, una selezione delle partite della Serie C di calcio trasmessi direttamente da ELEVEN Italia. Rugby con il Peroni Top10 e molti altri sport arriveranno nei prossimi mesi.

Un mondo di sport senza alcun costo aggiuntivo per i clienti attivi - Non solo, il nuovo anno DAZN si inaugura con il lancio del nuovo pacchetto di contenuti, START. Il nuovo piano di abbonamento disponibile prossimamente a 12.99€ al mese dedicato a chi ama seguire sport differenti rispetto al calcio, una nuova offerta dedicata al multisport che include tutto il basket italiano e il meglio del basket europeo, l’NFL, la grande boxe, la UFC e il meglio del fighting internazionale.

Altra importante novità riguarda il numero di dispositivi collegabili. Gli utenti potranno, infatti, scegliere di registrare più dispositivi a seconda della tipologia di abbonamento che hanno sottoscritto: 4 dispositivi registrabili con START, 6 con STANDARD, 7 con PLUS.

E in più, un mondo di nuovi vantaggi offerti da DAZN insieme a partner come La Gazzetta dello Sport, Deezer e molti altri, per goderti lo sport, la musica e il cinema, senza costi aggiuntivi. Tutto questo mantenendo attiva la tua offerta. Scoprili subito su mondodazn.com

FAQ - DOMANDE E RISPOSTE

Che cosa cambia dal 2 gennaio al mio abbonamento DAZN?

«A partire da gennaio l’offerta di DAZN si arricchirà di nuovi contenuti. Avrai anche più flessibilità per portare gli sport che ami sempre con te. Per tutti coloro che sono già clienti DAZN il prezzo dell’abbonamento non subirà variazioni sia per il piano DAZN STANDARD, sia per il piano DAZN PLUS.»

Che cosa cambia dal 2 gennaio al mio piano di abbonamento DAZN STANDARD?

«Dal 2 gennaio il prezzo del tuo abbonamento non subirà variazioni, rimarrà a 29.99 euro al mese e il tuo piano DAZN STANDARD si arricchirà progressivamente di nuovi contenuti tra cui tutto il basket italiano ed europeo, la Serie C, il meglio del calcio femminile  europeo e molto altro, oltre a tutta la Serie A TIM, tutta la Serie BKT, tutta la Liga, la UEFA Europa League e tutto lo sport di DAZN. Inoltre avrai ancora più flessibilità grazie all'aumento del numero di dispositivi che puoi registrare (fino a 6). Potrai inoltre utilizzarne 2 in contemporanea sempre se entrambi connessi alla stessa rete internet.»

Sono un cliente DAZN STANDARD, cosa vuole dire che posso guardare su due dispositivi in contemporanea sulla stessa rete internet?

«Con il piano DAZN STANDARD puoi guardare in contemporanea su due dispositivi solo se connessi alla stessa rete internet. Puoi ad esempio guardare DAZN in contemporanea sul tuo tablet e sulla tua TV se entambi i dispositivi sono connessi alla stessa rete internet. Puoi anche guardare in mobilità su un dispositivo (smartphone, tablet) se nessuno sta guardando DAZN da casa.»

Che cosa cambia dal 2 gennaio al mio piano di abbonamento DAZN PLUS?

«Dal 2 gennaio il prezzo del tuo abbonamento non subirà variazioni, rimarrà a 39.99 euro al mese e il tuo piano DAZN PLUS si arricchirà progressivamente di nuovi contenuti tra cui tutto il basket italiano ed europeo, la Serie C, il meglio del calcio femminile europeo e molto altro oltre a tutta la Serie A TIM, tutta la Serie BKT, tutta la Liga, la UEFA Europa League e tutto lo sport di DAZN. Per quanto riguarda, invece, la flessibilità nella visione di DAZN, ti specifichiamo che potrai registrare fino a un massimo di 7 dispositivi, anziché 6, continuando ad utilizzarne fino ad un massimo di 2 in contemporanea anche se non connessi alla stessa rete internet domestica.»

Cosa succede ai clienti che hanno messo l'abbonamento in pausa?

«Se hai un abbonamento in pausa, anche riattivando il tuo account dopo il 2 gennaio il prezzo del tuo abbonamento non subirà variazioni. Se hai un abbonamento DAZN STANDARD a 29,99€ al mese riattivando il tuo account dopo il 2 gennaio il prezzo del tuo abbonamento non subirà variazioni, rimanendo a 29,99€ al mese. Se hai un abbonamento DAZN PLUS a 39,99€ al mese riattivando il tuo account dopo il 2 gennaio il prezzo del tuo abbonamento non subirà variazioni, rimanendo a 39,99€ al mese.»

Che cos’è il piano DAZN Start?

«DAZN Start e il nuovo pacchetto di contenuti disponibile su DAZN, dedicato a chi ama seguire sport differenti rispetto al calcio, una nuova offerta dedicata al multisport che include tutto il basket italiano e il meglio del basket europeo, l’NFL, la grande boxe, la UFC e il meglio del fighting internazionale.»

Come faccio ad attivare il contratto annuale scontato?

«Per attivare il contratto annuale scontato dovrai semplicemente selezionare l’opzione “Annuale-scontato” nella pagina di selezione del piano e successivamente inserire come metodo di pagamento carta di credito/debito o paypal. Il piano annuale scontato non e’ disponibile per coloro che pagano tramite terze parti con gli store digitali di Apple e Google»

SABATO 13 MAGGIO 2023

ore 15:00 Calcio Serie C Playout Ritorno: Messina vs Gelbison (diretta) [disponibile anche su DAZN]

Telecronaca: Pietro Di Paola

Sabato di verdetti per la Serie C che oggi scoprirà chi sono le 4 squadre che la saluteranno, retrocedendo in Serie D. Ad aprire il pomeriggio dei playout Messina - Gelbison con gli ospiti in vantaggio grazie all'1-0 della gara di andata, arrivato in estremis al 93' con la firma di Marco Tumminello. In caso di parità al termine del match sarà la differenza reti a decretare il vincente, salvo un'ulteriore parità: in tal caso a salvarsi sarà la squadra in migliore posizione di classifica al termine della regular season di Serie C. Nell'ipotesi che si arrivi a tal punto, a godere di questo vantaggio sarà il Messina che aveva chiuso il campionato con un +5 sui rivali. Chi si salverà e chi, invece, lascerà il girone C?



Telecronaca: Paolo Moneti

Saranno due le squadre a salutare il girone A di Serie C e oggi scopriremo il verdetto. Il primo dei due playout del girone vede scontrarsi Mantova e Albinoleffe con gli ospiti in vantaggio grazie all'1-0 della gara di andata, arrivato al 33' con la firma di Jacopo Manconi. In caso di parità al termine del match sarà la differenza reti a decretare il vincente, salvo un'ulteriore parità: in tal caso a salvarsi sarà la squadra in migliore posizione di classifica al termine della regular season di Serie C. Nell'ipotesi che si arrivi a tal punto, a godere di questo vantaggio sarà il Mantova che aveva chiuso il campionato con un +7 sui rivali. Chi si salverà e chi, invece, lascerà il girone A?



Telecronaca: Davide Casi

Al via il secondo dei due playout che decideranno salvezza e retrocessioni del girone A. A scontrarsi Sangiuliano City e Triestina, fermi sullo 0-0 della gara di andata. In caso di parità al termine del match sarà la differenza reti a decretare il vincente, salvo un'ulteriore parità: in tal caso a salvarsi sarà la squadra in migliore posizione di classifica al termine della regular season di Serie C. Nell'ipotesi che si arrivi a tal punto, a godere di questo vantaggio sarà il Sangiuliano che aveva chiuso il campionato con un +3 sui rivali. Chi si salverà e chi, invece, lascerà il girone A?



Telecronaca: Samuele Anastasio

Ultima sentenza retrocessione per la Serie C che oggi scoprirà chi sono le 4 squadre che la saluteranno tornando in Serie D. A battersi per la salvezza nel girone B Alessandria e San Donato Tavarnelle con i padroni di casa in vantaggio grazie all'2-1 della gara di andata, giocata in 10 contro 10 per oltre 50 minuti. In caso di parità al termine del match sarà la differenza reti a decretare il vincente, salvo un'ulteriore parità: in tal caso a salvarsi sarà la squadra in migliore posizione di classifica al termine della regular season di Serie C. Doppio vantaggio dunque per l'Alessandria che aveva chiuso il campionato con un +1 sui rivali. Chi si salverà e chi, invece, lascerà il girone B?



Telecronaca: Matteo Migliori

Partita decisiva per assegnare la Supercoppa Serie C. La Reggiana ha perso nella prima sfida contro la FeralpiSalò, mentre il Catanzaro ha battuto i campioni del Girone A e per portare a casa il trofeo ha bisogno solo di un pareggio al Città del Tricolore. I padroni di casa, invece, devono assolutamente vincere e non basterà una vittoria di misura. Come vincerà il trofeo?



Telecronaca: Fabio Frabetti

Al via il round 2 della fase a gironi dei playoff di Serie C. Alle vincenti del round 1 si aggiungono le quarte classificate di ogni girone: Pro Sesto, Carrarese e Foggia. Ad aprire le danze nel girone B Gubbio e Pontedera: i padroni di casa hanno pareggiato contro la Recanatese e sono arrivati al round 2 grazie a un migliore piazzamento in classifica rispetto ai rivali; gli ospiti, invece, hanno battuto il Rimini per 2-1. Anche in questa fase in caso di parità al termine dei 90' regolamentari avrà accesso alla fase nazionale la squadra meglio classificata in campionato: nell'ipotesi che si arrivi a tal punto, a godere di questo vantaggio sarà ancora una volta il Gubbio che aveva chiuso la regular season con un +1 sui rivali. Chi arriverà alla fase nazionale dei playoff?



Telecronaca: Danilo Sorrentino

Appuntamento allo stadio Ernesto Breda per il round 2 della fase a gironi dei playoff di Serie C nel girone A. Nella seconda gara del girone A, un derby tutto lombardo vede il Renate sfidare - in trasferta - la Pro Sesto, new entry ai playoff in quanto quarta classificata al termine della regular season. Con un +7 in campionato e una settimana di riposo in più alle spalle, la squadra biancoceleste sembrerebbe essere la favorita del match; il Renate, invece, arriva alla gara dopo lo 0-0 rimediato in casa contro l'Arzignano. Anche in questa fase in caso di parità al termine dei 90' regolamentari avrà accesso alla fase nazionale la squadra meglio classificata in campionato: doppio vantaggio dunque per la Pro Sesto. Chi arriverà alla fase nazionale dei playoff?



Telecronaca: Antonio Di Donna

Si gioca il round 2 della fase a gironi dei playoff di Serie C. Nella seconda gara del girone C il Potenza sfida - in trasferta - il Foggia, new entry ai playoff in quanto quarta classificata al termine della regular season. Con un +13 in campionato, una settimana di riposo in più alle spalle e una grande cavalcata in campionato, il Foggia sembrerebbe essere la favorita del match; dalla sua, il Potenza arriva alla gara dopo l'1-0 conquistato in trasferta contro il Picerno. Anche in questa fase in caso di parità al termine dei 90' regolamentari avrà accesso alla fase nazionale la squadra meglio classificata in campionato: doppio vantaggio dunque per i satanelli. Chi arriverà alla fase nazionale dei playoff?



Telecronaca: Pietro Scognamiglio

Ennesimo derby della giornata, questa volta made in Puglia. Audace Cerignola e Monopoli si giocano il round 2 dei playoff nel girone C. Se i padroni di casa arrivano al match forti del 3-0 conquistato contro la Juve Stabia, il Monopoli è reduce dall'1-0 messo a segno contro il Latina. Due qualificazioni decise sul campo, dunque, che ci portano al match di questa domenica pomeriggio: anche in questo round in caso di parità al termine dei 90' regolamentari sarà la squadra meglio classificata in campionato ad accedere alla fase nazionale, vantaggio di cui godono i gialloblù grazie a un +6 sui rivali. Chi arriverà alla fase nazionale dei playoff?



Telecronaca: Dimitri Canello

Senz'altro una delle gare più attese quella tra Padova e Virtus Verona, derby veneto valevole per il round 2 dei playoff di Serie C nel girone A. Se i padroni di casa arrivano al match dopo l'1-0 conquistato contro la Pergolettese, la Virtus è forte del 3-0 messo a segno contro il Novara. Due qualificazioni decise sul campo, dunque, che ci portano al match di questa domenica pomeriggio: anche in questo round in caso di parità al termine dei 90' regolamentari sarà la squadra meglio classificata in campionato ad accedere alla fase nazionale; un vantaggio non da poco di cui gode il Padova che aveva chiuso la regular season con un +1 sui rivali. Chi arriverà alla fase nazionale dei playoff?



Telecronaca: Stefano Sommariva

Si gioca il round 2 della fase a gironi dei playoff di Serie C. Nella seconda gara del girone B l'Ancona sfida - in trasferta - la Carrarese, new entry ai playoff in quanto quarta classificata al termine della regular season. Con un +4 in campionato e una settimana di riposo in più alle spalle, la Carrarese sembrerebbe essere la favorita del match; l'Ancona, invece, arriva alla gara dopo l'1-1 rimediato in casa contro la Lucchese. Anche in questa fase in caso di parità al termine dei 90' regolamentari avrà accesso alla fase nazionale la squadra meglio classificata in campionato: doppio vantaggio dunque per la Carrarese. Chi arriverà alla fase nazionale dei playoff?



GLI ALTRI EVENTI IN ONDA SU ELEVEN SPORTS ITALIA

La corsa verso lo Scudetto sta per iniziare. Il Festival dei playoff della Serie A Unipolsai è pronto a scattare su Eleven Sports. Dopo 30 giornate di regular season sono rimaste 8 squadre a contendersi il tricolore: lo faranno a partire dal weekend del 13-14 maggio con le gare-1 dei quarti di finale, che come le semifinali si giocheranno al meglio delle cinque gare, mentre le Finals si disputeranno in una serie al meglio delle sette. Le squadre con la miglior posizione in classifica disputeranno i primi due episodi di ogni serie col fattore campo a proprio favore.

I campioni in carica dell’Olimpia Milano, che hanno chiuso la regular season in testa, se la vedranno con la Carpegna Prosciutto Pesaro dell’ex Jasmin Repesa (gara-1 sabato alle 18), rientrata all’ultimo nella griglia playoff dopo la vittoria su Tortona e la sconfitta della Germani Brescia a Scafati. L’altra finalista della scorsa stagione, la Virtus Bologna, è attesa dall’incrocio con l’Happy Casa Brindisi di Frank Vitucci (gara-1 sabato alle 20:30), che nel corso della stagione regolare si è presa la soddisfazione di battere la squadra di Scariolo al PalaPentassuglia dopo una clamorosa rimonta. Grande interesse anche per il quarto tra l’Umana Reyer Venezia e il Banco di Sardegna Sassari (palla a due al Taliercio sabato alle 19:30), con gli orogranata che all’ultima giornata sono riusciti a conquistare il fattore campo proprio a discapito degli uomini di coach Bucchi. A contendersi un altro posto in semifinale saranno Tortona e Trento (gara-1 domenica alle 18), che vantano due delle migliori difese della massima serie: la compagine di Ramondino, ormai non più una rivelazione ma solida realtà del nostro campionato, dovrà fare i conti con il talento di Matteo Spagnolo per tornare nel novero delle migliori quattro per il secondo anno di fila.

Tutti i playoff della Serie A UnipolSai saranno disponibili live e on demand su Eleven, mentre sulla pagina Instagram Eleven Basket saranno presenti diversi contenuti che accompagneranno gli appassionati di basket dai quarti fino alla serie finale. Sulla piattaforma e sul canale Youtube di Eleven, invece, saranno disponibili interviste esclusive, come quella al neoacquisto di Tortona Grant Basile o all’allenatore di Brindisi Frank Vitucci.

SABATO 13 MAGGIO 2023

ore 15:00 HC Tevere Eur vs SG Amsicora Hockey Prato Serie A1 Maschile

ore 16:00 Rovigo vs Colorno Peroni Top 10

Telecronaca: Andrea Gardina

Telecronaca: Andrea Gardina ore 18:00 Milano vs Pesaro LBA Serie A Gara #1 Quarti

Telecronaca: Mino Taveri e Paolo Lepore

Telecronaca: Mino Taveri e Paolo Lepore ore 18:30 Sassari vs Fasano Serie A Gold Maschile

ore 19:30 Venezia vs Venezia LBA Serie A Gara #1 Quarti

Telecronaca: Emilio Ripari

Interviste: Andrea Furlan

Telecronaca: Emilio Ripari Interviste: Andrea Furlan ore 20:30 Bologna vs Brindisi LBA Serie A Gara #1 Quarti

Telecronaca: Giovanni Poggi e Marco Bonamico

DOMENICA 14 MAGGIO 2023

ore 13:30 Anversa vs Club Brugge Jupiler Pro League

Telecronaca: Matteo Occhiuto

Telecronaca: Matteo Occhiuto ore 14:00 Warriors Emilia vs Frogs Legnano IFL Italian Football League

ore 14:30 Skorpions Varese vs Dolphins Ancona IFL Italian Football League

ore 15:00 Butterfly Roma HCC vs HF Lorenzoni IFL Italian Football League

ore 15:00 Cesena Femminile vs S.S. Lazio Women Hockey Prato Serie A1 Femminile

ore 15:00 Tavagnacco Femminile vs Brescia Calcio Femminile Serie B Calcio Femminile

ore 15:00 Genoa Women vs Hellas Verona Women Serie B Calcio Femminile

ore 15:00 ASD Apulia Trani vs Sassari Torres Femminile Serie B Calcio Femminile

ore 15:00 ACF Trento Calcio Femminile vs Ravenna Women FC Serie B Calcio Femminile

ore 15:00 Cittadella vs Ternana Femminile Serie B Calcio Femminile

ore 15:00 H&D Chievo Women vs San MarinoSerie B Calcio Femminile

ore 15:00 Napoli Femminile vs Arezzo Serie B Calcio Femminile

ore 15:30 Benetton Treviso vs Rugby Parabiago Eccelenza Femminile Rugby

Telecronaca: Andrea Martucci

Telecronaca: Andrea Martucci ore 16:00 Petrarca Padova vs Valorugby Emilia Peroni Top 10

Telecronaca: Simone Varotto

Telecronaca: Simone Varotto ore 18:00 Tortona vs Trento LBA Serie A Gara #1 Quarti

Telecronaca: Matteo Gandini

Telecronaca: Matteo Gandini ore 18:30 Royale Union St-Gilloise vs Genk Jupiter Pro League

Telecronaca: Alessio Colombo

Telecronaca: Alessio Colombo ore 19:00 Ferrara vs Prato Serie A Femminile Pallamano

ore 19:30 Romagna vs Carpi Serie A Femminile Pallamano

ore 20:30 Salerno vs Erice Serie A Femminile Pallamano

LUNEDI 15 MAGGIO 2023

ore 20:00 Venezia vs Sassari LBA Gara #2 Quarti

Telecronaca: Emilio Ripari

Interviste: Andrea Furlan

Telecronaca: Emilio Ripari Interviste: Andrea Furlan ore 20:30 Bologna vs Brindisi LBA Gara #2 Quarti

Telecronaca: Mino Taveri e Marco Bonamico

Interviste: Lorenzo Poliselli

Telecronaca: Mino Taveri e Marco Bonamico Interviste: Lorenzo Poliselli ore 21:00 Milano vs Pesaro LBA Gara #2 Quarti

Telecronaca: Mattteo Gandini e Paolo Lepore

MARTEDI 16 MAGGIO 2023

ore 19:00 Tortona vs Trento Serie A Gara #1 Quarti

Telecronaca: Nicolò Foto

