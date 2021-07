Domenica Rai Sport, 11 Luglio 2021 | diretta Finale Euro 2020 ITALIA - Inghilterra

Come ogni fine settimana oggi, Domenica 11 Luglio 2021, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite (per gli abbonati Sky canale 227, su Tivùsat ai canali 21 e 121). Dal 5 Febbraio 2017 è attivo sul canale 57 del digitale terrestre e 112 Tivùsat il canale Rai Sport + HD che ripropone integralmente in alta definizione la programmazione di Rai Sport.



LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



ore 11:10 - RAIDUE HD:

Notiziario - TG Sport Giorno (diretta)

dallo studio TV1 - Milano

ore 13:30 - RAIDUE HD:

Rubrica - Dribbling Europei (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

Conduce: Simona Rolandi

ore 14:15 - RAIDUE HD:

Ciclismo: Tour de France 2021 - 15a tappa: Ceret > Andorra La Vieille (diretta)

da Andorra [Francia]

Telecronaca: Andrea De Luca e Stefano Garzelli

ore 17:55 - RAIDUE HD:

Rubrica - Tour Replay (diretta)

dallo studio TV1 - Milano

Conduce: Antonello Orlando

ore 18:00 - RAIUNO HD

Rubrica - La Grande Attesa (diretta)

dagli studio 3 di Via Teulada - Roma

Aspettando il big match Italia – Inghilterra allo stadio Wembley di Londra, su Rai1 domenica 11 luglio alle 18 in diretta dagli studi di via Teulada, Roberta Capua e Gianluca Semprini condurranno il programma “La grande attesa”, realizzato con Rai Sport con tanti ospiti e collegamenti dalle piazze italiane per condividere assieme al pubblico timori e auspici sulla finale degli Europei.

ore 20:30 - RAIUNO HD [disponibile in 4K HDR su Tivùsat can. 210 e RaiPlay]

Calcio: Euro 2020 - Finale | ITALIA - Inghilterra (diretta)

da Wembley Stadium - Londra [Inghilterra]

Telecronaca: Stefano Bizzotto e Katia Serra

Bordocampo ed interviste: Alessandro Antinelli e Fabrizio Tumbarello

Telecronaca Rai 4K: Gianluigi Zamponi e Sebino Nela

Saranno Stefano Bizzotto e Katia Serra a raccontare, su Rai1, Italia-Inghilterra, la finale di Euro2020, in sostituzione di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. Il bordocampo sarà, come sempre, di Alessandro Antinelli, mentre le interviste ai protagonisti verranno gestite da Fabrizio Tumbarello, che sostituirà Aurelio Capaldi. Il collegamento con Wembley inizierà alle 20.30, subito dopo il Tg1, preceduto dall’introduzione di Paola Ferrari, Claudio Marchisio e Luca Toni, nello studio allestito da Raisport sulla terrazza dell’Auditorium RAI del Foro Italico. La coppia Bizzotto-Serra ha già commentato, in questa edizione degli Europei, sei partite, ultima il quarto di finale Repubblica Ceca-Danimarca. Sono tutti prontissimi a “Casa The Jackal” per sostenere gli Azzurri nella finale di Euro2020 di domenica al Wembley Stadium di Londra. Ciro, Fabio, Aurora, Fru, Claudia, Simone e i loro ospiti torneranno a collegarsi su RaiPlay, dal salotto di casa, alle 20,40, per l’appuntamento conclusivo che vedrà l’Italia affrontare l’Inghilterra per il titolo di campione d’Europa. Insieme a loro, tra presenze e collegamenti Carolina Morace, Francesco Paolantoni, Lodovico “Lodo” Guenzi e Alberto “Bebo” Guidetti. Il format originale “Europei a casa The Jackal” con oltre 1,1 milioni di legitimate streams e le 120 mila ore di visione è stato uno dei contenuti più visti su RaiPlay dall’inizio di Euro 2020. L’impresa dell’Italia contro la Spagna è stata un grande successo non solo per il team azzurro ma anche per la piattaforma streaming della Rai. “Europei a casa The Jackal”, programma trasmesso in diretta dal CPTV di Napoli, nella serata di martedì 6 luglio ha ottenuto infatti un risultato strepitoso, il migliore di sempre, con oltre 156 mila visualizzazioni lineari, oltre 165 mila legitimate streams ed una media spettatori pari a 16.350. Una crescita del 26% rispetto al match vinto contro il Belgio e di quasi il 40% rispetto all’ottavo di finale disputato contro l’Austria.

ore 23:30 - RAIUNO HD:

Rubrica - Notti Europee (diretta)

dall'Auditorium RAI al Foro Italico in Roma

Conduce: Marco Lollobrigida e Danielle Madam

In studio: Ana Aquiles, Alessandro Altobelli, Gianfranco Teotino

Ogni sera, dopo le partite, a "Notti Europee", con Marco Lollobrigida e Danielle Madam il compito di analizzare nel dettaglio la giornata, commentarne gli esiti, con Ana Aquiles, Spillo Altobelli e Gianfranco Teotino, e presentare le gare del giorno dopo, senza mai perdere di vista gli azzurri, con una "finestra" sempre aperta sul ritiro di Coverciano.

ore 01:40 - RAIUNO HD

Calcio: Euro 2020 - Finale | ITALIA - Inghilterra (replica)

da Wembley Stadium - Londra [Inghilterra]

Telecronaca: Stefano Bizzotto e Katia Serra

Bordocampo ed interviste: Alessandro Antinelli e Fabrizio Tumbarello

OGGI SU RAISPORT (SATELLITE, DIGITALE TERRESTRE, TIVUSAT)

Palinsesto Rai Sport + HD di Domenica 11 Luglio 2021

ore 06:30 Notiziario: TG Sport (a ripetizione)

ore 08:00 Ciclismo: Giro d'Italia Femminile 2021 [Giro "Rosa"] 9a tappa: Feletto Umberto > Monte Matajur (replica del 10/7)

da Matajur [Udine]

Telecronaca: Stefano Rizzato e Giada Borgato

da Matajur [Udine] Telecronaca: Stefano Rizzato e Giada Borgato ore 08:40 Atletica Leggera: Campionati Europei Under 23 Finali - 4a giornata sessione mattutina (diretta)

da Tallin [Estonia]

Telecronaca: Franco Bragagna e Marco Alessandrini

da Tallin [Estonia] Telecronaca: Franco Bragagna e Marco Alessandrini ore 11:50 Pallanuoto Maschile: Tre Nazioni Sardinia Cup ITALIA - Russia (diretta)

da Cagliari

Telecronaca: Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione

Bordovasca e interviste: Arianna Secondini

da Cagliari Telecronaca: Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione Bordovasca e interviste: Arianna Secondini ore 13:25 Rubrica: Memory DOC | Sportflash del 10-06-1979 (archivio)

ore 13:35 Rubrica: Perle di Sport | Tour de France 1968 16esima tappa (archivio)

ore 13:45 Ciclismo: Tour de France 2021 - Anteprima Tour 15a tappa | Ceret > Andorra La Vieille (diretta)

da La Vieille [Andorra]

Telecronaca: Andrea De Luca e Stefano Garzelli

da La Vieille [Andorra] Telecronaca: Andrea De Luca e Stefano Garzelli ore 14:25 Rubrica: Dribbling Europei (replica)

dallo studio SR5 - Roma

Conduce: Simona Rolandi

dallo studio SR5 - Roma Conduce: Simona Rolandi ore 15:05 Atletica Leggera: Campionati Europei Under 23 Finali - 4a giornata sessione pomeridiana (diretta)

da Tallin [Estonia]

Telecronaca: Franco Bragagna e Marco Alessandrini

da Tallin [Estonia] Telecronaca: Franco Bragagna e Marco Alessandrini ore 19:30 Ciclismo: Giro d'Italia Femminile 2021 [Giro "Rosa"] 10a tappa: Capriva del Friuli > Cormons (differita)

da Cormons [Gorizia]

Telecronaca: Stefano Rizzato e Giada Borgato

da Cormons [Gorizia] Telecronaca: Stefano Rizzato e Giada Borgato ore 20:25 Ciclismo: Tour de France 2021 - Tour di Sera

ore 21:00 Biliardo: Finali Campionati Italiani Pool (diretta)

da Castel Volturno [Caserta]

Telecronaca: Enrico Cattaneo

da Castel Volturno [Caserta] Telecronaca: Enrico Cattaneo ore 00:00 Mountain Bike:: Trofeo del Ciocco e Valle del Serchio (differita)

da Il Ciocco [Lucca]

da Il Ciocco [Lucca] ore 00:35 Ciclismo: Tour de France 2021 - Tour di Notte 15a tappa (differita)

ore 01:35 Ciclismo: Giro d'Italia Femminile 2021 [Giro "Rosa"] 10a tappa: Capriva del Friuli > Cormons (replica)

ore 02:25 Pallanuoto Maschile: Tre Nazioni Sardinia Cup ITALIA - Russia (replica)

- Russia (replica) ore 04:00 Biliardio: Finali Campionati Pool (replica)

Palinsesto di Rai Sport di Domenica 11 Luglio 2021

ore 06:00 Simulcast Rai Sport + HD

ore 02:00 Atletica Leggera: Campionati Europei Under 23 Finali - 4a giornata sessione pomeridiana (replica)

a seguire Simulcast Rai Sport + HD

*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA SUL SITO WEB DI RAISPORT

24 ore su 24 - Rai Play ( www.raiplay.it )

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport + HD e Rai Sport



) ore 08:40 - Rai Sport Web (www.raisport.rai.it)

Atletica Leggera: Campionati Europei Under 23 Finali - 4a giornata sessione mattutina (diretta)

da Tallin [Estonia]

Telecronaca: Franco Bragagna e Marco Alessandrini



da Tallin [Estonia] Telecronaca: Franco Bragagna e Marco Alessandrini ore 14:50 - Rai Sport Web (www.raisport.rai.it)

Atletica Leggera: Campionati Europei Under 23 Finali - 4a giornata sessione pomeridiana (diretta)

da Tallin [Estonia]

Telecronaca: Franco Bragagna e Marco Alessandrini



da Tallin [Estonia] Telecronaca: Franco Bragagna e Marco Alessandrini ore 20:50 - Rai Play (www.raiplay.it)

Calcio: Euro 2020 - Finale | ITALIA - Inghilterra (diretta)

da Wembley Stadium - Londra [Inghilterra]

Telecronaca: Stefano Bizzotto e Katia Serra

Bordocampo ed interviste: Alessandro Antinelli e Fabrizio Tumbarello

LO SPORT ALLA RADIO:

Domenica sport del 11 luglio sarà presentato da Giovanni Scaramuzzino. Alle 14 in apertura, il Tour de France: l’inviato Cristiano Piccinelli racconterà la 15^ tappa Ceret-Andorre la Vieille. Alle 15 la radiocronaca della finale di Wimbledon con Emilio Mancuso e alle 17 lo speciale “Sulle Strade del Tour” con ospiti, gli ex ciclisti Davide Rebellin e Beppe Saronni. All’interno, diverse interviste dedicate ai temi sportivi d’attualità: il basket italiano alle Olimpiadi di Tokyo con il c.t Meo Sacchetti; il calciomercato con il procuratore Claudio Pasqualin; il meeting d’atletica di Montecarlo con Antonio La Torre, direttore tecnico Fidal; la nuova Serie B con Mimmo Di Carlo; un bilancio dell’Europeo con Gianni de Biasi e un commento sul tennis con Davide Sanguinetti. Alle 19 linea a “Radio1 in campo. Tutto l’Europeo minuto per minuto” con la doppia conduzione di Filippo Corsini e Guido Ardone per seguire l’attesa finale del torneo. Per l’occasione, la squadra sportiva di Radio1 sarà al completo. Interverranno Sebino Nela, Filippo Grassia, il quotista Snai Adam Grapes, Fulvio Collovati e Beppe Dossena. Alle 21, infine il calcio d’inizio di Italia – Inghilterra con la radiocronaca degli inviati Francesco Repice e Daniele Fortuna. Lo sport di Rai Radio1 si può ascoltare anche su web: https://www.raiplayradio.it/radio1 https://www.raiplayradio.it/radio1sport ,su app: RaiPlayRadio e in tv sul digitale terrestre (DTT); sul Digitale terrestre radiofonico (Dab+) e sul sul satellite.

