Pasqua | Domenica Rai Sport, 17 Aprile 2022 | diretta Ciclismo Parigi > Roubaix, Pallavolo

Come ogni fine settimana oggi, Domenica 17 Aprile 2022, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 58) e su satellite in chiaro in versione HD (Sky canale 227, Tivùsat ai canali 21 e 121).



Rai Sport HD è il canale del grande sport. Offre le dirette delle principali competizioni nazionali e internazionali, notiziari e rubriche sportive. Gli spettatori hanno a disposizione maggiori informazioni sulle manifestazioni agonistiche: più eventi e più spazi dedicati a ciascuna competizione (preparazione alla gara, commenti, interviste, pareri di tecnici e opinionisti).

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

ore 11:00 - RAIDUE HD:

Notiziario - TG Sport Giorno (diretta)

dallo studio TV4 - Milano

ore 15:35 - RAIDUE HD:

Ciclismo: Le Classiche del Nord 2022 Parigi > Roubaix (diretta)

da Roubaix [Francia]

Telecronaca: Francesco Pancani e Giada Borgato

ore 18:05 - RAIDUE HD:

Notiziario - TG Sport Sera della Domenica (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

OGGI SU RAISPORT (SATELLITE, DIGITALE TERRESTRE, TIVUSAT)

Palinsesto Rai Sport + HD di Domenica 17 Aprile 2022

ore 06:30 Rubrica: TG Sport (a rotazione)

ore 08:05 Pallavolo F: C Italiano Play Off Quarti #3 | Igor Gorgonzola Novara - Bosca S.Bernardo Cuneo (replica del 16/4)

dal PalaIgor di Novara

Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani

dal PalaIgor di Novara Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani ore 10:20 Rubrica: L'uomo e Il Mare

a cura di Mauro Valente

a cura di Mauro Valente ore 11:00 Basket M: Campionato Italiano Serie A 21/22 #27 | Nutribullet Treviso - Happy Casa Brindisi (replica del 16/4)

dal PalaVerde di Villorba [Treviso]

Telecronaca: Maurizio Fanelli e Sandro De Pol

dal PalaVerde di Villorba [Treviso] Telecronaca: Maurizio Fanelli e Sandro De Pol ore 12:50 Ciclismo: Le Classiche del Nord 2022 Parigi > Roubaix (diretta)

da Roubaix [Francia]

Telecronaca: Francesco Pancani e Giada Borgato

da Roubaix [Francia] Telecronaca: Francesco Pancani e Giada Borgato ore 15:45 Motocross: Campionato Mondiale 2022 MXGP Trentino - gara 2 (replica)

da Pietramurata [Trento]

Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani

da Pietramurata [Trento] Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani ore 16:40 Automobilismo Rally di Sanremo (replica)

da Sanremo [Imola]

Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi e Dario Nicoli

da Sanremo [Imola] Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi e Dario Nicoli ore 17:50 Pallavolo M: SuperLega Semifinale #2 | Leo Shoes PerkinElmer Modena - Sir Safety Conad Perugia (diretta)

dal PalaPanini di Modena

Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta

dal PalaPanini di Modena Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta ore 20:30 Basket M: Campionato Italiano Serie A 21/22 #27 | Nutribullet Treviso - Happy Casa Brindisi (replica del 16/4)

ore 22:20 Ciclismo: Le Classiche del Nord 2022 Parigi > Roubaix (replica)

ore 00:15 Pallavolo M: SuperLega Semifinale #2 | Leo Shoes PerkinElmer Modena - Sir Safety Conad Perugia (replica)

ore 02:50 Basket M: Campionato Italiano Serie A 21/22 #27 | Nutribullet Treviso - Happy Casa Brindisi (replica del 16/4)

ore 04:30 Ciclismo: Le Classiche del Nord 2022 - Parigi > Roubaix (replica)

*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

24 ore su 24 - Rai Play ( www.raiplay.it )

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport + HD e Rai Sport



) ore 12:50 - Rai Play ( www.raiplay.it )

Ciclismo: Le Classiche del Nord 2022 Parigi > Roubaix (diretta)

da Roubaix [Francia]

Telecronaca: Francesco Pancani e Giada Borgato

Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)