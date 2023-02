Domenica Rai Sport (Web e Play), 19 Febbraio 2023 | diretta Sci Alpino Mondiali Slalom, Calcio Femminile

Come in ogni fine settimana oggi, Domenica 19 Febbraio 2023, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 58 - 146) e su satellite in chiaro in versione HD (Sky canale 227, Tivùsat ai canali 21).



Rai Sport HD è il canale del grande sport con guida Alessandra De Stefano. Offre le dirette delle principali competizioni nazionali e internazionali, notiziari e rubriche sportive. Gli spettatori hanno a disposizione maggiori informazioni sulle manifestazioni agonistiche: più eventi e più spazi dedicati a ciascuna competizione (preparazione alla gara, commenti, interviste, pareri di tecnici e opinionisti).

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

ore 09:50 - RAIDUE HD:

Sci Alpino: Campionati Mondiali 2023 Slalom Maschile 1a manche (diretta)

da Courchevel Méribel [Francia]

Telecronaca: Davide Labate e Alberto Schieppati

In studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

Dalla pista: Ettore Giovannelli e Simone Benzoni

ore 11:00 - RAIDUE HD:

Notiziario - TG Sport Giorno (diretta)

dallo studio TV1 - Milano

ore 13:25 - RAIDUE HD:

Sci Alpino: Campionati Mondiali 2023 Slalom Maschile 2a manche (diretta)

da Courchevel Méribel [Francia]

Telecronaca: Davide Labate e Alberto Schieppati

In studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

Dalla pista: Ettore Giovannelli e Simone Benzoni

ore 16:00 - RAIDUE HD:

Nazionale Calcio Femminile: Arnold Clark Cup 2023 2a giornata Inghilterra - ITALIA (diretta)

dalla "Coventry Arena" di Coventry [Gran Bretagna]

Telecronaca: Tiziana Alla e Carolina Morace

Dallo Studio allo SR5 - Roma: Simona Rolandi e Marco Tardelli

ore 18:25 - RAIDUE HD:

Rubrica: 90esimo Minuto (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

Conduce: Marco Lollobrigida - Ospiti: Marco Tardelli e Daniele Adani

ore 22:40 - RAIDUE HD:

Rubrica - La Domenica Sportiva (diretta)

dallo studio TV2 - Milano

Conduce: Alberto Rimedio - In studio: Claudio Marchisio, Carolina Morace, Lia Capizzi e Anna Quiles

OGGI SU RAISPORT (SATELLITE, DIGITALE TERRESTRE, TIVUSAT)

Palinsesto Rai Sport HD di Domenica 19 Febbraio 2023

ore 06:00 Atletica Leggera Cross della Vallagarina (replica)

da Vallagarina [Trento]

Telecronaca: Franco Bragagna

da Vallagarina [Trento] Telecronaca: Franco Bragagna ore 07:00 Notiziario - TG Sport Mattina (diretta)

ore 07:30 Freestyle: Coppa del Mondo 2022/2023 Ski Cross - Gara 2 (replica)

da Reiteralm [Austria]

Telecroanca: Lorenzo Leonarduzzi

da Reiteralm [Austria] Telecroanca: Lorenzo Leonarduzzi ore 09:00 Snowboard: Camp. Mondiali 2023 Slalom Gigante Parallelo (diretta)

da Bakuriani [Georgia]

Telecronaca: Silvano Ploner

da Bakuriani [Georgia] Telecronaca: Silvano Ploner ore 10:30 Combinata Nordica : Coppa del Mondo Salto Hs 100 + Fondo 10 Km Gundersen - Gara 1 (replica)

da Schonach [Germania]

Telecronaca: Nicola Sangiorgio

da Schonach [Germania] Telecronaca: Nicola Sangiorgio ore 11:00 Combinata Nordica : Coppa del Mondo Salto Hs 100 + Fondo 10 Km Gundersen - Gara 2 (replica)

da Schonach [Germania]

Telecronaca: Nicola Sangiorgio

da Schonach [Germania] Telecronaca: Nicola Sangiorgio ore 11:30 Freestyle: Camp. Mondiali 2023 Aerials a Squadre (diretta)

da Bakuriani [Georgia]

Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi e Federico De Albertis

da Bakuriani [Georgia] Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi e Federico De Albertis ore 12:45 Biathlon : C.ti Mondiali Mass Start Femminile (diretta)

da Oberhof [Gemania]

Telecronaca: Luca Di Bella e Giuseppe Piller Cottrer

da Oberhof [Gemania] Telecronaca: Luca Di Bella e Giuseppe Piller Cottrer ore 13:15 Pattinaggio di Figura C.ti Europei Libero (replica)

da Espoo [Finlandia]

Telecronaca: Arianna Secondini

da Espoo [Finlandia] Telecronaca: Arianna Secondini ore 15:10 Biathlon : C.ti Mondiali Mass Start Maschile (diretta)

da Oberhof [Gemania]

Telecronaca: Luca Di Bella e Giuseppe Piller Cottrer

da Oberhof [Gemania] Telecronaca: Luca Di Bella e Giuseppe Piller Cottrer ore 16:00 Atletica Leggera: Camp. Italiani Assoluti Indoor 2a giornata (diretta)

da Ancona

Telecronaca: Franco Bragagna e Guido Alessandrini

Bordopista ed interviste: Elisabetta Caporale

da Ancona Telecronaca: Franco Bragagna e Guido Alessandrini Bordopista ed interviste: Elisabetta Caporale ore 17:55 Pallavolo Superlega Credem Banca 20a giornata: Civitanova - Piacenza (diretta)

da Civitanova Marche [Macerata]

Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta

da Civitanova Marche [Macerata] Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta ore 20:30 Sci Di Fondo Gran Fondo Val Casies (differita)

da Val Casies [Bolzano]

Telecronaca: Gianfranco Benincasa

da Val Casies [Bolzano] Telecronaca: Gianfranco Benincasa ore 22:30 Judo : Grande Slam 3a giornata (replica)

da Tel Aviv [Israele]

Telecronaca: Fabrizio Tumbarello e Luigi Guido

da Tel Aviv [Israele] Telecronaca: Fabrizio Tumbarello e Luigi Guido ore 00:00 Combinata Nordica. Cdm Schonach: Salto HS 100 + Fondo 10 km gara1 Salto HS 100 + Fondo 10 km Gundersen - gara 1 (replica)

ore 00:30 Combinata Nordica. Cdm Schonach: Salto HS 100 + Fondo 10 km gara 2 Salto HS 100 + Fondo 10 km Gundersen - gara 2 (replica)

ore 01:00 Snowboard: Camp. Mondiali 2023 Slalom Gigante Parallelo (replica)

ore 02:30 Freestyle : C.ti Mondiali Aerials a Squadre (replica)

ore 04:00 Pattinaggio di Figura C.ti Europei Libero (replica)

*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD



LO SPORT ALLA RADIO:

“Domenica Sport”, in onda domenica 19 febbraio su Rai Radio 1 sarà condotta sempre da Guido Ardone. Apertura alle 12.30 con la partita di Serie A Atalanta-Lecce e la radiocronaca di Cristiano Piccinelli e Marco Signorelli. In contemporanea il commento dell’inviato Emilio Mancuso dai mondiali di Sci per la seconda manche dello slalom uomini. Alle 14.50 ci sarà “Tutto il calcio minuto per minuto”, condotto da Filippo Corsini. Due partite di Serie A previste in scaletta: Salernitana-Lazio e Fiorentina-Empoli. Dalle 16.15, per la Serie B: Modena-Genoa. Alle 18 il calcio d’inizio del match di Serie A: Spezia-Juventus. In contemporanea il basket, con la finale di Coppa Italia Virtus Bologna-Germani Brescia e la pallavolo con Civitanova-Piacenza. Il match delle 20.45, Roma-Verona, sarà raccontato da Daniele Fortuna e Giacomo Prioreschi. In chiusura, fino alle 23.30, Beppe Dossena e Filippo Grassia per rispondere agli ascoltatori. “Domenica Sport”, in onda domenica 19 febbraio su Rai Radio 1 sarà condotta sempre da Guido Ardone. Apertura alle 12.30 con la partita di Serie A Atalanta-Lecce e la radiocronaca di Cristiano Piccinelli e Marco Signorelli. In contemporanea il commento dell’inviato Emilio Mancuso dai mondiali di Sci per la seconda manche dello slalom uomini. Alle 14.50 ci sarà “Tutto il calcio minuto per minuto”, condotto da Filippo Corsini. Due partite di Serie A previste in scaletta: Salernitana-Lazio e Fiorentina-Empoli. Dalle 16.15, per la Serie B: Modena-Genoa. Alle 18 il calcio d’inizio del match di Serie A: Spezia-Juventus. In contemporanea il basket, con la finale di Coppa Italia Virtus Bologna-Germani Brescia e la pallavolo con Civitanova-Piacenza. Il match delle 20.45, Roma-Verona, sarà raccontato da Daniele Fortuna e Giacomo Prioreschi. In chiusura, fino alle 23.30, Beppe Dossena e Filippo Grassia per rispondere agli ascoltatori.

Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)

______________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog