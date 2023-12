Domenica 10 Dicembre 2023 Rai Sport | Sci Alpino, Trattamenti innovativi e Performance mozzafiato

In vista del weekend, Domenica 10 Dicembre 2023, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. Le gare trasmesse su Rai Sport HD sono disponibili anche in alta definizione HEVC sul canale 558 del digitale terrestre.

LO SPORT IN ONDA SU RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD



Alle ore 10:15 su RAIDUE inizia la nostra avventura con lo Sci Alpino - Coppa del Mondo 2023/24, Super G Femminile, in diretta da St. Moritz, Svizzera. Enrico Cattaneo e Guido Bosca saranno le voci che ci accompagneranno lungo le discese mozzafiato, mentre Simone Benzoni ci offrirà interessanti interviste. In studio, Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa ci forniranno approfondimenti e analisi esperte.

Dopo questa entusiasmante gara, continuiamo con il pomeriggio sportivo alle ore 16:00 su RAIDUE con la rubrica RAI Sport Live, in diretta dallo studio SR5 a Roma e condotta da Tommaso Mecarozzi e Cristina Caruso. Sarà un appuntamento imperdibile, con un focus speciale sulla stimolazione magnetica cerebrale non invasiva (TMS), una tecnologia innovativa nel trattamento delle dipendenze e delle patologie psichiatriche e neurologiche. Il professor Antonello Bonci ci illustrerà questa nuova frontiera in un'intervista esclusiva concessa a Cristina Caruso. Non perdete l'appuntamento domenica 10 dicembre all'interno di Rai Sport Live su Rai 2 dalle 16:00. All'interno di Rai Sport Live, avremo anche la differita delle Finali di Pechino: Gala, uno spettacolo straordinario che conclude la stagione 2023 dell'ISU Grand Prix di pattinaggio artistico. Arianna Secondini e Franca Bianconi ci guideranno attraverso le esibizioni indimenticabili degli atleti più vincenti del circuito. Infine, alle ore 17:00, immergetevi nelle acque della competizione con il Nuoto: Campionati Europei Vasca Corta, 6a Giornata, in diretta da Otopeni, Romania. Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi vi porteranno attraverso le emozionanti finali, con interviste curate da Elisabetta Caporale.

Alle 18:05 prende il via il notiziario TG Sport Sera della Domenica in diretta dallo studio SR8 a Roma. Gli spettatori saranno aggiornati sulle ultime notizie sportive della giornata. Segue la rubrica Novantesimo Minuto condotta da Paola Ferrari e Paolo Paganini, in diretta dallo studio SR5 a Roma. L'appuntamento offre approfondimenti e analisi sulle partite e gli eventi sportivi della giornata. In seconda serata, spazio a La Domenica Sportiva, in diretta dallo studio TV2 a Milano. Conduce Simona Rolandi, che presenterà i momenti salienti delle partite, interviste e approfondimenti della giornata calcistica. A chiudere la giornata, la rubrica L'Altra DS condotta da Monica Matano, in diretta dallo studio SR8 a Roma. Offrirà ulteriori approfondimenti e commenti sulla giornata sportiva appena trascorsa.

Rubrica - RAI Sport Live (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

Conduce: Tommaso Mecarozzi e Cristina Caruso

Si chiama stimolazione magnetica cerebrale non invasiva (TMS) rappresenta la nuova frontiera per il trattamento delle dipendenze e per la cura di un ampio spettro di patologie psichiatriche, neurologiche e dipendenze. La TMS è stata brevettata negli Stati Uniti - dove viene utilizzata anche come forma di potenziamento delle capacità cognitive sport correlate (attenzione, concentrazione, reattività), per il miglioramento della performance sportiva e la gestione del sonno e dell'ansia pre gara, oltre che per un supporto al recupero psicofisico post trauma - dal professor Antonello Bonci, che, in procinto di "importarla" in Italia, la illustrerà nell'intervista in esclusiva concessa a Cristina Caruso, domenica 10 dicembre all'interno di Rai Sport Live , il contenitore sportivo curato dalla redazione di Rai Sport e in onda su Rai 2 dalle 16.00.



- all'interno Pattinaggio di figura - Finali di Pechino: Gala (differita)

da Pechino [Cina]

Telecronaca: Arianna Secondini e Franca Bianconi

Si chiude la stagione 2023 dell'ISU Grand Prix di pattinaggio artistico con la spettacolare esibizione finale di tutti gli atleti più vincenti del circuito.



- alle ore 17:00 - Nuoto: C:ti Europei Vasca Corta Finali 6a Giornata (diretta)

da Otopeni [Romania]

Telecronaca: Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi

Interviste: Elisabetta Caporale





Notiziario - TG Sport Sera della Domenica (diretta)

dallo studio SR8 - Roma



Rubrica - Novantesimo Minuto (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

Conduce: Paola Ferrari e Paolo Paganini



Rubrica: La Domenica Sportiva (diretta)

dallo studio TV2 - Milano

Conduce: Simona Rolandi



Rubrica: L'Altra DS (diretta)

dallo studio SR8 - Roma

Conduce: Monica Matano

PALINSESTO RAI SPORT HD - DOMENICA 10 Dicembre 2023

La giornata sportiva del 10 Dicembre 2023 su Rai Sport si apre alle 6:00 con il "Pattinaggio di Figura Gran Prix Finale: Libero Coppie," in replica da Pechino, Cina, con la telecronaca di Arianna Secondini e Franca Bianconi. Alle 7:00, diretta dallo studio Rai, il "Notiziario - TG Sport Mattina" tiene aggiornati gli appassionati sugli ultimi avvenimenti sportivi. Dalle 7:30, sempre da Pechino, Cina, RaiSport trasmette il "Pattinaggio di Figura - Finali di Pechino: Gala," con la telecronaca di Arianna Secondini e Franca Bianconi. Alle 8:30, diretta da Otopeni, Romania, il "Nuoto: Campionati Europei Vasca Corta Batterie 6a Giornata" coinvolge gli spettatori con la telecronaca di Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi, mentre le interviste sono a cura di Elisabetta Caporale. Il palco è l'Acquatic Complex di Otopeni, dove si svolgono le ultime prove della XXII edizione dei Campionati europei di nuoto in vasca corta, con appuntamenti come le batterie 400m misti uomini, 400m stile libero donne e la staffetta mista 4x50m misti.

Dalle 9:15, dallo studio TV5 di Milano, il "Coppa del Mondo Sci Alpino 2023/2024: Studio" prende il via con la conduzione di Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa, anticipando le performance degli atleti a Val d'Isere, in Francia, dove si tiene lo slalom gigante. Alle 9:25, sempre da Val d'Isere, Francia, RaiSport trasmette in diretta lo "Sci Alpino 2023/2024 Slalom Maschile - 1a manche," con la telecronaca di Davide Labate e Alberto Schieppati. Dalle 10:15, da Oestersund, Svezia, il "Coppa del Mondo Sci di Fondo 2023/2024 10 Km Maschile Tecnica Libera" cattura l'attenzione con la telecronaca di Franco Bragagna. La terza tappa della Coppa del Mondo di sci di fondo si conclude con la 10 km a skating con partenza a intervalli. Alle 11:25, in replica da Secret Garden, Cina, RaiSport propone la "Coppa del Mondo Snowboard 2023/2024 Halfpipe," con la telecronaca di Gianluca Gafforio e Paolo Marengo. Alle 12:15, dallo studio TV5 di Milano, il "Coppa del Mondo Sci Alpino 2023/2024: Studio" ritorna con Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa, anticipando il pomeriggio ricco di emozioni. Alle 12:25, ancora da Val d'Isere, Francia, RaiSport trasmette in diretta lo "Sci Alpino 2023/2024 Slalom Maschile - 2a manche," con la telecronaca di Davide Labate e Alberto Schieppati. Dalle 13:25, dallo studio TV5 di Milano, il "Coppa del Mondo Sci Alpino 2023/2024: Studio" continua con le analisi di Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa.

Alle 13:30, dalla Val di Sole, Trento, il "Ciclocross: Coppa del Mondo Elite Donne" si svolge nei suggestivi Laghetti di San Leonardo a Vermiglio, ai piedi del Passo del Tonale. La telecronaca è affidata a Andrea de Luca. Alle 14:10, RaiSport presenta lo "Speciale TG Sport - 90 Anni Nicola Pietrangeli," a cura di Monica Matano. Alle 14:30, sempre dalla Val di Sole, Trento, il "Ciclocross: Coppa del Mondo Elite Uomini" offre spettacolo sui Laghetti di San Leonardo a Vermiglio, con la telecronaca di Andrea de Luca. Alle 15:55, in replica da Oestersund, Svezia, il "Coppa del Mondo Sci di Fondo 2023/2024 10 Km Femminile Tecnica Libera" permette di rivivere la competizione con la telecronaca di Franco Bragagna. Alle 16:55, in replica da St. Moritz, Svizzera, RaiSport propone il "Coppa del Mondo Sci Alpino 2023/2024 Super G Femminile," con la telecronaca di Enrico Cattaneo e Guido Bosca, e le interviste di Simone Benzoni. Alle 18:00, da Otopeni, Romania, la "Nuoto: Campionati Europei Vasca Corta Finali 6a Giornata" chiude la XXII edizione dei Campionati europei di nuoto in vasca corta con la telecronaca di Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi, e le interviste di Elisabetta Caporale.

Alle 19:15, in differita-sintesi da Bruxelles, Belgio, l'"Atletica Leggera Campionati Europei Cross" vede la telecronaca di Marco Tripisciano e Guido Alessandrini. Si corre l'edizione 2023 dei Campionati Europei di corsa campestre, con la partecipazione di Nicolò Bedini, campione italiano under 23 sui 5000 metri. Alle 20:20, dal Pala Agsm AIM di Verona, il "Pallavolo Maschile: Super Lega Credem Banca #9 Rana Verona - Allianz Milano" è il Late Night Match per Allianz Milano che in trasferta affronta Rana Verona, con la telecronaca di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta, in una delle partite più interessanti ed equilibrate della nona di andata di SuperLega.

Alle 23:00, in replica, RaiSport propone il "Pattinaggio di Figura Gran Prix Finale: Gala." Alle 01:30, in replica, RaiSport trasmette il "Ciclocross: Coppa del Mondo Elite Uomini." Alle 03:45, in replica da Lignano Sabbiadoro, Udine, l'"Agonismo Subacqueo Mondiali Paralimpici Apnea Indoor" permette di rivivere l'emozione dell'apnea in un contesto paralimpico, con la telecronaca di Enrico Cattaneo. Alle 04:45, in replica, RaiSport propone il "Pallavolo Maschile: Super Lega Credem Banca #9 Rana Verona - Allianz Milano.

ore 06:00 Pattinaggio di Figura Gran Prix Finale : Libero Coppie (replica)

da Pechino [Cina]

Telecronaca: Arianna Secondini e Franca Bianconi

ore 07:30 Pattinaggio di figura - Finali di Pechino: Gala (diretta)

da Pechino [Cina]

Telecronaca: Arianna Secondini e Franca Bianconi

da Otopeni [Romania]

Telecronaca: Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi

Interviste: Elisabetta Caporale

dallo studio TV5 di Milano

a cura di: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

dalla Val d'Isere [Francia]

Telecronaca: Davide Labate e Alberto Schieppati

da Oestersund [Svezia]

Telecronaca: Franco Bragagna

da Secret Garden [Cina]

Telecronaca: Gianluca Gafforio e Paolo Marengo

dallo studio TV5 di Milano

a cura di: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

dalla Val d'Isere [Francia]

Telecronaca: Davide Labate e Alberto Schieppati

dallo studio TV5 di Milano

a cura di: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

dalla Val di Sole [Trento]

Telecronaca: Andrea de Luca

a cura di Monica Matano

dalla Val di Sole [Trento]

Telecronaca: Andrea de Luca

da Oestersund [Svezia]

Telecronaca: Franco Bragagna

da St. Moritz [Svizzera]

Telecronaca: Enrico Cattaneo e Guido Bosca

Interviste: Simone Benzoni

da Otopeni [Romania]

Telecronaca: Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi

Interviste: Elisabetta Caporale

da Bruxelles [Belgio]

Telecronaca: Marco Tripisciano e Guido Alessandrini

dal Pala Agsm AIM di Verona

Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta

ore 01:30 Ciclocross: Coppa del Mondo Elite Uomini (replica)

ore 03:45 Agonismo Subacqueo Mondiali Paralimpici Apnea Indoor (replica)

da Lignano Sabbiadoro [Udine]

Telecronaca: Enrico Cattaneo

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

Rai Play offre la possibilità di seguire la programmazione di Rai Sport HD in diretta 24 ore su 24, offrendo una copertura completa di vari eventi sportivi. La giornata si apre con l'emozionante Gala finale direttamente da Pechino, Cina. Sintonizzatevi su Rai Play 3 alle ore 07:30 per assistere in diretta a questo spettacolo che vedrà protagonisti gli atleti più vincenti del circuito. A guidarci attraverso questa esperienza ci saranno le voci autorevoli di Arianna Secondini e Franca Bianconi, pronte a catturare ogni momento magico di questa esibizione finale. Sarà un'occasione per ammirare la grazia e la maestria degli atleti che hanno dominato il pattinaggio artistico durante l'intera stagione. Dopo questa parentesi artistica, il nostro viaggio sportivo prosegue con una tappa nel gelido scenario di Oestersund, Svezia. Alle ore 12:45 su Rai Play 3, potrete seguire in diretta la gara di Sci di Fondo - 10 Km tecnica libera femminile. Franco Bragagna sarà la voce che ci accompagnerà attraverso le sfide e le imprese delle atlete impegnate in questa competizione.

ore 07:30 - Rai Play 3 (GUARDA LA DIRETTA)

Pattinaggio di figura - Finali di Pechino: Gala (diretta)

da Pechino [Cina]

Telecronaca: Arianna Secondini e Franca Bianconi

Si chiude la stagione 2023 dell'ISU Grand Prix di pattinaggio artistico con la spettacolare esibizione finale di tutti gli atleti più vincenti del circuito.



Sci Di Fondo - 10 Km tecnica libera femminile (diretta)

da Oestersund [Svezia]

Telecronaca: Franco Bragagna

LO SPORT ALLA RADIO:

"Domenica Sport", in onda domenica 10 dicembre su Rai Radio1, sarà condotta da Massimiliano Graziani. La puntata comincia alle 12.30 e subito linea sarà data a Daniele Fortuna e Iacopo Barlotti per la radiocronaca di Frosinone – Torino. Alle 14.50 “Tutto il calcio minuto per minuto” sarà condotto da Filippo Corsini. In scaletta una partita di Serie A e, dalle 16.15, tre di Serie B: Monza - Genoa (Giovanni Scaramuzzino); Parma – Palermo (Luca Cesaretti); Como – Modena (Marco Signorelli); Reggiana – Brescia (Giacomo Prioreschi). Dalle 18 l’anticipo di Serie A Salernitana – Bologna (Piero Vitiello), il volley con l’incontro tra Modena - Trento (Manuela Collazzo) e il basket con Milano – Virtus Bologna (Massimo Barchiesi). Dalle 20 la conduzione passa a Nico Forletta. Roma - Fiorentina, posticipo di Serie A, delle 20.45 sarà raccontata da Diego Carmignani e Massimo Orlando. In chiusura gli opinionisti Beppe Dossena e Filippo Grassia risponderanno ai messaggi e alle telefonate dei nostri ascoltatori. La trasmissione termina alle 23.30.

