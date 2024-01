Programmazione Sportiva Rai 14 Gennaio 2024: Eventi Live, Dirette e Rubriche Rai Sport

In vista del weekend, Domenica 14 Gennaio 2024, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. Le gare trasmesse su Rai Sport HD sono disponibili anche in alta definizione HEVC sul canale 558 del digitale terrestre.

Tra novità e tradizione la stagione di Rai Sport diretta da Jacopo Volpi (vicediretttori Auro Bulbarelli, Marco Lollobrigida, Riccardo Pescante, Massimiliano Mascolo e Stella Bruno) si appoggerà su tre capisaldi fondamentali. Il primo, gli eventi. A cominciare dal grande tennis della Coppa Davis e delle ATP finals, per proseguire con le classiche autunnali di ciclismo, continuando con la assoluta “prima volta” della Ryder Cup di golf per finire con la lunga stagione degli sport della neve e del ghiaccio.

Il secondo caposaldo sono le rubriche tradizionali. A La Domenica Sportiva – che nel 2024 festeggerà i 70 anni di vita – accanto a conduttori e talent, ci sarà uno spazio sempre più incisivo per i social e il costante aggiornamento delle notizie. Anteprima dedicata non solo al calcio ma anche ai grandi eventi della giornata; ritorno dell’Altra Domenica Sportiva, per informare sulle vicende di campionati e manifestazioni non calcistici. A 90° Minuto si torna alla conduzione in coppia, unita a due commentatori. I contenuti sono dettati dal calendario della serie A: anticipi del sabato, partite della domenica pomeriggio, voci e commenti, anticipazioni sui posticipi serali, e tutto quello che sul campionato esce dal mondo dei social. Terzo e ultimo caposaldo, le novità di stagione, a cominciare da Rai Sport Live. In onda su Rai 2 dalle 16 della domenica, conterrà avvenimenti in diretta ma anche riproposizioni nel caso di grandi risultati, commentate dai protagonisti, e brevi speciali sui personaggi dello sport italiano. E poi al sabato un tg dedicato in larga parte all’approfondimento, con uno spazio notevole riservato a quello che non è calcio.

Un punto importante sarà un rilancio della programmazione sul canale tematico Rai Sport HD. L’intenzione è quella di arrivare in alcune fasce della giornata a un filo costante, uno studio centrale che leghi gli eventi trasmessi e l’aggiornamento in tempo reale sulle notizie della giornata. Gli eventi – a volte in sinergia con i canali generalisti – saranno comunque il piatto forte del palinsesto.

LO SPORT IN ONDA SU RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD



La tua domenica sarà ricca di eventi sportivi coinvolgenti su RAIDUE HD. Si inizia alle 06:00 con la replica del "Ciclocross: Il Giro delle regioni 2a Tappa" da Roma, con la telecronaca di Umberto Martini. Successivamente, alle 06:30, si replica anche la "Ciclismo Tour Down Under Donne - 2a Tappa - Glenelg / Stirling" da Stirling, Australia, con la telecronaca di Umberto Martini e Stefano Garzelli. La competizione femminile vede un ristretto gruppo di atlete giocarsi la vittoria sul traguardo di Stirling, con la presenza delle italiane Soraya Paladin, Sofia Bertizzolo e Francesca Barale. Alle 07:00 in diretta, c'è il "Notiziario - TG Sport Mattina", seguito alle 07:30 dalla replica della competizione di pallanuoto femminile per il terzo posto tra Italia e Grecia, disputata a Eindhoven, Olanda, con la telecronaca di Nicola Sangiorgio e Fabio Conti. Dopo la semifinale persa contro i Paesi Bassi, l'Italia cerca la vittoria per ottenere un posto alle Olimpiadi di Parigi 2024. Alle 08:40, sempre in replica da Eindhoven, c'è la finale per il primo posto nel campionato europeo di pallanuoto femminile tra Paesi Bassi e Spagna, con la telecronaca di Nicola Sangiorgio e Fabio Conti.

La programmazione prosegue alle 10:00 con lo "Coppa del Mondo Sci Alpino 2023/2024: Studio" dallo studio TV5 - Milano, a cura di Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa. Alle 10:10, in diretta da Wengen, Svizzera, si svolge lo "Slalom Maschile - 1a Manche" della Coppa del Mondo Sci Alpino 2023/2024, con la telecronaca di Davide Labate e Alberto Schieppati. Manuel Feller è il favorito dopo il grave infortunio di Marco Schwartz a Bormio. Alle 11:10, sempre dallo studio TV5 - Milano, c'è uno spazio dedicato allo "Coppa del Mondo Sci Alpino 2023/2024: Studio". Alle 11:15, in diretta da Cremona, si disputa il "Ciclocross: C.to Italiano Trofeo Guerciotti - prova Maschile", con la telecronaca di Andrea De Luca. Alle 12:15, in diretta da Zauchensee, Austria, si svolge il "Super G Femminile" della Coppa del Mondo 2023/24, con la telecronaca di Enrico Cattaneo e Guido Bosca. La giornata prosegue con una rubrica alle 12:30, "L'Uomo e il Mare", a cura di Giulio Guazzini, che esplora il mare al di là dell'agonismo sportivo. Alle 13:00, nuovamente dallo studio TV5 - Milano, c'è lo "Coppa del Mondo Sci Alpino 2023/2024: Studio", seguito alle 13:10 dalla "Slalom Maschile - 2a Manche" in diretta da Wengen, Svizzera, con la telecronaca di Davide Labate e Alberto Schieppati. Alle 14:23, ancora dallo studio TV5 - Milano, si prosegue con lo "Coppa del Mondo Sci Alpino 2023/2024: Studio". Alle 14:25, in diretta da Kaunas, Lituania, c'è l'evento finale dei "Campionati Europei di Pattinaggio di Figura: Exhibition Gala", con la telecronaca di Arianna Secondini, Franca Bianconi e Alice Pedrazzini, e interviste di Elisabetta Montecucco.

La programmazione continua con il "Ciclismo su Pista: Europei - Finali 5a giornata" in diretta da Apeldoorn, Olanda, alle 16:00, con la telecronaca di Francesco Pancani e Pierangelo Vignati. Alle 17:40, in diretta dalla OpiquadArena di Monza, si svolge la "Pallavolo Super Lega Credem 14a giornata" tra Mint Vero Volley Monza e Valsa Group Modena, con la telecronaca di Marco Fantasia e Andrea Lucchetta. Alle 20:15, in diretta dal Palasport Bubani di Faenza, si disputa la "Pallacanestro Femminile: Serie A1 9a giornata" tra Faenza e Brixia, con la telecronaca di Maurizio Fanelli e Alice Pedrazzi. Alle 22:30, in differita da Willunga Hill, Australia, c'è la "Ciclismo Tour Down Under Donne - 3a Tappa", con la telecronaca di Umberto Martini e Stefano Garzelli. La serata prosegue con le repliche delle partite di pallanuoto maschile tra Italia e Spagna alle 23:00, e tra Croazia e Ungheria alle 00:00, entrambe disputate a Zagabria. La notte prosegue con la replica della "C.to Italiano Trofeo Guerciotti - prova femminile" di ciclocross alle 01:00, seguita dal "C.ti Europei Gala" di pattinaggio di figura alle 01:30. Alle 03:30 va in onda la replica delle "C.ti Europei Finali 5a Giornata" di ciclismo su pista, seguita alle 04:00 dalla replica della semifinale maschile degli "Europei di Pallanuoto".

Sci Alpino - Coppa del Mondo 2023/24 Super G Femminile (diretta)

da Zauchensee [Austria]

Telecronaca: Enrico Cattaneo e Guido Bosca

Rubrica - RAI Sport Live (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

- all'interno Pattinaggio di Figura Camp. Europei: Exhibition Gala (diretta)

da Kaunas (LTU)

Telecronaca: Arianna Secondini, Franca Bianconi e Alice Pedrazzini

- all'interno alle ore 16:30 Pallanuoto - Europei maschili Semifinale Italia vs Spagna (diretta)

da Zagabria [Croazia]

Notiziario - TG Sport Sera della Domenica (diretta)

Rubrica - Novantesimo Minuto (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

Rubrica: La Domenica Sportiva (diretta)

dallo studio TV2 - Milano

Rubrica: L'Altra DS (diretta)

dallo studio SR8 - Roma

ore 06:00 Ciclocross : Il Giro delle regioni 2a Tappa (replica)

da Roma

Telecronaca: Umberto Martini

da Stirling [Australia]

Telecronaca: Umberto Martini e Stefano Garzelli

ore 07:30 Pallanuoto Femminile : C.ti Europei Finale 3 Posto: Italia - Grecia (replica)

da Eindhoven [Olanda]

Telecronaca: Nicola Sangiorgio e Fabio Conti

da Eindhoven [Olanda]

Telecronaca: Nicola Sangiorgio e Fabio Conti

dallo studio TV5 - Milano

a cura di: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

da Wengen [Svizzera]

Telecronaca: Davide Labate e Alberto Schieppati

dallo studio TV5 - Milano

a cura di: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

da Cremona

Telecronaca: Andrea De Luca

da Zauchensee [Austria]

Telecronaca: Enrico Cattaneo e Guido Bosca

a cura di Giulio Guazzini

dallo studio TV5 - Milano

a cura di: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

da Wengen [Svizzera]

Telecronaca: Davide Labate e Alberto Schieppati

dallo studio TV5 - Milano

a cura di: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

da Kaunas (LTU)

Telecronaca: Arianna Secondini, Franca Bianconi e Alice Pedrazzini

Interviste: Elisabetta Montecucco

da Apeldoorn [Olanda]

Telecronaca: Francesco Pancani e Pierangelo Vignati

dalla OpiquadArena di Monza

Telecronaca: Marco Fantasia e Andrea Lucchetta

dal Palasport Bubani di Faenza [Ravenna]

Telecronaca: Maurizio Fanelli e Alice Pedrazzi

da Willunga Hill[Australia]

Telecronaca: Umberto Martini e Stefano Garzelli

da Zagabria [Croazia]

Telecronaca: Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione

da Zagabria [Croazia]

Telecronaca: Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione

da Cremona

Telecronaca: Andrea De Luca

Rai Play offre la possibilità di seguire la programmazione di Rai Sport HD in diretta 24 ore su 24, offrendo una copertura completa di vari eventi sportivi. Alle 11:30 su Rai Play 3, partendo da Calangianos in Sardegna, avremo la possibilità di seguire in diretta il Campionato Europeo di Biliardo, Biathlon e 5 Birilli femminile. Questo evento offre una serie di gare coinvolgenti tra atlete di diverse categorie e squadre miste. Le finali di biathlon e 5 birilli femminile promettono spettacolo e tensione sin dall'inizio. Successivamente, alle 13:30 su Rai Play, ci sposteremo a Danzica, in Polonia, per la seconda giornata degli Europei di Short Track. Con le voci di Davide Novelli e Gabriella Monteduro, seguiremo le finali, chiudendo così gli Europei 2024 di Short Track con grande intensità. A seguire, alle 14:25 su Rai Play 2, il palcoscenico si trasferirà ad Apeldoorn, nei Paesi Bassi, per il Ciclismo su pista. Francesco Pancani e Pierangelo Vignati ti guideranno attraverso la telecronaca delle emozionanti finali della quinta giornata degli Europei, promettendo spettacolo e adrenalina. Alle 16:30 su Rai Play, la pallanuoto sarà protagonista con la semifinale maschile degli Europei tra Italia e Spagna. Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione saranno i tuoi telecronisti per questa sfida che si svolge a Zagabria, in Croazia. Infine, alle 20:15 su Rai Play, non perderti l'altra semifinale maschile di pallanuoto tra Croazia e Ungheria, sempre da Zagabria. Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione ti accompagneranno attraverso una partita che vede i padroni di casa croati sfidare gli agguerriti magiari, una selezione giovane ma che ha dimostrato grande forza nelle fasi precedenti del torneo. Sarà una serata di sport ad alto livello, con la telecronaca che catturerà ogni momento di questa emozionante competizione.

24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)

ore 11:30 - Rai Play 3 (GUARDA LA DIRETTA)

Biliardo - Europeo Finali Biathlon e 5 Birilli femminile (diretta)

da Calangianos [Sassari]

Si disputa a Calangianos, in Sardegna, il Campionato Europeo Biathlon e 5 Birilli, una rassegna che prevede competizioni femminili, maschili e a squadre miste. Si inizia con le finali di biathlon e 5 birilli femminile.



Short Track - Europei 2a Giornata (diretta)

da Danzica [Polonia]

Telecronaca: Davide Novelli e Gabriella Monteduro

Con le finali della seconda giornata si chiudono gli Europei 2024 di Danzica.



Ciclismo su pista: Europei - Finali 5a giornata (diretta)

da Apeldoorn [Olanda]

Telecronaca: Francesco Pancani e Pierangelo Vignati



Pallanuoto - Europei maschili Semifinale Italia vs Spagna (diretta)

da Zagabria [Croazia]

Telecronaca: Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione



Pallanuoto - Europei maschili Semifinale Croazia vs Ungheria (diretta)

da Zagabria [Croazia]

Telecronaca: Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione

I padroni di casa della Croazia ospitano i fortissimi magiari, una selezione di atleti molti giovani ma che fin qui ha impartito lezioni molto dure a quasi tutte le compagini che ha incontrato finora.



Domenica Sport del 14 gennaio, sotto la guida di Guido Ardone, offre una ricca giornata sportiva iniziando alle 12:30 con il lunch match di Serie A tra Lazio e Lecce, commentato da Daniele Fortuna e Iacopo Barlotti. Subito dopo, alle 13:00, Emilio Mancuso fornirà gli aggiornamenti dalla Coppa del Mondo di sci. Alle 14:50, sarà il momento di "Tutto il calcio minuto per minuto" condotto da Filippo Corsini. La trasmissione includerà la copertura di una partita di Serie A, Cagliari contro Bologna, commentata da Giovanni Scaramuzzino. Inoltre, saranno seguite tre partite di Serie B: Cremonese vs Cosenza con Luca Cesaretti ai commenti, Parma vs Ascoli con Giacomo Prioreschi e Venezia vs Sampdoria con Dario Giordo. Dalle 18:00, l'attenzione si sposterà sull'anticipo di Serie A tra Fiorentina e Udinese, con i commenti di Sara Meini. La giornata continuerà con il basket, dove Milano affronterà Tortona con le voci di Massimo Barchiesi, e il volley con l'incontro tra Perugia e Civitanova, commentato da Manuela Collazzo. A partire dalle 20:00, la conduzione passerà a Nico Forletta, seguito da Francesco Repice e Fulvio Collovati che commenteranno il posticipo serale tra Milan e Roma alle 20:45. In chiusura, gli opinionisti Beppe Dossena e Filippo Grassia risponderanno ai messaggi e alle telefonate dei radioascoltatori, offrendo ulteriori approfondimenti e spunti di discussione sulla giornata sportiva trascorsa. Un programma completo e coinvolgente per gli appassionati di sport.

