Rai Sport HD | Sci Alpino, Calcio Serie C, Biathlon, Pallavolo - Domenica 21 Gennaio 2024

In vista del weekend, Domenica 21 Gennaio 2024, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. Le gare trasmesse su Rai Sport HD sono disponibili anche in alta definizione HEVC sul canale 558 del digitale terrestre.

Tra novità e tradizione la stagione di Rai Sport diretta da Jacopo Volpi (vicediretttori Auro Bulbarelli, Marco Lollobrigida, Riccardo Pescante, Massimiliano Mascolo e Stella Bruno) si appoggerà su tre capisaldi fondamentali. Il primo, gli eventi. A cominciare dal grande tennis della Coppa Davis e delle ATP finals, per proseguire con le classiche autunnali di ciclismo, continuando con la assoluta “prima volta” della Ryder Cup di golf per finire con la lunga stagione degli sport della neve e del ghiaccio.

Il secondo caposaldo sono le rubriche tradizionali. A La Domenica Sportiva – che nel 2024 festeggerà i 70 anni di vita – accanto a conduttori e talent, ci sarà uno spazio sempre più incisivo per i social e il costante aggiornamento delle notizie. Anteprima dedicata non solo al calcio ma anche ai grandi eventi della giornata; ritorno dell’Altra Domenica Sportiva, per informare sulle vicende di campionati e manifestazioni non calcistici. A 90° Minuto si torna alla conduzione in coppia, unita a due commentatori. I contenuti sono dettati dal calendario della serie A: anticipi del sabato, partite della domenica pomeriggio, voci e commenti, anticipazioni sui posticipi serali, e tutto quello che sul campionato esce dal mondo dei social. Terzo e ultimo caposaldo, le novità di stagione, a cominciare da Rai Sport Live. In onda su Rai 2 dalle 16 della domenica, conterrà avvenimenti in diretta ma anche riproposizioni nel caso di grandi risultati, commentate dai protagonisti, e brevi speciali sui personaggi dello sport italiano. E poi al sabato un tg dedicato in larga parte all’approfondimento, con uno spazio notevole riservato a quello che non è calcio.

Un punto importante sarà un rilancio della programmazione sul canale tematico Rai Sport HD. L’intenzione è quella di arrivare in alcune fasce della giornata a un filo costante, uno studio centrale che leghi gli eventi trasmessi e l’aggiornamento in tempo reale sulle notizie della giornata. Gli eventi – a volte in sinergia con i canali generalisti – saranno comunque il piatto forte del palinsesto.

LO SPORT IN ONDA SU RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

La tua domenica sarà ricca di eventi sportivi coinvolgenti su RAIDUE HD. Alle 11:00, il TG Sport Giorno, dallo studio TV1 a Milano, ti aggiornerà sulle ultime notizie sportive.Successivamente, alle 16:00 la rubrica RAI Sport Live condotta da Tommaso Mecarozzi e Cristina Caruso trasmetterà dalla sede SR5 a Roma. All'interno di questo programma, avremo la copertura in diretta della sfida di Calcio valida per il campionato di Serie C 22a Giornata Girone B tra Torres e Olbia live dallo stadio "Vanni Sanna" di Sassari con la telecronaca di Giuseppe Galati e Roberto Rambaudi. Interviste a bordocampo a cura di Alessandro Pirozzi

La serata prosegue con il TG Sport Sera della Domenica alle 18:05, seguito da Novantesimo Minuto alle 18:25, condotto da Paola Ferrari e Paolo Paganini, che analizzerà gli anticipi del sabato, le immagini della Serie A e le situazioni arbitrali, con l'aggiunta delle ultime notizie dall'inviato durante la partita delle 20:45. Alle 22:45, La Domenica Sportiva, condotta da Simona Rolandi, racconterà l'attualità del calcio e degli altri sport attraverso immagini, dati, interviste ed opinioni, con i protagonisti che condivideranno i loro successi sportivi e personali. Infine, a mezzanotte e mezza, L'Altra DS, condotta da Monica Matano e trasmessa dallo studio SR8 a Roma, approfondirà gli eventi più importanti degli Sport olimpici, paralimpici e del mondo dei Motori con servizi, interviste ed anticipazioni a tutto campo.

ore 11:00 - RAIDUE HD: (GUARDA LA DIRETTA)

Notiziario - TG Sport Mattino (diretta)

dallo studio TV1 - Milano



ore 16:00 - RAIDUE HD: (GUARDA LA DIRETTA)

Rubrica - RAI Sport Live (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

Conduce: Tommaso Mecarozzi e Cristina Caruso



- all'interno Calcio Serie C NOW 22a Giornata: Torres vs Olbia (diretta)

dallo stadio "Vanni Sanna" di Sassari

Telecronaca: Giuseppe Galati e Roberto Rambaudi

Interviste: Alessandro Pirozzi



ore 18:05 - RAIDUE HD: (GUARDA LA DIRETTA)

Notiziario - TG Sport Sera della Domenica (diretta)

dallo studio SR8 - Roma



ore 18:25 - RAIDUE HD: (GUARDA LA DIRETTA)

Rubrica - Novantesimo Minuto (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

Conduce: Paola Ferrari e Paolo Paganini



ore 22:45 - RAIDUE HD: (GUARDA LA DIRETTA)

Rubrica: La Domenica Sportiva (diretta)

dallo studio TV2 - Milano

Conduce: Simona Rolandi



ore 00:30 - RAIDUE HD: (GUARDA LA DIRETTA)

Rubrica: L'Altra DS (diretta)

dallo studio SR8 - Roma

Conduce: Monica Matano

PALINSESTO RAI SPORT HD - DOMENICA 21 Gennaio 2024

La giornata sportiva del 21 Gennaio 2024 Si inizia alle 06:00 con la replica della terza tappa della Coppa del Mondo Halfpipe di Snowboard a Laax, Svizzera. Una competizione emozionante nella specialità dell'halfpipe valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di snowboard, con la telecronaca di Gianluca Gafforio e Paolo Marengo. Alle 07:00, il Notiziario - TG Sport Mattina tiene informati gli appassionati sugli ultimi sviluppi nel mondo dello sport in diretta. A seguire, alle 07:30, la replica della competizione di pallanuoto maschile degli "Europei" tra Croazia e Spagna a Zagabria, Croazia. La telecronaca è affidata a Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione. La partita non solo assegna la medaglia d'oro ma mette in palio anche il pass olimpico per i Giochi di Parigi. Alle 09:15, ci trasferiamo allo Studio TV5 - Milano per "Coppa del mondo Sci Alpino 2023/2024: Studio", a cura di Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa. Un momento di analisi e approfondimento sugli avvenimenti sportivi. Alle 09:25, sintonizziamoci sullo slalom femminile della Coppa del Mondo di sci alpino 2023/2024 a Jasna, Slovacchia. La telecronaca è affidata a Enrico Cattaneo e Guido Bosca. La padrona di casa Petra Vlhova sfida la fuoriclasse americana Mikaela Shiffrin. Dalle 10:10, ritorniamo allo Studio TV5 - Milano per un ulteriore approfondimento prima dello slalom maschile a Kitzbuehel, Austria, alle 10:15. La telecronaca è curata da Davide Labate e Alberto Schieppati. Atleti italiani come Tommaso Sala e Alex Vinatzer cercano il podio. Alle 11:15, di nuovo in studio con Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa per un ulteriore commento sugli avvenimenti sportivi della giornata.

Alle 11:20, la Coppa del Mondo di Sci di Fondo propone la replica della gara femminile di 20 km Mass Start a tecnica classica da Oberhof, Germania. Franco Bragagna è il telecronista. Alle ore 12:00, ci dirigiamo allo Studio TV5 - Milano per la diretta di "Coppa del mondo Sci Alpino 2023/2024: Studio", curato da Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa. Un momento dedicato all'analisi e ai commenti sugli avvenimenti sportivi in corso. A seguire, alle 12:10, sintonizziamoci per la diretta dello "Slalom Femminile 2a Manche" della Coppa del Mondo di sci alpino 2023/2024 da Jasna, Slovacchia. La telecronaca è affidata a Enrico Cattaneo e Guido Bosca. La gara segna la conclusione del weekend a Jasna, con la padrona di casa Petra Vlhova che tenta l'assalto al primo posto nella classifica di specialità contro Mikaela Shiffrin. Dopo lo slalom femminile, alle 13:10, torniamo in diretta allo "Studio TV5 - Milano" con Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa per ulteriori approfondimenti sulla Coppa del Mondo di sci alpino. Alle 13:15, non appena termina lo studio, entriamo nuovamente nell'azione con la "Slalom Maschile 2a Manche" a Kitzbuehel, Austria. La telecronaca è curata da Davide Labate e Alberto Schieppati. Gli atleti partono in ordine inverso rispetto alla classifica della prima manche. Dalle ore 14:15, ritorniamo allo "Studio TV5 - Milano" per ulteriori approfondimenti e commenti sugli eventi sportivi della giornata. Alle 14:25, c'è uno "Speciale Tg Sport Varenne" a cura di Luca Cardinalini, fornendo un'analisi dettagliata di alcuni momenti salienti dello sport. Alle 14:45, passiamo al biathlon con la "Coppa del Mondo 12.5 Km Mass Start Femminile" da Rasun Anterselva, Bolzano, in diretta. La telecronaca è affidata a Luca di Bella e Pietro Piller Cottrer. La competizione rappresenta la sesta tappa di Coppa del Mondo e vede la partecipazione di atlete italiane di spicco come Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, e Sara Scattolo. Alle 15:30, cambiamo disciplina con il "Biliardo: Europeo Carambola Finale Maschile" in diretta da Calangianus, Sassari. Marco Tripisciano e Marco Guggiola sono i telecronisti. La finale 5 birilli a squadre mette il punto finale al Campionato Europeo di Biliardo e 5 Birilli. Alle ore 17:50, ci immergiamo nella diretta della "Super lega Credem" per la 15a giornata di pallavolo maschile. L'evento si svolge presso l'Eurosuole Forum di Civitanova Marche, Macerata, e vede la sfida tra la Lube, padroni di casa, e l'Allianz Milano. Entrambe le squadre sono attualmente appaiate in classifica a 25 punti. La telecronaca è affidata a Maurizio Colantoni e Fabio Vullo.

Successivamente, alle 20:15, spostiamoci a Nakiska, Canada, per seguire in diretta il quarto appuntamento della "Coppa del mondo Ski Cross Maschile/Femminile". Lo skicross, specialità dello sci freestyle, torna con emozionanti competizioni, e Silvano Ploner sarà il telecronista di questa avvincente tappa. Alle 21:50, immergiamoci nel biathlon con la "Mass Start maschile" da Rasun Anterselva, Bolzano, anche se in differita. Luca di Bella e Pietro Piller Cottrer ci guideranno attraverso gli sviluppi di questa competizione emozionante. Successivamente, alle 22:30, ci spostiamo in Germania per la "Coppa del Mondo di sci di fondo 2023/24 Staffetta 4 x 7,5 km femminile". La telecronaca è a cura di Franco Bragagna. Questa competizione segna la chiusura del weekend tedesco, con poche speranze per l'Italia nel campo femminile, dove Svezia e Norvegia sono favorite. A seguire, alle 23:15, sempre da Oberhof, Germania, assistiamo alla "Coppa del Mondo di sci di fondo 2023/24 Staffetta 4 x 7,5 km maschile", con Franco Bragagna ancora alla telecronaca. Il palinsesto prosegue con eventi in differita, inclusa la "Sesta e ultima tappa del Tour Down Under Uomini 2024" in Australia alle 00:15. Stephen Williams guida la classifica, ma la competizione è ancora aperta con Oscar Onley, Jhonatan Narvaez e Isaac Del Toro a pochi secondi di distanza. Alle 00:50, ci spostiamo a Benidorm, Spagna, per il "Ciclocross Elite Donne", con la telecronaca di Andrea De Luca ed Enrico Martello. Poi, alle 01:50, è il turno del "Ciclocross Elite Uomini", sempre da Benidorm, Spagna, con gli stessi telecronisti. La notte prosegue con repliche di eventi emozionanti, garantendo agli appassionati di sport un'esperienza completa.

ore 06:00 Snowboard : coppa del Mondo Halfpipe (replica)

da Laax [Svizzera]

Telecronaca: Gianluca Gafforio e Paolo Marengo

da Laax [Svizzera]
Telecronaca: Gianluca Gafforio e Paolo Marengo
ore 07:00 Notiziario - TG Sport Mattina (diretta)

ore 07:30 Pallanuoto : C.ti Europei Maschili Croazia - Spagna (replica)

da Zagabria [Croazia]

Telecronaca: Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione

da Zagabria [Croazia]
Telecronaca: Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione
ore 09:15 Coppa del mondo Sci Alpino 2023/2024: Studio (diretta)

dallo studio TV5 - Milano

a cura di: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesaa

dallo studio TV5 - Milano
a cura di: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesaa
ore 09:25 Coppa del mondo Sci Alpino 2023/2024 Slalom Femminile 1a Manche (diretta)

da Jasna [Slovacchia]

Telecronaca: Enrico Cattaneo e Guido Bosca

da Jasna [Slovacchia]
Telecronaca: Enrico Cattaneo e Guido Bosca
ore 10:10 Coppa del mondo Sci Alpino 2023/2024: Studio (diretta)

dallo studio TV5 - Milano

a cura di: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

dallo studio TV5 - Milano
a cura di: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa
ore 10:15 Coppa del mondo Sci Alpino 2023/2024 Slalom Maschile 1a Manche (diretta)

da Kitzbuehel [Austria]

Telecronaca: Davide Labate e Alberto Schieppati

da Kitzbuehel [Austria]
Telecronaca: Davide Labate e Alberto Schieppati
ore 11:15 Coppa del mondo Sci Alpino 2023/2024: Studio (diretta)

dallo studio TV5 - Milano

a cura di: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

dallo studio TV5 - Milano
a cura di: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa
ore 11:20 Sci Di Fondo : Coppa del Mondo 2023/24 20 Km Femminile Mass Start a tecn. Classica (replica)

da Oberhof [Germania]

Telecronaca: Franco Bragagna

da Oberhof [Germania]
Telecronaca: Franco Bragagna
ore 12:00 Coppa del mondo Sci Alpino 2023/2024: Studio (diretta)

dallo studio TV5 - Milano

a cura di: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

dallo studio TV5 - Milano
a cura di: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa
ore 12:10 Coppa del mondo Sci Alpino 2023/2024 Slalom Femminile 2a Manche (diretta)

da Jasna [Slovacchia]

Telecronaca: Enrico Cattaneo e Guido Bosca

da Jasna [Slovacchia]
Telecronaca: Enrico Cattaneo e Guido Bosca
ore 13:10 Coppa del mondo Sci Alpino 2023/2024: Studio (diretta)

dallo studio TV5 - Milano

a cura di: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

dallo studio TV5 - Milano
a cura di: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa
ore 13:15 Coppa del mondo Sci Alpino 2023/2024 Slalom Maschile 2a Manche (diretta)

da Kitzbuehel [Austria]

Telecronaca: Davide Labate e Alberto Schieppati

da Kitzbuehel [Austria]
Telecronaca: Davide Labate e Alberto Schieppati
ore 14:15 Coppa del mondo Sci Alpino 2023/2024: Studio (diretta)

dallo studio TV5 - Milano

a cura di: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

dallo studio TV5 - Milano
a cura di: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa
ore 14:25 Speciale Tg Sport Varenne

a cura di Luca Cardinalini

a cura di Luca Cardinalini
ore 14:45 Biathlon : Coppa del Mondo 12.5 Km Mass Start Femminile (diretta)

da Rasun Anterselva [Bolzano]

Telecronaca: Luca di Bella e Pietro Piller Cottrer

da Rasun Anterselva [Bolzano]
Telecronaca: Luca di Bella e Pietro Piller Cottrer
ore 15:30 Biliardo : Europeo Carambola Finale Maschile (diretta)

da Calangianus [Sassari]

Telecronaca: Marco Tripisciano e Marco Guggiola

da Calangianus [Sassari]
Telecronaca: Marco Tripisciano e Marco Guggiola
ore 17:50 Pallavolo Maschile: Super lega Credem 15a giornata : Civitanova - Milano (diretta)

dall'Eurosuole Forum di Civitanova Marche [Macerata]

Telecronaca: Maurizio Colantoni e Fabio Vullo

dall'Eurosuole Forum di Civitanova Marche [Macerata]
Telecronaca: Maurizio Colantoni e Fabio Vullo
ore 20:15 Freestyle : Coppa del mondo Ski Cross Maschile/Femminile (diretta)

da Nakiska [Canada]

Telecronaca: Silvano Ploner

da Nakiska [Canada]
Telecronaca: Silvano Ploner
ore 21:50 Biathlon - Anterselva: Mass Start maschile (differita)

da Rasun Anterselva [Bolzano]

Telecronaca: Luca di Bella e Pietro Piller Cottrer

da Rasun Anterselva [Bolzano]
Telecronaca: Luca di Bella e Pietro Piller Cottrer
ore 22:30 Sci Di Fondo : Coppa del Mondo 2023/24 Staffetta 4 x 7,5 km femminile (differita)

da Oberhof [Germania]

Telecronaca: Franco Bragagna

da Oberhof [Germania]
Telecronaca: Franco Bragagna
ore 23:15 Sci Di Fondo : Coppa del Mondo 2023/24 Staffetta 4 x 7,5 km maschile (differita)

da Oberhof [Germania]

Telecronaca: Franco Bragagna

da Oberhof [Germania]
Telecronaca: Franco Bragagna
ore 00:15 Ciclismo : Tour Down Under Uomini 6a tappa: Unley > Mount Lofty (differita)

da Mount Lofty [Australia]

Telecronaca: Umberto Martini e Stefano Garzelli

da Mount Lofty [Australia]
Telecronaca: Umberto Martini e Stefano Garzelli
ore 00:50 Ciclocross Elite Donne (differita)

da Benidorm [Spagna]

Telecronaca: Andrea De Luca ed Enrico Martello

da Benidorm [Spagna]
Telecronaca: Andrea De Luca ed Enrico Martello
ore 01:50 Ciclocross Elite Uomini (differita)

da Benidorm [Spagna]

Telecronaca: Andrea De Luca ed Enrico Martello

da Benidorm [Spagna]
Telecronaca: Andrea De Luca ed Enrico Martello
ore 03:05 Freestyle : Coppa del mondo Ski Cross Maschile/Femminile (replica)

ore 04:30 Biathlon : Coppa del Mondo 12.5 Km Mass Start Femminile (replica)

ore 05:15 Biathlon : Coppa del Mondo 15 Km Mass Start Maschile (replica)

*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

Rai Play offre la possibilità di seguire la programmazione di Rai Sport HD in diretta 24 ore su 24, offrendo una copertura completa di vari eventi sportivi. La programmazione sportiva di Rai Play per la giornata offre un viaggio emozionante attraverso diverse discipline. Alle 10:50 su Rai Play 2, inizia con la diretta della staffetta femminile 4x7,5 km di sci di fondo da Oberhof, Germania. Franco Bragagna sarà il telecronista, guidandoci attraverso le speranze azzurre e le prospettive di Svezia e Norvegia. A seguire, alle 12:30 su Rai Play 3, ci spostiamo ad Anterselva, Bolzano, per la diretta della Mass Start maschile nel biathlon. Luca di Bella e Pietro Piller Cottrer forniranno la telecronaca, documentando le prove di partenza in linea che concludono il lungo fine settimana di gare di Coppa del Mondo di biathlon. Tommaso Giacomel e Didier Bionaz rappresenteranno l'Italia in questa competizione avvincente. Alle 13:10 su Rai Play 2, ritorniamo a Oberhof per la diretta della staffetta maschile 4x7,5 km di sci di fondo. Franco Bragagna guiderà nuovamente la telecronaca, mentre la competizione maschile vede i campioni norvegesi Amundsen, Valnes, Golberg e Klaebo in evidenza. Proseguiamo con il ciclocross a Benidorm, Spagna, alle 13:40 su Rai Play 3 con la diretta dell'Elite uomini. Andrea De Luca ed Enrico Martello saranno i telecronisti mentre la Coppa del Mondo di ciclocross si avvicina alla sua conclusione. Mathieu Van der Poel cerca il quinto successo consecutivo, mentre Eli Iserbyt deve difendere il suo primato in classifica generale dagli attacchi di Joris Nieuwenhuis. Infine, alle 15:10 su Rai Play 3, torniamo a Benidorm per la diretta dell'Elite donne nel ciclocross. Andrea De Luca ed Enrico Martello saranno nuovamente ai microfoni, con la nederlandese Alvarado saldamente in testa alla classifica generale, mentre le italiane Sara Casasola e Valentina Corvi cercheranno di ottenere un piazzamento nella top 10.

24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD



ore 10:50 - Rai Play 2 (GUARDA LA DIRETTA)

Sci Di Fondo - Oberhof: Staffetta femminile 4x7,5 Km (diretta)

da Oberhof [Germania]

Telecronaca: Franco Bragagna



da Oberhof [Germania]
Telecronaca: Franco Bragagna
ore 12:30 - Rai Play 3 (GUARDA LA DIRETTA)

Biathlon - Anterselva: Mass Start maschile (diretta)

da Rasun Anterselva [Bolzano]

Telecronaca: Luca di Bella e Pietro Piller Cottrer



da Rasun Anterselva [Bolzano]
Telecronaca: Luca di Bella e Pietro Piller Cottrer
ore 13:10 - Rai Play 2 (GUARDA LA DIRETTA)

Sci Di Fondo - Oberhof: Staffetta maschile 4x7,5 Km (diretta)

da Oberhof [Germania]

Telecronaca: Franco Bragagna



da Oberhof [Germania]
Telecronaca: Franco Bragagna
ore 13:40 - Rai Play 3 (GUARDA LA DIRETTA)

Ciclocross - Benidorm: Elite uomini (diretta)

da Benidorm [Spagna]

Telecronaca: Andrea De Luca ed Enrico Martello



da Benidorm [Spagna]
Telecronaca: Andrea De Luca ed Enrico Martello
ore 15:10 - Rai Play 3 (GUARDA LA DIRETTA)

Ciclocross- Benidorm: Elite donne (diretta)

da Benidorm [Spagna]

Telecronaca: Andrea De Luca ed Enrico Martello

LO SPORT ALLA RADIO:

La prossima puntata di “Domenica Sport” sarà trasmessa domenica 21 gennaio alle 12:30 su Radio 1, con la conduzione di Guido Ardone. La trasmissione inizierà con Daniele Fortuna e Iacopo Barlotti, che forniranno aggiornamenti sull'anticipo di Serie A tra Frosinone e Cagliari. Successivamente, alle 14:50, ci sarà “Tutto il calcio minuto per minuto” condotto da Filippo Corsini, con la copertura di due partite di Serie A: Empoli contro Monza (Giovanni Scaramuzzino) e Ascoli contro Bari (Andrea Taffi). A partire dalle 16, la trasmissione si sposterà su altri sport, con la copertura del volley tra Piacenza e Trento (Manuela Collazzo) e del basket con la partita tra Brindisi e Napoli (Ettore De Lorenzo). Alle 18, sarà trasmesso l'anticipo di Serie A tra Salernitana e Genoa, con la narrazione di Cristiano Piccinelli e Pietro Vitiello. Dalle 20, la conduzione passerà a Nico Forletta, e la partita di Serie A tra Lecce e Juventus, posticipo delle 20:45, sarà raccontata da Francesco Repice e Antonio Gnoni. In chiusura della trasmissione, gli opinionisti Beppe Dossena e Filippo Grassia risponderanno ai messaggi e alle telefonate degli ascoltatori, creando un coinvolgimento diretto con il pubblico. Sarà un'appuntamento ricco di emozioni e approfondimenti sportivi su Radio 1.

