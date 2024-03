Rai Sport HD | Sci Alpino, Calcio Femminile, Volley, Basket, Ciclismo - Domenica 17 Marzo 2024

In vista del weekend, Domenica 17 Marzo 2024, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. Le gare trasmesse su Rai Sport HD sono disponibili anche in alta definizione HEVC sul canale 558 del digitale terrestre.

LO SPORT IN ONDA SU RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD



La tua domenica sarà ricca di eventi sportivi coinvolgenti su RAIDUE HD. Alle 11:00, c'è il notiziario "TG Sport Giorno" in diretta da Milano. Più tardi, alle 15:55, sarà trasmessa la rubrica "RAI Sport Live" dallo studio SR5 a Roma, condotta da Tommaso Mecarozzi e Cristina Caruso. Nel corso della trasmissione "RAI Sport Live", ci sarà un evento di grande rilievo nel calcio femminile: i Playoff Serie A Ebay con la partita tra Inter e Juventus, che si svolgerà all'Arena Civica di Milano. La telecronaca sarà affidata a Tiziana Alla e Katia Serra, mentre il bordocampo e lo studio saranno gestiti da Sara Meini e Martina Angelini. Questa partita segna l'inizio della Poule Scudetto, con le prime cinque squadre a contendersi il titolo dopo la conclusione delle gare della Regular season di Serie A femminile.

Alle 18:05, tornerà il notiziario con il "TG Sport Sera della Domenica" dallo studio SR8 a Roma. Poco dopo, alle 18:25, sarà trasmessa la rubrica "Novantesimo Minuto" sempre dallo studio SR5 a Roma, condotta da Paola Ferrari e Paolo Paganini. Questa rubrica offre un racconto dettagliato della giornata di campionato, a partire dagli anticipi del sabato, con immagini della Serie A, collegamenti ai campi di gara e approfondimenti su gol, situazioni arbitrali e gioco, con l'ausilio della lavagna tattica. Saranno inoltre fornite le ultime notizie dall'inviato che segue la partita delle 20:45.

Per concludere la serata, alle 22:45, ci sarà "La Domenica Sportiva" dallo studio TV2 di Milano, condotta da Simona Rolandi. Questa trasmissione, la più antica del panorama televisivo italiano, offre un resoconto dell'attualità sportiva attraverso immagini, dati, interviste ed opinioni, con protagonisti che raccontano i loro successi sportivi e personali. Infine, a mezzanotte e mezza, sarà trasmessa "L'Altra DS" dallo studio SR8 a Roma, condotta da Monica Matano. Questa rubrica offre servizi, interviste ed approfondimenti su una vasta gamma di eventi sportivi, con particolare attenzione agli Sport olimpici, paralimpici e al mondo dei Motori.

ore 11:00 - RAIDUE HD: (GUARDA LA DIRETTA)

Notiziario - TG Sport Giorno (diretta)

Rubrica - RAI Sport Live (diretta)

Calcio Femminile: Playoff Serie A Ebay - Inter vs Juventus (diretta)

Concluse le gare della Regular season di Serie A femminile, al via la prima giornata della Poule Scudetto, con le prime cinque squadre a battersi in campo. In questa partita a fronteggiarsi sono l'Inter e la Juventus.



Notiziario - TG Sport Sera della Domenica (diretta)

Rubrica - Novantesimo Minuto (diretta)

Un racconto della domenica di campionato a partire dagli anticipi del sabato: tutte le immagini della Serie A, collegamenti con i campi di gara con i commenti degli ospiti in studio e gli episodi arbitrali esaminati alla moviola. A seguire un talk per analizzare più approfonditamente i gol e le situazioni arbitrali e di gioco con l'ausilio della lavagna tattica. Contemporaneamente, le ultime notizie dall'inviato che segue la partita delle 20:45.



Rubrica: La Domenica Sportiva (diretta)

La più antica trasmissione sportiva della televisione italiana per raccontare l'attualità del calcio e degli altri sport attraverso immagini, dati, interviste ed opinioni. In studio, i protagonisti raccontano i loro successi sportivi e personali.



Rubrica: L'Altra DS (diretta)

Servizi, interviste ed approfondimenti a tutto campo, cronaca ed anticipazioni sugli eventi più importanti degli Sport olimpici, paralimpici e sul mondo dei Motori.

PALINSESTO RAI SPORT HD - DOMENICA 17 Marzo 2024

Nella giornata sportiva del 17 Marzo 2024 alle 06:00 su Rai Play 2, c'è la replica della Coppa del Mondo di Freestyle 2023/24 con il Dual Moguls da Valmalenco, con la telecronaca di Gianluca Gafforio e Gigi Carletti. Segue alle 07:00 il notiziario "TG Sport Mattina" in diretta. Successivamente, alle 07:30, c'è la replica della seconda giornata del 47° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio dal Rally del Ciocco Lucca, con la telecronaca di Gianfranco Mazzoni e Dario Nicoli. Alle 08:45 si trasmette lo studio della Coppa del Mondo di Sci Alpino da Milano con la telecronaca di Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa. Segue alle 09:00 la diretta dello Slalom Gigante femminile - 1a manche da Saalbach, Austria, con la telecronaca di Enrico Cattaneo e Giulio Bosca.

Dopo una pausa per lo studio, alle 10:30 c'è la diretta dello Slalom maschile - 1a manche da Saalbach, Austria, con la telecronaca di Davide Labate e Alberto Schieppati. Segue nuovamente lo studio alle 11:30. Alle 12:00 si ritorna a Saalbach per la diretta dello Slalom Gigante femminile - 2a manche, con la telecronaca di Enrico Cattaneo e Giulio Bosca. Ancora uno studio alle 13:00, seguito dalla diretta dello Slalom maschile - 2a manche alle 13:30 con la telecronaca di Davide Labate e Alberto Schieppati. Alle 14:30 si torna allo studio per la Coppa del Mondo di Sci Alpino, quindi alle 14:35 c'è la diretta del Trofeo Alfredo Binda prova Elite Donne di ciclismo da Cittiglio, Varese, con la telecronaca di Andrea De Luca e Giada Borgato.

Alle 15:55, c'è il rugby Serie A Elite maschile con Valorugby Emilia contro Vicenza da Reggio Emilia, con la telecronaca di Armando Palanza e Andrea Gritti. Segue alle 17:55 la SuperLega Credem Banca di pallavolo maschile con Civitanova contro Monza da Civitanova Marche, con la telecronaca di Maurizio Colantoni e Fabio Vullo. In prima serata, alle 20:30, si trasmette la finale della Coppa Italia Serie A2 di basket tra Unieuro Forlì e Flats Service Fortitudo Bologna dal Palazzetto dello Sport di Roma, con la telecronaca di Maurizio Fanelli, Sandro De Pol, Edi Dembinski e Stefano Michelini. Alle 22:45, in differita, il Pattinaggio di Velocità Short Track Campionati Mondiali Finali - 2a giornata da Rotterdam, Paesi Bassi, con la telecronaca di Davide Novelli e Gabriella Monteduro. Infine, alle 01:45, la replica della Coppa del Mondo di Snowboard Cross 2023/24 da Montafon, Austria, con la telecronaca di Gianluca Gafforio e Gigi Carletti.

ore 06:00 Freestlye: Coppa del Mondo 2023/24 Dual Moguls (replica)

Telecronaca: Gianluca Gafforio e Gigi Carletti

ore 07:30 Rally: Camp. Italiano Rally del Ciocco Lucca 2a giornata (replica)

Telecronaca: Gianfranco Mazzoni e Dario Nicoli

Al via la seconda prova del 47° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio che si svolte nell'Alta Toscana di Garfagnana e Mediavalle.

dallo studio SR5 - Milano Telecronaca: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa ore 09:00 Sci Alpino: Finali di Coppa del Mondo 2023/24 Slalom Gigante femminile - 1a manche (diretta)

Telecronaca: Enrico Cattaneo e Giulio Bosca

dallo studio SR5 - Milano Telecronaca: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa ore 10:30 Sci Alpino: Finali di Coppa del Mondo 2023/24 Slalom maschile - 1a manche (diretta)

Telecronaca: Davide Labate e Alberto Schieppati

dallo studio SR5 - Milano Telecronaca: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa ore 12:00 Sci Alpino: Finali di Coppa del Mondo 2023/24 Slalom Gigante femminile - 1a manche (diretta)

Telecronaca: Enrico Cattaneo e Giulio Bosca

dallo studio SR5 - Milano Telecronaca: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa ore 13:30 Sci Alpino: Finali di Coppa del Mondo 2023/24 Slalom maschile - 2a manche (diretta)

Telecronaca: Davide Labate e Alberto Schieppati

dallo studio SR5 - Milano Telecronaca: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa ore 14:35 Ciclismo 2024: Trofeo Alfredo Binda - prova Elite Donne (diretta)

Telecronaca: Andrea De Luca e Giada Borgato

da Cittiglio [Varese] Telecronaca: Andrea De Luca e Giada Borgato ore 15:55 Rugby: Serie A Elite maschile 15a giornata: Valorugby Emilia - Vicenza (diretta)

Telecronaca: Armando Palanza e Andrea Gritti

da Reggio Emilia Telecronaca: Armando Palanza e Andrea Gritti ore 17:55 Pallavolo Maschile: SuperLega Credem Banca 2023/24 Play off Quarti #3: Civitanova - Monza (diretta)

Telecronaca: Mauriizio Colantoni e FabioVullo

da Civitanova Marche [Macerata] Telecronaca: Mauriizio Colantoni e FabioVullo ore 20:30 Basket Coppa Italia Serie A2 Finale: Unieuro Forlì-Flats Service Fortitudo Bologna (diretta)

Telecronaca: Maurizio Fanelli, Sandro De Pol, Edi Dembinski, Stefano Michelini

dal Palazzetto dello Sport di Roma Telecronaca: Maurizio Fanelli, Sandro De Pol, Edi Dembinski, Stefano Michelini ore 22:45 Pattinaggio di Velocità Short Track - Camp. Mondiali Finali - 2a giornata (differita)

Telecronaca: Davide Novelli e Gabriella Monteduro

Giornata conclusiva dei Mondiali di short track 2024 a Rotterdam.

da Rotterdam [Paesi Bassi] Telecronaca: Davide Novelli e Gabriella Monteduro Giornata conclusiva dei Mondiali di short track 2024 a Rotterdam. ore 01:45 Snowboard: Coppa del Mondo 2023/24 Snowboard Cross (differita)

Telecronaca: Gianluca Gafforio e Gigi Carletti

da Montafon [Austria] Telecronaca: Gianluca Gafforio e Gigi Carletti ore 02:30 Ciclismo 2024: Trofeo Alfredo Binda prova Elite Donne (replica)

ore 03:50 Rugby. Serie A Elite maschile 15a giornata: Colorno - Petrarca (replica)

*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

Rai Play offre la possibilità di seguire la programmazione di Rai Sport HD in diretta 24 ore su 24, offrendo una copertura completa di vari eventi sportivi. Alle 09:00, su Rai Play 2, si tiene la tappa della Nations Cup di ciclismo su pista ad Hong Kong, con la telecronaca di Francesco Pancani e Pierangelo Vignati. L'Italia, dopo un esordio non soddisfacente, cerca il riscatto.Alle 11:00, su Rai Play 3, si svolge la gara di sci di fondo a Falun, Norvegia, con la mass start femminile di 20 km a tecnica libera, con la telecronaca di Franco Bragagna. Questa gara è l'ultimo atto della Coppa del Mondo femminile di sci di fondo 2023-2024. Successivamente, alle 14:00, su Rai Play, si disputa la seconda giornata dei Mondiali di short track 2024 a Rotterdam, Paesi Bassi, con la telecronaca di Davide Novelli e Gabriella Monteduro. Alle 14:15, su Rai Play 2, ci sarà lo snowboard cross a Montafon, Austria, con la telecronaca di Gianluca Gafforio e Gigi Carletti. Mentre su Rai Play 3, sempre alle 14:15, si terrà la mass start maschile di 20 km a tecnica libera a Falun, Norvegia, con la telecronaca di Franco Bragagna. In questa gara della Coppa del Mondo di sci di fondo, il norvegese Klaebo cercherà di insidiare il primato in classifica del suo connazionale Amundsen.

24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD



ore 09:00 - Rai Play 2 (GUARDA LA DIRETTA)

Ciclismo su pista - Nations Cup - Hong Kong (diretta)

Telecronaca: Francesco Pancani e Pierangelo Vignati

La Nations Cup di ciclismo su pista ha fatto tappa ad Hong Kong, in Asia. L'Italia, dopo un esordio non troppo soddisfacente, resta in cerca di riscatto.



Sci Di Fondo - Falun: 20 Km Mass Start tecnica libera femminile (diretta)

Telecronaca: Franco Bragagna

La mass start di 20 km a tecnica libera è l'ultimo atto della Coppa del Mondo femminile di sci di fondo 2023-2024.



Short Track - Mondiali - 2a giornata (diretta)

Telecronaca: Davide Novelli e Gabriella Monteduro

Giornata conclusiva dei Mondiali di short track 2024 a Rotterdam.



Snowboard - Montafon: SBX (diretta)

Telecronaca: Gianluca Gafforio e Gigi Carletti

Penultimo appuntamento di Coppa del Mondo di snowboard cross sulle nevi austriache di Montafon. Nel team azzurro hanno superato le qualificazioni Michela Maioli, Sofia Belingheri e Sofia Groblechner.



Sci Di Fondo - Falun: 20 Km tecnica libera maschile (diretta)

Telecronaca: Franco Bragagna

La Coppa del Mondo di sci di fondo si chiude a Falun, in Svezia, con la mass start di 20 km a tecnica libera. Il fenomeno norvegese Klaebo tenterà fino all'ultimo di insidiare il primato in classifica del suo connazionale Amundsen.



