Eventi Diretta Rai Sport Domenica 7 Aprile 2024 - Ciclismo: Parigi - Roubaix Maschile e altro

In vista del weekend, Domenica 7 Aprile 2024, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. Le gare trasmesse su Rai Sport HD sono disponibili anche in alta definizione HEVC sul canale 558 del digitale terrestre.

Tra novità e tradizione la stagione di Rai Sport diretta da Jacopo Volpi (vicediretttori Auro Bulbarelli, Marco Lollobrigida, Riccardo Pescante, Massimiliano Mascolo e Stella Bruno) si appoggerà su tre capisaldi fondamentali. Il primo, gli eventi. A cominciare dal grande tennis della Coppa Davis e delle ATP finals, per proseguire con le classiche autunnali di ciclismo, continuando con la assoluta “prima volta” della Ryder Cup di golf per finire con la lunga stagione degli sport della neve e del ghiaccio.

Il secondo caposaldo sono le rubriche tradizionali. A La Domenica Sportiva – che nel 2024 festeggerà i 70 anni di vita – accanto a conduttori e talent, ci sarà uno spazio sempre più incisivo per i social e il costante aggiornamento delle notizie. Anteprima dedicata non solo al calcio ma anche ai grandi eventi della giornata; ritorno dell’Altra Domenica Sportiva, per informare sulle vicende di campionati e manifestazioni non calcistici. A 90° Minuto si torna alla conduzione in coppia, unita a due commentatori. I contenuti sono dettati dal calendario della serie A: anticipi del sabato, partite della domenica pomeriggio, voci e commenti, anticipazioni sui posticipi serali, e tutto quello che sul campionato esce dal mondo dei social. Terzo e ultimo caposaldo, le novità di stagione, a cominciare da Rai Sport Live. In onda su Rai 2 dalle 16 della domenica, conterrà avvenimenti in diretta ma anche riproposizioni nel caso di grandi risultati, commentate dai protagonisti, e brevi speciali sui personaggi dello sport italiano. E poi al sabato un tg dedicato in larga parte all’approfondimento, con uno spazio notevole riservato a quello che non è calcio.

Un punto importante sarà un rilancio della programmazione sul canale tematico Rai Sport HD. L’intenzione è quella di arrivare in alcune fasce della giornata a un filo costante, uno studio centrale che leghi gli eventi trasmessi e l’aggiornamento in tempo reale sulle notizie della giornata. Gli eventi – a volte in sinergia con i canali generalisti – saranno comunque il piatto forte del palinsesto.

La tua domenica sarà ricca di eventi sportivi coinvolgenti. Alle 11:00 su RAIDUE HD non perderti il TG Sport Giorno in diretta dallo studio TV1 a Milano, per rimanere aggiornato sulle ultime notizie sportive. Alle 15:00 sempre su RAIDUE HD potrai seguire in diretta Le Classiche Del Nord - Parigi - Roubaix Prova Maschile, con telecronaca di Andrea De Luca e Alessandro Ballan, e interviste a cura di Stefano Rizzato. La gara si svolgerà a Roubaix, Francia, su un percorso di 259,9 chilometri, di cui circa 56 in pavé, con partenza da Compiègne e arrivo al velodromo di Roubaix. Gli occhi saranno puntati sul favorito Mathieu Van Der Poel, vincitore dell'edizione precedente, che cercherà di confermarsi anche quest'anno. Alle 17:40 potrai seguire RAI Sport Live in diretta dallo studio SR5 a Roma, con la conduzione di Tommaso Mecarozzi e Cristina Caruso. Alle 18:05 non perderti il TG Sport Sera della Domenica, sempre su RAIDUE HD, con le ultime notizie sportive dallo studio SR8 a Roma. Alle 18:25 sarà il momento di Novantesimo Minuto, in diretta dallo studio SR5 a Roma, condotto da Paola Ferrari e Paolo Paganini. La rubrica offrirà un racconto della giornata calcistica a partire dagli anticipi del sabato, con tutte le immagini della Serie A, collegamenti con i campi di gara, commenti degli ospiti in studio e analisi degli episodi arbitrali alla moviola. Alle 22:45 su RAIDUE HD potrai seguire La Domenica Sportiva, la storica trasmissione sportiva italiana, diretta dallo studio TV2 a Milano e condotta da Simona Rolandi. Sarà un'occasione per rimanere aggiornati sull'attualità del calcio e degli altri sport, con immagini, dati, interviste ed opinioni dei protagonisti. Infine, alle 00:30 non perderti L'Altra DS in diretta dallo studio SR8 a Roma, condotta da Monica Matano. La rubrica offrirà servizi, interviste ed approfondimenti sugli eventi più importanti degli Sport olimpici, paralimpici e del mondo dei Motori.

ore 11:00 - RAIDUE HD: (GUARDA LA DIRETTA)

Notiziario - TG Sport Giorno (diretta)

dallo studio TV1 - Milano



HD: dallo studio TV1 - Milano ore 15:00 - RAIDUE HD: (GUARDA LA DIRETTA)

Ciclismo: Le Classiche Del Nord - Parigi - Roubaix Prova Maschile (diretta)

da Roubaix [Francia]

Telecronaca: Andrea De Luca e Alessandro Ballan

Interviste: Stefano Rizzato

Il percorso della "Regina delle Classiche" è di 259,9 chilometri (circa 56 in pavé) e prevede la partenza da Compiègne con arrivo al velodromo di Roubaix. Occhi puntati sul favorito, Mathieu Van Der Poel, che ha vinto la passata edizione, e che proverà a bissare il successo del 2023.



Rubrica - RAI Sport Live (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

Conduce: Tommaso Mecarozzi e Cristina Caruso





Notiziario - TG Sport Sera della Domenica (diretta)

dallo studio SR8 - Roma



Rubrica - Novantesimo Minuto (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

Conduce: Paola Ferrari e Paolo Paganini

Un racconto della domenica di campionato a partire dagli anticipi del sabato: tutte le immagini della Serie A, collegamenti con i campi di gara con i commenti degli ospiti in studio e gli episodi arbitrali esaminati alla moviola.



Rubrica: La Domenica Sportiva (diretta)

dallo studio TV2 - Milano

Conduce: Simona Rolandi

La più antica trasmissione sportiva della televisione italiana per raccontare l'attualità del calcio e degli altri sport attraverso immagini, dati, interviste ed opinioni. In studio, i protagonisti raccontano i loro successi sportivi e personali.



Rubrica: L'Altra DS (diretta)

dallo studio SR8 - Roma

Conduce: Monica Matano

Servizi, interviste ed approfondimenti a tutto campo, cronaca ed anticipazioni sugli eventi più importanti degli Sport olimpici, paralimpici e sul mondo dei Motori.

PALINSESTO RAI SPORT HD - DOMENICA 7 Aprile 2024

Nella giornata sportiva del 7 Aprile 2024 alle 06:00, potrai vedere la replica della semifinale della Coppa Italia femminile di pallanuoto tra C.S. Plebiscito Padova e Pallanuoto Trieste, con la telecronaca di Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione. Gli aggiornamenti dalla bordovasca e le interviste saranno curate da Nicola Sangiorgio, direttamente da Ostia, Roma. Successivamente, alle 07:00, potrai sintonizzarti sul TG Sport Mattina per le ultime notizie dal mondo dello sport. Alle 07:30 sarà trasmessa la replica della sesta e ultima tappa del Giro dei Paesi Baschi 2024, con partenza e arrivo a Eibar, Spagna. Si tratta di una tappa particolarmente significativa poiché la corsa festeggia il suo centenario. Il percorso di 137,8 chilometri metterà a dura prova i ciclisti con sei impegnative salite. Alle 09:45 potrai vedere la replica della partita di rugby tra Mogliano Veneto e Fiamme Oro, che si è svolta per il Campionato Italiano serie A Elite 2023/24. La telecronaca sarà affidata a Armando Palanza e Andrea Gritti, direttamente da Mogliano Veneto, Treviso. Alle 11:45 potrai assistere alla replica della seconda semifinale della Coppa Italia femminile di pallanuoto tra Ekipe Orizzonte Catania e SIS Roma, con la telecronaca di Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione. Ancora una volta, Nicola Sangiorgio ti aggiornerà dalla bordovasca e ti offrirà interviste, sempre da Ostia, Roma.

Alle 13:25 potrai seguire in diretta la prima parte de Le Classiche Del Nord - Parigi - Roubaix Prova Maschile, con la telecronaca di Andrea De Luca e Alessandro Ballan, e le interviste a cura di Stefano Rizzato. La corsa, conosciuta come la "Regina delle Classiche", presenta un percorso di 259,9 chilometri, di cui circa 56 in pavé, con partenza da Compiègne e arrivo al velodromo di Roubaix. Gli occhi saranno puntati sul favorito Mathieu Van Der Poel, vincitore dell'edizione precedente, che cercherà di bissare il successo del 2023. Alle 15:00 sarà trasmessa la rubrica "Uomo e il mare", curata da Giulio Guazzini, che esplora il mare al di là dell'agonismo sportivo, enfatizzando i suoi valori culturali e le testimonianze dei protagonisti. Alle 15:35 potrai seguire in diretta la finale della Coppa Italia femminile di pallanuoto tra S.I.S. Roma e C.S. Plebiscito Padova, con la telecronaca di Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione, e le bordovasca ed interviste a cura di Nicola Sangiorgio. L'incontro si terrà a Ostia, Roma, e determinerà il vincitore della Coppa Italia 2024. Alle 17:00 potrai seguire in diretta il Motocross - MXGP di Sardegna, con la telecronaca di Gianluca Gafforio e Mirko Milani, che si svolgerà a Riola Sarda, in Sardegna. Sarà il terzo round del Mondiale al Crossodromo Le Dune, dopo le gare in Patagonia e Spagna.

Alle 17:55 potrai seguire in diretta la semifinale di SuperLega Credem Banca 2023/24 tra Sir Susa Vim Perugia e Allianz Milano, con la telecronaca di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta, che si svolgerà al PalaBarton di Perugia. Alle 20:25 potrai seguire in diretta la semifinale di Serie A1 Tigotà - Play off tra Prosecco Doc Imoco Conegliano e Igor Gorgonzola Novara, gara 1, dal PalaVerde di Villorba, Treviso. La telecronaca sarà affidata a Marco Fantasia e Giulia Pisani, in un incontro che vede sfidarsi due rivali storiche del volley femminile italiano. Alle 23:00 sarà trasmessa in differita la gara 2 del Campionato Mondiale 2024 di Motocross MX2, che si è tenuta a Riola Sarda, in Sardegna. Potrai seguire la telecronaca di Gianluca Gafforio e Mirko Milani, con particolare attenzione a Andrea Adamo, attualmente terzo in classifica generale, e alla sua KTM. Alle 00:00 potrai vedere la replica della prova maschile de Le Classiche Del Nord - Parigi - Roubaix, che si è svolta a Roubaix, Francia. La telecronaca sarà curata da Andrea De Luca e Alessandro Ballan, con interviste a cura di Stefano Rizzato. La "Regina delle Classiche" presenta un percorso di 259,9 chilometri, di cui circa 56 in pavé, e vede Mathieu Van Der Poel come favorito per bissare il successo dell'edizione precedente. Alle 02:40 potrai seguire la replica della Finalissima della Coppa Italia femminile. Alle 04:00 e alle 05:00 potrai seguire le repliche delle gare 2 del Campionato Mondiale 2024 di Motocross MXGP e MX2, che si sono svolte a Riola Sarda, Sardegna.

ore 06:00 Pallanuoto: Coppa Italia femminile - Semifinale C.S. Plebiscito Padova - Pallanuoto Trieste (replica)

da Ostia [Roma]

Telecronaca: Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione

Bordovasca ed interviste: Nicola Sangiorgio

ore 07:30 Ciclismo: Giro dei Paesi Baschi 2024 6a tappa: Eibar > Eibar (replica)

da Eibar [Spagna]

Telecronaca: Francesco Pancani e Alessandro Ballan

Sesta e ultima tappa del Giro dei Paesi Baschi, celebre corsa spagnola che quest'anno spegne 100 candeline dalla prima edizione. Per il rush finale, un percorso di 137,8 chilometri destinato a mettere a dura prova i ciclisti con le sue sei salite.

da Mogliano Veneto [Treviso]

Telecronaca: Armando Palanza e Andrea Gritti

Per la settima giornata di ritorno del Campionato di Serie A Elite maschile (penultimo turno), il Mogliano Veneto sfida le Fiamme Oro.

da Ostia [Roma]

Telecronaca: Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione

Bordovasca ed interviste: Nicola Sangiorgio

Ekipe Orizzonte Catania e SIS Roma si affrontano a Ostia nella seconda semifinale della Coppa Italia femminile di pallanuoto.

da Roubaix [Francia]

Telecronaca: Andrea De Luca e Alessandro Ballan

Interviste: Stefano Rizzato

Il percorso della "Regina delle Classiche" è di 259,9 chilometri (circa 56 in pavé) e prevede la partenza da Compiègne con arrivo al velodromo di Roubaix. Occhi puntati sul favorito, Mathieu Van Der Poel, che ha vinto la passata edizione, e che proverà a bissare il successo del 2023.

a cura di Giulio Guazzini

Il mare vissuto al di là dell'agonismo e delle prestazioni sportive, ma visto attraverso i suoi valori, la cultura del territorio, riscoprendo le testimonianze ed i racconti preziosi dei protagonisti.

da Ostia [Roma]

Telecronaca: Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione

Bordovasca ed interviste: Nicola Sangiorgio

Si chiude la Final Six con l'ultima gara per conquistare il primo posto e con l'assegnazione della Coppa Italia 2024 a Ostia.

da Riola Sarda [Oristano]

Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani

Grande MXGP, protagonista a Riola Sardo, in Sardegna. Dopo le gare in Patagonia e Spagna, un tracciato in cui i piloti potranno cimentarsi per dare il meglio di sé, in questo terzo round del Mondiale al Crossodromo Le Dune.

dal PalaBarton di Perugia

Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta

Nelle semifinali Play Off SuperLega Credem Banca (gara 3), a scendere in campo sono la Sir Susa Vim Perugia contro l'Allianz Milano. In gara 2 le due squadre, scontrandosi, hanno segnato un record storico in termini di durata del match: ben 171 minuti. L'Allianz Milano, che ha vinto in casa l'avversario al tie break, si prepara al nuovo incontro, in cui il risultato non è affatto scontato.

dal PalaVerde di Villorba [Treviso]

Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani

Nella semifinale scudetto a scendere in campo e darsi battaglia in gara 1 sono le rivali storiche Prosecco Doc Imoco Conegliano e Igor Gorgonzola Novara.

da Riola Sarda [Oristano]

Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani

Il Motocross fa tappa a Riola Sardo, in Sardegna. Occhi puntati su Andrea Adamo, piazzato al terzo posto nella graduatoria complessiva, e alla sua KTM

da Roubaix [Francia]

Telecronaca: Andrea De Luca e Alessandro Ballan

Interviste: Stefano Rizzato

Il percorso della "Regina delle Classiche" è di 259,9 chilometri (circa 56 in pavé) e prevede la partenza da Compiègne con arrivo al velodromo di Roubaix. Occhi puntati sul favorito, Mathieu Van Der Poel, che ha vinto la passata edizione, e che proverà a bissare il successo del 2023.

ore 04:00 Motocross: Camp. Mondiale 2024 MXGP: Sardegna - gara 2 (replica)

ore 05:00 Motocross: Camp. Mondiale 2024 MX2: Sardegna - gara 2 (replica)

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

Rai Play offre la possibilità di seguire la programmazione di Rai Sport HD in diretta 24 ore su 24, offrendo una copertura completa di vari eventi sportivi. Alle 16:00 su Rai Play 3 potrai goderti la diretta del Motocross MX2 di Sardegna, gara 2, che si terrà a Riola Sarda, Oristano. Sarà una tappa emozionante, con la telecronaca affidata a Gianluca Gafforio e Mirko Milani. Tutti gli occhi saranno puntati su Andrea Adamo, attualmente al terzo posto nella classifica generale, e sulla sua KTM.

24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)

ore 16:00 - Rai Play 3 (GUARDA LA DIRETTA)

Motocross - MX2 di Sardegna (diretta)

da Riola Sarda [Oristano]

Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani

Il Motocross fa tappa a Riola Sardo, in Sardegna. Occhi puntati su Andrea Adamo, piazzato al terzo posto nella graduatoria complessiva, e alla sua KTM



LO SPORT ALLA RADIO:

Domenica Sport”, con la conduzione di Guido Ardone, domenica 7 aprile, comincia alle 12.25 con un punto sui principali avvenimenti sportivi della settimana e un aggiornamento dai nostri inviati dai campi di Serie A e Serie B. Alle 12.30, Diego Carmignani e Iacopo Barlotti introducono l'anticipo di Serie A tra Frosinone – Bologna. Alle 14.50 inizia “Tutto il Calcio minuto per minuto”, condotto da Filippo Corsini, con le partite Monza - Napoli (Giovanni Scaramuzzino) e dalle 16.15, Ascoli - Venezia (Andrea Taffi). Al termine, Filippo Corsini presenta la seconda parte di “Domenica Sport”, con interviste e aggiornamenti sulle partite di calcio e basket. Alle 18, Daniele Fortuna inizia la radiocronaca della partita Cagliari – Atalanta e Dario Giordo quella di Verona - Genoa. Quasi in contemporanea, Manuela Collazzo si occuperà della radiocronaca della partita di volley Perugia - Milano mentre Massimo Barchiesi il basket con l’incontro tra Milano – Trento. Alle 20.15, la conduzione passa a Nico Forletta e subito linea a Giuseppe Bisantis e Stefano Tallia per il posticipo di Serie A tra Juventus - Fiorentina delle 20.45. In chiusura gli opinionisti Beppe Dossena e Filippo Grassia rispondono ai messaggi e alle telefonate degli ascoltatori.

