Eventi Diretta Rai Sport Domenica 14 Aprile 2024 - Ciclismo: Amstel Gold Race Prova Maschile

In vista del weekend, Domenica 14 Aprile 2024, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. Le gare trasmesse su Rai Sport HD sono disponibili anche in alta definizione HEVC sul canale 558 del digitale terrestre.

Dall'Europa League alle ATP Finals di fine stagione, passando per gli Internazionali d'Italia di tennis, gli Europei di atletica di Roma e quelli di calcio in Germania, il grande ciclismo con Giro e Tour e, naturalmente, i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024. I prossimi mesi saranno ricchissimi di avvenimenti sportivi e la Rai, nel pieno rispetto della propria mission di Servizio Pubblico, sarà impegnata con il massimo delle capacità editoriali e tecnologiche per garantirne la fruizione al più ampio numero possibile di appassionati. Il tutto, visibile, ascoltabile e fruibile, come recita il claim della conferenza stampa di presentazione, "Ovunque, minuto per minuto": non solo in tv, tanto sulle reti generaliste quanto su Rai Sport Hd, RaiNews 24 e Rai Italia, ma anche in radio, su Radio 1 e Radio 1 Sport, e in streaming, live, on demand o attraverso l'app, su Rai Play e su RaiPlay Sound. Ovunque, appunto.

Dal punto vi vista cronologico i primi appuntamenti saranno i due derby di UEFA Europa League usciti dall'urna di Nyon: giovedì 11 e giovedì 18 aprile, sempre in prima serata su Rai 1, subito dopo il Tg1 delle 20.00, ecco Milan-Roma e Roma-Milan, un unicum al livello di competizioni europee, viste che le due formazioni non si sno mai affrontate in competizioni al di fuori dei confini nazionali. Il programma di Europa League proseguirà anche con le due semifinali del 2 e del 9 maggio - nelle quali almeno una squadra italiana sarà presente - e, in caso di qualificazione di una formazione italiana (in corsa per il trofeo c'è anche l'Atalanta), anche per la finale di Dublino del 22 maggio.

Un mese, maggio, durante il quale saranno protagonisti anche il tennis e il ciclismo: quasi in contemporanea, infatti, prenderanno il via l'edizione 2024 del Giro d'Italia [qui il calendario della programmazione Rai] , sabato 4 alla Reggia di Venaria Reale, appena fuori Torino, e, lunedì 6, gli Internazionali BNL d'Italia, con i match dei primi turni. Il racconto del Giro d'Italia, come sempre, sarà praticamente integrale, con "Prima Diretta", ovvero i primi chilometri delle 21 frazioni in diretta su Rai Sport HD - che ospiterà anche la rubrica "Giro Mattina, dal Vilaggio di partenza" - e poi, dalle 14.00, su Rai 2, la telecronaca fino alla conclusione, per lasciare subito dopo la linea al "Processo alla Tappa" mentre, in serata, su Rai Sport HD, andranno in onda le altre due rubriche dedicate, "TGiro" e "Giro Notte".

Il ritorno delle telecamere Rai sul centrale del tennis del Foro Italico, invece, avverrà con il racconto in diretta di un match al giorno - 11 in totale - con sette incontri programmati su uno dei tre canali generalisti (Rai 1, Rai 2 o Rai 3), quattro dei quali in prime time.

Da giugno ad agosto, invece, l'offerta sportiva Rai comprenderà, in successione, atletica, calcio, ancora ciclismo con il Tour de France e Olimpiadi. Gli Europei di Roma di atletica, dal 7 al 12 giugno, saranno trasmessi integralmente su Rai 2, dalle 9.30 alle 13.00 (sessione mattutina) e dalle 18.00 alle 23.00 (sessione pomeridiana/serale), con finestre su Rai Sport Hd in caso di contemporaneità di eventi o negli spazi dedicati all'informazione del Tg2.

Per UEFA Euro 2024, in programma in Germania dal 14 giugno al 14 luglio, il palinsesto Rai [qui il calendario delle partite trasmesse su Rai] sarà composto da venti partite della prima fase (match serali su Rai 1 in prima serata, partite pomeridiane su Rai 2), e poi, tutti su Rai 1, quattro ottavi di finale, i quattro match dei quarti di finale, le due semifinali e la finale.

A partire dalla seconda settimana dell'Europeo di calcio entrerà in scena il Tour de France, la cui partenza, il 29 giugno, avverrà da Firenze. Per la prima volta nella storia, infatti, la Grande Boucle prenderà il via dal nostro Paese, con tre tappe omaggio ai grandi campioni del pedale tricolore: Firenze-Rimini, Bologna-Cesenatico e Piacenza-Torino. Anche il Tour, così come il Giro, "vivrà" praticamente su Rai 2 e Rai Sport HD, con un racconto integrale e con le tre rubriche dedicate, "Tour Replay", Tour di sera" e "Tour di notte".

E Rai 2, come nelle passate edizioni dei Giochi, sarà la "rete olimpica", con il racconto live, dalle 7.30 del mattino a mezzanotte, compresa la rubrica serale "Il Circolo degli anelli", delle Olimpiadi parigine. Non solo: quest'anno, per la prima volta, Rai 2 sarà anche la "rete paralimpica", con le telcronache in diretta di tutti e dodici i giorni di gara, da mercoledì 28 agosto a domenica 8 settembre.

Infine, ancora tennis, con la fase finale della Coppa Davis, nella quale l'Italia difenderà il titolo conquistato a Malaga l'anno scorso, dopo quasi mezzo secolo di tentativi infruttuosi, e con le ATP Finals di Torino, che a novembre, dal 10 al 17, metteranno di fronte i migliori otto giocatori del circuito maschile e le migliori otto coppie di doppio.

Ce n'è abbastanza, insomma, per tutti gli appassionati, di tutto lo sport. "Ovunque, minuto per minuto", appunto.

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



La tua domenica sarà ricca di eventi sportivi coinvolgenti. Alle 11:00 su RAIDUE HD non perderti il TG Sport Giorno in diretta dallo studio TV1 a Milano, per rimanere aggiornato sulle ultime notizie sportive. Alle 15:00 su RAIDUE HD, potrai seguire in diretta il ciclismo con la 58ª edizione dell'Amstel Gold Race Prova Maschile, parte delle Classiche del Nord, direttamente da Valkenburg, Olanda. Andrea De Luca e Alessandro Ballan si occuperanno della telecronaca mentre le interviste saranno curate da Ettore Giovannelli. Questa gara è la prima delle tre "Classiche delle Ardenne", che si tengono ogni anno nei Paesi Bassi ad aprile. Il percorso lungo 253,6 km da Maastricht a Valkenburg presenta ben 33 impegnative salite, promettendo una competizione avvincente e spettacolare. Alle 17:40 potrai seguire RAI Sport Live in diretta dallo studio SR5 a Roma, con la conduzione di Tommaso Mecarozzi e Cristina Caruso. Alle 18:05 non perderti il TG Sport Sera della Domenica, sempre su RAIDUE HD, con le ultime notizie sportive dallo studio SR8 a Roma. Alle 18:25 sarà il momento di Novantesimo Minuto, in diretta dallo studio SR5 a Roma, condotto da Paola Ferrari e Paolo Paganini. La rubrica offrirà un racconto della giornata calcistica a partire dagli anticipi del sabato, con tutte le immagini della Serie A, collegamenti con i campi di gara, commenti degli ospiti in studio e analisi degli episodi arbitrali alla moviola. Alle 22:45 su RAIDUE HD potrai seguire La Domenica Sportiva, la storica trasmissione sportiva italiana, diretta dallo studio TV2 a Milano e condotta da Simona Rolandi. Sarà un'occasione per rimanere aggiornati sull'attualità del calcio e degli altri sport, con immagini, dati, interviste ed opinioni dei protagonisti. Infine, alle 00:30 non perderti L'Altra DS in diretta dallo studio SR8 a Roma, condotta da Monica Matano. La rubrica offrirà servizi, interviste ed approfondimenti sugli eventi più importanti degli Sport olimpici, paralimpici e del mondo dei Motori.

ore 11:00 - RAIDUE HD: (GUARDA LA DIRETTA)

Notiziario - TG Sport Giorno (diretta)

dallo studio TV1 - Milano



Ciclismo: Le Classiche Del Nord - Amstel Gold Race Prova Maschile (diretta)

da Valkenburg [Olanda]

Telecronaca: Andrea De Luca e Alessandro Ballan

Interviste: Ettore Giovannelli

58ma edizione della prima delle tre "Classiche delle Ardenne", che si corrono nei Paesi Bassi ogni anno ad aprile. Un percorso di 253,6 km da Maastricht a Valkenburg, caratterizzato da 33 impegnative salite.



Rubrica - RAI Sport Live (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

Conduce: Tommaso Mecarozzi e Cristina Caruso



Notiziario - TG Sport Sera della Domenica (diretta)

dallo studio SR8 - Roma



Rubrica - Novantesimo Minuto (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

Conduce: Paola Ferrari e Paolo Paganini

Un racconto della domenica di campionato a partire dagli anticipi del sabato: tutte le immagini della Serie A, collegamenti con i campi di gara con i commenti degli ospiti in studio e gli episodi arbitrali esaminati alla moviola.



Rubrica: La Domenica Sportiva (diretta)

dallo studio TV2 - Milano

Conduce: Simona Rolandi

La più antica trasmissione sportiva della televisione italiana per raccontare l'attualità del calcio e degli altri sport attraverso immagini, dati, interviste ed opinioni. In studio, i protagonisti raccontano i loro successi sportivi e personali.



Rubrica: L'Altra DS (diretta)

dallo studio SR8 - Roma

Conduce: Monica Matano

Servizi, interviste ed approfondimenti a tutto campo, cronaca ed anticipazioni sugli eventi più importanti degli Sport olimpici, paralimpici e sul mondo dei Motori.

PALINSESTO RAI SPORT HD - DOMENICA 14 Aprile 2024

Nella giornata sportiva del 14 Aprile 2024 alle 06:00, su Rai Sport, gli appassionati di corsa orientamento potranno rivivere l'emozione della Coppa Italia Sprint a Comacchio, con la telecronaca di Gianfranco Benincasa. Seguirà alle 06:30 la rubrica "L'uomo e Il Mare" a cura di Giulio Guazzini, dedicata alla cultura del mare. Successivamente, alle 07:00, potrete sintonizzarvi sul TG Sport Mattina per le ultime notizie sportive, seguito dalla replica alle 07:30 della Serie A Elite di rugby, con l'incontro Lyons vs. Colorno commentato da Vito Giannulo e Tommaso Visentin. Alle 09:30, potrete gustarvi una sintesi del Campionato Italiano Rally di Alba Cuneo con la telecronaca di Gianfranco Mazzoni e Dario Nicoli. Poi, alle 10:00, sarà replicata la Corsa Orientamento Coppa Italia Sprint a Comacchio.

Alle 10:30, Rai Sport vi porterà nella piscina Monumentale di Torino per la terza giornata dei Campionati Italiani Assoluti Invernali di tuffi, con la telecronaca di Stefano Bizzotto e Massimiliano Mazzucchi. Successivamente, alle 11:45, non perdete la Coppa del Mondo di canottaggio da Varese, con Alessandro Pirozzi e Bruno Mascarenhas alla telecronaca. Dopo il canottaggio, alle ore 13:00, potrete seguire in diretta la prova Elite Femminile della Amstel Gold Race, parte delle Classiche del Nord 2024, da Valkenburg, con la telecronaca di Andrea De Luca e Alessandro Ballan, e le interviste di Ettore Giovannelli. Poi, alle ore 14:30, sarà trasmessa la prova maschile della stessa gara, sempre con la telecronaca di De Luca e Ballan e le interviste di Giovannelli.

Alle 15:00, Rai Sport vi terrà compagnia con la rubrica "Reparto Corse". Successivamente, alle 15:35, non perdete la Final Four della Coppa Italia di pallanuoto con la finale tra AN Brescia e Pro Recco N, in diretta dalla piscina Marco Paganuzzi di Genova, con la telecronaca di Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione. Nicola Sangiorgio fornirà bordovasca ed interviste. Alle 17:00, sarà trasmessa la gara 2 del Motocross - MXGP del Trentino da Pietramurata, con la telecronaca di Gianluca Gafforio e Mirko Milani. Successivamente, alle 17:55, potrete seguire la SuperLega Credem Banca Semifinale #5 tra Itas Trentino e Mint Vero Volley Monza, in diretta dall'arena ilT quotidiano di Trento, con la telecronaca di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta.

Alle 20:30, non perdete la replica della partita di pallacanestro in carrozzina del Torneo di Qualificazione Olimpica tra Italia e Germania, da Antibes, con la telecronaca di Edi Dembinski e Stefano Rossetti. Dopo una giornata intensa, alle ore 22:15, potrete godervi la rubrica "Sportabilia" curata da Lorenzo Roatga. Successivamente, alle ore 23:00, sarà trasmessa in differita la gara 2 del Motocross - MX2 del Trentino da Pietramurata, con la telecronaca di Gianluca Gafforio e Mirko Milani. Alle ore 00:05, non perdete la replica della Finalissima della Coppa Italia di pallanuoto. Poi, alle ore 01:30, sarà replicata la prova Elite Maschile della Amstel Gold Race. La replica della partita di pallacanestro in carrozzina tra Italia e Germania sarà trasmessa alle ore 03:00. Infine, alle ore 04:40, potrete riguardare la terza giornata dei Campionati Italiani Assoluti di tuffi.

ore 06:00 Corsa Orientamento 2024: Coppa Italia Sprint Comacchio (replica)

da Comacchio [Ferrara]

Telecronaca: Gianfranco Benincasa

a cura di Giulio Guazzini

Il mare vissuto al di là dell'agonismo e delle prestazioni sportive, ma visto attraverso i suoi valori, la cultura del territorio, riscoprendo le testimonianze ed i racconti preziosi dei protagonisti.

ore 07:30 Rugby: Serie A Elite maschile 2023/24 18a giornata: Lyons - Colorno (replica)

dallo stadio "Beltrametti" di Piacenza

Telecronaca: Vito Giannulo e Tommaso Visentin

Giornata conclusiva della della regular season di Serie A Elite. Fra gli incontri dell'ultimo turno, il Colorno, in quinta posizione, contro i Lyons Piacenza, che con soli 27 punti sono a caccia di salvezza.

da Cuneo

Telecronaca: Gianfranco Mazzoni e Dario Nicoli

ore 10:30 Tuffi: Camp. Italiani Assoluti Invernali 3a Giornata (diretta)

dalla piscina Monumentale di Torino

Telecronaca: Stefano Bizzotto e Massimilano Mazzucchi

da Varese

Telecronaca: Alessandro Pirozzi e Bruno Mascarenhas

Oggi sulle acque della Schiranna nell’ultima giornata di Coppa del Mondo, che sarà trasmessa dalla Rai in diretta a partire dalle ore 10.50 sul canale web Rai Play e poi in replica lunedì 15 aprile su Rai Sport dalle 10.15 alle 13.15, l’Italia sarà impegnata in finale con 14 equipaggi, tutti nelle specialità olimpiche: singolo, doppio, due senza, quattro senza, quattro di coppia e otto Senior maschili; due doppi Pesi Leggeri maschili; doppio, quattro di coppia e due otto Senior femminili; due doppi Pesi Leggeri femminili. Il programma della giornata inizia alle 9,30 con le finali B e si concluderà alle 14.15 quando partirà l’ammiraglia maschile.

da Valkenburg [Olanda]

Telecronaca: Andrea De Luca e Alessandro Ballan

Interviste: Ettore Giovannelli

da Valkenburg [Olanda]

Telecronaca: Andrea De Luca e Alessandro Ballan

Interviste: Ettore Giovannelli

58ma edizione della prima delle tre "Classiche delle Ardenne", che si corrono nei Paesi Bassi ogni anno ad aprile. Un percorso di 253,6 km da Maastricht a Valkenburg, caratterizzato da 33 impegnative salite.

ore 15:35 Pallanuoto Maschile: Final Four Coppa Italia Finale: AN Brescia - Pro Recco N (diretta)

dalla piscina Marco Paganuzzi di Genova

Telecronaca: Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione

Bordovasca ed interviste: Nicola Sangiorgio

da Pietramurata [Trento]

Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani

da ilT quotidiano Arena di Trento

Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta

da Antibes [Francia]

Telecronaca: Edi Dembinski e Stefano Rossetti

Per il torneo di qualificazione alle Paralimpiadi di Parigi 2024 scende in campo la Nazionale italiana di basket in carrozzina contro la Germania (gara3).

a cura di Lorenzo Roatga

da Pietramurata [Trento]

Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani

Il Mondiale 2024 di Motocross arriva al suo quarto appuntamento. Per l'MX2, gara 2 a Pietramurata.

ore 01:30 Ciclismo: Le Classiche del Nord 2024 Amstel Gold Race - Prova Elite Maschile (replica)

ore 03:00 Pallacanestro in carrozzina Torneo di Qualificazione Olimpica: ITALIA - Germania (replica)

ore 04:40 Tuffi: Camp. Italiani Assoluti 3a giornata (replica)

*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

Rai Play offre la possibilità di seguire la programmazione di Rai Sport HD in diretta 24 ore su 24, offrendo una copertura completa di vari eventi sportivi. Alle 10:50, Rai Play 3 trasmetterà la Coppa del Mondo di canottaggio da Varese. La telecronaca sarà affidata a Alessandro Pirozzi e Bruno Mascarenhas. Sarà un'occasione per vedere l'Italia in azione con 14 equipaggi nelle varie specialità olimpiche. Le gare inizieranno con le finali B alle 9:30 e si concluderanno con l'ammiraglia maschile alle 14:15. Poi, alle 16:00, sempre su Rai Play 3, avremo il Motocross - MX2 del Trentino - gara 2 in diretta da Pietramurata, Trento. Gianluca Gafforio e Mirko Milani saranno ai microfoni per narrare le gesta dei piloti. Questo appuntamento segna il quarto incontro del Mondiale 2024 di Motocross, con l'MX2 pronto a offrire spettacolo e adrenalina sul tracciato di Pietramurata.

24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD



ore 10:50 - Rai Play 3 (GUARDA LA DIRETTA)

Canottaggio: Coppa del Mondo - Varese (diretta)

da Varese

Telecronaca: Alessandro Pirozzi e Bruno Mascarenhas

Oggi sulle acque della Schiranna nell’ultima giornata di Coppa del Mondo, che sarà trasmessa dalla Rai in diretta a partire dalle ore 10.50 sul canale web Rai Play e poi in replica lunedì 15 aprile su Rai Sport dalle 10.15 alle 13.15, l’Italia sarà impegnata in finale con 14 equipaggi, tutti nelle specialità olimpiche: singolo, doppio, due senza, quattro senza, quattro di coppia e otto Senior maschili; due doppi Pesi Leggeri maschili; doppio, quattro di coppia e due otto Senior femminili; due doppi Pesi Leggeri femminili. Il programma della giornata inizia alle 9,30 con le finali B e si concluderà alle 14.15 quando partirà l’ammiraglia maschile.



Motocross - MX2 del Trentino - gara 2 (diretta)

da Pietramurata [Trento]

Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani

Il Mondiale 2024 di Motocross arriva al suo quarto appuntamento. Per l'MX2, gara 2 a Pietramurata.

LO SPORT ALLA RADIO:

"Domenica Sport" del 14 aprile è condotta da Giacomo Prioreschi. Si inizia alle 12.30 con la radiocronaca di Napoli – Frosinone a cura di Diego Carmignani e Piero Vitiello. Alle 14.50 "Tutto il calcio minuto per minuto" con Filippo Corsini. In scaletta una partita di Serie A e una di Serie B: Sassuolo – Milan (Giovanni Scaramuzzino) e, dalle 16.15, Venezia – Brescia (Dario Giordo). All'interno diverse finestre dedicate al tennis con gli aggiornamenti del torneo ATP di Montecarlo (Emilio Mancuso) e la finale di Coppa Italia pallanuoto maschile (Alberto Viazzi). Alle 18 il calcio d'inizio di Udinese – Roma (Daniele Fortuna e Sebasiano Franco). Dalle 20 la conduzione passa a Domenico Forletta e subito linea a Francesco Repice per un punto sulla partita delle 20.45, Inter – Cagliari. In contemporanea il basket con Brescia – Venezia (Massimo Barchiesi) e, dalle 21 in punto il MotoGP delle Americhe (Luca Cesaretti). Dalle 22.30 Filippo Grassia e Beppe Dossena rispondono ai messaggi e alle telefonate dei radioascoltatori.

