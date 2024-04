Eventi Diretta Rai Sport Sabato 27 Aprile 2024 Atletica, Pallanuoto, Ginnastica, Rugby, Calcio, Pallavolo

In vista del weekend, Sabato 27 Aprile 2024, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. Le gare trasmesse su Rai Sport HD sono disponibili anche in alta definizione HEVC sul canale 558 del digitale terrestre.

Dall'Europa League alle ATP Finals di fine stagione, passando per gli Internazionali d'Italia di tennis, gli Europei di atletica di Roma e quelli di calcio in Germania, il grande ciclismo con Giro e Tour e, naturalmente, i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024. I prossimi mesi saranno ricchissimi di avvenimenti sportivi e la Rai, nel pieno rispetto della propria mission di Servizio Pubblico, sarà impegnata con il massimo delle capacità editoriali e tecnologiche per garantirne la fruizione al più ampio numero possibile di appassionati. Il tutto, visibile, ascoltabile e fruibile, come recita il claim della conferenza stampa di presentazione, "Ovunque, minuto per minuto": non solo in tv, tanto sulle reti generaliste quanto su Rai Sport Hd, RaiNews 24 e Rai Italia, ma anche in radio, su Radio 1 e Radio 1 Sport, e in streaming, live, on demand o attraverso l'app, su Rai Play e su RaiPlay Sound. Ovunque, appunto.

Dopo aver trasmesso il doppio derby italiano tra Milan e Roma, il programma di Europa League proseguirà anche con le due semifinali del 2 e del 9 maggio e, in caso di qualificazione di una formazione italiana (in corsa per il trofeo c'è anche l'Atalanta), anche per la finale di Dublino del 22 maggio.

Un mese, maggio, durante il quale saranno protagonisti anche il tennis e il ciclismo: quasi in contemporanea, infatti, prenderanno il via l'edizione 2024 del Giro d'Italia [qui il calendario della programmazione Rai] , sabato 4 alla Reggia di Venaria Reale, appena fuori Torino, e, lunedì 6, gli Internazionali BNL d'Italia, con i match dei primi turni. Il racconto del Giro d'Italia, come sempre, sarà praticamente integrale, con "Prima Diretta", ovvero i primi chilometri delle 21 frazioni in diretta su Rai Sport HD - che ospiterà anche la rubrica "Giro Mattina, dal Vilaggio di partenza" - e poi, dalle 14.00, su Rai 2, la telecronaca fino alla conclusione, per lasciare subito dopo la linea al "Processo alla Tappa" mentre, in serata, su Rai Sport HD, andranno in onda le altre due rubriche dedicate, "TGiro" e "Giro Notte".

Il ritorno delle telecamere Rai sul centrale del tennis del Foro Italico, invece, avverrà con il racconto in diretta di un match al giorno - 11 in totale - con sette incontri programmati su uno dei tre canali generalisti (Rai 1, Rai 2 o Rai 3), quattro dei quali in prime time.

Da giugno ad agosto, invece, l'offerta sportiva Rai comprenderà, in successione, atletica, calcio, ancora ciclismo con il Tour de France e Olimpiadi. Gli Europei di Roma di atletica, dal 7 al 12 giugno, saranno trasmessi integralmente su Rai 2, dalle 9.30 alle 13.00 (sessione mattutina) e dalle 18.00 alle 23.00 (sessione pomeridiana/serale), con finestre su Rai Sport Hd in caso di contemporaneità di eventi o negli spazi dedicati all'informazione del Tg2.

Per UEFA Euro 2024, in programma in Germania dal 14 giugno al 14 luglio, il palinsesto Rai [qui il calendario delle partite trasmesse su Rai] sarà composto da venti partite della prima fase (match serali su Rai 1 in prima serata, partite pomeridiane su Rai 2), e poi, tutti su Rai 1, quattro ottavi di finale, i quattro match dei quarti di finale, le due semifinali e la finale.

A partire dalla seconda settimana dell'Europeo di calcio entrerà in scena il Tour de France, la cui partenza, il 29 giugno, avverrà da Firenze. Per la prima volta nella storia, infatti, la Grande Boucle prenderà il via dal nostro Paese, con tre tappe omaggio ai grandi campioni del pedale tricolore: Firenze-Rimini, Bologna-Cesenatico e Piacenza-Torino. Anche il Tour, così come il Giro, "vivrà" praticamente su Rai 2 e Rai Sport HD, con un racconto integrale e con le tre rubriche dedicate, "Tour Replay", Tour di sera" e "Tour di notte".

E Rai 2, come nelle passate edizioni dei Giochi, sarà la "rete olimpica", con il racconto live, dalle 7.30 del mattino a mezzanotte, compresa la rubrica serale "Il Circolo degli anelli", delle Olimpiadi parigine. Non solo: quest'anno, per la prima volta, Rai 2 sarà anche la "rete paralimpica", con le telcronache in diretta di tutti e dodici i giorni di gara, da mercoledì 28 agosto a domenica 8 settembre.

Infine, ancora tennis, con la fase finale della Coppa Davis, nella quale l'Italia difenderà il titolo conquistato a Malaga l'anno scorso, dopo quasi mezzo secolo di tentativi infruttuosi, e con le ATP Finals di Torino, che a novembre, dal 10 al 17, metteranno di fronte i migliori otto giocatori del circuito maschile e le migliori otto coppie di doppio.

Ce n'è abbastanza, insomma, per tutti gli appassionati, di tutto lo sport. "Ovunque, minuto per minuto", appunto.

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



Sabato 27 Aprile 2024 si prospetta avvincente. Alle 11:00 su RaiDue HD, potrai sintonizzarti sul TG Sport Giorno, in diretta dallo studio SR8 a Roma. Sarà un'opportunità per rimanere aggiornato sulle ultime notizie sportive in tempo reale. Poi, alle 16:20 su RAIDUE HD, gli occhi di tutti gli appassionati di ginnastica artistica saranno puntati sui Campionati Europei 2024, con le attesissime Finali Maschili di Specialità da Rimini. Andrea Fusco e Igor Cassina ci accompagneranno con la loro telecronaca esperta, mentre Stefano De Agostini sarà pronto a cogliere le emozioni e i pensieri degli atleti con le sue interviste sul campo. Le finali di Specialità seniores promettono spettacolo puro, con il volteggio, le parallele pari e la sbarra che saranno protagonisti assoluti nei padiglioni della Fiera di Rimini. È un'opportunità unica per ammirare l'abilità e la grazia degli atleti europei mentre si sfidano per la gloria continentale.

ore 11:00 - RAIDUE HD: (GUARDA LA DIRETTA)

Notiziario - TG Sport Giorno (diretta)

dallo studio SR8 - Roma



HD: dallo studio SR8 - Roma ore 16:20 - RAIDUE HD: (GUARDA LA DIRETTA)

Ginnastica Artistica: Camp. Europei 2024 Finali Maschili di Specialità (diretta)

da Rimini

Telecronaca: Andrea Fusco e Igor Cassina

Interviste: Stefano De Agostini

Agli Europei di Rimini 2024, che vanno in scena nei padiglioni della Fiera, per le finali di Specialità seniores sono protagonisti il volteggio, le parallele pari, la sbarra.

PALINSESTO RAI SPORT HD - SABATO 27 Aprile 2024

Alle 6:30 del mattino, c'è il settimanale di motori di RaiSport, il "Reparto Corse", che ti offre le pagelle della F1, la tecnica delle monoposto di F1 in 3D, interviste ai piloti, ultime notizie e commenti sulla MotoGP. E poi ci sono approfondimenti su Motocross, Rally Mondiale ed Italiano, Campionato Italiano GT e tanto altro. Poi, alle 7:00, c'è il notiziario "TG Sport Mattina" in diretta, che ti tiene aggiornato sulle ultime novità sportive. Successivamente, alle 7:30, puoi rivivere la replica della sesta giornata dei Campionati Europei di Nuoto Paralimpico a Madeira, Portogallo, con la telecronaca di Davide Novelli e Federica Fornasiero, accompagnati da Marco Tripisciano alla bordovasca. Alle 10:35 è il momento della rubrica "L'Uomo e il Mare", con Giulio Guazzini, che esplora il mare al di là dell'agonismo e delle prestazioni sportive, focalizzandosi sui suoi valori e sulla cultura del territorio, attraverso testimonianze ed emozionanti racconti dei protagonisti. Alle 11:10, dalla Croazia, arriva la differita della seconda giornata delle Finali dei Campionati Europei di Judo 2024 a Zagabria, con la telecronaca di Fabrizio Tumbarello e Luigi Guido.

Alle 13:00, in diretta, potrai seguire la seconda tappa della Diamond League 2024 da Suzhou, in Cina, con la telecronaca di Luca Di Bella e Guido Alessandrini. Grandi nomi dell'atletica, tra cui l'italiano Mattia Furlani, si sfideranno per la vittoria. Alle 14:55, la telecamera si sposta a Catania per la diretta della partita di Pallanuoto Femminile del Campionato Italiano Serie A1 2023/24 tra l'Ekipe Orizzonte e il Plebiscito Padova, con la telecronaca di Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione. Alle 16:10, in diretta, potrai seguire la Serie A Elite maschile di Rugby, con la prima gara dei play-off scudetto tra Viadana e Colorno, con la telecronaca di Nicola Sangiorgio e Andrea Gritti. Alle 18:15, c'è la rubrica "Gli Imperdibili", che ti offre dietro le quinte, anteprime, eventi e curiosità sulle programmazioni dei canali Rai. Alle 18:20, dallo stadio Partenio - Adriano Lombardi di Avellino, potrai seguire in diretta la partita di Calcio del Campionato Italiano Serie C 2023/24 tra l'Avellino e il Crotone, con la telecronaca di Giuseppe Galati e Roberto Rambaudi, accompagnati da Massimo Proietto per le interviste sul campo.

Alle 20:20, dal Pala Wanny di Firenze, ci sarà la diretta della quarta partita della Serie A1 di Pallavolo Femminile, con la Savino Del Bene Scandicci che sfiderà la Prosecco Doc Imoco Conegliano, con la telecronaca di Marco Fantasia e Giulia Pisani, e lo studio condotto da Simona Rolandi e Consuelo Mangifesta. Infine, alle 23:00, torna il "Reparto Corse" con Gianluca Gafforio, seguito dal notiziario "TG Sport Notte" in diretta alle 23:30 e la rubrica "Tg Sport Speciale Speciale Campionato" alle 23:45, condotta da Fabrizio Tumbarello direttamente dallo studio SR8 a Roma. Alle 00:30, potrai rivivere la differita della settima giornata dei Campionati Europei di Nuoto Paralimpico a Madeira, Portogallo, con la telecronaca di Davide Novelli e Federica Fornasiero. Infine, alle 03:30, ci sarà la replica della seconda giornata delle Finali dei Campionati Europei di Judo 2024 a Zagabria. E alle 05:20, potrai goderti la replica del Giro di Romagna 2024 da Castrocaro Terme (FC), con la telecronaca di Stefano Rizzato e Giada Borgato.

ore 06:30 Rubrica: Reparto Corse

Settimanale di motori di RaiSport: le pagelle della F1, la tecnica delle monoposto di F1 in 3D, interviste ai piloti, ultime notizie e commenti sulla MotoGP. E poi Motocross, Rally Mondiale ed Italiano, Campionato Italiano GT, inchieste, approfondimenti.

Settimanale di motori di RaiSport: le pagelle della F1, la tecnica delle monoposto di F1 in 3D, interviste ai piloti, ultime notizie e commenti sulla MotoGP. E poi Motocross, Rally Mondiale ed Italiano, Campionato Italiano GT, inchieste, approfondimenti. ore 07:00 Notiziario - TG Sport Mattina (diretta)

ore 07:30 Nuoto Paralimpico: Camp. Europei Madeira 2024 Finali 6a giornata (replica)

da Madeira [Portogallo]

Telecronaca: Davide Novelli e Federica Fornasiero

Bordovasca: Marco Tripisciano

da Madeira [Portogallo] Telecronaca: Davide Novelli e Federica Fornasiero Bordovasca: Marco Tripisciano ore 10:35 Rubrica: L'Uomo e il Mare

con Giulio Guazzini

Il mare vissuto al di là dell'agonismo e delle prestazioni sportive, ma visto attraverso i suoi valori, la cultura del territorio, riscoprendo le testimonianze ed i racconti preziosi dei protagonisti.

con Giulio Guazzini Il mare vissuto al di là dell'agonismo e delle prestazioni sportive, ma visto attraverso i suoi valori, la cultura del territorio, riscoprendo le testimonianze ed i racconti preziosi dei protagonisti. ore 11:10 Judo : Camp. Europei Zagabria 2024 Finali 2a giornata (differita del 26/4)

da Zagabria [Croazia]

Telecronaca: Fabrizio Tumbarello e Luigi Guido

ore 13:00 Atletica Leggera: Diamond League 2024 2a tappa: Suzhou (diretta)

da Suzhou [Cina]

Telecronaca: Luca Di Bella e Guido Alessandrini

Nella seconda tappa della Diamond League in scena a Suzhou, a gareggiare grandi nomi dell'atletica, fra cui, per l'Italia, Mattia Furlani.

da Suzhou [Cina] Telecronaca: Luca Di Bella e Guido Alessandrini Nella seconda tappa della Diamond League in scena a Suzhou, a gareggiare grandi nomi dell'atletica, fra cui, per l'Italia, Mattia Furlani. ore 14:55 Pallanuoto Femminile: Camp. Italiano Serie A1 2023/24 Catania-Padova (diretta)

da Catania

Telecronaca: Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione

La regular season nella Serie A1 di pallanuoto femminile si avvia al termine e nella 18a giornata piscina di Nesima l'Ekipe Orizzonte si batte contro il Plebiscito Padova.

da Catania Telecronaca: Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione La regular season nella Serie A1 di pallanuoto femminile si avvia al termine e nella 18a giornata piscina di Nesima l'Ekipe Orizzonte si batte contro il Plebiscito Padova. ore 16:10 Rugby: Serie A Elite maschile Play Off Scudetto gara 1 - girone A: Viadana v Colorno (diretta)

da Viadana [Mantova]

Telecronaca: Nicola Sangiorgio e Andrea Gritti

La prima delle sfide di play-off vede protagonista il Viadana, che si è aggiudicata la stagione regolare, e il Colorno. In gioco, per tutte le squadre impegnate nei gironi di playoff, c'è l'accesso alla finale del 2 giugno.

da Viadana [Mantova] Telecronaca: Nicola Sangiorgio e Andrea Gritti La prima delle sfide di play-off vede protagonista il Viadana, che si è aggiudicata la stagione regolare, e il Colorno. In gioco, per tutte le squadre impegnate nei gironi di playoff, c'è l'accesso alla finale del 2 giugno. ore 18:15 Rubrica: Gli Imperdibili

Backstage, anteprime, eventi e curiosità dentro lo schermo. È il programma che offre informazione e approfondimento sulla programmazione dei canali che compongono il bouquet Rai.

Backstage, anteprime, eventi e curiosità dentro lo schermo. È il programma che offre informazione e approfondimento sulla programmazione dei canali che compongono il bouquet Rai. ore 18:20 Calcio: Camp. Italiano Serie C 2023/24 38a giornata: Avellino - Crotone (diretta)

dallo stadio Partenio - Adriano Lombardi di Avellino

Telecronaca: Giuseppe Galati e Roberto Rambaudi

Bordocampo ed interviste: Massimo Proietto

Lo stadio Adriano Lombardi è teatro della sfida fra l'Avellino, che punta a conquistare il secondo posto, e il Crotone, nell'ultima giornata di campionato.

dallo stadio Partenio - Adriano Lombardi di Avellino Telecronaca: Giuseppe Galati e Roberto Rambaudi Bordocampo ed interviste: Massimo Proietto Lo stadio Adriano Lombardi è teatro della sfida fra l'Avellino, che punta a conquistare il secondo posto, e il Crotone, nell'ultima giornata di campionato. ore 20:20 Pallavolo Femminile: Serie A1 Finale #4: Savino Del Bene Scandicci – Prosecco Doc Imoco Conegliano (diretta)

dal Pala Wanny di Firenze

Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani

Studio: Simona Rolandi e Consuelo Mangifesta

Dopo quattordici set, di cui quattro ai vantaggi, e oltre sette ore di gioco in tre partite, la Finale Scudetto dei Playoff Serie A1 Tigotà si appresta a vivere il primo match potenzialmente premiante, Gara 4. La Prosecco Doc Imoco Conegliano, che aveva iniziato la Serie perdendo in casa contro la Savino Del Bene Scandicci, ha infatti ribaltato la situazione con due successi consecutivi, portandosi sul 2-1 e guadagnandosi il primo match point tricolore davanti al pubblico fiorentino di Palazzo Wanny.

dal Pala Wanny di Firenze Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani Studio: Simona Rolandi e Consuelo Mangifesta Dopo quattordici set, di cui quattro ai vantaggi, e oltre sette ore di gioco in tre partite, la Finale Scudetto dei Playoff Serie A1 Tigotà si appresta a vivere il primo match potenzialmente premiante, Gara 4. La Prosecco Doc Imoco Conegliano, che aveva iniziato la Serie perdendo in casa contro la Savino Del Bene Scandicci, ha infatti ribaltato la situazione con due successi consecutivi, portandosi sul 2-1 e guadagnandosi il primo match point tricolore davanti al pubblico fiorentino di Palazzo Wanny. ore 23:00 Rubrica: Reparto Corse

con Gianluca Gafforio

con Gianluca Gafforio ore 23:30 Notiziario - TG Sport Notte (diretta)

ore 23:45 Rubrica: Tg Sport Speciale Speciale Campionato (diretta)

dallo studio SR8 - Roma

Conduce: Fabrizio Tumbarello

dallo studio SR8 - Roma Conduce: Fabrizio Tumbarello ore 00:30 Nuoto Paralimpico: Camp. Europei Madeira 2024 Finali 7a giornata (differita)

da Madeira [Portogallo]

Telecronaca: Davide Novelli e Federica Fornasiero

Bordovasca: Marco Tripisciano

All'Olympic Complex di Funchal, a Madeira, occhi puntati sulle gare della 7a giornata di Europei paralimpici.

da Madeira [Portogallo] Telecronaca: Davide Novelli e Federica Fornasiero Bordovasca: Marco Tripisciano All'Olympic Complex di Funchal, a Madeira, occhi puntati sulle gare della 7a giornata di Europei paralimpici. ore 03:30 Judo : Camp. Europei Zagabria 2024 Finali 2a giornata (replica)

ore 05:20 Ciclismo 2024: Giro di Romagna replica

da Castrocaro Terme (FC)

Telecronaca: Stefano Rizzato e Giada Borgato

*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

Rai Play continua a offrire un'ampia copertura di eventi sportivi in diretta, garantendo agli appassionati la possibilità di seguire le competizioni più emozionanti in ogni momento della giornata. Con il live streaming di Rai Sport HD disponibile 24 ore su 24, gli spettatori possono immergersi completamente nella programmazione del canale digitale, godendo di una vasta gamma di eventi sportivi di alto livello. Alle 13:00 su Rai Play 3, gli appassionati di canottaggio avranno l'opportunità di seguire le finali degli Europei da Szedeg, Ungheria. Alessandro Pirozzi e Bruno Mascarenhas ci accompagneranno con la loro telecronaca esperta, portandoci al centro dell'azione mentre i migliori atleti europei si sfidano sulle acque ungheresi. Poi, alle 16:55 su Rai Play 2, lo sguardo si sposta sulla Croazia, a Zagabria, per i Campionati Europei di judo. Fabrizio Tumbarello e Luigi Guido ci condurranno attraverso la terza giornata di gare, con 21 azzurri della Nazionale pronti a dare il meglio di sé sull'arena di combattimento. Alle 18:25, sempre su Rai Play 3, l'attenzione si sposta sui campi di gara dell'Olympic Complex di Funchal, a Madeira, per le finali della settima giornata degli Europei paralimpici. Davide Novelli e Federica Fornasiero ci terranno aggiornati con la telecronaca, mentre Marco Tripisciano ci porterà sul campo bordovasca per vivere da vicino le emozioni di queste competizioni straordinarie. Infine, alle 14:55 su Rai Play 3, torniamo alla ginnastica artistica con la diretta della Coppa del Mondo 2024 da Doha, Qatar. Niccolò Vannucchi, Lay Giannini, Nicolò Mozzato e Chiara Barzasi saranno i protagonisti italiani di questa giornata di gare emozionanti. Con la telecronaca di Andrea Fusco e Andrea Massaro, potremo vivere ogni momento di questa competizione di prestigio come se fossimo sul posto.

24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD



ore 13:00 - Rai Play 3 (GUARDA LA DIRETTA)

Canottaggio - Europei: Finali (diretta)

da Szedeg [Ungheria]

Telecronaca: Alessandro Pirozzi e Bruno Mascarenhas

Si svolgono in Ungheria, a Szeged, gli Europei di canottaggio 2024.



da Szedeg [Ungheria] Telecronaca: Alessandro Pirozzi e Bruno Mascarenhas Si svolgono in Ungheria, a Szeged, gli Europei di canottaggio 2024. ore 16:55 - Rai Play 2 (GUARDA LA DIRETTA)

Judo. Europei Zagabria 2024 - 3a giornata (diretta)

da Zagabria [Croazia]

Telecronaca: Fabrizio Tumbarello e Luigi Guido

In Croazia, nell'Arena Zagreb di Zagabria, vanno in scena i Campionati Europei di judo. 21 gli azzurri della Nazionale



da Zagabria [Croazia] Telecronaca: Fabrizio Tumbarello e Luigi Guido In Croazia, nell'Arena Zagreb di Zagabria, vanno in scena i Campionati Europei di judo. 21 gli azzurri della Nazionale ore 18:25 - Rai Play 3 (GUARDA LA DIRETTA)

Europei paralimpici - Finali 7a giornata (diretta)

da Madeira [Portogallo]

Telecronaca: Davide Novelli e Federica Fornasiero

Bordovasca: Marco Tripisciano

All'Olympic Complex di Funchal, a Madeira, occhi puntati sulle gare della 7a giornata di Europei paralimpici.





LO SPORT ALLA RADIO:

Oggi il celebre programma radiofonico “Tutto il calcio minuto per minuto” su Radio Rai non sarà trasmesso. La ragione di questa assenza è da attribuire a uno sciopero doppio che determinerà cambiamenti nella programmazione sia televisiva che radiofonica. La protesta è il risultato di un piano industriale che propone la fusione tra la redazione sportiva di Radio Rai e quella televisiva di RaiSport, coinvolgendo anche Gr Parlamento e Rai Parlamento. Nella giornata di domani, gli appassionati di calcio dovranno rinunciare alla trasmissione delle partite di Serie B e Serie A, compresi i match Juventus-Milan alle 18 e Lazio-Verona in serata. Anche la radiocronaca della Sprint della MotoGP da Jerez subirà una pausa forzata. Filippo Corsini, caporedattore centrale dello sport radiofonico, ha commentato così tutta la vicenda: «Togliere l’informazione sportiva a Radio Rai è un fatto epocale. Noi non siamo contrari per principio alla cosa, ma chiediamo un confronto con l’azienda per capire le motivazioni. Se dobbiamo parlare di sinergie, parliamone. Radio e Tv sono diverse, binari paralleli, negli anni noi abbiamo acquisito una storicità del nostro essere. Ora non capiamo il senso di questo cambiamento. Abbiamo sempre trasmesso tutto, dalla Serie A alle Coppe europee, dal Sei Nazioni alla F1, dalla moto al ciclismo, perché i nostri diritti costano meno e ci sono sempre stati garantiti. Sarò sempre aziendalista, ma non spegnerò io “Tutto il calcio”: se dobbiamo cambiare spiegateci il perché», ha concluso.

