Diretta Rai Sport Domenica 5 Maggio 2024 - Ciclismo: Giro d'Italia 2a tappa San Francesco > Oropa

In vista del weekend, Domenica 5 Maggio 2024, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. Le gare trasmesse su Rai Sport HD sono disponibili anche in alta definizione HEVC sul canale 558 del digitale terrestre.

Dall'Europa League alle ATP Finals di fine stagione, passando per gli Internazionali d'Italia di tennis, gli Europei di atletica di Roma e quelli di calcio in Germania, il grande ciclismo con Giro e Tour e, naturalmente, i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024. I prossimi mesi saranno ricchissimi di avvenimenti sportivi e la Rai, nel pieno rispetto della propria mission di Servizio Pubblico, sarà impegnata con il massimo delle capacità editoriali e tecnologiche per garantirne la fruizione al più ampio numero possibile di appassionati. Il tutto, visibile, ascoltabile e fruibile, come recita il claim della conferenza stampa di presentazione, "Ovunque, minuto per minuto": non solo in tv, tanto sulle reti generaliste quanto su Rai Sport Hd, RaiNews 24 e Rai Italia, ma anche in radio, su Radio 1 e Radio 1 Sport, e in streaming, live, on demand o attraverso l'app, su Rai Play e su RaiPlay Sound. Ovunque, appunto.

Dopo aver trasmesso il doppio derby italiano tra Milan e Roma, il programma di Europa League proseguirà anche con le due semifinali del 2 e del 9 maggio e, in caso di qualificazione di una formazione italiana (in corsa per il trofeo c'è anche l'Atalanta), anche per la finale di Dublino del 22 maggio.

Un mese, maggio, durante il quale saranno protagonisti anche il tennis e il ciclismo: quasi in contemporanea, infatti, prenderanno il via l'edizione 2024 del Giro d'Italia [qui il calendario della programmazione Rai] , sabato 4 alla Reggia di Venaria Reale, appena fuori Torino, e, lunedì 6, gli Internazionali BNL d'Italia, con i match dei primi turni. Il racconto del Giro d'Italia, come sempre, sarà praticamente integrale, con "Prima Diretta", ovvero i primi chilometri delle 21 frazioni in diretta su Rai Sport HD - che ospiterà anche la rubrica "Giro Mattina, dal Vilaggio di partenza" - e poi, dalle 14.00, su Rai 2, la telecronaca fino alla conclusione, per lasciare subito dopo la linea al "Processo alla Tappa" mentre, in serata, su Rai Sport HD, andranno in onda le altre due rubriche dedicate, "TGiro" e "Giro Notte".

Il ritorno delle telecamere Rai sul centrale del tennis del Foro Italico, invece, avverrà con il racconto in diretta di un match al giorno - 11 in totale - con sette incontri programmati su uno dei tre canali generalisti (Rai 1, Rai 2 o Rai 3), quattro dei quali in prime time.

Da giugno ad agosto, invece, l'offerta sportiva Rai comprenderà, in successione, atletica, calcio, ancora ciclismo con il Tour de France e Olimpiadi. Gli Europei di Roma di atletica, dal 7 al 12 giugno, saranno trasmessi integralmente su Rai 2, dalle 9.30 alle 13.00 (sessione mattutina) e dalle 18.00 alle 23.00 (sessione pomeridiana/serale), con finestre su Rai Sport Hd in caso di contemporaneità di eventi o negli spazi dedicati all'informazione del Tg2.

Per UEFA Euro 2024, in programma in Germania dal 14 giugno al 14 luglio, il palinsesto Rai [qui il calendario delle partite trasmesse su Rai] sarà composto da venti partite della prima fase (match serali su Rai 1 in prima serata, partite pomeridiane su Rai 2), e poi, tutti su Rai 1, quattro ottavi di finale, i quattro match dei quarti di finale, le due semifinali e la finale.

A partire dalla seconda settimana dell'Europeo di calcio entrerà in scena il Tour de France, la cui partenza, il 29 giugno, avverrà da Firenze. Per la prima volta nella storia, infatti, la Grande Boucle prenderà il via dal nostro Paese, con tre tappe omaggio ai grandi campioni del pedale tricolore: Firenze-Rimini, Bologna-Cesenatico e Piacenza-Torino. Anche il Tour, così come il Giro, "vivrà" praticamente su Rai 2 e Rai Sport HD, con un racconto integrale e con le tre rubriche dedicate, "Tour Replay", Tour di sera" e "Tour di notte".

E Rai 2, come nelle passate edizioni dei Giochi, sarà la "rete olimpica", con il racconto live, dalle 7.30 del mattino a mezzanotte, compresa la rubrica serale "Il Circolo degli anelli", delle Olimpiadi parigine. Non solo: quest'anno, per la prima volta, Rai 2 sarà anche la "rete paralimpica", con le telcronache in diretta di tutti e dodici i giorni di gara, da mercoledì 28 agosto a domenica 8 settembre.

Infine, ancora tennis, con la fase finale della Coppa Davis, nella quale l'Italia difenderà il titolo conquistato a Malaga l'anno scorso, dopo quasi mezzo secolo di tentativi infruttuosi, e con le ATP Finals di Torino, che a novembre, dal 10 al 17, metteranno di fronte i migliori otto giocatori del circuito maschile e le migliori otto coppie di doppio.

Ce n'è abbastanza, insomma, per tutti gli appassionati, di tutto lo sport. "Ovunque, minuto per minuto", appunto.

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



La tua domenica sarà ricca di eventi sportivi coinvolgenti. Alle 11:00 su RAIDUE HD non perderti il TG Sport Giorno in diretta dallo studio TV1 a Milano, per rimanere aggiornato sulle ultime notizie sportive. Passando al pomeriggio, alle 14:00 continuiamo a seguire RaiDue HD per il Giro d'Italia 2024, con la diretta della seconda tappa che va da San Francesco al Campo al Santuario di Oropa. È un momento clou per gli appassionati di ciclismo, e avremo la fortuna di goderci la telecronaca di Francesco Pancani e Davide Cassani, mentre Stefano Rizzato e Giada Borgato ci terranno informati con le motocronache e le interviste lungo il percorso di 161 chilometri con arrivo in salita, verso il Santuario di Oropa. Dopo i primi 93 chilometri in pianura, difficoltà soprattutto da Valdengo in poi. Poi, alle 17:15 sempre su RaiDue HD, continuiamo a seguire il Giro d'Italia con il "Processo alla Tappa" direttamente da Torino. Alessandro Fabretti, Stefano Garzelli, Alessandro Petacchi e Beppe Conti ci accompagneranno in studio per analizzare gli avvenimenti della giornata e dare le loro opinioni esperte sulle prestazioni degli atleti. Alle 18:05 non perderti il TG Sport Sera della Domenica, sempre su RAIDUE HD, con le ultime notizie sportive dallo studio SR8 a Roma. Alle 18:25 sarà il momento di Novantesimo Minuto, in diretta dallo studio SR5 a Roma, condotto da Paola Ferrari e Paolo Paganini. La rubrica offrirà un racconto della giornata calcistica a partire dagli anticipi del sabato, con tutte le immagini della Serie A, collegamenti con i campi di gara, commenti degli ospiti in studio e analisi degli episodi arbitrali alla moviola. Alle 22:45 su RAIDUE HD potrai seguire La Domenica Sportiva, la storica trasmissione sportiva italiana, diretta dallo studio TV2 a Milano e condotta da Simona Rolandi. Sarà un'occasione per rimanere aggiornati sull'attualità del calcio e degli altri sport, con immagini, dati, interviste ed opinioni dei protagonisti. Infine, alle 00:30 non perderti L'Altra DS in diretta dallo studio SR8 a Roma, condotta da Monica Matano. La rubrica offrirà servizi, interviste ed approfondimenti sugli eventi più importanti degli Sport olimpici, paralimpici e del mondo dei Motori.

ore 11:00 - RAIDUE HD: (GUARDA LA DIRETTA)

Notiziario - TG Sport Giorno (diretta)

dallo studio TV1 - Milano



ore 14:00 - RAIDUE HD: (GUARDA LA DIRETTA)

Ciclismo: Giro d'Italia 2024 - Giro in Diretta 2a tappa: San Francesco al Campo > Santuario di Oropa (diretta)

da Oropa [Biella]

Telecronaca: Francesco Pancani e Davide Cassani

Motocronaca e interviste: Stefano Rizzato e Giada Borgato

Seconda tappa della Corsa Rosa in Piemonte: un percorso di 161 chilometri con arrivo in salita, verso il Santuario di Oropa. Dopo i primi 93 chilometri in pianura, difficoltà soprattutto da Valdengo in poi.



ore 17:15 - RAIDUE HD: (GUARDA LA DIRETTA)

Ciclismo: Giro d'Italia 2024 - Processo alla Tappa (diretta)

da Oropa [Biella]

In studio: Alessandro Fabretti, Stefano Garzelli, Alessandro Petacchi e Beppe Conti





ore 18:05 - RAIDUE HD: (GUARDA LA DIRETTA)

Notiziario - TG Sport Sera della Domenica (diretta)

dallo studio SR8 - Roma



ore 18:25 - RAIDUE HD: (GUARDA LA DIRETTA)

Rubrica - Novantesimo Minuto (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

Conduce: Paola Ferrari e Paolo Paganini

Un racconto della domenica di campionato a partire dagli anticipi del sabato: tutte le immagini della Serie A, collegamenti con i campi di gara con i commenti degli ospiti in studio e gli episodi arbitrali esaminati alla moviola.



ore 22:45 - RAIDUE HD: (GUARDA LA DIRETTA)

Rubrica: La Domenica Sportiva (diretta)

dallo studio TV2 - Milano

Conduce: Simona Rolandi

La più antica trasmissione sportiva della televisione italiana per raccontare l'attualità del calcio e degli altri sport attraverso immagini, dati, interviste ed opinioni. In studio, i protagonisti raccontano i loro successi sportivi e personali.



ore 00:30 - RAIDUE HD: (GUARDA LA DIRETTA)

Rubrica: L'Altra DS (diretta)

dallo studio SR8 - Roma

Conduce: Monica Matano

Servizi, interviste ed approfondimenti a tutto campo, cronaca ed anticipazioni sugli eventi più importanti degli Sport olimpici, paralimpici e sul mondo dei Motori.

PALINSESTO RAI SPORT HD - DOMENICA 5 Maggio 2024

La giornata sportiva del 5 Maggio 2024 si apre con grande entusiasmo e adrenalina. Alle 6:00 potrete immergervi nei ricordi indelebili del ciclismo con la rubrica "Memory - Felice Gimondi". Poi, alle 7:00, sarete aggiornati su tutte le ultime notizie sportive nel "Notiziario - TG Sport Mattina", con una trasmissione in diretta per tenervi al passo con gli eventi. Alle 7:30, avremo una replica emozionante del rugby con la Serie A Elite maschile Play Off Scudetto #2 Gr. A tra Reggio Emilia e Colorno, direttamente dallo stadio Mirabello di Reggio Emilia, con la telecronaca di Armando Palanza e Andrea Gritti. Colorno cercherà l'accesso alla finale sfidando il Valorugby. Successivamente, alle 9:50, ci trasferiremo nel mondo dell'automobilismo con il Campionato Italiano GT Sprint GT3 Misano - Gara 1, in differita dal 4/5, da Misano Adriatico (RN), con la telecronaca di Edoardo Chiozzi e Dario Nicoli. Saranno in pista 23 vetture, tra cui Porsche, Aston Martin e la protagonista Ferrari con sei equipaggi. Alle 10:50, seguiremo l'atletica leggera con i Campionati Mondiali di Staffette 2024 Bahamas: 1a giornata, in differita/sintesi da Nassau [Bahamas], con la telecronaca di Franco Bragagna e Stefano Tilli. Saranno presenti grandi nomi come Femke Bol, Steven Gardiner, Noah Lyles e Marcell Jacobs, tra gli altri, competendo nelle varie discipline di staffetta.

La giornata prosegue con emozionanti eventi sportivi. Alle 12:20, sarete coinvolti nel ciclismo con il Giro d'Italia 2024 - Giro Mattina 2a tappa, in diretta da Oropa [Biella], con Tommaso Mecarozzi, Stefano Garzelli e Beppe Conti in studio. Successivamente, alle 13:05, continueremo con il ciclismo, questa volta con la Prima Diretta della 2a tappa del Giro d'Italia 2024, con il percorso che va da San Francesco al Campo al Santuario di Oropa, con la telecronaca di Andrea De Luca e Alessandro Petacchi. Alle 14:00, ci trasferiremo nell'ambiente dell'automobilismo con il GT Sprint Misano - gara 2, in diretta da Misano Adriatico (RN), con la telecronaca di Edoardo Chiozzi e Dario Nicoli. Segue alle 14:50 la Ginnastica Artistica con le Finali Femminili di Specialità dei Campionati Europei 2024, in diretta da Rimini, con la telecronaca di Andrea Fusco e Ilaria Colombo, e le interviste di Stefano De Agostini.

Alle 17:20, sarete catapultati nell'arena del rugby con la Serie A Elite maschile Play Off Scudetto gara 2 - girone B tra Petrarca Padova e Mogliano, in diretta dal "Memo Geremia" di Padova, con la telecronaca di Nicola Sangiorgio e Andrea Gritti. Entrambe le squadre si preparano per un confronto cruciale, con il Mogliano Veneto che cerca una vittoria per restare in corsa verso la Finale per il titolo e il Petrarca che punta a una vittoria per continuare la sua corsa. La serata si apre alle 19:30 con la rubrica "Sportabilia", curata da Lorenzo Roata, dedicata al nuoto paralimpico e al successo della Nazionale Italiana ai Campionati Europei di Madeira, Portogallo. In studio, insieme a Claudio Arrigoni, esperto di storia del movimento paralimpico, avremo Giulia Riva, giornalista-atleta e nuotatrice, per discutere dei successi italiani. Alle 20:00, continuiamo con il ciclismo con la rubrica TGiro del Giro d'Italia 2024, in diretta da Oropa [Biella], con Andrea De Luca e Davide Cassani in studio. Segue alle 20:45 il motocross con il Campionato Mondiale 2024 MX2: Portogallo - gara 2, in differita da Agueda [Portogallo], con la telecronaca di Gianluca Gafforio e Mirko Milani.

Alle 21:50, saremo ancora immersi nel mondo del motocross con il Campionato Mondiale 2024 MXGP: Portogallo - gara 2, sempre in differita da Agueda [Portogallo], con la telecronaca di Gianluca Gafforio e Mirko Milani, con un focus su piloti come Jorge Prado e Tim Gajser. La notte prosegue con una serie di repliche degli eventi sportivi della giornata. Alle 22:50 avremo la replica della Gara 2 del Campionato Italiano GT Sprint GT3 Misano, seguita alle 23:50 dalla replica della tappa notturna del Giro d'Italia 2024, con il percorso da San Francesco al Campo al Santuario di Oropa. Alle 00:50 sarà trasmessa la replica della Gara 1 del Campionato Italiano GT Sprint Misano, seguita alle 01:45 dalla replica della Gara 2. Successivamente, alle 02:40, potrete rivivere la prima giornata dei Campionati Mondiali di Staffette 2024 dalle Bahamas, seguita alle 04:10 dalla replica delle Finali a Squadre Femminili dei Campionati Europei di Ginnastica Artistica 2024.

ore 06:00 Rubrica: Memory - Felice Gimondi

ore 07:00 Notiziario - TG Sport Mattina (diretta)

ore 07:30 Rugby: Serie A Elite maschile Play Off Scudetto # 2 Gr. A: Reggio Emilia - Colorno (replica)

dallo stadio Mirabello di Reggio Emilia

Telecronaca: Armando Palanza e Andrea Gritti

Nella seconda giornata di play-off, Colorno sfida il Valorugby al Mirabello in cerca dell'accesso alla finale.

ore 09:50 Automobilismo: Camp. Italiano GT Sprint GT3 Misano - Gara 1 (differita del 4/5)
da Misano Adriatico (RN)
Telecronaca: Edoardo Chiozzi e Dario Nicoli
Sono 23 le vetture pronte a scendere in pista nella classe maggiore, dove spicca il ritorno di Porsche e Aston Martin ma, a farla da padrone, sarà la Ferrari con ben sei equipaggi al volante della recente 296 GT3 e della plurivittoriosa 488 GT3 Evo 2020.

da Misano Adriatico (RN)

Telecronaca: Edoardo Chiozzi e Dario Nicoli

Sono 23 le vetture pronte a scendere in pista nella classe maggiore, dove spicca il ritorno di Porsche e Aston Martin ma, a farla da padrone, sarà la Ferrari con ben sei equipaggi al volante della recente 296 GT3 e della plurivittoriosa 488 GT3 Evo 2020.

ore 10:50 Atletica Leggera: Camp. Mondiali di Staffette 2024 Bahamas: 1a giornata (differita/sintesi)
da Nassau [Bahamas]
Telecronaca: Franco Bragagna e Stefano Tilli
Allo stadio Thomas A. Robinson di Nassau, Bahamas, al via i Mondiali Staffette 2024 (World Relays). Ad offrire emozioni agli appassionati di atletica, Femke Bol, Steven Gardiner o Noah Lyles, solo per citarne alcuni. In gara anche Marcell Jacobs, fra i 30 convocati azzurri. 4x100, 4x400 e 4x400 mista le competizioni in programma in questa edizione.

da Nassau [Bahamas]

Telecronaca: Franco Bragagna e Stefano Tilli

Allo stadio Thomas A. Robinson di Nassau, Bahamas, al via i Mondiali Staffette 2024 (World Relays). Ad offrire emozioni agli appassionati di atletica, Femke Bol, Steven Gardiner o Noah Lyles, solo per citarne alcuni. In gara anche Marcell Jacobs, fra i 30 convocati azzurri. 4x100, 4x400 e 4x400 mista le competizioni in programma in questa edizione.

ore 12:20 Ciclismo: Giro d'Italia 2024 - Giro Mattina 2a tappa (diretta)
da Oropa [Biella]
In studio: Tommaso Mecarozzi, Stefano Garzelli e Beppe Conti

da Oropa [Biella]

In studio: Tommaso Mecarozzi, Stefano Garzelli e Beppe Conti

da Oropa [Biella] In studio: Tommaso Mecarozzi, Stefano Garzelli e Beppe Conti ore 13:05 Ciclismo: Giro d'Italia 2024 - Prima Diretta 2a tappa: San Francesco al Campo > Santuario di Oropa (diretta)

da Oropa [Biella]

Telecronaca: Andrea De Luca e Alessandro Petacchi

Seconda tappa della Corsa Rosa in Piemonte: un percorso di 161 chilometri con arrivo in salita, verso il Santuario di Oropa. Dopo i primi 93 chilometri in pianura, difficoltà soprattutto da Valdengo in poi.

ore 14:00 Automobilismo - GT Sprint Misano - gara 2 (diretta)
da Misano Adriatico (RN)
Telecronaca: Edoardo Chiozzi e Dario Nicoli
Nella pista di Misano Adriatico va in scena il Campionato italiano GT Spint, gara 2.

da Misano Adriatico (RN)

Telecronaca: Edoardo Chiozzi e Dario Nicoli

Nella pista di Misano Adriatico va in scena il Campionato italiano GT Spint, gara 2.

ore 14:50 Ginnastica Artistica: Camp. Europei 2024 Finali Femminili di Specialità (diretta)
da Rimini
Telecronaca: Andrea Fusco e Ilaria Colombo
Interviste: Stefano De Agostini
Agli Europei di Rimini 2024, in scena nei padiglioni della Fiera, è la volta delle finali di specialità femminili.

da Rimini

Telecronaca: Andrea Fusco e Ilaria Colombo

Interviste: Stefano De Agostini

Agli Europei di Rimini 2024, in scena nei padiglioni della Fiera, è la volta delle finali di specialità femminili.

da Rimini Telecronaca: Andrea Fusco e Ilaria Colombo Interviste: Stefano De Agostini Agli Europei di Rimini 2024, in scena nei padiglioni della Fiera, è la volta delle finali di specialità femminili. ore 17:20 Rugby: Serie A Elite maschile Play Off Scudetto gara 2 - girone B: Petrarca Padova - Mogliano (diretta)

dal "Memo Geremia" di Padova

Telecronaca: Nicola Sangiorgio e Andrea Gritti

Petrarca e Mogliano tornano ad affrontarsi al “Memo Geremia” di Padova dopo l’incontro vinto non senza fatica dal XV di Marcato in occasione dell’ultimo turno di regular-season. Gara senza appello per il Mogliano Veneto di coach Caputo, che dopo la buona prova chiusasi però con una sconfitta al “Battaglini” di Rovigo lo scorso fine settimana non ha alternative alla vittoria più larga possibile per restare in potenziale corsa verso la Finale per il titolo del 2 Giugno. Speculare la motivazione del Petrarca, che deve passare per una vittoria prima di approcciare il Derby d’Italia esterno con i Bersaglieri di domenica 12 maggio, giocandosi a quel punto l’all-in per la sfida-Scudetto.

dal "Memo Geremia" di Padova Telecronaca: Nicola Sangiorgio e Andrea Gritti Petrarca e Mogliano tornano ad affrontarsi al “Memo Geremia” di Padova dopo l’incontro vinto non senza fatica dal XV di Marcato in occasione dell’ultimo turno di regular-season. Gara senza appello per il Mogliano Veneto di coach Caputo, che dopo la buona prova chiusasi però con una sconfitta al “Battaglini” di Rovigo lo scorso fine settimana non ha alternative alla vittoria più larga possibile per restare in potenziale corsa verso la Finale per il titolo del 2 Giugno. Speculare la motivazione del Petrarca, che deve passare per una vittoria prima di approcciare il Derby d’Italia esterno con i Bersaglieri di domenica 12 maggio, giocandosi a quel punto l’all-in per la sfida-Scudetto. ore 19:30 Rubrica: Sportabilia

a cura di Lorenzo Roata

Un'altra puntata di SportAbilia volentieri incentrata sul nuoto paralimpico per "troppa" bravura dei nostri azzurri ai Campionati Europei di Madeira in Portogallo con la nostra Nazionale che ha concluso al primo posto assoluto nel medagliere per sontuoso bottino di metalli; l'ennesimo trionfo a livello internazionale insomma per lo squadrone del direttore tecnico Riccardo Vernole a futura garanzia in vista delle Paralimpiadi di Parigi. In studio a parlarne, con Claudio Arrigoni, tra i massimi esperti di storia del movimento paralimpico, anche Giulia Riva, giornalista-atleta, lei pure nuotatrice esperta oltreché apprezzata conduttrice radiofonica. Il resoconto sulle coppe continentali del basket in carrozzina a proseguire la rubrica, purtroppo però senza fortuna per le cinque squadre italiane in lizza; da non perdere in ogni caso, sempre a proposito del nostro basket, la bella storia di Margherita, per suo idolo Bebe Vio, fino a darsi convintamente a questa disciplina nelle fila della Briantea84 Junior, tra le polisportive più apprezzate, giusto quest'anno alla straordinaria ricorrenza del quarantennale dalla fondazione per meravigliosa visione a suo tempo di presidentissimo Alfredo Marson, ogni volta adesso a far tifo dal cielo.

ore 20:00 Ciclismo: Giro d'Italia 2024 - TGiro rubrica (diretta)
da Oropa [Bielli]
In studio: Andrea De Luca e Davide Cassani

da Oropa [Biella]

In studio: Andrea De Luca e Davide Cassani

da Oropa [Biella] In studio: Andrea De Luca e Davide Cassani ore 20:45 Motocross: Camp. Mondiale 2024 MX2: Portogallo - gara 2 (differita)

da Agueda [Portogallo]

Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani

Sul tracciato di Agueda, in Portogallo, si disputa la competizione del quinto appuntamento del Mondiale 2024 di Motocross.

ore 21:50 Motocross: Camp. Mondiale 2024 MXGP: Portogallo - gara 2 (differita)
da Agueda [Portogallo]
Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani
Quinto appuntamento di stagione con il Gran Premio del Portogallo, in scena sul tracciato di Agueda. Fari puntati in particolare su Jorge Prado e Tim Gajser.

da Agueda [Portogallo]

Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani

Quinto appuntamento di stagione con il Gran Premio del Portogallo, in scena sul tracciato di Agueda. Fari puntati in particolare su Jorge Prado e Tim Gajser.

da Agueda [Portogallo] Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani Quinto appuntamento di stagione con il Gran Premio del Portogallo, in scena sul tracciato di Agueda. Fari puntati in particolare su Jorge Prado e Tim Gajser. ore 22:50 Automobilismo: Camp. Italiano GT Sprint GT3 Misano - Gara 2 (replica)

ore 23:50 Ciclismo: Giro d'Italia 2024 - Giro Notte 2a tappa: San Francesco al Campo > Santuario di Oropa (replica)

ore 00:50 Automobilismo: Camp. Italiano GT Sprint Misano - Gara 1 (replica)

ore 01:45 Automobilismo: Camp. Italiano GT Sprint Misano - Gara 2 (replica)

ore 02:40 Atletica Leggera: Camp. Mondiali di Staffette 2024 Bahamas: 1a giornata (replica)

ore 04:10 Ginnastica Artistica: Camp. Europei 2024 Finali a Squadre Femminile (replica)

*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

Rai Play offre la possibilità di seguire la programmazione di Rai Sport HD in diretta 24 ore su 24, offrendo una copertura completa di vari eventi sportivi. Alle 13:35, su Rai Play Sport 1, potrai seguire il Campionato italiano GT Sprint con la gara 2 a Misano Adriatico, con la telecronaca di Edoardo Chiozzi e Dario Nicoli. Poi, alle 16:55, sempre su Rai Play Sport 1, ci sarà il Motocross MX2 di Portogallo con la gara 2 ad Agueda, con la telecronaca di Gianluca Gafforio e Mirko Milani. Infine, alle 18:00, sempre su Rai Play Sport 1, potrai assistere al Motocross MXGP del Portogallo con la gara 2 ad Agueda, con la stessa coppia di telecronisti. Sia il MX2 che il MXGP saranno il quinto appuntamento del rispettivo campionato mondiale di Motocross, con una particolare attenzione rivolta a piloti come Jorge Prado e Tim Gajser.

24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD



ore 13:35 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)

Automobilismo - GT Sprint Misano - gara 2 (diretta)

da Misano Adriatico [Rimini]

Telecronaca: Edoardo Chiozzi e Dario Nicoli

Nella pista di Misano Adriatico va in scena il Campionato italiano GT Spint, gara 2.



ore 16:55 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)
Motocross - MX2 di Portogallo - gara 2 (diretta)
da Agueda [Portogallo]
Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani
Sul tracciato di Agueda, in Portogallo, si disputa la competizione del quinto appuntamento del Mondiale 2024 di Motocross.

Motocross - MX2 di Portogallo - gara 2 (diretta)

da Agueda [Portogallo]

Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani

Sul tracciato di Agueda, in Portogallo, si disputa la competizione del quinto appuntamento del Mondiale 2024 di Motocross.



ore 18:00 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)
Motocross- MXGP del Portogallo - gara 2 (diretta)
da Agueda [Portogallo]
Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani
Quinto appuntamento di stagione con il Gran Premio del Portogallo, in scena sul tracciato di Agueda. Fari puntati in particolare su Jorge Prado e Tim Gajser.

Motocross- MXGP del Portogallo - gara 2 (diretta)

da Agueda [Portogallo]

Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani

Quinto appuntamento di stagione con il Gran Premio del Portogallo, in scena sul tracciato di Agueda. Fari puntati in particolare su Jorge Prado e Tim Gajser.



LO SPORT ALLA RADIO:

Domenica si prospetta una giornata ricca di eventi sportivi su "Domenica Sport", con Guido Ardone alla conduzione. Si inizia alle 12.30 con la radiocronaca di Cagliari - Lecce, curata da Diego Carmignani e Vincenzo Di Monte. Alle 14 partirà la seconda tappa del Giro d’Italia da San Francesco al Campo fino al Santuario di Oropa, raccontata dagli inviati Cristiano Piccinelli, Silvio Martinello, Massimo Ghirotto e Manuel Codignoni. Alle 14.50 avremo "Tutto il calcio minuto per minuto" condotto da Filippo Corsini, con in scaletta due partite di Serie A e sette di Serie B: Empoli – Frosinone (Giovanni Scaramuzzino); Verona – Fiorentina (Daniele Fortuna); Modena – Como (Marco Signorelli); Venezia – Feralpisalò (Dario Giordo); Ternana – Catanzaro (Antonello Brughini); Palermo – Ascoli (Manlio Mezzatesta); Sampdoria – Reggiana (Rita Lucido) e Cittadella – Bari (Massimo Zennaro). Dalle 17 ci sarà lo speciale "Sulle Strade del Giro" con Filippo Corsini, Fulvio Collovati e Filippo Grassia, insieme agli inviati. Alle 18 seguiremo il calcio d’inizio di Milan – Genova (Giuseppe Bisantis) e il basket con Treviso – Tortona (Sebastiano Franco). Dalle 20 la conduzione passerà a Domenico Forletta e a Francesco Repice e Iacopo Barlotti per un punto sulla partita delle 20.45, Roma – Juventus. Alle 22 ci sarà la partenza del Gran Premio di Formula 1 da Miami con Luca Cesaretti. A seguire, dalle 22.30, Filippo Grassia e Beppe Dossena risponderanno ai messaggi e alle telefonate dei radioascoltatori.

