Diretta Rai Sport Sabato 8 Giugno 2024 - Atletica Leggera Campionati Europei, Ciclismo Giro Delfinato

In vista del weekend, Sabato 8 Giugno 2024, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. Le gare trasmesse su Rai Sport HD sono disponibili anche in alta definizione HEVC sul canale 558 del digitale terrestre.

Da giugno ad agosto, invece, l'offerta sportiva Rai comprenderà, in successione, atletica, calcio, ancora ciclismo con il Tour de France e Olimpiadi. Gli Europei di Roma di atletica, dal 7 al 12 giugno, saranno trasmessi integralmente su Rai 2, dalle 9.30 alle 13.00 (sessione mattutina) e dalle 18.00 alle 23.00 (sessione pomeridiana/serale), con finestre su Rai Sport Hd in caso di contemporaneità di eventi o negli spazi dedicati all'informazione del Tg2.

Per UEFA Euro 2024, in programma in Germania dal 14 giugno al 14 luglio, il palinsesto Rai [qui il calendario delle partite trasmesse su Rai] sarà composto da venti partite della prima fase (match serali su Rai 1 in prima serata, partite pomeridiane su Rai 2), e poi, tutti su Rai 1, quattro ottavi di finale, i quattro match dei quarti di finale, le due semifinali e la finale.

A partire dalla seconda settimana dell'Europeo di calcio entrerà in scena il Tour de France, la cui partenza, il 29 giugno, avverrà da Firenze. Per la prima volta nella storia, infatti, la Grande Boucle prenderà il via dal nostro Paese, con tre tappe omaggio ai grandi campioni del pedale tricolore: Firenze-Rimini, Bologna-Cesenatico e Piacenza-Torino. Anche il Tour, così come il Giro, "vivrà" praticamente su Rai 2 e Rai Sport HD, con un racconto integrale e con le tre rubriche dedicate, "Tour Replay", Tour di sera" e "Tour di notte".

E Rai 2, come nelle passate edizioni dei Giochi, sarà la "rete olimpica", con il racconto live, dalle 7.30 del mattino a mezzanotte, compresa la rubrica serale "Il Circolo degli anelli", delle Olimpiadi parigine. Non solo: quest'anno, per la prima volta, Rai 2 sarà anche la "rete paralimpica", con le telcronache in diretta di tutti e dodici i giorni di gara, da mercoledì 28 agosto a domenica 8 settembre.

Infine, ancora tennis, con la fase finale della Coppa Davis, nella quale l'Italia difenderà il titolo conquistato a Malaga l'anno scorso, dopo quasi mezzo secolo di tentativi infruttuosi, e con le ATP Finals di Torino, che a novembre, dal 10 al 17, metteranno di fronte i migliori otto giocatori del circuito maschile e le migliori otto coppie di doppio.

Ce n'è abbastanza, insomma, per tutti gli appassionati, di tutto lo sport. "Ovunque, minuto per minuto", appunto.

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



Il programma di oggi su RAIDUE HD è dedicato principalmente ai Campionati Europei di Atletica Leggera Roma 2024. Alle ore 11:00 inizia la trasmissione in diretta della seconda giornata, sessione mattutina, dallo Stadio Olimpico di Roma. La telecronaca sarà curata da Franco Bragagna, Guido Alessandrini, Luca Di Bella e Stefano Tilli, mentre Elisabetta Caporale sarà al bordopista per le interviste. I migliori atleti europei si sfideranno in diverse discipline, tra cui il martello, i 3000 siepi, l'asta, i 100 metri, i 400 metri e il lungo. Nel pomeriggio, alle ore 17:45, è previsto il TG Sport della Sera, trasmesso in diretta dallo studio SR5 di Roma. Questo notiziario fornirà gli ultimi aggiornamenti e notizie sul mondo dello sport. Subito dopo, alle ore 17:55, riprenderà la diretta dei Campionati Europei con la sessione pomeridiana. Anche questa volta, la telecronaca sarà affidata a Franco Bragagna, Guido Alessandrini, Luca Di Bella e Stefano Tilli, con Elisabetta Caporale al bordopista. La giornata si concluderà con la sessione serale dei Campionati Europei di Atletica Leggera, in diretta dalle ore 21:00. Durante questa sessione, gli atleti si sfideranno in eventi come la marcia 20 km, il giavellotto, gli 800 metri, il lungo e i 100 ostacoli. Anche per questa sessione, la telecronaca sarà affidata agli stessi commentatori e interviste bordopista di Elisabetta Caporale.

ore 11:00 - RAIDUE HD: (GUARDA LA DIRETTA)

Atletica Leggera - Campionati Europei Roma 2024 2a Giornata - Sessione Mattutina (diretta)

dallo stadio Olimpico di Roma

Telecronaca: Franco Bragagna e Guido Alessandrini / Luca Di Bella e Stefano Tilli

Bordopista ed interviste: Elisabetta Caporale

I migliori atleti europei si sfidano allo Stadio Olimpico, nel Parco del Foro Italico e in alcune delle strade più suggestive di Roma, a 50 anni di distanza dalla precedente edizione disputata nel 1974. Fra le gare della sessione mattutina; martello, 3000 siepi, asta, 100, martello, 400, lungo.



ore 17:45 - RAIDUE HD: (GUARDA LA DIRETTA)

Notiziario - TG Sport della Sera (diretta)

dallo studio SR5 - Roma



ore 17:55 - RAIDUE HD: (GUARDA LA DIRETTA)

Atletica Leggera - Campionati Europei Roma 2024 2a Giornata - Sessione Pomeridiana (diretta)

dallo stadio Olimpico di Roma

Telecronaca: Franco Bragagna e Guido Alessandrini / Luca Di Bella e Stefano Tilli

Bordopista ed interviste: Elisabetta Caporale

I migliori atleti europei si sfidano allo Stadio Olimpico, nel Parco del Foro Italico e in alcune delle strade più suggestive di Roma, a 50 anni di distanza dalla precedente edizione disputata nel 1974.



ore 21:00 - RAIDUE HD: (GUARDA LA DIRETTA)

Atletica Leggera - Campionati Europei Roma 2024 2a Giornata - Sessione Serale (diretta)

dallo stadio Olimpico di Roma

Telecronaca: Franco Bragagna e Guido Alessandrini / Luca Di Bella e Stefano Tilli

Bordopista ed interviste: Elisabetta Caporale

I migliori atleti europei si sfidano allo Stadio Olimpico, nel Parco del Foro Italico e in alcune delle strade più suggestive di Roma, a 50 anni di distanza dalla precedente edizione disputata nel 1974. Fra le gare della sessione serale: marcia 20 km, giavellotto, 800, lungo, 100 ostacoli.



PALINSESTO RAI SPORT HD - SABATO 8 Giugno 2024

La giornata di oggi su RAISPORT HD offre una vasta gamma di eventi sportivi e programmi speciali. Si inizia alle ore 06:00 con uno speciale del TG dedicato all'Arma dei Carabinieri, commentato da Gianluca Gafforio. Alle 06:30 segue una replica del Rally Mondiale in Italia Sardegna, trasmesso da Alghero (Sassari), con la telecronaca di Gianfranco Mazzoni e Dario Nicoli. Questo evento segna il sesto appuntamento del World Rally Championship e presenta tra i favoriti Thierry Neuville e Sebastien Ogier. Alle ore 07:00 va in onda il TG Sport Mattina in diretta, seguito alle 07:30 dalla settima puntata del Magazine UEFA "Road to Euro 2024". Alle 07:55, è prevista la replica della gara 4 della finale scudetto maschile del Campionato Italiano di Hockey su pista 2023/2024 tra Hockey Trissino e Firenze VH Forte, trasmessa da Trissino (Vicenza) e commentata da Federico Calcagno.

Alle ore 10:05, viene trasmessa la terza tappa della Coppa del Mondo di Nuoto Artistico 2024 da Markham (Canada) con la telecronaca di Enrico Cattaneo e Paola Celli. Segue alle ore 11:35 una replica della quarta prova del Rally Italia Sardegna, commentata nuovamente da Gianfranco Mazzoni e Dario Nicoli. La replica della quinta prova, sempre commentata dagli stessi, va in onda alle 12:30. Alle ore 13:30, in diretta da Samoëns 1600 (Francia), si svolge la settima tappa del Giro del Delfinato, con la telecronaca di Stefano Rizzato e Stefano Garzelli. Alle 15:05, "Gli Imperdibili" offre uno sguardo dietro le quinte della programmazione Rai, seguito alle 15:10 dalla replica del Gran Premio Sei Barriere del Concorso di Piazza di Siena 2024, trasmesso da Roma, con la telecronaca di Gianluigi Zamponi e le interviste di Marco Tripisciano.

Alle ore 16:20, una nuova replica del Rally Mondiale Italia Sardegna viene trasmessa, seguita alle 16:55 dalla diretta delle semifinali e finali della quarta giornata dei Campionati Italiani di Scherma da Cagliari, con la telecronaca di Federico Calcagno e Stefano Pantano. Alle ore 19:30, "Diretta Azzurra" segue da vicino gli atleti italiani dal Centro Tecnico Federale di Coverciano (Firenze). Alle 20:00, uno speciale sui Mondiali di Doha si concentra sulle medaglie.

Alle 20:30, la sessione serale della seconda giornata dei Campionati Europei di Atletica Leggera Roma 2024 viene trasmessa in diretta dallo Stadio Olimpico di Roma, con la telecronaca di Franco Bragagna, Guido Alessandrini, Luca Di Bella e Stefano Tilli, e interviste di Elisabetta Caporale. Gli eventi principali includono la marcia 20 km, giavellotto, 800 metri, lungo e 100 ostacoli. Alle 21:05, la finale scudetto maschile del Campionato Italiano di Hockey su pista 2023/2024, gara 5 tra Firenze VH Forte e Hockey Trissino, viene trasmessa in diretta da Forte dei Marmi (Lucca) con la telecronaca di Marco Fantasia. Alle 23:00, la sessione serale dei Campionati Europei di Atletica Leggera continua con le premiazioni in diretta dallo Stadio Olimpico di Roma, con la telecronaca di Franco Bragagna, Guido Alessandrini, Luca Di Bella e Stefano Tilli, e interviste di Elisabetta Caporale. Tra le gare della sessione serale: 100 ostacoli, 110 ostacoli, 5000 metri e i 100 metri.

Alle 23:30, va in onda il TG Sport Notte in diretta, seguito alle 00:05 dalla replica della settima tappa del Giro del Delfinato. Alle 01:40, vengono trasmesse le repliche delle semifinali e finali della quarta giornata dei Campionati Italiani di Scherma, seguite alle 04:10 dalla replica della gara 5 della finale scudetto maschile del Campionato Italiano di Hockey su pista.

ore 06:00 Speciale Tg - Arma dei Carabinieri

Telecronaca: Gianluca Gafforio

ore 06:30 Rally Mondiale - Italia Sardegna (replica)

da Alghero [Sassari]

Telecronaca: Gianfranco Mazzoni e Dario Nicoli

Sesto appuntamento del World Rally Championship in terra di Sardegna. Si inizia con la prima prova, tra i favoriti ci sono Thierry Neuville e Sebastien Ogier.

ore 07:00 Notiziario - TG Sport Mattina (diretta)

ore 07:30 Magazine UEFA - "Road to ... Euro 2024" 7a puntata

ore 07:55 Hockey su pista: Camp. Italiano 2023/2 Finale scudetto maschile - gara 4: Hockey Trissino - Firenze VH Forte replica

da Trissino [Vicenza]

Telecronaca: Federico Calcagno

ore 10:05 Nuoto Artistico: Coppa del Mondo 2024 Coppa del Mondo Markham - 3a tappa (replica)

da Markham [Canada]

Telecronaca: Enrico Cattaneo e Paola Celli

ore 11:35 Rally: Camp. Mondiale Rally Italia Sardegna - 4a prova (replica)

da Alghero [Sassari]

Telecronaca: Gianfranco Mazzoni e Dario Nicoli

Quarta prova del Rally Italia Sardegna, sesto appuntamento stagionale del World Rally Championship.

ore 12:30 Rally: Camp. Mondiale Rally Italia Sardegna - 5a prova(replica)

da Alghero [Sassari]

Telecronaca: Gianfranco Mazzoni e Dario Nicoli

Quinta prova del Rally Italia Sardegna, sesto appuntamento stagionale del World Rally Championship.

ore 13:30 Ciclismo: Giro del Delfinato 7a tappa: Albertville > Samoëns 1600 (diretta)

da Samoëns 1600 [Francia]

Telecronaca: Stefano Rizzato e Stefano Garzelli

da Samoëns 1600 [Francia] Telecronaca: Stefano Rizzato e Stefano Garzelli ore 15:05 Rurica: Gli Imperdibili

Backstage, anteprime, eventi e curiosità dentro lo schermo. È il programma che offre informazione e approfondimento sulla programmazione dei canali che compongono il bouquet RAI.

ore 15:10 Equitazione: CSIO Piazza di Siena 2024 Sei Barriere (replica)

da Piazza di Siena in Roma

Telecronaca: Gianluigi Zamponi

Interviste: Marco Tripisciano

Il Concorso di Piazza di Siena continua con il Gran Premio Sei Barriere.

ore 16:20 Rally Mondiale - Italia Sardegna (replica)

da Alghero [Sassari]

Telecronaca: Gianfranco Mazzoni e Dario Nicoli

Sesto appuntamento del World Rally Championship in terra di Sardegna. Si inizia con la prima prova, tra i favoriti ci sono Thierry Neuville e Sebastien Ogier.

ore 16:55 Scherma: Camp. Italiani 2024 4a giornata: Semifinali e Finali (diretta)

da Cagliari

Telecronaca: Federico Calcagno e Stefano Pantano

ore 19:30 Rubrica: Diretta Azzurra (diretta)

dal Centro Tecnico Federale di Coverciano [Firenze]

La diretta di Rai Sport per seguire da vicino gli atleti azzurri prima e dopo la partita in programma.

dal Centro Tecnico Federale di Coverciano [Firenze] La diretta di Rai Sport per seguire da vicino gli atleti azzurri prima e dopo la partita in programma. ore 20:00 Speciale Mondiali Doha Medaglie

ore 20:30 Atletica Leggera - Campionati Europei Roma 2024 2a Giornata - Sessione Serale (diretta)

dallo stadio Olimpico di Roma

Telecronaca: Franco Bragagna e Guido Alessandrini / Luca Di Bella e Stefano Tilli

Bordopista ed interviste: Elisabetta Caporale

I migliori atleti europei si sfidano allo Stadio Olimpico, nel Parco del Foro Italico e in alcune delle strade più suggestive di Roma, a 50 anni di distanza dalla precedente edizione disputata nel 1974. Fra le gare della sessione serale: marcia 20 km, giavellotto, 800, lungo, 100 ostacoli.

ore 21:05 Hockey su pista: Camp. Italiano 2023/2 Finale scudetto maschile - gara 5: Firenze VH Forte - Hockey Trissino (diretta)

da Forte dei Marmi[Lucca]

Telecronaca: Marco Fantasia

ore 23:00 Atletica Leggera: Campionati Europei Roma 2024 2a giornata - sessione serale Premiazioni (diretta)

dallo stadio Olimpico di Roma

Telecronaca: Franco Bragagna e Guido Alessandrini / Luca Di Bella e Stefano Tilli

Bordopista ed interviste: Elisabetta Caporale

I migliori atleti europei si sfidano allo Stadio Olimpico, nel Parco del Foro Italico e in alcune delle strade più suggestive di Roma, a 50 anni di distanza dalla precedente edizione disputata nel 1974. Fra le gare della sessione serale: 100 ostacoli, 110 ostacoli, 5000, 100.

ore 23:30 Notiziario - TG Sport Notte (diretta)

ore 00:05 Ciclismo: Giro del Delfinato 7a tappa: Albertville > Samoëns 1600 (replica)

ore 01:40 Scherma. Camp. Italiani 2024 4a giornata: Semifinali e Finali (replica)

ore 04:10 Hockey su pista: Camp. Italiano 2023/2 Finale scudetto maschile - gara 5: Firenze VH Forte - Hockey Trissino (replica)

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

Rai Sport HD offre una programmazione ricca di eventi sportivi in diretta per tutta la giornata.

24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD



LO SPORT ALLA RADIO:

Tanti gli appuntamenti del fine settimana con lo sport su Rai Radio1. Si comincia con "Sabato Sport", condotto da Manuela Collazzo, in onda l’8 giugno. Alle 14 un aggiornamento degli Europei di Atletica a Roma con l’inviato Giacomo Prioreschi, quindi alle 14.30 un punto sul sabato italiano al Roland Garros con la finale del singolare femminile, Paolini-Swiatek, e quella del doppio, con in campo la coppia regina di Roma Paolini-Errani, tutto raccontato da Emilio Mancuso. Alle 14.40 diversi aggiornamenti sui temi sportivi della settimana: Euro2024 con Gianni De Biasi; la nazionale di volley con Andrea Lucchetta; il basket con Stefano Sacripanti; il calciomercato con Carlo Laudisa; la nazionale di calcio con Francesco Repice. Alle 18, invece, le partenze di diverse gare degli Europei di Atletica a Roma con gli inviati Daniele Fortuna e Giacomo Prioreschi, compresa la finale dei 100 m piani. Quindi, alle 20.30, il basket con gara 2 della finale dei playoff tra Bologna–Milano (Massimo Barchiesi). In chiusura, alle 22, le qualifiche del Gran Premio di Formula1 in Canada con Manuel Codignoni.

