Europei Germania 2024: Diretta Rai Sport - 3a Giornata: Calendario, Palinsesto e Telecronisti

Sarà un mese in apnea: dal 14 giugno, il giorno di Germania-Scozia, la gara inaugurale, fino al 14 luglio, la notte della finale. Trenta giorni esatti, nei quali la Rai accompagnerà i telespettatori “dentro” l’edizione 2024 del Campionato Europeo di calcio, che si svolgerà in Germania, dove gli Azzurri di Luciano Spalletti arrivano da campioni in carica, dopo il titolo conquistato nel 2021 nella indimenticabile notte di Wembley contro l’Inghilterra.

Non è un avverbio utilizzato a sproposito, dentro, perché quella proposta dalla Rai sarà davvero un’immersione totale nella manifestazione: alle 31 gare in diretta tv, su Rai 1 e Rai 2, e a tutte le 51 le partite in diretta radio, su Radio 1 e Radio 1 Sport, infatti, si aggiungeranno le rubriche dedicate, gli aggiornamenti costanti nel corso dei Tg e dei Gr, gli appuntamenti quotidiani con “Diretta Azzurra” su Rai Sport HD – live da Iserlohn, il quartier generale degli Azzurri in Germania – e un appuntamento speciale su RaiPlay per le partite dell’Italia.

Euro2024, poi, sarà totalmente accessibile: grazie a Rai Pubblica Utilità, infatti, Dribbling sarà sottotitolato nella versione in onda su Rai 2, mentre in quella disponibile su RaiPlay sarà sottotitolato e tradotto nella Lingua Italiana dei Segni. Ogni partita sarà sottotitolata, mentre, per la prima volta nella storia della tv, le partite degli Azzurri saranno accompagnate, sul canale dell’audiodescrizione, dalla cronaca descrittiva dedicata ai telespettatori non vedenti e ipovedenti, a cura di un giornalista di Rai Sport. Un grande segnale di inclusione, nel pieno rispetto della mission di Servizio Pubblico.

Nel dettaglio, saranno 22 le gare trasmesse su Rai 1 e 9 quelle su Rai 2, con il racconto affidato a quattro coppie di telecronisti: Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro (che commenteranno le partite dell’Italia), Stefano Bizzotto e Lele Adani, Dario Di Gennaro e Andrea Stramaccioni e Luca De Capitani e Sebino Nela.

Ogni partita sarà preceduta e seguita da uno studio di presentazione e commento: per quello delle gare in programma alle 18.00 ci saranno Francesca Spaziani Testa con Katia Serra, Angelo Di Livio e l’ex arbitro Mauro Bergonzi alla moviola, per analizzare le decisioni arbitrali, mentre con Simona Rolandi e Marco Lollobrigida, per quelle in prima serata, ci saranno, oltre al confermato Bergonzi, Marco Tardelli e Bruno Giordano.

La programmazione giornaliera comincerà alle 13.30, su Rai 2, con Dribbling, condotto da Paolo Paganini, con in studio Angelo Di Livio, Domenico Marocchino, Katia Serra e Laura Barth, e con Giulia Stronati che curerà lo spazio dedicato al calciomercato, che da sempre, nei mesi delle grandi manifestazioni calcistiche, si accende di interesse, a caccia di talenti e di occasioni.

La seconda serata di Rai 1, invece, subito dopo le partite, sarà appannaggio di Notti Europee, con Paola Ferrari e Marco Mazzocchi: con loro Eraldo Pecci, Ubaldo Righetti, Toni Damascelli, Valeria Ciardiello e Fulvio Collovati, con Giusi Meloni che esplorerà il mondo social, tradizionalmente sempre molto ricettivo in occasione delle competizioni internazionali.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA TERZA GIORNATA

DELLA FASE A GIRONI DI UEFA EURO 2024

IN DIRETTA SU RAI E RAI 4K

Il 23 giugno, su Rai Due, alle 13:30 potrai seguire in diretta la rubrica "Dribbling Europei" dallo stadio SR3 a Roma. Questo programma offre servizi vari, storie e interviste dagli inviati a Berlino e in Germania per gli Europei 2024 di calcio. In serata, alle 21:00 su Rai Uno, sarà trasmessa in diretta la partita Svizzera vs Germania dalla Frankfurt Arena di Francoforte, con la telecronaca di Stefano Bizzotto e Daniele Adani. A seguire, alle 23:10, su Rai Uno, non perderti la rubrica "Notti Europee" in diretta dallo studio SR3 di Roma, condotta da Paola Ferrari e Marco Mazzocchi, dedicata agli approfondimenti sugli Europei di calcio.

Il 24 giugno, sempre su Rai Due alle 13:30, si ripete la rubrica "Dribbling Europei" dallo stadio SR3 a Roma, seguita alle 21:00 su Rai Uno dalla diretta della partita Croazia vs Italia dal Leipzig Stadium, con commento di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. A seguire, alle 23:10, su Rai Uno, ritorna la rubrica "Notti Europee" dallo studio SR3 di Roma, con lo stesso format di approfondimento e ospiti.

Il 25 giugno, su Rai Due alle 13:30, ci sarà la consueta rubrica "Dribbling Europei" dallo stadio SR3 a Roma. Alle 18:00, sempre su Rai Due, potrai seguire Paesi Bassi vs Austria in diretta dall'Olympiastadion di Berlino, con telecronaca di Dario Di Gennaro e Andrea Stramaccioni. In serata, alle 21:00 su Rai Uno, è prevista la diretta di Inghilterra vs Slovenia dal Cologne Stadium di Colonia, con telecronaca di Luca De Capitani e Sebino Nela. A seguire, alle 23:10, su Rai Uno, torna la rubrica "Notti Europee" dallo studio SR3 di Roma.

Infine, il 26 giugno, su Rai Due alle 13:30 ci sarà la rubrica "Dribbling Europei" dallo stadio SR3 a Roma, seguita alle 18:00 dalla diretta di Ucraina vs Belgio dalla Stuttgart Arena di Stoccarda. Alle 21:00 su Rai Uno, potrai seguire Georgia vs Portogallo in diretta dall'Arena AufSchalke di Gelsenkirchen, con telecronaca di Stefano Bizzotto e Daniele Adani. La giornata si chiude con la rubrica "Notti Europee" in diretta dallo studio SR3 di Roma alle 23:10.

DOMENICA 23 GIUGNO

ore 13:30 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Rubrica - Dribbling Europei (diretta)

dallo stadio SR3 - Roma

In studio: Paolo Paganini, Angelo Di Livio, Domenico Marocchino, Katia Serra, Laura Barth, Giulia Stronati

Trasmissione storica che regala ogni giorno servizi di colore, storie ed interviste dagli inviati a Berlino ed in Germania in occasione dell'Europeo 2024 di calcio.



Calcio - Campionati Europei Germania 2024: Svizzera vs Germania (diretta)

dalla Frankfurt Arena di Francoforte [Germania]

Telecronaca: Stefano Bizzotto e Daniele Adani

In zona mista per le interviste: Francesco Rocchi

Studio (dalle 20:33): Simona Rolandi, Marco Lollobrigida, Marco Tardelli, Bruno Giordano, Mauro Bergonzi



Rubrica - Notti Europee (diretta)

dallo studio SR3 di Roma

In studio: Paola Ferrari, Marco Mazzocchi, Eraldo Pecci, Ubaldo Righetti, Toni Damascelli, Valeria Ciardiello, Fulvio Collovati, Giusy Meloni.

Paola Ferrari e Marco Mazzocchi conducono il programma di approfondimento, tra servizi e ospiti in studio, dedicato agli Europei di calcio. Con loro Eraldo Pecci, Ubaldo Righetti, Toni Damascelli, Valeria Ciardiello e Fulvio Collovati, con Giusi Meloni a esplorare il mondo social.



Calcio - Campionati Europei Germania 2024: Svizzera vs Germania (replica)

dalla Frankfurt Arena di Francoforte [Germania]

Telecronaca: Stefano Bizzotto e Daniele Adani

LUNEDI 24 GIUGNO

ore 13:30 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Rubrica - Dribbling Europei (diretta)

dallo stadio SR3 - Roma

In studio: Paolo Paganini, Angelo Di Livio, Domenico Marocchino, Katia Serra, Laura Barth, Giulia Stronati

Trasmissione storica che regala ogni giorno servizi di colore, storie ed interviste dagli inviati a Berlino ed in Germania in occasione dell'Europeo 2024 di calcio.



Calcio - Campionati Europei Germania 2024: Croazia vs ITALIA (diretta)

dal Leipzig Stadium di Lipsia

Telecronaca: Alberto Rimedio - Commento: Antonio Di Gennaro

Bordocampo: Tiziana Alla - Interviste: Andrea Riscassi

Pitch View Studio: Alessandro Antinelli, Daniele Adani e Andrea Stramaccioni

Studio (dalle 20:33): Simona Rolandi, Marco Lollobrigida, Marco Tardelli, Bruno Giordano, Mauro Bergonzi



Rubrica - Notti Europee (diretta)

dallo studio SR3 di Roma

In studio: Paola Ferrari, Marco Mazzocchi, Eraldo Pecci, Ubaldo Righetti, Toni Damascelli, Valeria Ciardiello, Fulvio Collovati, Giusy Meloni.

Paola Ferrari e Marco Mazzocchi conducono il programma di approfondimento, tra servizi e ospiti in studio, dedicato agli Europei di calcio. Con loro Eraldo Pecci, Ubaldo Righetti, Toni Damascelli, Valeria Ciardiello e Fulvio Collovati, con Giusi Meloni a esplorare il mondo social.



Calcio - Campionati Europei Germania 2024: Croazia vs ITALIA (replica)

dal Leipzig Stadium di Lipsia

Telecronaca: Alberto Rimedio - Commento: Antonio Di Gennaro

Bordocampo: Tiziana Alla - Interviste: Andrea Riscassi

MARTEDI 25 GIUGNO

ore 13:30 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Rubrica - Dribbling Europei (diretta)

dallo stadio SR3 - Roma

In studio: Paolo Paganini, Angelo Di Livio, Domenico Marocchino, Katia Serra, Laura Barth, Giulia Stronati

Trasmissione storica che regala ogni giorno servizi di colore, storie ed interviste dagli inviati a Berlino ed in Germania in occasione dell'Europeo 2024 di calcio.



Calcio - Campionati Europei Germania 2024: Paesi Bassi vs Austria (diretta)

dall'Olympiastadion di Berlino [Germania]

Telecronaca: Dario Di Gennaro e Andrea Stramaccioni

In zona mista per le interviste: Umberto Martini

Studio (dalle 17:15): Francesca Spaziani Testa, Katia Serra, Mimmo Cugini, Mauro Bergonzi



Calcio - Campionati Europei Germania 2024: Inghilterra vs Slovenia (diretta)

dal Cologne Stadium di Colonia [Germania]

Telecronaca: Luca De Capitani e Sebino Nela

In zona mista per le interviste: Alessandra D'Angiò

Studio (dalle 20:33): Simona Rolandi, Marco Lollobrigida, Marco Tardelli, Bruno Giordano, Mauro Bergonzi



Rubrica - Notti Europee (diretta)

dallo studio SR3 di Roma

In studio: Paola Ferrari, Marco Mazzocchi, Eraldo Pecci, Ubaldo Righetti, Toni Damascelli, Valeria Ciardiello, Fulvio Collovati, Giusy Meloni.

Paola Ferrari e Marco Mazzocchi conducono il programma di approfondimento, tra servizi e ospiti in studio, dedicato agli Europei di calcio. Con loro Eraldo Pecci, Ubaldo Righetti, Toni Damascelli, Valeria Ciardiello e Fulvio Collovati, con Giusi Meloni a esplorare il mondo social.



Calcio - Campionati Europei Germania 2024: Inghilterra vs Slovenia (replica)

dal Cologne Stadium di Colonia [Germania]

Telecronaca: Luca De Capitani e Sebino Nela

MERCOLEDI 26 GIUGNO

ore 13:30 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Rubrica - Dribbling Europei (diretta)

dallo stadio SR3 - Roma

In studio: Paolo Paganini, Angelo Di Livio, Domenico Marocchino, Katia Serra, Laura Barth, Giulia Stronati

Trasmissione storica che regala ogni giorno servizi di colore, storie ed interviste dagli inviati a Berlino ed in Germania in occasione dell'Europeo 2024 di calcio.



Calcio - Campionati Europei Germania 2024: Ucraina vs Belgio (diretta)

dalla Stuttgart Arena di Stoccarda [Germania]

Telecronaca: Dario Di Gennaro e Andrea Stramaccioni

In zona mista per le interviste: Francesco Rocchi

Studio (dalle 17:15): Francesca Spaziani Testa, Katia Serra, Mimmo Cugini, Mauro Bergonzi



Calcio - Campionati Europei Germania 2024: Georgia vs Portogallo (diretta)

dall' Arena AufSchalke di Gelsenkirchen [Germania]

Telecronaca: Stefano Bizzotto e Daniele Adani

In zona mista per le interviste: Alessandra D'Angiò

Studio (dalle 20:33): Simona Rolandi, Marco Lollobrigida, Marco Tardelli, Bruno Giordano, Mauro Bergonzi



Rubrica - Notti Europee (diretta)

dallo studio SR3 di Roma

In studio: Paola Ferrari, Marco Mazzocchi, Eraldo Pecci, Ubaldo Righetti, Toni Damascelli, Valeria Ciardiello, Fulvio Collovati, Giusy Meloni.

Paola Ferrari e Marco Mazzocchi conducono il programma di approfondimento, tra servizi e ospiti in studio, dedicato agli Europei di calcio. Con loro Eraldo Pecci, Ubaldo Righetti, Toni Damascelli, Valeria Ciardiello e Fulvio Collovati, con Giusi Meloni a esplorare il mondo social.



Calcio - Campionati Europei Germania 2024: Georgia vs Portogallo (replica)

dall' Arena AufSchalke di Gelsenkirchen [Germania]

Telecronaca: Stefano Bizzotto e Daniele Adani

In zona mista per le interviste: Alessandra D'Angiò

Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)