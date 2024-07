Diretta Rai Sport Domenica 21 Luglio 2024 - Tour de France, Nuoto, Motocross, Tennis, Calcio Under 19

In vista del weekend, Domenica 21 Luglio 2024, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. Le gare trasmesse su Rai Sport HD sono disponibili anche in alta definizione HEVC sul canale 558 del digitale terrestre.

Mancano pochi giorni all’inizio dei Giochi Olimpici di Parigi e la Rai svolgerà, al pari dei nostri atleti, un ruolo di assoluta protagonista. Dal 26 luglio con la Cerimonia d’apertura, vivremo una serie interminabile di emozioni, speriamo il più possibile tinte d’azzurro, fino all’11 di agosto. Rai 2 sarà la rete olimpica più o meno per 16 ore al giorno, gare e partite interrotte solo da brevi edizioni del TG. Ma non ci sarà solamente Rai 2, anche Rai Sport HD trasmetterà almeno altre 8 ore in diretta per poi dedicarsi a sintesi e repliche. Sintesi, repliche e dirette alternative che si potranno vedere anche su RaiPlay, con altri canali dedicati al grande sport. Il tutto per 360 ore complessive. La giornata parigina inizierà di buon mattino con la trasmissione “Buongiorno Parigi” condotta da Arianna Secondini insieme ai nostri talent e commentatori tecnici collegati dai vari campi di gara. Senza soluzione di continuità arriveremo intorno alle 23 alla trasmissione “Notti Olimpiche”, condotta da Jacopo Volpi con Yuri Chechi, Davide Cassani, Giovanna Carollo e a rotazione tutta la squadra di Rai Sport. Notti olimpiche avrà poi un secondo studio sempre acceso a Casa Italia con Simona Rolandi che andrà a caccia dei nostri atleti, medagliati e non. L’11 agosto, con la telecronaca della Cerimonia di chiusura, come quella d’apertura raccontata da Franco Bragagna e Alberto Romagnoli, si spegnerà momentaneamente il braciere olimpico. Momentaneamente perché dopo 2 settimane arrivano le Paralimpiadi e anche qui Rai 2 sarà protagonista.

Da Settembre piccola grande rivoluzione nelle trasmissioni calcistiche della Rai e di Rai Sport. Tre trasmissioni, tutte su rete generalista, Rai 2, per un racconto omogeneo e continuo. Si parte il sabato alle 23, un’ora di immagini e commenti, al termine di una giornata nella quale si giocheranno sempre 3 partite di Serie A, tra le 15 e le 20.45. Giornalisti, talent, moviola e un occhio sempre attento alle dinamiche dell’informazione social e non solo, con Paola Ferrari. Il testimone di 90esimo del sabato lo raccoglie “La Domenica Sportiva”. Dalle 22.45 con Simona Rolandi, una ricca anteprima per parlare del posticipo appena concluso e poi proseguire con tutte le altre partite del week end. Da mezzanotte e mezza spazio all’ “Altra DS”, dove si abbandona il calcio e fino all’una di notte si parla di tutti gli altri sport. Sempre su Rai 2 a partire da mezzanotte, dopo le immagini del posticipo della sera di Serie A, la trasmissione condotta da Marco Mazzocchi proseguirà con una riflessione su tutto quanto avvenuto nel corso della tre giorni della Serie A. Immagini, interviste ed anche un occhio attento alle coppe europee. Tutte le domeniche, dal 22 di settembre sempre su Rai 2 andrà in onda “Rai Sport Live”: dirette di tutti gli sport più importanti. A partire dalle 15.30 per arrivare spesso e volentieri fino alle 19.45 si potranno vedere in alternanza il calcio di Serie C, la pallavolo maschile e femminile, il basket di A2, lo sci e tanto altro. E ancora il grande ciclismo con tutte le gare più importanti tra cui le Classiche del Nord. Campionati europei, mondiali di ginnastica artistica, nuoto.

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

Alle 11:00, Rai Due presenterà il TG Sport Giorno in diretta dallo studio TV1 di Milano, offrendo un aggiornamento completo sulle principali notizie sportive della giornata. Alle 15:40, Rai Due trasmetterà in diretta il ciclismo con il Tour de France 2024 - Tour in Diretta della 21a tappa, che va da Montecarlo a Nizza. La telecronaca sarà curata da Stefano Rizzato e Davide Cassani. Questo è il gran finale del Tour, con la cronometro che potrebbe coronare Remco Evenepoel come vincitore, mentre Tadej Pogacar potrebbe avere solo una passerella prima di confermare la sua vittoria nell'edizione. Alle 19:30, Rai Due proporrà il Tour de France 2024 - Tour Replay della 21a tappa, trasmessa in diretta da Nizza [Francia]. Francesco Pancani, Stefano Garzelli e Alessandro Petacchi commenteranno i momenti salienti della tappa e l'epilogo del Tour. Infine, alle 00:00, Rai Due presenterà La Domenica Sportiva Estate in diretta dallo studio TV1 di Milano, con la conduzione di Sabrina Gandolfi. Il programma estivo continuerà a seguire le novità del calciomercato e tutti i principali eventi sportivi, dal Tour de France, che giunge al termine, fino alle Olimpiadi e Paralimpiadi di Parigi.

ore 11:00 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Notiziario - TG Sport Giorno (diretta)

dallo studio TV1 - Milano



: dallo studio TV1 - Milano ore 15:40 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Ciclismo - Tour de France 2024 - Tour in Diretta 21a tappa: Montecarlo > Nizza (diretta)

da Nizza [Francia]

Telecronaca: Stefano Rizzato e Davide Cassani

Cala il sipario sul Tour de France 2024 con la cronometro da Monaco a Nizza. Il favorito è Remco Evenepoel mentre per Tadej Pogacar potrebbe essere poco più di una passerella prima della consacrazione come vincitore di questa edizione.



: da Nizza [Francia] Telecronaca: Stefano Rizzato e Davide Cassani Cala il sipario sul Tour de France 2024 con la cronometro da Monaco a Nizza. Il favorito è Remco Evenepoel mentre per Tadej Pogacar potrebbe essere poco più di una passerella prima della consacrazione come vincitore di questa edizione. ore 19:30 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Ciclismo - Tour de France 2024 - Tour Replay 21a tappa: Montecarlo > Nizza (diretta)

da Nizza [Francia]

Studio: Francesco Pancani, Stefano Garzelli e Alessandro Petacchi



: da Nizza [Francia] Studio: Francesco Pancani, Stefano Garzelli e Alessandro Petacchi ore 00:00 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Rubrica - La Domenica Sportiva Estate (diretta)

dallo studio TV1 - Milano

Conduce: Sabrina Gandolfi

La Domenica Sportiva non si ferma mai e si veste d'estate per seguire le novità del calciomercato e tutti i principali eventi sportivi, dal Tour De France, ormai giunto al termine, fino alle Olimpiadi e Paralimpiadi di Parigi.



PALINSESTO RAI SPORT HD - DOMENICA 21 Luglio 2024

La giornata sportiva inizia alle 06:00 con il ciclismo su Rai Sport con la trasmissione "Tour de France 2024 - Tour di Notte", che presenterà la replica della 20a tappa da Nizza a Col de La Couillole. La telecronaca sarà affidata a Stefano Rizzato e Davide Cassani, i quali forniranno una panoramica completa della gara e dei suoi momenti salienti. Alle 07:00, l'attenzione si sposterà sull'automobilismo con una replica del Gran Premio di Mugello del Campionato Europeo di Formula Regional. La trasmissione sarà condotta da Federico Pasanisi e Raffaele Giammaria, che offriranno commenti tecnici e analisi approfondite della gara. Alle 08:00, sarà il turno della pallanuoto femminile con una replica dell'amichevole internazionale tra Italia e Canada, trasmessa dal Centro Federale "Felice Scandone" di Napoli. Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione commenteranno l'incontro. Successivamente, alle 09:00, il nuoto artistico sarà protagonista con la Finale Solo dei Campionati Italiani Estivi, in diretta da Roma. Enrico Cattaneo e Paola Celli forniranno un commento esperto sulle esibizioni degli atleti.

Alle 11:00, il judo sarà protagonista con una replica dei Campionati Italiani da Jesolo. Fabrizio Tumbarello commenterà le sfide e i momenti chiave delle competizioni. Alle 12:00, il nuoto artistico ritornerà con la Finale Squadra dei Campionati Italiani Estivi, trasmessa in diretta da Roma. Enrico Cattaneo e Paola Celli torneranno alla telecronaca, analizzando le esibizioni delle squadre. Nel pomeriggio, alle 13:45, sarà trasmessa in replica la 10a tappa della Diamond League 2024 da Londra. Luca Di Bella e Guido Alessandrini commenteranno l'evento, mentre Ettore Giovannelli sarà presente in Mixzone per interviste e approfondimenti. Alle 16:25, il motocross prenderà il centro della scena con la gara 2 del Campionato Mondiale 2024 MX2 da Loket [Repubblica Ceca]. La telecronaca sarà affidata a Gianluca Gafforio e Mirko Milani. Alle 17:15, lo stesso duo commenterà anche la gara 2 del Campionato Mondiale 2024 MXGP, anch'essa in diretta da Loket.

Alle 18:00, sarà trasmessa una replica della Primiero Dolomiti Marathon da San Martino di Castrozza [Trento], con Gianfranco Benincasa alla telecronaca. Subito dopo, alle 18:30, ci sarà una seconda replica del Gran Premio di Mugello del Campionato Europeo di Formula Regional. Alle 19:40, il ciclismo tornerà con il "Tour de France 2024 - Tour Replay" della 21a tappa da Montecarlo a Nizza, trasmesso in diretta da Nizza [Francia]. Francesco Pancani, Stefano Garzelli e Alessandro Petacchi offriranno analisi e commenti sui momenti salienti della tappa. Alle 20:15, il ciclismo continuerà con il "Tour di Sera" della 21a tappa da Monaco a Nizza, trasmesso in diretta. Alle 20:45, il tennis sarà protagonista con la finale del Ladies Open Palermo, in diretta da Palermo. Marco Fiocchetti e Paolo Canè commenteranno la finale e i momenti clou del match.

La giornata si concluderà con una serie di repliche. Alle 23:15, sarà trasmesso il "Tour de France 2024 - Tour di Notte" della 21a tappa da Monaco a Nizza. Alle 00:15, sarà la volta della replica della Finale Solo dei Campionati Italiani Estivi di nuoto artistico. Alle 02:15, il motocross presenterà la replica della gara 2 del Campionato Mondiale 2024 MX2 da Loket. Alle 03:00, seguirà la replica della gara 2 del Campionato Mondiale 2024 MXGP. Infine, alle 04:00, l'atletica leggera chiuderà la giornata con la replica della 10a tappa della Diamond League 2024.

ore 06:00 Ciclismo: Tour de France 2024 - Tour di Notte 20a tappa: NIzza > Col de La Couillole (replica)

da Col de La Couillole [Francia]

Telecronaca: Stefano Rizzato e Davide Cassani

da Col de La Couillole [Francia] Telecronaca: Stefano Rizzato e Davide Cassani ore 07:00 Automobilismo C.to Europeo FORMULA Regional G.P. Mugello (replica)

da Mugello [Firenze]

Telecroanca: Federico Pasanisi e Raffaele Giammaria

da Mugello [Firenze] Telecroanca: Federico Pasanisi e Raffaele Giammaria ore 08:00 Pallanuoto Femminile : Amichevole internazionale ITALIA - Canada replica

dal Centro Federale "Felice Scandone" di Napoli

Telecronaca: Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione

dal Centro Federale "Felice Scandone" di Napoli Telecronaca: Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione ore 09:00 Nuoto Artistico C:ti Italiani Estivi : Finale Solo (diretta)

da Roma

Telecronaca: Enrico Cattaneo e Paola Celli

da Roma Telecronaca: Enrico Cattaneo e Paola Celli ore 11:00 Judo C:ti Italiani Jesolo (replica)

da Jesolo [Venezia]

Telecronaca: Fabrizio Tumbarello

da Jesolo [Venezia] Telecronaca: Fabrizio Tumbarello ore 12:00 Nuoto Artistico C:ti Italiani Estivi : Finale Squadra (diretta)

da Roma

Telecronaca: Enrico Cattaneo e Paola Celli

da Roma Telecronaca: Enrico Cattaneo e Paola Celli ore 13:45 Atletica Leggera: Diamond League 2024 10a tappa (replica)

da Londra [Inghilterra]

Telecronaca: Luca Di Bella e Guido Alessandrini

Mixzone: Ettore Giovannelli

da Londra [Inghilterra] Telecronaca: Luca Di Bella e Guido Alessandrini Mixzone: Ettore Giovannelli ore 16:25 Motocross: Camp: Mondiale 2024 MX2: Loket - gara 2 (diretta)

da Loket [Repubblica Ceca]

Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani

da Loket [Repubblica Ceca] Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani ore 17:15 Motocross: Camp: Mondiale 2024 MXGP: Loket - gara 2 (diretta)

da Loket [Repubblica Ceca]

Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani

da Loket [Repubblica Ceca] Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani ore 18:00 Corsa in Montagna Primiero Dolomiti Marathon (replica)

da San Martino di Castrozza [Trento]

Telecronaca: Gianfranco Benincasa

da San Martino di Castrozza [Trento] Telecronaca: Gianfranco Benincasa ore 18:30 Automobilismo C:to Europeo FORMULA Regional G:P: Mugello (replica)

ore 19:40 Ciclismo - Tour de France 2024 - Tour Replay 21a tappa: Montecarlo > Nizza (diretta)

da Nizza [Francia]

Studio: Francesco Pancani, Stefano Garzelli e Alessandro Petacchi

da Nizza [Francia] Studio: Francesco Pancani, Stefano Garzelli e Alessandro Petacchi ore 20:15 Ciclismo: Tour de France 2024 - Tour di Sera 21a tappa: Monaco > Nizza (diretta)

ore 20:45 Tennis Ladies Open Palermo Finale (diretta)

da Palermo

Telecronaca: Marco Fiocchetti e Paolò Canè

da Palermo Telecronaca: Marco Fiocchetti e Paolò Canè ore 23:15 Ciclismo: Tour de France 2024 - Tour di Notte 21a tappa: Monaco > NIzza (differita)

ore 00:15 Nuoto Artistico C:ti Italiani Estivi : Finale Solo (replica)

ore 02:15 Motocross: Camp: Mondiale 2024 MX2: Loket - gara 2 (replica)

ore 03:00 Motocross: Camp: Mondiale 2024 MXGP: Loket - gara 2 (replica)

ore 04:00 Atletica Leggera: Diamond League 2024 10a tappa (replica)

*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

La programmazione di Rai Sport offre una copertura completa degli eventi sportivi in diretta e in replica, disponibile 24 ore su 24 in streaming su Rai Sport HD.

24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD



ore 19:50 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)

Calcio : Europeo Under 19 ITALIA - Ucraina (diretta)

da Larne [Nord Irlanda]

Telecronaca: Gianluigi Zamponi e Ubaldo Righetti

Dopo le convincenti vittorie contro Norvegia e Irlanda del Nord l'Under 19 di Bernardo Corradi affronta l'Ucraina.

Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)

______________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog