Diretta Rai Sport Domenica 29 Settembre 2024 - Ciclismo Mondiali, Pallavolo Maschile e Femminile.

In vista del weekend, Domenica 29 Settembre 2024, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. Le gare trasmesse su Rai Sport HD sono disponibili anche in alta definizione HEVC sul canale 558 del digitale terrestre.

Da Settembre piccola grande rivoluzione nelle trasmissioni calcistiche della Rai e di Rai Sport. Tre trasmissioni, tutte su rete generalista, Rai 2, per un racconto omogeneo e continuo. Si parte il sabato alle 23, un’ora di immagini e commenti, al termine di una giornata nella quale si giocheranno sempre 3 partite di Serie A, tra le 15 e le 20.45. Giornalisti, talent, moviola e un occhio sempre attento alle dinamiche dell’informazione social e non solo, con Paola Ferrari. Il testimone di 90esimo del sabato lo raccoglie “La Domenica Sportiva”. Dalle 22.45 con Simona Rolandi, una ricca anteprima per parlare del posticipo appena concluso e poi proseguire con tutte le altre partite del week end. Da mezzanotte e mezza spazio all’ “Altra DS”, dove si abbandona il calcio e fino all’una di notte si parla di tutti gli altri sport. Sempre su Rai 2 a partire da mezzanotte, dopo le immagini del posticipo della sera di Serie A, la trasmissione condotta da Marco Mazzocchi proseguirà con una riflessione su tutto quanto avvenuto nel corso della tre giorni della Serie A. Immagini, interviste ed anche un occhio attento alle coppe europee. Tutte le domeniche, dal 22 di settembre sempre su Rai 2 andrà in onda “Rai Sport Live”: dirette di tutti gli sport più importanti. A partire dalle 15.30 per arrivare spesso e volentieri fino alle 19.45 si potranno vedere in alternanza il calcio di Serie C, la pallavolo maschile e femminile, il basket di A2, lo sci e tanto altro. E ancora il grande ciclismo con tutte le gare più importanti tra cui le Classiche del Nord. Campionati europei, mondiali di ginnastica artistica, nuoto.

La programmazione sportiva della giornata inizia alle 11:00 su RAIDUE con il Notiziario TG Sport Mattino in diretta dallo studio TV1 di Milano. Alle 14:00, sempre su RAIDUE, va in onda la rubrica Rai Sport Live, condotta da Tommaso Mecarozzi e Paolo Paganini, seguita dalla diretta del Ciclismo con i Campionati Mondiali 2024 Prova Uomini Elite da Zurigo, in Svizzera. Questa diretta prevede la telecronaca di Andrea De Luca e Alessandro Ballan, con Francesco Pancani e Giada Borgato in studio, mentre gli spettatori assisteranno a un percorso di 274 km con un dislivello complessivo di 4470 metri, partendo e arrivando nella città elvetica. Più tardi, alle 17:50, RAIDUE presenterà il Notiziario TG Sport Sera della Domenica, anch’esso in diretta dallo studio SR8 di Roma. Infine, alle 22:45, ci sarà la rubrica La Domenica Sportiva... al 90°, ancora in diretta dallo studio TV1 di Milano, con la partecipazione in studio di Simona Rolandi, Alberto Rimedio, Eraldo Pecci, Adriano Panatta, Lele Adani, Mauro Bergonzi e Laura Barth. Questa trasmissione, la più antica del suo genere nella televisione italiana, racconterà l'attualità del calcio e degli altri sport attraverso immagini, dati, interviste e opinioni, offrendo ai protagonisti la possibilità di condividere i loro successi sportivi e personali.

Domenica 29 Settembre 2024 inizia alle 06:00 con la replica del Ciclismo: Tour de France 2024, dove si assisterà alla 20a tappa, il Tour di Notte da Monaco a Nizza. Questa è la seconda e ultima tappa alpina per il Tour, e per Tadej Pogacar si tratta di amministrare l'enorme vantaggio accumulato finora sui suoi diretti avversari. Alle 07:00 prosegue con il Notiziario TG Sport Mattino in diretta. Subito dopo, alle 07:30, si potrà seguire la replica delle semifinali del Pallavolo Trofeo Mimmo Fusco 2024, dalla E-Work Arena di Busto Arsizio, con telecronaca di Alberto Ambrogi.

Alle 10:25 andrà in onda il Ciclismo con i Campionati Mondiali 2024 Prova Uomini Elite in diretta da Zurigo, con telecronaca di Andrea De Luca e Alessandro Ballan, e Francesco Pancani e Giada Borgato in studio. Il percorso prevede 274 km e un dislivello complessivo di 4470 metri, con partenza e arrivo nella città elvetica. Alle 14:00 ci sarà la replica dell'Automobilismo con il Campionato Europeo Formula Regional dal GP di Imola, con telecronaca di Lorenzo Leonarduzzi. A seguire, alle 15:00, il Motocross con il Campionato Mondiale 2024 MX2, gara 2, in diretta da Cozar in Spagna, con telecronaca di Gianluca Gafforio e Mirko Milani, mentre alle 16:00 si svolgerà anche la gara 2 del Campionato Mondiale 2024 MXGP, sempre da Cozar, con la stessa telecronaca. Alle 17:00 si passerà all'Ippica con l'85° Gran Premio Merano Alto Adige in diretta da Merano, con telecronaca di Stefano Rizzato e Mario Viggiani.

Alle 17:20, spazio alla Pallavolo Maschile con il Campionato Italiano Credem Banca 2024/25, in diretta da Perugia, con Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta in telecronaca. Alle 20:00 andrà in onda la finale del Pallavolo Trofeo Mimmo Fusco tra Busto Arsizio e Novara, in diretta dalla E-Work Arena di Busto Arsizio, sempre con la telecronaca di Alberto Ambrogi. Infine, alle 22:45, ci sarà la differita del Paraciclismo con i Campionati Mondiali Paraciclismo H4/H5 Maschile da Zurigo, con telecronaca di Stefano Rizzato, e alle 23:45 si chiuderà la giornata con la replica del Ciclismo, Campionati Mondiali 2024 Prova Elite Maschile.

LO SPORT ALLA RADIO:

“Domenica sport” del 29 settembre 2024 in onda dalle 12.25 su Rai Radio 1 e Radio1Sport è condotto da Guido Ardone e, dalle 18.00, da Nico Forletta. In apertura, collegamento con Luca Cesaretti per il riepilogo del Gran Premio d’Indonesia di MotoGp. Quindi, linea a Torino per l’anticipo di Serie A delle 12.30, Torino-Lazio (cronaca di Giuseppe Bisantis e Stefano Tallia). All’interno, spazio anche al massimo campionato di basket, con l’anticipo delle 12.00 Trieste-Milano (radiocronista Sebastiano Franco). Nella prima parte, protagonisti i Mondiali di ciclismo di scena a Zurigo: Cristiano Piccinelli segue la prova maschile élite. Alle 15.00 Filippo Corsini conduce “Tutto il calcio minuto per minuto”. In scaletta, le partite del 6° turno di A e della 7° giornata di B: Roma-Venezia (Giovanni Scaramuzzino), Como-Verona (Diego Carmignani), Juve Stabia-Pisa (Luigi Carbone), Cesena-Mantova (Andrea Taffi), Modena-Sampdoria (Nicola Zanarini), Salernitana-Catanzaro (Piero Vitiello). Al termine delle partite, le interviste dagli spogliatoi, la moviola e i commenti di Fulvio Collovati e Filippo Grassia. Dalle 18.00 spazio al posticipo di A Empoli-Fiorentina (radiocronaca di Sara Meini). Contemporaneamente, voce anche alla pallavolo: con Manuela Collazzo, gli aggiornamenti di Perugia-Verona. Di nuovo il calcio alle 20.30 la presentazione di Napoli-Monza (con Francesco Repice e Ettore De Lorenzo), inizio alle 20.45. Nel dopopartita, le domande degli ascoltatori, cui rispondono Beppe Dossena e Filippo Grassia. Chiusura alle 23.30.



