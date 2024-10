Diretta Rai Sport, Domenica 6 Ottobre 2024: Primo Piano con Pallavolo Maschile Femminile e Ciclismo

In vista del weekend, Domenica 6 Ottobre 2024, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti.

Da Settembre piccola grande rivoluzione nelle trasmissioni calcistiche della Rai e di Rai Sport. Tre trasmissioni, tutte su rete generalista, Rai 2, per un racconto omogeneo e continuo. Si parte il sabato alle 23, un’ora di immagini e commenti, al termine di una giornata nella quale si giocheranno sempre 3 partite di Serie A, tra le 15 e le 20.45. Giornalisti, talent, moviola e un occhio sempre attento alle dinamiche dell’informazione social e non solo, con Paola Ferrari. Il testimone di 90esimo del sabato lo raccoglie “La Domenica Sportiva”. Dalle 22.45 con Simona Rolandi, una ricca anteprima per parlare del posticipo appena concluso e poi proseguire con tutte le altre partite del week end. Da mezzanotte e mezza spazio all’ “Altra DS”, dove si abbandona il calcio e fino all’una di notte si parla di tutti gli altri sport. Sempre su Rai 2 a partire da mezzanotte, dopo le immagini del posticipo della sera di Serie A, la trasmissione condotta da Marco Mazzocchi proseguirà con una riflessione su tutto quanto avvenuto nel corso della tre giorni della Serie A. Immagini, interviste ed anche un occhio attento alle coppe europee. Tutte le domeniche, dal 22 di settembre sempre su Rai 2 andrà in onda “Rai Sport Live”: dirette di tutti gli sport più importanti. A partire dalle 15.30 per arrivare spesso e volentieri fino alle 19.45 si potranno vedere in alternanza il calcio di Serie C, la pallavolo maschile e femminile, il basket di A2, lo sci e tanto altro. E ancora il grande ciclismo con tutte le gare più importanti tra cui le Classiche del Nord. Campionati europei, mondiali di ginnastica artistica, nuoto.

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



Questa domenica su RAITRE, alle ore 09:00, potrai seguire in diretta l'evento "Ciclismo Storico - L'Eroica 2024", un'emozionante corsa che si terrà a Gaiole in Chianti, in provincia di Siena. La telecronaca sarà curata da Francesco Pancani e Giovanni Visconti, pronti a raccontare ogni momento di questa storica manifestazione ciclistica. Più tardi, su RAIDUE, alle ore 11:00, ci sarà il consueto appuntamento con il "TG Sport Mattino", un notiziario che fornisce gli aggiornamenti sportivi più importanti del momento, trasmesso in diretta dallo studio TV1 di Milano. Un'ottima occasione per rimanere informati su tutte le ultime novità sportive.

Nel pomeriggio, alle 14:55, sempre su RAIDUE, andrà in onda un nuovo appuntamento con la rubrica "Rai Sport Live". La trasmissione, condotta da Tommaso Mecarozzi e Paolo Paganini dallo studio SR5 di Roma, offrirà una panoramica sugli eventi sportivi più rilevanti della giornata, con analisi, approfondimenti e collegamenti in diretta. A seguire, alle 15:20, sarà trasmessa la partita del Campionato Italiano di Pallavolo Maschile Credem Banca 2024/25, con la sfida tra Milano e Civitanova. L'incontro, valido per la seconda giornata del campionato, si svolgerà all'Allianz Cloud di Milano e sarà commentato da Maurizio Colantoni e Fabio Vullo. Un evento imperdibile per gli appassionati di pallavolo.

Verso la sera, alle 17:40, il "TG Sport Sera della Domenica" offrirà un aggiornamento completo sugli eventi sportivi della giornata, in diretta dallo studio SR8 di Roma, con un approfondimento sui risultati e le notizie più rilevanti. Infine, alle 22:45, su RAIDUE, la serata si concluderà con "La Domenica Sportiva... al 90°". Il programma, la più antica trasmissione sportiva della televisione italiana, analizzerà le principali partite di calcio e gli altri eventi sportivi della giornata, con immagini, dati, interviste e opinioni. In studio, Simona Rolandi sarà affiancata da un prestigioso gruppo di opinionisti, tra cui Alberto Rimedio, Eraldo Pecci, Adriano Panatta, Lele Adani, Mauro Bergonzi e Laura Barth, per discutere di successi sportivi e personali dei protagonisti.

ore 09:00 - RAITRE : (GUARDA LA DIRETTA)

Ciclismo Storico - L'Eroica 2024 (diretta)

da Gaiole in Chianti [Siena]

Telecronaca: Francesco Pancani e Giovanni Visconti



Notiziario - TG Sport Mattino (diretta)

dallo studio TV1 - Milano



Rubrica - Rai Sport Live (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

Conduce: Tommaso Mecarozzi e Paolo Paganini



Pallavolo Maschile: Camp. Italiano Credem Banca 2024/25 - 2a giornata: Milano - Civitanova (diretta)

dall'Allianz Cloud di Milano

Telecronaca: Maurizio Colantoni e Fabio Vullo



Notiziario - TG Sport Sera della Domenica (diretta)

dallo studio SR8 - Roma



Rubrica - La Domenica Sportiva... al 90° (diretta)

dallo studio TV1 - Milano

In studio: Simona Rolandi, Alberto Rimedio, Eraldo Pecci, Adriano Panatta, Lele Adani, Mauro Bergonzi, Laura Barth

La più antica trasmissione sportiva della televisione italiana per raccontare l'attualità del calcio e degli altri sport attraverso immagini, dati, interviste ed opinioni. In studio, i protagonisti raccontano i loro successi sportivi e personali.

PALINSESTO RAI SPORT HD - Domenica 6 Ottobre 2024

La programmazione di Rai Sport HD per domenica 6 ottobre 2024 inizierà alle ore 06:00 con la replica del Giro dell'Emilia Femminile di ciclismo, che partirà da Bologna con il commento di Stefano Rizzato e Giada Borgato. Alle 07:00, seguirà il TG Sport Mattino, trasmesso in diretta, che offrirà aggiornamenti sui principali eventi sportivi.Alle ore 07:30, andrà in onda la replica della gara femminile delle World Series di Triathlon 2024, commentata da Marco Tripisciano e Luca Facchinetti, direttamente da Roma. A seguire, alle 09:10, si potrà assistere alla replica dell'85° Gran Premio Merano Alto Adige di ippica, raccontato da Stefano Rizzato e Mario Viggiani da Merano.

Alle 09:40, torna il ciclismo in diretta con L'Eroica 2024 da Gaiole in Chianti, un evento storico narrato da Francesco Pancani e Giovanni Visconti. Per gli appassionati di calcio, alle 12:00, sarà trasmessa in diretta la partita di Serie A femminile Lazio - Sassuolo, valida per la quinta giornata della stagione 2024/25, con la telecronaca di Tiziana Alla e Katia Serra, e i commenti da bordo campo di Sara Meini e Martina Angelini. Nel pomeriggio, alle 14:05, potrai seguire la prima gara del Motocross delle Nazioni Monster Energy dalla Gran Bretagna, con le categorie MXGP e MX2, commentata da Gianluca Gafforio e Mirko Milani. Poi, alle 15:00, spazio al ciclismo con la diretta della Coppa Agostoni da Lissone, con Andrea De Luca e Stefano Garzelli ai microfoni.

Alle 16:45, andrà in onda uno Speciale TG Sport dedicato a G.B. Baronchelli, seguito alle 17:00 dalla terza gara del Motocross delle Nazioni Monster Energy, sempre da Matterley Basin, con il commento di Gianluca Gafforio e Mirko Milani. Successivamente, alle 17:55, sarà trasmessa la prima giornata del campionato di pallavolo femminile Serie A1 Tigotà 2024/25, con la sfida tra Conegliano e Busto Arsizio, in diretta dal PalaVerde di Villorba, con telecronaca di Marco Fantasia e Giulia Pisani.

In serata, alle 20:00, verrà trasmessa la finale del Mondiale di Biliardo 5 Birilli, categoria Senior maschile, in diretta da Torino, con Enrico Cattaneo e Massimo Guggiola al commento. Alle 23:00, si potrà rivedere in differita la finale della Coppa del Mondo di Calcio a 5 tra Brasile e Argentina, con telecronaca di Lucio Michieli e Nicola Giannattasio, direttamente da Tashkent, Uzbekistan. Infine, a partire da mezzanotte e mezza, sarà trasmessa la differita della classica di ciclismo Parigi - Tours 2024, raccontata da Stefano Rizzato e Alessandro Petacchi da Tours, in Francia. La giornata si concluderà con le repliche delle gare di motocross e calcio, rispettivamente il Motocross delle Nazioni Monster Energy alle 02:35 e la partita di Serie A femminile Lazio - Sassuolo alle 03:50.

ore 06:00 Ciclismo - Giro dell'Emilia Femminile (replica)

da Bologna

Telecronca: Stefano Rizzato e Giada Borgato

ore 07:30 Triathlon 2024: World Series : Gara Femminile (replica)

da Roma

Telecronaca: Marco Tripisciano e Luca Facchinetti

da Merano (BZ)

Telecronaca: Stefano Rizzato e Mario Viggiani

da Merano (BZ) Telecronaca: Stefano Rizzato e Mario Viggiani ore 09:40 Ciclismo Storico - L'Eroica 2024 (diretta)

da Gaiole in Chianti [Siena]

Telecronaca: Francesco Pancani e Giovanni Visconti

dal Centro Sportivo di Formello [Roma]

Telecronaca: Tiziana Alla e Katia Serra

Bordocampo e commenti: Sara Meini e Martina Angelini

da Matterley Basin [Gran Bretagna]

Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani

ore 15:00 Ciclismo 2024: Coppa Agostoni (diretta)

da Lissone [Monza/Brianza]

Telecronaca: Andrea De Luca e Stefano Garzelli

a cura di Monica Matano

da Matterley Basin [Gran Bretagna]

Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani

ore 17:55 Pallavolo Femm.le: Camp. Serie A1 Tigotà 2024/25 1a giornata: Conegliano - Busto Arsizio (diretta)

dal PalaVerde di Villorba [Treviso]

Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani

da Torino

Telecronaca: Enrico Cattaneo e Massimo Guggiola

da Tashkent [Uzbekistan]

Telecronaca: Lucio Michieli e Nicola Giannattasio

ore 00:30 Ciclismo 2024: Parigi > Tours (differita)

da Tours [Francia]

Telecronaca: Stefano Rizzato e Alessandro Petacchi

ore 03.50 Calcio. Serie A femminile eBay 2024/25 5a giornata: Lazio - Sassuolo (replica)

*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

Le gare in diretta streaming offriranno un'ampia varietà di eventi sportivi sia su Rai Sport HD che sulle piattaforme Rai Sport Play, garantendo una copertura continua e completa degli appuntamenti sportivi della giornata. Il servizio di Live Streaming Rai Sport HD, disponibile 24 ore su 24, permetterà di seguire tutta la programmazione del canale digitale, con accesso costante agli eventi in tempo reale. Alle ore 10:00, su Rai Sport Play 3, inizieranno le dirette delle semifinali del Mondiale 5 Birilli Senior di biliardo, in corso a Torino. Il commento sarà affidato a Enrico Cattaneo e Massimo Guggiola, che seguiranno ogni dettaglio di questo appassionante torneo. Nel pomeriggio, alle 14:00, sempre su Rai Sport Play 3, sarà trasmessa la finale Juniores dello stesso torneo, sempre da Torino, con la medesima coppia di telecronisti.

Contemporaneamente, alle 14:15, su Rai Sport Play 2, gli appassionati di automobilismo potranno sintonizzarsi per seguire la gara 2 del Campionato Italiano GT Sprint dal circuito di Monza, con la telecronaca di Lorenzo Leonarduzzi e Dario Nicoli, un evento imperdibile per tutti gli amanti delle corse automobilistiche. Alle 15:30, su Rai Sport Play 1, si svolgerà la tanto attesa corsa ciclistica Parigi-Tours 2024, narrata da Stefano Rizzato e Alessandro Petacchi, direttamente da Tours, in Francia. Alla stessa ora, su Rai Sport Play 2, gli appassionati di motocross potranno seguire la gara 2 delle categorie Open e MXGP del Motocross delle Nazioni, in diretta da Matterley Basin, Gran Bretagna, con il commento di Gianluca Gafforio e Mirko Milani.

Infine, alle 16:50, su Rai Sport Play 2, sarà trasmessa la finale della Coppa del Mondo di Calcio a 5, che vedrà Brasile e Argentina contendersi il titolo a Tashkent, Uzbekistan. La partita, che rappresenta il culmine della giornata per gli amanti del futsal, sarà commentata da Lucio Michieli e Nicola Giannattasio, garantendo un finale ad alta tensione.

24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)

ore 10:00 - Rai Sport Play 3

Biliardo Mondiale 5 Birilli: Semifinali Senior (diretta)

da Torino

Biliardo Mondiale 5 Birilli: Finale Juniores (diretta)

da Torino

Automobilismo - Campionato Italiano Gt Sprint: GP di Monza - gara 2 (diretta)

da Monza

Ciclismo - Parigi-Tours 2024 (diretta)

da Tours [Francia]

ore 15:30 - Rai Sport Play 2

Motocross delle Nazioni: Open & MXGP - gara 2 (diretta)

da Matterley Basin [Gran Bretagna]

ore 16:50 - Rai Sport Play 2

Calcio a 5: Coppa del Mondo, Finale Brasile - Argentina (diretta)

da Tashkent [Uzbekistan]

