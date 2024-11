Diretta Rai Sport Domenica 10 Novembre 2024 - Tennis ATP Finals Sinner, Pallavolo Maschile Femminile

In vista del weekend, Domenica 10 Novembre 2024, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti.

Da Settembre piccola grande rivoluzione nelle trasmissioni calcistiche della Rai e di Rai Sport. Tre trasmissioni, tutte su rete generalista, Rai 2, per un racconto omogeneo e continuo. Si parte il sabato alle 23, un’ora di immagini e commenti, al termine di una giornata nella quale si giocheranno sempre 3 partite di Serie A, tra le 15 e le 20.45. Giornalisti, talent, moviola e un occhio sempre attento alle dinamiche dell’informazione social e non solo, con Paola Ferrari. Il testimone di 90esimo del sabato lo raccoglie “La Domenica Sportiva”. Dalle 22.45 con Simona Rolandi, una ricca anteprima per parlare del posticipo appena concluso e poi proseguire con tutte le altre partite del week end. Da mezzanotte e mezza spazio all’ “Altra DS”, dove si abbandona il calcio e fino all’una di notte si parla di tutti gli altri sport. Sempre su Rai 2 a partire da mezzanotte, dopo le immagini del posticipo della sera di Serie A, la trasmissione condotta da Marco Mazzocchi proseguirà con una riflessione su tutto quanto avvenuto nel corso della tre giorni della Serie A. Immagini, interviste ed anche un occhio attento alle coppe europee. Tutte le domeniche, dal 22 di settembre sempre su Rai 2 andrà in onda “Rai Sport Live”: dirette di tutti gli sport più importanti. A partire dalle 15.30 per arrivare spesso e volentieri fino alle 19.45 si potranno vedere in alternanza il calcio di Serie C, la pallavolo maschile e femminile, il basket di A2, lo sci e tanto altro. E ancora il grande ciclismo con tutte le gare più importanti tra cui le Classiche del Nord. Campionati europei, mondiali di ginnastica artistica, nuoto.

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



Il palinsesto sportivo di domenica sulle reti RAI generaliste si prospetta intenso e ricco di eventi in diretta. Si parte su Raidue alle 11:00 con il TG Sport Mattino, in diretta dagli studi TV1 di Milano, per offrire aggiornamenti sportivi in tempo reale.

Nel pomeriggio, alle 14:55, sempre su Raidue, è il momento della rubrica Rai Sport Live, condotta da Tommaso Mecarozzi e Paolo Paganini dagli studi SR5 di Roma. Segue alle 15:20 la diretta della partita di pallavolo femminile del Campionato di Serie A1 tra Chieri e Conegliano, con la telecronaca di Marco Fantasia e Giulia Pisani. Il confronto vedrà la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 sfidare le campionesse in carica della Prosecco Doc Imoco Conegliano, ancora imbattute in questa stagione.

Alle 17:45 va in onda il TG Sport Sera della Domenica, mentre la serata sportiva prosegue alle 20:35 con la diretta delle Nitto ATP Finals. Il match tra Jannik Sinner e Alex De Minaur sarà commentato da Marco Fiocchetti e Omar Camporese, con il supporto in studio di Cristina Caruso e Rita Grande. La Rai, detentrice dei diritti esclusivi in chiaro per l’Italia, trasmetterà tutti i match di Sinner con la presenza di Maurizio Fanelli a bordocampo per le interviste e Alessandro Fabretti nel ruolo di team leader.

La giornata si conclude con La Domenica Sportiva... al 90°, in diretta dallo studio TV1 di Milano. In studio Simona Rolandi guida la trasmissione affiancata da un nutrito gruppo di esperti: Alberto Rimedio, Eraldo Pecci, Adriano Panatta, Lele Adani, Mauro Bergonzi e Laura Barth. L’approfondimento offre una panoramica del calcio e degli altri sport, con immagini, interviste e commenti dei protagonisti.

ore 11:00 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Notiziario - TG Sport Mattino (diretta)

dallo studio TV1 - Milano



: dallo studio TV1 - Milano ore 14:55 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Rubrica - Rai Sport Live (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

Conduce: Tommaso Mecarozzi e Paolo Paganini



: dallo studio SR5 - Roma Conduce: Tommaso Mecarozzi e Paolo Paganini ore 15:20 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Pallavolo Femm.le: Camp. Serie A1 Tigotà 2024/25 #7: Chieri - Conegliano (diretta)

da Chieri [Torino]

Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani

La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 ospiterà infatti le campionesse in carica della Prosecco Doc Imoco Conegliano, ancora senza sconfitte in stagione e con un solo set perso in campionato.



: da Chieri [Torino] Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 ospiterà infatti le campionesse in carica della Prosecco Doc Imoco Conegliano, ancora senza sconfitte in stagione e con un solo set perso in campionato. ore 17:45 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Notiziario - TG Sport Sera della Domenica (diretta)

dallo studio SR8 - Roma



: dallo studio SR8 - Roma ore 20:35 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Tennis - Nitto ATP Finals 1a Giornata: Sinner vs De Minaur (diretta)

dall'Inalpi Arena di Torino

Telecronaca: Marco Fiocchetti e Omar Camporese

Studio: Cristina Caruso e Rita Grande

L'attesa è quasi finita. La campagna torinese di Jannik Sinner comincerà domenica 10 novembre, più o meno all'ora di cena. Il numero uno del mondo, sorteggiato nel Gruppo Nastase con Daniil Medvedev, Taylor Fritz e Alex De Minaur, esordirà proprio contro l'australiano, alla sua prima partecipazione, nell'ultimo match della prima giornata delle ATP Finals, in programma alle 20.30. Ad aprire il gruppo sarà invece la sfida tra Medvedev e lo statunitense Fritz. Lunedì 11, invece, toccherà al Gruppo Newcombe, in campo lo spagnolo Carlos Alcaraz contro il norvegese Casper Ruud, alle 14, e in serata, alle 20.30 con il tedesco Alexander Zverev opposto all'altro russo in tabellone, russo Andrey Rublev. Lunedì sarà anche la giornata di esordio della coppia azzurra Bolelli/Vavassori, sorteggiati nel Gruppo Bob Bryan, opposti ai loro primi avversari, il doppio indiano-australiano Bopanna/Ebden, match in programma alle 18.00. La Rai, che ha acquisito i diritti di trasmissione in esclusiva free-to-air per l'Italia delle ATP Finals, trasmetterà tutti i match di Sinner e del doppio azzurro su Rai 2, con il commento di Marco Fiocchetti e Adriano Panatta, mentre in studio, con Cristina Caruso, ci saranno Rita Grande e Omar Camporese, con Maurizio Fanelli impegnato a bordocampo e nelle interviste pre e post match e Alessandro Fabretti nel ruolo di team leader.



: dall'Inalpi Arena di Torino Telecronaca: Marco Fiocchetti e Omar Camporese Studio: Cristina Caruso e Rita Grande L'attesa è quasi finita. La campagna torinese di Jannik Sinner comincerà domenica 10 novembre, più o meno all'ora di cena. Il numero uno del mondo, sorteggiato nel Gruppo Nastase con Daniil Medvedev, Taylor Fritz e Alex De Minaur, esordirà proprio contro l'australiano, alla sua prima partecipazione, nell'ultimo match della prima giornata delle ATP Finals, in programma alle 20.30. Ad aprire il gruppo sarà invece la sfida tra Medvedev e lo statunitense Fritz. Lunedì 11, invece, toccherà al Gruppo Newcombe, in campo lo spagnolo Carlos Alcaraz contro il norvegese Casper Ruud, alle 14, e in serata, alle 20.30 con il tedesco Alexander Zverev opposto all'altro russo in tabellone, russo Andrey Rublev. Lunedì sarà anche la giornata di esordio della coppia azzurra Bolelli/Vavassori, sorteggiati nel Gruppo Bob Bryan, opposti ai loro primi avversari, il doppio indiano-australiano Bopanna/Ebden, match in programma alle 18.00. La Rai, che ha acquisito i diritti di trasmissione in esclusiva free-to-air per l'Italia delle ATP Finals, trasmetterà tutti i match di Sinner e del doppio azzurro su Rai 2, con il commento di Marco Fiocchetti e Adriano Panatta, mentre in studio, con Cristina Caruso, ci saranno Rita Grande e Omar Camporese, con Maurizio Fanelli impegnato a bordocampo e nelle interviste pre e post match e Alessandro Fabretti nel ruolo di team leader. al termine - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Rubrica - La Domenica Sportiva... al 90° (diretta)

dallo studio TV1 - Milano

In studio: Simona Rolandi, Alberto Rimedio, Eraldo Pecci, Adriano Panatta, Lele Adani, Mauro Bergonzi, Laura Barth

La più antica trasmissione sportiva della televisione italiana per raccontare l'attualità del calcio e degli altri sport attraverso immagini, dati, interviste ed opinioni. In studio, i protagonisti raccontano i loro successi sportivi e personali.

PALINSESTO RAI SPORT HD - Domenica 10 Novembre 2024

La programmazione di RAI Sport HD per domenica 10 novembre 2024 offre un ricco palinsesto di eventi sportivi, alternando dirette e repliche. Si inizia all'alba, alle 06:00, con la Castro Legend Cup di ciclismo MTB, seguita, alle 06:30, dalla replica dell'Automobilismo - Campionato Europeo Rally con la telecronaca di Lorenzo Leonarduzzi. Alle 07:00 va in onda il TG Sport Mattino in diretta, mentre alle 07:30 spazio alla pallavolo maschile con la replica della sfida tra Allianz Milano e Yuasa Battery Grottazzolina, raccontata da Maurizio Colantoni e Fabio Vullo.

Alle 09:30 si prosegue con il calcio femminile, proponendo la replica del match di Serie A tra Roma e Fiorentina dallo stadio Tre Fontane di Trigoria, con il commento di Tiziana Alla e Katia Serra, e il supporto a bordocampo di Sata Meini. Alle 12:00, la rubrica Sportabilia curata da Lorenzo Roata introduce una pausa riflessiva prima della ripresa delle competizioni con la Coppa del Mondo di Salto di equitazione alle 12:45 (replica) e, in diretta, alle 14:30. Entrambi gli eventi sono commentati da Gianluigi Zamponi e Filippo Bologni.

Nel pomeriggio, alle 16:40, il palinsesto ritorna al motorsport con la replica del Gran Premio di Monza del Campionato Europeo di Formula Regional, narrata da Lorenzo Leonarduzzi e Andrea Nicoli. Alle 17:45 la diretta del match di pallavolo maschile tra Itas Trentino e Rana Verona sarà affidata a Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta.

La sera, alle 20:30, appuntamento con il ciclocross da Torino, telecronaca di Andrea De Luca, prima della replica della Coppa del Mondo di Salto alle 22:10 e il Campionato Italiano di Rally da Sanremo, con il commento di Gianfranco Mazzoni. Il palinsesto si chiude con la replica del match delle Nitto ATP Finals tra Jannik Sinner e Alex De Minaur alle 01:05, accompagnato da Marco Fiocchetti, Omar Camporese, Cristina Caruso e Rita Grande in studio, e una nuova replica della Coppa del Mondo di Salto alle 03:35, seguita dal Rally 2024 - Gara 2 alle 05:00.

ore 06:00 Ciclismo MTB : Castro Legend Cup (replica)

ore 06:30 Automobilismo : C.to Europeo Rally (replica)

Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi

Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi ore 07:00 Notiziario - TG Sport Mattino (diretta)

ore 07:30 Pallavolo Maschile C. Italiano Credem Banca #7: Allianz Milano - Yuasa Battery Grottazzolina (replica)

da Milano

Telecronca: Maurizio Colantoni e Fabio Vullo

da Milano Telecronca: Maurizio Colantoni e Fabio Vullo ore 09:30 Calcio. Serie A femminile eBay 2024/25 9a giornata: Roma- Fiorentina (replica)

dallo stadio Tre Fontane di Trigoria [Roma]

Telecronaca: Tiziana Alla e Katia Serra

Bordocampo ed interviste: Sara Meini

Sarà il primo incrocio dopo la pirotecnica finale di Coppa Italia del maggio scorso: le giallorosse devono vincere per non rischiare di perdere ulteriore terreno dalla vetta, distante ora 7 punti, mentre l’undici di De La Fuente arriverà al Tre Fontane con l’obiettivo di centrare il primo successo esterno con le capitoline.

dallo stadio Tre Fontane di Trigoria [Roma] Telecronaca: Tiziana Alla e Katia Serra Bordocampo ed interviste: Sara Meini Sarà il primo incrocio dopo la pirotecnica finale di Coppa Italia del maggio scorso: le giallorosse devono vincere per non rischiare di perdere ulteriore terreno dalla vetta, distante ora 7 punti, mentre l’undici di De La Fuente arriverà al Tre Fontane con l’obiettivo di centrare il primo successo esterno con le capitoline. ore 12:00 Rubrica: Sportabilia

a cura di Lorenzo Roata

a cura di Lorenzo Roata ore 12:45 Equitazione : Coppa del Mondo Coppa del Mondo di Salto 2' Giornata (replica)

da Verona

Telecronaca: Gianluigi Zamponi e Filippo Bologni

da Verona Telecronaca: Gianluigi Zamponi e Filippo Bologni ore 14:30 Equitazione : Coppa del Mondo Coppa del Mondo di Salto 3' Giornata (diretta)

da Verona

Telecronaca: Gianluigi Zamponi e Filippo Bologni

da Verona Telecronaca: Gianluigi Zamponi e Filippo Bologni ore 16:40 Automobilismo : C.to Europeo Formula Regional : G.P. Monza (replica)

da Monza

Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi e Andrea Nicoli

da Monza Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi e Andrea Nicoli ore 17:45 Pallavolo Maschile: Camp. Italiano Credem Banca 2024/25 #7: Itas Trentino - Rana Verona (diretta)

da Trento

Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta

da Trento Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta ore 20:30 Ciclocross - San Francesco al Campo 2024 (differita)

da Torino

Telecronaca: Andrea De Luca

da Torino Telecronaca: Andrea De Luca ore 22:10 Equitazione : Coppa del Mondo Coppa del Mondo di Salto 2' Giornata (replica)

ore 00:10 Rally 2024: C.to Italiano : Gara 1 (replica)

da Sanremo [Imperia]

Telecronaca: Gianfranco Mazzoni

da Sanremo [Imperia] Telecronaca: Gianfranco Mazzoni ore 01:05 Tennis - Nitto ATP Finals 1a Giornata: Sinner vs De Minaur (replica)

dall'Inalpi Arena di Torino

Telecronaca: Marco Fiocchetti e Omar Camporese

Studio: Cristina Caruso e Rita Grande

dall'Inalpi Arena di Torino Telecronaca: Marco Fiocchetti e Omar Camporese Studio: Cristina Caruso e Rita Grande ore 03:35 Equitazione : Coppa del Mondo Coppa del Mondo di Salto 3' Giornata (replica)

ore 05:00 Rally 2024: C.to Italiano : Gara 2 (replica)

da Sanremo [Imperia]

Telecronaca: Gianfranco Mazzoni

*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

Le gare sportive in diretta streaming offrono un'ampia copertura per gli appassionati. La programmazione è disponibile 24 ore su 24 grazie al Live Streaming di Rai Sport HD, che permette di seguire tutto ciò che viene trasmesso sul canale digitale in tempo reale.

Alle 14:30, su Rai Play Sport 1, sarà possibile assistere al Ciclocross - San Francesco al Campo 2024 in diretta da Torino, con la telecronaca affidata a Andrea De Luca. Un'occasione per gli appassionati di ciclocross di seguire la competizione live, godendo del racconto puntuale ed esperto del cronista.

24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD



ore 14:30 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)

Ciclocross - San Francesco al Campo 2024 (diretta)

da Torino

Telecronaca: Andrea De Luca

