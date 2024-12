Diretta Rai Sport Sabato 21 Dicembre 2024 - Sci Alpino Saint Moritz e Val Gardena, Pallavolo

In vista del weekend, Sabato 21 Dicembre 2024, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti.

Da Settembre piccola grande rivoluzione nelle trasmissioni calcistiche della Rai e di Rai Sport. Tre trasmissioni, tutte su rete generalista, Rai 2, per un racconto omogeneo e continuo. Si parte il sabato alle 23, un’ora di immagini e commenti, al termine di una giornata nella quale si giocheranno sempre 3 partite di Serie A, tra le 15 e le 20.45. Giornalisti, talent, moviola e un occhio sempre attento alle dinamiche dell’informazione social e non solo, con Paola Ferrari. Il testimone di 90esimo del sabato lo raccoglie “La Domenica Sportiva”. Dalle 22.45 con Simona Rolandi, una ricca anteprima per parlare del posticipo appena concluso e poi proseguire con tutte le altre partite del week end. Da mezzanotte e mezza spazio all’ “Altra DS”, dove si abbandona il calcio e fino all’una di notte si parla di tutti gli altri sport. Sempre su Rai 2 a partire da mezzanotte, dopo le immagini del posticipo della sera di Serie A, la trasmissione condotta da Marco Mazzocchi proseguirà con una riflessione su tutto quanto avvenuto nel corso della tre giorni della Serie A. Immagini, interviste ed anche un occhio attento alle coppe europee. Tutte le domeniche, dal 22 di settembre sempre su Rai 2 andrà in onda “Rai Sport Live”: dirette di tutti gli sport più importanti. A partire dalle 15.30 per arrivare spesso e volentieri fino alle 19.45 si potranno vedere in alternanza il calcio di Serie C, la pallavolo maschile e femminile, il basket di A2, lo sci e tanto altro. E ancora il grande ciclismo con tutte le gare più importanti tra cui le Classiche del Nord. Campionati europei, mondiali di ginnastica artistica, nuoto.

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



Sulle reti generaliste Rai, il programma sportivo del sabato si arricchisce di eventi che spaziano dallo sci alpino alle rubriche di approfondimento, con uno spazio dedicato anche al calcio e alle storie degli sportivi. Su Rai 2 HD, il giorno si apre alle 10:20 con un evento di grande rilevanza per gli appassionati di sport invernali, la Coppa del Mondo di Sci Alpino 2024/25, con la gara di Super G Femminile che si terrà sulla leggendaria pista di Saint Moritz, in Svizzera. La telecronaca dell'evento, che promette di regalare emozioni forti, sarà affidata alla coppia Enrico Cattaneo e Giulio Bosca, che guideranno gli spettatori attraverso ogni curva della gara. Alle 11:40, l'appuntamento si sposta in Val Gardena, una delle località più iconiche per lo sci alpino, dove andrà in scena la Discesa Maschile della Coppa del Mondo 2024/25. Il pubblico potrà seguire l'adrenalina di una delle gare più veloci e spettacolari dello sci, con Davide Labate e Alberto Schieppati a raccontare ogni momento con la loro consueta passione e competenza.

Il pomeriggio vedrà una pausa dedicata all'informazione sportiva, con il TG Sport Sera del Sabato in onda alle 18:20. Dallo studio SR8 di Roma, l'analisi delle ultime notizie e gli aggiornamenti sulle principali competizioni sportive di giornata terranno il pubblico aggiornato su tutti i principali sviluppi del mondo dello sport. Successivamente, alle 18:30, prenderà il via Dribbling, il tradizionale settimanale di cultura sportiva condotto da Monica Matano, che in questa puntata speciale, tutta al femminile, racconterà le storie e i successi di atlete di alto livello. La puntata vedrà protagoniste figure di spicco come Arianna Errigo, campionessa di scherma e portabandiera olimpica, che parlerà delle sue medaglie e della sua carriera, ma anche della sua vita privata e familiare, con un focus sui suoi gemelli, nati nel 2023. Inoltre, Camilla Mancini, una figura di riferimento nel mondo dello sport, porterà il pubblico alla scoperta del suo libro autobiografico, offrendo uno spunto di riflessione sul suo percorso. La trasmissione dedicherà ampio spazio anche ad altri nomi di spicco come Sara Errani, che racconterà dei suoi successi nel tennis in doppio con Jasmine Paolini, e Simona Quadarella, plurimedagliata nuotatrice, che condividerà le sue esperienze nelle piscine di tutto il mondo. Un'altra storia interessante che verrà raccontata sarà quella di Rebecca Corsi, mamma e manager, nonché vice presidente dell'Empoli Calcio, che si preparerà a vivere un'importante sfida contro la capolista Atalanta. La trasmissione darà anche un ampio spazio alla città di Bergamo, con un approfondimento sulla squadra e la sua stagione.

La serata proseguirà alle 23:10 con 90° Minuto del Sabato, una delle rubriche più seguite dai tifosi di calcio, che condurrà il pubblico attraverso un'analisi completa della giornata di campionato. Paola Ferrari e Paolo Paganini saranno in studio per commentare gli anticipi della Serie A, con immagini dei match, collegamenti dai campi e analisi degli episodi arbitrali alla moviola. L'incontro sarà l'occasione per fare il punto sulla giornata di campionato e discutere le prestazioni dei principali protagonisti, con il supporto degli esperti e dei commentatori presenti in studio.

ore 10:20 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Sci Alpino: Coppa del Mondo 2024/25 - Super G Femminile (diretta)

da Saint Moritz [Svizzera]

Telecronaca: Enrico Cattaneo e Giulio Bosca



: da Saint Moritz [Svizzera] Telecronaca: Enrico Cattaneo e Giulio Bosca ore 11:40 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Sci Alpino: Coppa del Mondo 2024/25 - Discesa Maschile (diretta)

dalla Val Gardena [Bolzano]

Telecronaca: Davide Labate e Alberto Schieppati

Studio On-Site: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa





: dalla Val Gardena [Bolzano] Telecronaca: Davide Labate e Alberto Schieppati Studio On-Site: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa ore 18:20 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Notiziario - TG Sport Sera del Sabato (diretta)

dallo studio SR8 - Roma



: dallo studio SR8 - Roma ore 18:30 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Rubrica - Dribbling (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

Conduce: Monica Matano

Sarà una puntata tutta al femminile, quella prenatalizia di Dribbling, il settimanale di cultura sportiva, in onda sabato 21 dicembre, alle 18.25, su Rai 2. Camilla Mancini porterà il pubblico alla conoscenza del suo mondo "perfetto e complicato", anche attraverso il suo libro autobiografico mentre in studio, ospite di Monica Matano, Arianna Errigo, la campionessa di scherma e portabandiera olimpica a Parigi, racconterà i suoi trionfi, ma anche Stefano e Mirea, i suoi gemelli, le sue medaglie più belle, nati a marzo dello scorso anno. E poi, l' anno d' oro di Sara Errani, i suoi trionfi in doppio con Jasmine Paolini a Parigi e in Billie Jean Cup e le conferme di Simona Quadarella, plurimedagliata deIla fatica in vasca, lunga e corta. In chiusura, il ritratto di Rebecca Corsi, mamma e manager, vice presidente dell'Empoli calcio, che domenica affronterà la capolista Atalanta: proprio alla città di Bergamo, invece, sarà dedicata la copertina della trasmissione.



: dallo studio SR5 - Roma Conduce: Monica Matano Sarà una puntata tutta al femminile, quella prenatalizia di Dribbling, il settimanale di cultura sportiva, in onda sabato 21 dicembre, alle 18.25, su Rai 2. Camilla Mancini porterà il pubblico alla conoscenza del suo mondo "perfetto e complicato", anche attraverso il suo libro autobiografico mentre in studio, ospite di Monica Matano, Arianna Errigo, la campionessa di scherma e portabandiera olimpica a Parigi, racconterà i suoi trionfi, ma anche Stefano e Mirea, i suoi gemelli, le sue medaglie più belle, nati a marzo dello scorso anno. E poi, l' anno d' oro di Sara Errani, i suoi trionfi in doppio con Jasmine Paolini a Parigi e in Billie Jean Cup e le conferme di Simona Quadarella, plurimedagliata deIla fatica in vasca, lunga e corta. In chiusura, il ritratto di Rebecca Corsi, mamma e manager, vice presidente dell'Empoli calcio, che domenica affronterà la capolista Atalanta: proprio alla città di Bergamo, invece, sarà dedicata la copertina della trasmissione. ore 23:10 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Rubrica - 90° Minuto del Sabato (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

Conduce: Paola Ferrari e Paolo Paganini

Un racconto della giornata di campionato a partire dagli anticipi del sabato: tutte le immagini della Serie A, collegamenti con i campi di gara con i commenti degli ospiti in studio e gli episodi arbitrali esaminati alla moviola.

PALINSESTO RAI SPORT HD - SABATO 21 Dicembre 2024

Il palinsesto, inizia alle ore 06:00 con "Radiocorsa", seguito alle ore 07:00 dal "TG Sport Mattino" in diretta. Alle 07:30 è prevista la replica della prova Elite Femminile del Ciclocross della Coppa del Mondo 2024/25 da Namur (Belgio), con la telecronaca di Andrea De Luca, che torna anche alle 08:40 per un'altra replica della stessa gara. Alle 10:10, ci sarà la replica della partita di Coppa Italia Serie C tra Altamura e Rimini dallo stadio Comunale Tonino D'Angelo di Altamura (Bari), con la telecronaca di Giuseppe Galati e Roberto Rambaudi, e bordocampo a cura di Massimo Proietto. Alle 12:20 spazio per lo speciale "TG Sport Mondiale Apnea - Nel grande Blu" a cura di Enrico Cattaneo.

Poi, alle 12:50, si prosegue con la rubrica "Gli Imperdibili". Alle 12:55, la diretta della Discesa Maschile di Sci Alpino dalla Val Gardena (Bolzano), con la telecronaca di Davide Labate e Alberto Schieppati. Alle 13:30 si segue il Freestyle - Coppa del Mondo, con il Skicross Gara 2 da San Candido (Bolzano), raccontato da Silvano Ploner e Federico De Albertis. Alle 14:35, è il turno dello speciale TG Sport su Patrizio Oliva. Alle 14:50, la diretta della partita di Pallacanestro Serie A1 femminile tra Sassari e Campobasso da Sassari, con la telecronaca di Maurizio Fanelli e Chiara Pastore. Alle 17:00, la differita dello Slalom Parallelo di Snowboard dalla Coppa del Mondo di Davos (Svizzera), con la telecronaca di Lorenzo Leornarduzzi e Gigi Carletti.

Alle 17:50, in diretta la partita di Pallavolo Maschile della 13ª giornata del Campionato Italiano Credem Banca tra Piacenza e Monza dal PalaBanca di Piacenza, raccontata da Maurizio Colantoni e Fabio Vullo. Alle 20:25, la diretta della partita di Pallavolo Femminile del Campionato Serie A1 Tigotà tra Vallefoglia e Firenze da Pesaro (Pesaro/Urbino), con la telecronaca di Marco Fantasia e Giulia Pisani. Alle 23:00, la differita della prova Elite Donne di Ciclocross dalla Coppa del Mondo 2024/25 da Hulst (Olanda), con la telecronaca di Andrea De Luca, seguita alle 00:10 dalla differita della prova Elite Uomini. La replica della partita di Pallavolo Maschile tra Piacenza e Monza sarà trasmessa alle 01:40, mentre la replica della partita di Pallavolo Femminile tra Vallefoglia e Firenze è prevista per le 03:40.

ore 06:00 Rubrica: Radiocorsa

ore 07:00 Notiziario - TG Sport Mattino (diretta)

ore 07:30 Ciclocross: Coppa del Mondo 2024/25 Prova Elite Femminile (replica)

da Namur [Belgio]

Telecronaca: Andrea De Luca

da Namur [Belgio] Telecronaca: Andrea De Luca ore 08:40 Ciclocross: Coppa del Mondo 2024/25 Prova Elite Femminile (replica)

da Namur [Belgio]

Telecronaca: Andrea De Luca

da Namur [Belgio] Telecronaca: Andrea De Luca ore 10:10 Calcio. Coppa Italia Serie C Quarto di Finale : Altamura - Rimini (replica)

dallo stadio Comunale Tonino D'Angelo di Altamura [Bari]

Telecronaca: Giuseppe Galati e Roberto Rambaudi

Bordocampo ed itnerviste: Massimo Proietto

dallo stadio Comunale Tonino D'Angelo di Altamura [Bari] Telecronaca: Giuseppe Galati e Roberto Rambaudi Bordocampo ed itnerviste: Massimo Proietto ore 12.20 Speciale TG Sport Mondiale Apnea - Nel grande Blu

a cura di Enrico Cattaneo

a cura di Enrico Cattaneo ore 12:50 Rubrica: Gli Imperdibili

ore 12:55 Sci Alpino: Coppa del Mondo 2024/25 - Discesa Maschile (diretta)

dalla Val Gardena [Bolzano]

Telecronaca: Davide Labate e Alberto Schieppati

dalla Val Gardena [Bolzano] Telecronaca: Davide Labate e Alberto Schieppati ore 13:30 Freestyle - Coppa del Mondo - San Candido: Skicross - Gara 2 (diretta)

da San Candido [Bolzano]

Telecronaca: Silvano Ploner e Federico De Albertis

da San Candido [Bolzano] Telecronaca: Silvano Ploner e Federico De Albertis ore 14:35 Speciale TG Sport: Patrizio Oliva

ore 14:50 Pallacanestro. Serie A1 femminile: Sassari - Campobasso (diretta)

da Sassari

Telecronaca: Maurizio Fanelli e Chiara Pastore

da Sassari Telecronaca: Maurizio Fanelli e Chiara Pastore ore 17:00 Snowboard - Coppa del Mondo - Davos: Slalom Parallelo (differita)

da Davos [Svizzera]

Telecronaca: Lorenzo Leornarduzzi e Gigi Carletti

da Davos [Svizzera] Telecronaca: Lorenzo Leornarduzzi e Gigi Carletti ore 17:50 Pallavolo Maschile: Camp. Italiano Credem Banca 2024/25 13a giornata: Piacenza - Monza (diretta)

dal PalaBanca di Piacenza

Telecronaca: Maurizio Colantoni e Fabio Vullo

dal PalaBanca di Piacenza Telecronaca: Maurizio Colantoni e Fabio Vullo ore 20:25 Pallavolo Femm.le: Camp. Serie A1 Tigotà 2024/25 14a giornata: Vallefoglia - Firenze (diretta)

da Pesaro [Pesaro/Urbino]

Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani

da Pesaro [Pesaro/Urbino] Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani ore 23:00 Ciclocross: Coppa del Mondo 2024/25 Elite Donne (differita)

da Hulst [Olanda]

Telecronaca: Andrea De Luca

da Hulst [Olanda] Telecronaca: Andrea De Luca ore 00:10 Ciclocross: Coppa del Mondo 2024/25 Elite Uomini (differita)

da Hulst [Olanda]

da Hulst [Olanda] ore 01:40 Pallavolo Maschile: Camp. Italiano Credem Banca 2024/25 13a giornata: Piacenza - Monza (replica)

ore 03:40 Pallavolo Femm.le: Camp. Serie A1 Tigotà 2024/25 14a giornata: Vallefoglia - Firenze (replica)

*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

Le gare in diretta streaming oggi sono trasmesse su Rai Sport HD e Rai Play Sport. A partire dalle 13:30, Rai Play Sport 1 trasmette la diretta del Ciclocross della Coppa del Mondo da Hulst (Olanda) con la prova Elite Donne, commentata da Andrea De Luca. Contestualmente, su Rai Play Sport 2, va in onda il Freestyle della Coppa del Mondo da San Candido (Bolzano), con la gara di Skicross - Gara 2, raccontata da Silvano Ploner e Federico De Albertis. Alle 14:00, Rai Play Sport 3 offrirà la diretta dello Slalom Parallelo di Snowboard dalla Coppa del Mondo di Davos (Svizzera), con la telecronaca di Lorenzo Leornarduzzi e Gigi Carletti. Infine, alle 15:00, Rai Play Sport 1 tornerà a trasmettere il Ciclocross della Coppa del Mondo da Hulst, con la prova Elite Uomini, commentata ancora da Andrea De Luca.

24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD



ore 13:30 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)

Ciclocross Coppa del Mondo - Hulst: Elite Donne (diretta)

da Hulst [Olanda]

Telecronaca: Andrea De Luca



da Hulst [Olanda] Telecronaca: Andrea De Luca ore 13:30 - Rai Play Sport 2 (GUARDA LA DIRETTA)

Freestyle - Coppa del Mondo - San Candido: Skicross - Gara 2 (diretta)

da San Candido [Bolzano]

Telecronaca: Silvano Ploner e Federico De Albertis



da San Candido [Bolzano] Telecronaca: Silvano Ploner e Federico De Albertis ore 14:00 - Rai Play Sport 3 (GUARDA LA DIRETTA)

Snowboard - Coppa del Mondo - Davos: Slalom Parallelo (diretta)

da Davos [Svizzera]

Telecronaca: Lorenzo Leornarduzzi e Gigi Carletti



da Davos [Svizzera] Telecronaca: Lorenzo Leornarduzzi e Gigi Carletti ore 15:00 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)

Ciclocross Coppa del Mondo - Hulst: Elite Uomini (diretta)

da Hulst [Olanda]

Telecronaca: Andrea De Luca

