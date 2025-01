Diretta Rai Sport Domenica 12 Gennaio 2025 - Sci Alpino St. Anton, Adelboden, Pallavolo, Calcio Femminile

In vista del weekend, Domenica 12 Gennaio 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti.

Da Settembre piccola grande rivoluzione nelle trasmissioni calcistiche della Rai e di Rai Sport. Tre trasmissioni, tutte su rete generalista, Rai 2, per un racconto omogeneo e continuo. Si parte il sabato alle 23, un’ora di immagini e commenti, al termine di una giornata nella quale si giocheranno sempre 3 partite di Serie A, tra le 15 e le 20.45. Giornalisti, talent, moviola e un occhio sempre attento alle dinamiche dell’informazione social e non solo, con Paola Ferrari. Il testimone di 90esimo del sabato lo raccoglie “La Domenica Sportiva”. Dalle 22.45 con Simona Rolandi, una ricca anteprima per parlare del posticipo appena concluso e poi proseguire con tutte le altre partite del week end. Da mezzanotte e mezza spazio all’ “Altra DS”, dove si abbandona il calcio e fino all’una di notte si parla di tutti gli altri sport. Sempre su Rai 2 a partire da mezzanotte, dopo le immagini del posticipo della sera di Serie A, la trasmissione condotta da Marco Mazzocchi proseguirà con una riflessione su tutto quanto avvenuto nel corso della tre giorni della Serie A. Immagini, interviste ed anche un occhio attento alle coppe europee. Tutte le domeniche, dal 22 di settembre sempre su Rai 2 andrà in onda “Rai Sport Live”: dirette di tutti gli sport più importanti. A partire dalle 15.30 per arrivare spesso e volentieri fino alle 19.45 si potranno vedere in alternanza il calcio di Serie C, la pallavolo maschile e femminile, il basket di A2, lo sci e tanto altro. E ancora il grande ciclismo con tutte le gare più importanti tra cui le Classiche del Nord. Campionati europei, mondiali di ginnastica artistica, nuoto.

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

Alle ore 11:00 su Rai 2, il TG Sport Giorno, in diretta dallo studio TV1 di Milano, apre la giornata con un riepilogo delle principali notizie dal mondo dello sport, fornendo un quadro completo degli eventi e delle curiosità del momento. A seguire, alle 11:05, sempre su Rai 2, è il momento del Super G Femminile della Coppa del Mondo di Sci Alpino 2024/25, in diretta da St. Anton, in Austria. La telecronaca è affidata a Enrico Cattaneo e Giulio Bosca, che accompagneranno gli spettatori in una gara avvincente, con protagoniste come Sofia Goggia e Federica Brignone, pronte a sfidarsi sulla velocità in una delle competizioni più prestigiose del circuito.

Nel pomeriggio, alle ore 15:20, l'attenzione si sposta sulla pallavolo femminile con la Serie A1 Tigotà 2024/25. La quarta giornata del girone di ritorno vede il confronto tra Bergamo e Conegliano, trasmesso in diretta da Treviglio, Bergamo. Marco Fantasia e Giulia Pisani racconteranno le azioni di due squadre di alto livello, con Conegliano, campionessa del mondo in carica, determinata a mantenere il suo record di imbattibilità, e Bergamo pronta a dare battaglia.

La programmazione continua con il TG Sport Sera della Domenica alle 17:45, trasmesso dallo studio SR8 di Roma, per fornire gli aggiornamenti più recenti e approfondimenti sull’attualità sportiva. La serata culmina con "La Domenica Sportiva... al 90°" alle 22:50, trasmessa in diretta dallo studio TV1 di Milano. Alla conduzione Simona Rolandi, affiancata da un prestigioso team composto da Alberto Rimedio, Adriano Panatta, Eraldo Pecci, Lele Adani, Mauro Bergonzi e Laura Barth, analizzerà con competenza e passione i momenti salienti della giornata sportiva, con particolare attenzione al calcio e ad altri sport. Successivamente, dalle 00:30, Fabrizio Tumbarello prende il timone con "L'Altra DS", offrendo un’ulteriore chiave di lettura e approfondimenti sulle notizie sportive della giornata.

ore 11:00 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Notiziario - TG Sport Giorno (diretta)

dallo studio TV1 - Milano



: dallo studio TV1 - Milano ore 11:05 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Sci Alpino: Coppa del Mondo 2024/25 Super G Femminile (diretta)

da St. Anton [Austria]

Telecronaca: Enrico Cattaneo e Giulio Bosca

Seconda gara stagionale a St. Anton, in Austria, con il super G. Si rinnova la sfida tra le migliori atlete specializzate nella velocità, tra loro Sofia Goggia e Federica Brignone.



: da St. Anton [Austria] Telecronaca: Enrico Cattaneo e Giulio Bosca Seconda gara stagionale a St. Anton, in Austria, con il super G. Si rinnova la sfida tra le migliori atlete specializzate nella velocità, tra loro Sofia Goggia e Federica Brignone. ore 15:20 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Pallavolo Femm.le: Camp. Serie A1 Tigotà 2024/25 4a giornata ritorno: Bergamo - Conegliano (diretta)

da Treviglio [Bergamo]

Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani

Le campionesse del mondo in carica di Conegliano si presentano a Bergamo per mantenere il loro record di imbattibilità.



: da Treviglio [Bergamo] Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani Le campionesse del mondo in carica di Conegliano si presentano a Bergamo per mantenere il loro record di imbattibilità. ore 17:45 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Notiziario - TG Sport Sera della Domenica (diretta)

dallo studio SR8 - Roma



: dallo studio SR8 - Roma ore 22:50 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Rubrica - La Domenica Sportiva... al 90° (diretta)

dallo studio TV1 - Milano

In studio: Simona Rolandi, Alberto Rimedio, Adriano Panatta, Eraldo Pecci, Lele Adani, Mauro Bergonzi, Laura Barth

La più antica trasmissione sportiva della televisione italiana per raccontare l'attualità del calcio e degli altri sport attraverso immagini, dati, interviste ed opinioni. In studio, i protagonisti raccontano i loro successi sportivi e personali. A seguire dalle 00:30 L'Altra DS conduce Fabrizio Tumbarello

PALINSESTO RAI SPORT HD - Domenica 12 Gennaio 2025

Il palinsesto di Rai Sport HD di domenica 12 gennaio 2025 propone una ricca programmazione sportiva. Si inizia alle ore 06:00 con la replica della rubrica "Sportabilia", curata da Lorenzo Roata, un viaggio nel mondo dello sport che ripercorre momenti indimenticabili. Alle 06:30, spazio allo Snowboard con la replica della Coppa del Mondo 2024/25 Big Air da Klagenfurt, in Austria, con la telecronaca affidata a Lorenzo Leonarduzzi e Gigi Carletti. Subito dopo, alle 07:00, è il momento dell’informazione sportiva con il TG Sport Mattino in diretta.

La mattinata prosegue alle 07:30 con la replica della seconda giornata dei Campionati Europei di Pattinaggio di Velocità 2025 da Heerenveen, nei Paesi Bassi, commentata da Maurizio Fanelli e Sergio Anesi. Alle 09:45 torna l’appuntamento con "Dribbling", che celebra i compleanni di Muhammad Alì e Maurizio Fondriest con interviste e racconti esclusivi. Tra gli ospiti, Nadia Fanchini ricorda i suoi successi ai Mondiali di discesa libera, mentre Umberto Martini firma un ritratto del portiere giapponese Zion Suzuki, protagonista con il Parma. Alle 10:05 si entra nel vivo dello Sci Alpino con lo studio della Coppa del Mondo 2024/25 in diretta dagli studi TV5 di Milano, condotto da Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa, in preparazione della seconda manche dello Slalom Gigante Maschile da Adelboden, in Svizzera, che inizia alle 10:15 con il commento di Davide Labate e Alberto Schieppati. A seguire, alle 11:05, si torna allo Snowboard con la replica dello Slalom Gigante Parallelo della Coppa del Mondo di Scuol, in Svizzera, sempre accompagnata dalla telecronaca di Lorenzo Leonarduzzi e Gigi Carletti. Alle 12:05, un’altra replica di Snowboard, questa volta dal Big Air di Kreischberg, in Austria, conclude una mattinata densa di emozioni sportive, con la stessa voce narrante a guidare gli spettatori tra le evoluzioni degli atleti.

Alle 12:55 ritorna lo studio dedicato alla Coppa del Mondo di Sci Alpino 2024/25 in diretta dagli studi TV5 di Milano, con Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa pronti a commentare e introdurre la seconda manche dello Slalom Gigante Maschile da Adelboden, in Svizzera, che inizia alle 13:20, affidata alla telecronaca di Davide Labate e Alberto Schieppati. Successivamente, alle 14:30, gli stessi conduttori ritornano in studio per ulteriori analisi e commenti sulla giornata di gare. Alle 14:50 l’attenzione si sposta sul Ciclocross, con la prova maschile dei Campionati Italiani 2025 in diretta da Faè di Oderzo, a Treviso, seguita dalla telecronaca di Andrea De Luca e Paolo Mei. Poco dopo, alle 16:00, si torna a Heerenveen, nei Paesi Bassi, per la terza giornata dei Campionati Europei di Pattinaggio di Velocità, sempre con il commento di Maurizio Fanelli e Sergio Anesi.

Alle 17:55 prende il via la pallavolo maschile con un grande appuntamento della Superlega Credem Banca 2024/25: la sfida tra Sir Susa Vim Perugia e Itas Trentino, trasmessa in diretta da Perugia e raccontata dalla voce esperta di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta. Alle 20:30, si accendono i riflettori sul calcio femminile con la 14ª giornata del Campionato Italiano di Serie A Ebay 2024/25, che vede sfidarsi Roma e Inter allo stadio Tre Fontane di Roma. La partita, seguita dalla telecronaca di Tiziana Alla, promette emozioni e spettacolo.

Alle 23:00, spazio al Ciclocross con la differita della prova femminile del Campionato Italiano 2025 da Faè di Oderzo, in provincia di Treviso, con il commento di Andrea De Luca e Paolo Mei. Poco dopo, a mezzanotte, sarà possibile rivedere la replica della prova maschile dello stesso evento, per chiudere un’intensa giornata di gare ciclistiche. Nella notte, alle 01:10, torna protagonista lo Sci Alpino con la replica della seconda manche dello Slalom Gigante Maschile della Coppa del Mondo 2024/25, disputato ad Adelboden. Alle 02:30, invece, i riflettori si spostano sul Pattinaggio di Velocità, con la replica della terza giornata dei Campionati Europei 2025 da Heerenveen. Infine, alle 04:00, la giornata si conclude con un’ulteriore replica della prova femminile di Ciclocross da Faè di Oderzo.

ore 06:00 Rubrica: Sportabilia (replica)

a cura di Lorenzo Roata

a cura di Lorenzo Roata ore 06:30 Snowboard: Coppa del Mondo 2024/25 Big Air (replica)

da Klagenfurt [Austria]

Telecroanca: Lorenzo Leonarduzzi e Gigi Carletti

da Klagenfurt [Austria] Telecroanca: Lorenzo Leonarduzzi e Gigi Carletti ore 07:00 Notiziario - TG Sport Mattino (diretta)

ore 07:30 Pattinaggio di Velocità: Camp: Europei 2025 2a giornata (replica)

da Heerenveen [Olanda]

Telecronaca: Maurizio Fanelli e Sergio Anesi

da Heerenveen [Olanda] Telecronaca: Maurizio Fanelli e Sergio Anesi ore 09:45 Rubrica: Dribbling (replica)

A metà gennaio si celebrano i compleanni di due leggende dello sport, Muhammad Alì e Maurizio Fondriest. Dribbling, il rotocalco settimanale di Rai Sport, li omaggia con due interviste speciali: la prima, celebre, realizzata da Gianni Minà, e la seconda, condotta da Monica Matano con il campione del mondo di ciclismo, che mostra la sua bicicletta del 1988, ancora conservata a casa della madre. In studio poi ospite Nadia Fanchini, per ricordare le sue due medaglie conquistate ai Mondiali di discesa libera. Infine, un ritratto di Zion Suzuki, l'estremo difensore giapponese del Parma, autore di parate decisive nella recente sfida contro il Torino, realizzato da Umberto Martini.

A metà gennaio si celebrano i compleanni di due leggende dello sport, Muhammad Alì e Maurizio Fondriest. Dribbling, il rotocalco settimanale di Rai Sport, li omaggia con due interviste speciali: la prima, celebre, realizzata da Gianni Minà, e la seconda, condotta da Monica Matano con il campione del mondo di ciclismo, che mostra la sua bicicletta del 1988, ancora conservata a casa della madre. In studio poi ospite Nadia Fanchini, per ricordare le sue due medaglie conquistate ai Mondiali di discesa libera. Infine, un ritratto di Zion Suzuki, l'estremo difensore giapponese del Parma, autore di parate decisive nella recente sfida contro il Torino, realizzato da Umberto Martini. ore 10:05 Sci Alpino: Coppa del Mondo 2024/25 Studio (diretta)

dallo studio TV5 - Milano

a curo di Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

dallo studio TV5 - Milano a curo di Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa ore 10:15 Sci Alpino: Coppa del Mondo 2024/25 Slalom Gigante Maschile - 2a manche (diretta)

da Adelboden [Svizzera]

Telecronaca: Davide Labate e Alberto Schieppati

da Adelboden [Svizzera] Telecronaca: Davide Labate e Alberto Schieppati ore 11:05 Snowboard: Coppa del Mondo Scuol: Slalom Gigante Parallelo Slalom Gigante Parallelo (replica)

da Scuol [Svizzera]

Telecroanca: Lorenzo Leonarduzzi e Gigi Carletti

da Scuol [Svizzera] Telecroanca: Lorenzo Leonarduzzi e Gigi Carletti ore 12:05 Snowboard: Coppa del Mondo Kreischberg: Big Air Slalom Gigante Parallelo (replica)

da Kreischberg [Austria]

Telecroanca: Lorenzo Leonarduzzi e Gigi Carletti

da Kreischberg [Austria] Telecroanca: Lorenzo Leonarduzzi e Gigi Carletti ore 12:55 Sci Alpino: Coppa del Mondo 2024/25 Studio (diretta)

dallo studio TV5 - Milano

a curo di Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

dallo studio TV5 - Milano a curo di Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa ore 13:20 Sci Alpino: Coppa del Mondo 2024/25 Slalom Gigante maschile - 2a manche (diretta)

da Adelboden [Svizzera]

Telecronaca: Davide Labate e Alberto Schieppati

da Adelboden [Svizzera] Telecronaca: Davide Labate e Alberto Schieppati ore 14:30 Sci Alpino: Coppa del Mondo 2024/25 Studio (diretta)

dallo studio TV5 - Milano

a curo di Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

dallo studio TV5 - Milano a curo di Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa ore 14:5 0 Ciclocross 2025: Camp: Italiano - Prova Maschile (diretta)

da Faè di Oderzo [Treviso]

Telecronaca: Andrea De Luca e Paolo Mei

da Faè di Oderzo [Treviso] Telecronaca: Andrea De Luca e Paolo Mei ore 16:00 Pattinaggio di Velocità: Camp: Europei 2025 3a giornata (diretta)

da Heerenveen [Olanda]

Telecronaca: Maurizio Fanelli e Sergio Anesi

da Heerenveen [Olanda] Telecronaca: Maurizio Fanelli e Sergio Anesi ore 17:55 Pallavolo Maschile: Superlega Credem Banca 2024/25 #16: Sir Susa Vim Perugia – Itas Trentino (diretta)

da Perugia

Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta

da Perugia Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta ore 20:30 Calcio Femminile: Camp: Italiano serie A Ebay 2024/25 14a giornata: Roma - Inter (diretta)

dallo stadio Tre Fontane di Roma

Telecronaca: Tiziana Alla

dallo stadio Tre Fontane di Roma Telecronaca: Tiziana Alla ore 23:00 Ciclocross 2025: Camp: Italiano - Prova Femminile (differita)

da Faè di Oderzo [Treviso]

Telecronaca: Andrea De Luca e Paolo Mei

da Faè di Oderzo [Treviso] Telecronaca: Andrea De Luca e Paolo Mei ore 00:00 Ciclocross 2025: Camp: Italiano - Prova Maschile (replica)

ore 01:10 Sci Alpino: Coppa del Mondo 2024/25 Slalom Gigante maschile - 2a manche (replica)

ore 02:30 Pattinaggio di Velocità: Camp: Europei 2025 3a giornata (replica)

ore 04:00 Ciclocross 2025: Camp: Italiano - Prova Femminile (replica)

*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

Oggi, domenica 12 gennaio 2025, gli appassionati di sport possono seguire in diretta streaming su Rai Sport HD e Rai Play Sport 1 e 2 due eventi di grande interesse. Alle ore 13:50, Rai Play Sport 1 trasmette la diretta della 3ª giornata dei Campionati Europei di Pattinaggio di Velocità da Heerenveen, in Olanda, con la telecronaca di Maurizio Fanelli e Sergio Anesi. Nel frattempo, su Rai Play Sport 2, si potrà seguire la diretta del Campionato Italiano di Ciclocross con la prova Elite Donne da Faè di Oderzo, in provincia di Treviso, commentata da Andrea De Luca e Paolo Mei. Entrambi gli eventi saranno disponibili per tutti gli utenti che desiderano seguirli comodamente in streaming.

24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD



ore 13:50 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)

Pattinaggio di Velocità Europei: 3a giornata (diretta)

da Heerenveen [Olanda]

Telecronaca: Maurizio Fanelli e Sergio Anesi



da Heerenveen [Olanda] Telecronaca: Maurizio Fanelli e Sergio Anesi ore 13:50 - Rai Play Sport 2 (GUARDA LA DIRETTA)

Ciclocross Campionato Italiano: Elite Donne (diretta)

da Faè di Oderzo [Treviso]

Telecronaca: Andrea De Luca e Paolo Mei

Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)

______________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog