Diretta Rai Sport Sabato 1 Febbraio 2025 - Rugby - Sei Nazioni 2025: 1a Giornata Scozia vs ITALIA

La giornata inizia alle 11:00 su RAIDUE con il consueto aggiornamento delle notizie sportive tramite il TG Sport Giorno, trasmesso in diretta dallo studio TV1 di Milano. Nel pomeriggio, alle 15:00, sarà possibile seguire il debutto dell'Italia nel prestigioso torneo del Sei Nazioni 2025 con la sfida contro la Scozia, in diretta dallo stadio Murrayfield di Edimburgo. La telecronaca sarà affidata a Nicola Sangiorgio e Andrea Gritti, con Vito Giannulo in collegamento per gli aggiornamenti dal bordo campo, mentre da Roma gli ospiti in studio Armando Palanza e Tommaso Visentin analizzeranno la partita. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di rugby e per tutti coloro che seguono con passione le performance dell'Italrugby maschile, che si appresta ad affrontare un incontro cruciale in un torneo di grande prestigio.

Nel tardo pomeriggio, alle 18:20, ritorna l'appuntamento con il TG Sport Sera del Sabato, che offrirà tutte le ultime novità dal mondo dello sport, sempre in diretta dallo studio SR8 di Roma. Subito dopo, alle 18:30, il programma Dribbling, curato da Monica Matano, offrirà un’intervista speciale alla figlia di Raimondo D'Inzeo, uno dei cavalieri più leggendari della storia dell’equitazione. In occasione del centenario della sua nascita, il programma renderà omaggio al suo impegno e alla sua dedizione al mondo dei cavalli. Durante la trasmissione, si darà anche spazio a temi di grande attualità sportiva, come la vigilia del derby di Milano, con l’intervento di Fulvio Collovati, che ha vestito entrambe le maglie di Inter e Milan. Inoltre, verrà esplorata la storia del Trapani calcio e della squadra di basket con un ritratto del presidente Valerio Antonini, e si parlerà di sport e integrazione sociale con un focus sulla Liberi Nantes, un progetto che unisce il calcio con la realtà del quartiere periferico di Roma.

Infine, la serata sportiva su RAIDUE si concluderà alle 23:00 con 90° Minuto del Sabato, un programma che seguirà gli sviluppi della giornata calcistica, offrendo commenti e analisi degli anticipi di Serie A, con una ricca discussione sugli episodi arbitrali e la moviola, condotto da Paola Ferrari e Paolo Paganini in diretta dallo studio SR5 di Roma. Concludendo così una giornata intensa di sport, RAI offre un’ampia copertura che soddisfa gli appassionati di diverse discipline, dal rugby alla ginnastica artistica, fino al calcio, sempre con l’impegno di proporre contenuti di alta qualità e interesse.

Notiziario - TG Sport Giorno (diretta)

Rugby - Sei Nazioni 2025: 1a Giornata Scozia vs ITALIA (diretta)

L'Italrugby maschile debutta nel Sei Nazioni 2025 con una sfida cruciale a Edimburgo contro la Scozia. Un banco di prova impegnativo per gli Azzurri, chiamati a dimostrare grinta e determinazione in un torneo che promette emozioni e spettacolo.



Notiziario - TG Sport Sera del Sabato (diretta)

Rubrica - Dribbling (diretta)

a cura di Monica Matano

A cento anni dalla nascita, Monica Matano intervista la figlia del grande Raimondo D'Inzeo grandissimo cavaliere la cui importanza nella storia dell'equitazione non conoscerà il tramonto. Un esempio per la sua costante dedizione al mondo del cavallo. Occhi puntati, poi, alla vigilia del derby di Milano, con Fulvio Collovati, che la stracittadina l'ha giocata sia nell'Inter che nel Milan. E ancora un ritratto di Valerio Antonini, l'istrionico presidente del Trapani calcio e della formazione di basket, che guida il campionato della massima serie. In chiusura la storia della Liberi Nantes, ovvero sport e integrazione sociale in un quartiere della periferia di Roma.



Rubrica - 90° Minuto del Sabato (diretta)

Un racconto della giornata di campionato a partire dagli anticipi del sabato: tutte le immagini della Serie A, collegamenti con i campi di gara con i commenti degli ospiti in studio e gli episodi arbitrali esaminati alla moviola.

PALINSESTO RAI SPORT HD - SABATO 1 Febbraio 2025

Il palinsesto di Rai Sport HD per sabato 1 febbraio 2025 offre una giornata ricca di eventi sportivi di alto livello, a partire dalla mattina con diverse repliche e dirette per soddisfare ogni appassionato. La programmazione inizia alle 06:00 con una replica dello Sci di Fondo, Coppa del Mondo 2024/25 Sprint a Squadre, trasmessa da Cogne (Aosta), con la telecronaca di Marco Tripisciano e Marco Selle. Alle 07:00 segue il Notiziario TG Sport Mattino, in diretta, per aggiornamenti sull'andamento delle competizioni e le notizie più rilevanti dal mondo dello sport. Successivamente, alle 07:30, Rai Sport HD propone la replica del Pattinaggio di Figura, Campionati Europei 2025 Libero Donne, da Tallinn (Estonia), con la telecronaca di Arianna Secondini, Franca Bianconi e Fabrizio Pedrazzini.

La diretta prende il via alle 11:00 con il Ciclocross, Campionati Mondiali 2025 Donne Junior, da Liévin (Francia), con Andrea De Luca e Rebecca Gariboldi a raccontare le gesta delle giovani cicliste. Alle 11:45, torna la replica dello Sci di Fondo con la Fesa Cup di Falcade, da Belluno, narrato da Gianfranco Benincasa. Segue un appuntamento speciale con il TG Sport alle 12:25, con uno speciale dedicato alla leggenda del tennis Nicola Pietrangeli, una figura simbolo dello sport italiano.

Alle 12:45, in diretta da Tallinn (Estonia), si terrà il Pattinaggio di Figura, Campionati Europei 2025 Danza Libera, ancora una volta con Arianna Secondini, Franca Bianconi e Fabrizio Pedrazzini a commentare le performance. Nel pomeriggio, alle 15:40, il calcio femminile entra in scena con la diretta della partita Roma - Sampdoria, valida per la 17a giornata della Serie A di calcio femminile 2024/25, trasmessa dallo stadio Tre Fontane di Roma, con la telecronaca di Tiziana Alla e Katia Serra, e il supporto a bordo campo di Sara Meini e Martina Angelini.

Alle 17:50, spazio alla rubrica "Gli Imperdibili", mentre alle 17:55 si torna a Tallinn per la diretta del Pattinaggio di Figura, Campionati Europei 2025 Libero Uomini, con la solita squadra di commentatori. Alle 20:55, la pallavolo femminile sarà protagonista con la diretta della partita Chieri - Bergamo, per la 21a giornata della Serie A Femminile 2024/25, con la telecronaca di Marco Fantasia e Giulia Pisani.

La serata prosegue con le repliche dei Mondiali di Ciclocross 2025: alle 23:15 verrà trasmessa la differita del Campionato Mondiale Elite Donne, e alle 00:15 quella dell'Under 23 Uomini, entrambe da Liévin (Francia), con la telecronaca di Andrea De Luca e Rebecca Gariboldi. Infine, alle 01:15, spazio alla replica della partita di Rugby Sei Nazioni 2025 tra Scozia e Italia, con la telecronaca di Nicola Sangiorgio e Andrea Gritti, completata dalle interviste di Vito Giannulo. La programmazione si chiuderà con una nuova replica del Pattinaggio di Figura, Campionati Europei 2025 Danza Libera, alle 03:45. Un sabato ricco di sport, con ampio spazio a discipline diverse, dalle competizioni invernali al calcio e alla pallavolo, con una vasta copertura dedicata agli sport di nicchia e alle leggende dello sport europeo.

ore 06:00 Sci di Fondo: Coppa del Mondo 2024/25 Sprint a Squadre - t. classica (replica)

ore 07:30 Pattinaggio di Figura: Camp. Europei 2025 Libero Donne (replica)

da Falcade [Belluno] Telecronaca: Gianfranco Benincasa ore 12:25 Speciale TG Sport: Nicola Pietrangeli

ore 12:45 Pattinaggio di Figura: Camp. Europei 2025 Danza Libera (diretta)

ore 17:55 Pattinaggio di Figura: Camp. Europei 2025 Libero Uomini (diretta)

La giornata di sabato 1 febbraio 2025 offre numerosi eventi sportivi in diretta streaming, disponibili su Rai Play Sport. A partire dalle 12:35, Rai Play Sport 1 trasmetterà in diretta il Freestyle Coppa del Mondo da Veysonnaz, in Svizzera, con la gara di Skicross, narrata da Silvano Ploner. Alle 12:55, su Rai Play Sport 3, sarà il turno dello Sci di Fondo Coppa del Mondo, con la Sprint tecnica classica da Cogne (Aosta), con la telecronaca di Marco Tripisciano e Marco Selle.

Alle 13:00, Rai Play Sport 2 offrirà la diretta dei Mondiali di Ciclocross, con la gara Under 23 Uomini, da Liévin (Francia), seguita dalle telecronache di Andrea De Luca e Rebecca Gariboldi. Successivamente, alle 15:00, sempre su Rai Play Sport 2, la diretta si sposterà sui Mondiali di Ciclocross, con la gara Elite Donne, da Liévin, ancora con la telecronaca di De Luca e Gariboldi.

Alle 17:30, Rai Play Sport 1 trasmetterà il Freestyle Coppa del Mondo da Aspen (Stati Uniti), con la gara di Slopestyle, commentata da Silvano Ploner. Alle 20:35, Rai Play Sport 2 offrirà la diretta della pallavolo femminile per la 21a giornata della Serie A, con la partita Chieri - Bergamo, da Chieri (Torino), narrata da Marco Fantasia e Giulia Pisani. La programmazione si concluderà alle 21:00 su Rai Play Sport 1 con il Snowboard Coppa del Mondo da Aspen (Stati Uniti), con la gara di Halfpipe, raccontata da Lorenzo Leonarduzzi e Paolo Marengo.

Freestyle Coppa del Mondo - Veysonnaz: Skicross - Gara 1 (diretta)

Sci di Fondo Coppa del Mondo - Cogne: Sprint tecnica classica (diretta)

Ciclocross Mondiali - Under 23 Uomini (diretta)

Ciclocross Mondiali - Elite Donne (diretta)

Freestyle Coppa del Mondo - Aspen: Slopestyle (diretta)

Pallavolo: Serie A Femminile St 2024/25 - 21a giornata: Chieri - Bergamo (diretta)

Snowboard Coppa del Mondo - Aspen: Halfpipe (diretta)

Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi e Paolo Marengo

