Diretta Rai Sport Sabato 1 Marzo 2025 - Sci Alpino Kvitfjell / Kranjska Gora. Sci Nordico Trondheim

a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

Oggi, su RAIDUE, la programmazione sportiva si apre alle 10:20 con una delle competizioni più attese: Sci Alpino, con la Coppa del Mondo 2024/25 nella Discesa Femminile, trasmessa in diretta da Kvitfjell, Norvegia. A raccontare le emozioni della gara, ci saranno i telecronisti Enrico Cattaneo e Giulio Bosca, mentre Simone Benzoni sarà incaricato delle interviste. In studio, a commentare gli sviluppi della giornata, ci saranno Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa. Alle 18:20, il palinsesto continua con il tradizionale appuntamento con il TG Sport Sera del Sabato, in diretta dallo studio SR8 di Roma, per aggiornamenti e notizie dell'ultimo momento nel mondo sportivo.

Subito dopo, alle 18:30, spazio alla storica rubrica Dribbling, curata da Monica Matano. Il programma offrirà una panoramica completa sugli eventi sportivi, con approfondimenti, inchieste e un'attenzione particolare agli aspetti sociali e territoriali. La puntata avrà come ospite esclusivo l'allenatore del Real Madrid, Carlo Ancelotti, che si racconterà in un'intervista curata da Aurelio Capaldi. In studio, Monica Matano ospiterà anche Alice Volpi, campionessa olimpica in carica nel fioretto a squadre, e Daniele Garozzo, ex atleta e ora vicepresidente federale di scherma. Inoltre, ci saranno due ritratti speciali: quello di Giacomo Agostini, il motociclista più vincente della storia, e della giovane promessa dell'atletica italiana, Alessia Succo, che ha recentemente stabilito il record mondiale Under 18 nei 60 metri indoor.

Infine, alle 23:00, torna il tradizionale appuntamento con 90° Minuto del Sabato, in diretta dallo studio SR5 di Roma, condotto da Paola Ferrari e Paolo Paganini. Il programma offrirà un ampio resoconto della giornata di campionato, con immagini esclusive dalla Serie A e collegamenti in tempo reale con i campi di gara. Non mancheranno i commenti degli ospiti in studio e l'analisi degli episodi arbitrali alla moviola.

ore 10:20 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Sci Alpino: Coppa del Mondo 2024/25 Discesa Femminile (diretta)

da Kvitfjell [Norvegia]

Telecronaca: Enrico Cattaneo e Giulio Bosca

Interviste: Simone Benzoni

In studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa



Notiziario - TG Sport Sera del Sabato (diretta)

dallo studio SR8 - Roma



Rubrica - Dribbling (diretta)

a cura di Monica Matano

Lo storico rotocalco di Raisport con ospiti in studio, inchieste e approfondimenti a tutto campo, con uno sguardo attento al territorio e al sociale. In apertura di puntata un'intervista esclusiva a Carlo Ancelotti. L'allenatore del Real Madrid, uno dei tecnici più vincenti della storia del calcio, si racconta tra recenti successi e vita privata, al microfono di Aurelio Capaldi. In studio, Monica Matano, intervista Alice Volpi e Daniele Garozzo, per parlare dei successi della scherma. Alice è campionessa olimpica in carica nel fioretto a squadre, Daniele, dopo aver dovuto lasciare l'attività agonistica per un problema fisico è diventato vicepresidente federale. Infine, due ritratti: quello di Giacomo Agostini, il motociclista più vincente della storia, e quello della giovanissima Alessia Succo, il nuovo fenomeno dell'atletica italiana che a 16 anni ha stabilito il record mondiale Under 18 nei 60 metri indoor.



Rubrica - 90° Minuto del Sabato (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

Conduce: Paola Ferrari e Paolo Paganini

Un racconto della giornata di campionato a partire dagli anticipi del sabato: tutte le immagini della Serie A, collegamenti con i campi di gara con i commenti degli ospiti in studio e gli episodi arbitrali esaminati alla moviola.

PALINSESTO RAI SPORT HD - SABATO 1 Marzo 2025

La giornata sportiva di oggi inizia alle 06:00 con la consueta rubrica Radiocorsa, seguita alle 07:00 dal TG Sport Mattina, in diretta per tutte le notizie sportive dell'ultimo momento. Alle 07:30 sarà il turno di Perle di Sport, una rubrica che offre un mix di momenti iconici e curiosità dal mondo dello sport. Alle 07:40, prenderà il via una nuova competizione di Freestyle, con la Coppa del Mondo 2024/25 Skicross - gara 2 in diretta da Gudauri, Georgia. La telecronaca sarà affidata a Silvano Ploner. Subito dopo, alle 09:15, si sposterà l'attenzione sul Sci Alpino con la Coppa del Mondo 2024/25 Slalom Gigante maschile - 1a manche, trasmessa in diretta da Kranjska Gora, Slovenia, con la telecronaca di Davide Labate e Alberto Schieppati. Alle 10:20, in diretta da Almaty, Kazakistan, ci sarà un altro appuntamento con il Freestyle, questa volta con la Coppa del Mondo 2024/25 Dual Moguls, con la telecronaca di Silvano Ploner. Alle 11:30, spazio al Rally 2025, con la rubrica Rally Mondiale Svezia (replica) da Varmland, Svezia, con la telecronaca di Gianfranco Mazzoni. Seguirà alle 11:55 la rubrica Gli Imperdibili (promo).

Alle 12:00, l'attenzione tornerà ai Mondiali di Sci Nordico, con la Combinata Nordica e la prova di salto maschile in diretta da Trondheim, Norvegia, con la telecronaca di Nicola Sangiorgio. Alle 12:50, ci sarà il Slalom Gigante maschile - 2a manche della Coppa del Mondo 2024/25 da Kranjska Gora, con la telecronaca ancora di Davide Labate e Alberto Schieppati. Alle 14:15, sarà il turno dei Mondiali di Sci Nordico, con la gara di Sci di Fondo - 20 km Skiathlon maschile in diretta da Trondheim, Norvegia, con Marco Tripisciano e Gabriella Paruzzi alla telecronaca. Alle 15:10, sarà possibile seguire il Rugby Serie A Elite maschile - 13a giornata tra Rovigo e Valorugby da Rovigo, con la telecronaca di Armando Palanza e Andrea Gritti. Alle 17:15, ancora spazio ai Mondiali di Sci Nordico, con il Salto con gli Sci HS 105 femminile a Squadre in diretta da Trondheim, con la telecronaca di Nicola Sangiorgio. Alle 19:00, seguirà la Combinata Nordica con il Fondo 7,5 km maschile (differita) da Trondheim, sempre con Nicola Sangiorgio alla telecronaca.

Alle 19:45, ci sarà la rubrica Sportabilia, a cura di Stefano De Agostini, e alle 20:20, un appuntamento imperdibile con la Pallavolo Femminile: la Serie A1 Tigotà 2024/25, 26a giornata, con la sfida tra Scandicci e Novara in diretta da Firenze, con la telecronaca di Marco Fantasia e Giulia Pisani. La giornata si concluderà con il Sci Alpino: alle 23:00 ci sarà la differita-sintesi del Slalom Maschile di Combinata dai Campionati Mondiali Juniores 2025 da Tarvisio, Udine, con la telecronaca di Andrea Saule, mentre alle 23:30 verrà trasmessa la replica della Coppa del Mondo 2024/25 Discesa Femminile.

Nelle ore successive, alle 01:00, sarà possibile rivedere la Coppa del Mondo 2024/25 Skicross - gara 2 (replica), seguita alle 02:40 dalla replica del Dual Moguls della Coppa del Mondo 2024/25. Infine, alle 03:55, ci sarà la replica del Rugby Serie A Elite maschile - 13a giornata tra Rovigo e Valorugby.

ore 06:00 Rubrica: Radiocorsa

ore 07:00 Notiziario - TG Sport Mattina (diretta)

ore 07:30 Rubrica: Perle di Sport

ore 07:40 Freestyle: Coppa del Mondo 2024/25 Skicross - gara 2 (diretta)

da Gudauri [Georgia]

Telecronaca: Silvano Ploner

da Kranjska Gora [Slovenia]

Telecronaca: Davide Labate e Alberto Schieppati

da Almaty [Kazakistan]

Telecronaca: Silvano Ploner

da Varmland [Svezia]

Telecronaca: Gianfranco Mazzoni

ore 12:00 Sci Nordico: Campionati Mondiali 2025 Combinata Nordica: Individuale maschile prova di salto (diretta)

da Trondheim [Norvegia]

Telecronaca: Nicola Sangiorgio

da Kranjska Gora [Slovenia]

Telecronaca: Davide Labate e Alberto Schieppati

da Trondheim [Norvegia]

Telecronaca: Marco Tripisciano e Gabriella Paruzzi

da Rovigo

Telecronaca: Armando Palanza e Andrea Gritti

da Trondheim [Norvegia]

Telecronaca: Nicola Sangiorgio

da Trondheim [Norvegia]

Telecronaca: Nicola Sangiorgio

a cura di Stefano De Agostini

da Firenze

Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani

da Tarvisio [Udine]

Telecronaca: Andrea Saule

ore 01:00 Freestyle: Coppa del Mondo 2024/25 Skicross - gara 2 (replica)

ore 02:40 Freestyle: Coppa del Mondo 2024/25 Dual Moguls (replica)

ore 03:55 Rugby. Serie A Elite maschile - 13a giornata: Rovigo-Valorugby (replica)

*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

Si inizia alle 11:30 su Rai Play Sport 1, con la Coppa del Mondo di Snowboard da Erzurum, Turchia, dove i protagonisti saranno gli atleti della disciplina SBX. La telecronaca sarà curata da Gianluca Gafforio e Gigi Carletti. Alle 12:00, su Rai Play Sport 2, sarà il momento dei Mondiali di Sci Nordico, con la Combinata Nordica e il Salto HS 105 maschile in diretta da Trondheim, Norvegia, con la telecronaca di Nicola Sangiorgio. Alle 13:00, su Rai Play Sport 3, verrà trasmessa la Coppa del Mondo di Snowboard, con la gara 1 del Gigante Parallelo da Krynica, Polonia. Ancora una volta, Gianluca Gafforio e Gigi Carletti forniranno la telecronaca.

Alle 14:00, su Rai Play Sport 1, spazio ai Mondiali di Sci Nordico, con la gara di Sci di Fondo - 20 km Skiathlon maschile, in diretta da Trondheim, Norvegia. I telecronisti saranno Marco Tripisciano e Gabriella Paruzzi. Alle 16:00, su Rai Play Sport 2, ci sarà il Fondo 7,5 km maschile della Combinata Nordica, sempre da Trondheim, con la telecronaca di Nicola Sangiorgio. Infine, alle 17:00, su Rai Play Sport 1, i Mondiali di Sci Nordico proseguiranno con il Salto con gli Sci HS 105 femminile a Squadre, trasmesso in diretta da Trondheim, con ancora Nicola Sangiorgio alla telecronaca.

Per seguire tutti questi eventi, sarà possibile usufruire del live streaming Rai Sport HD, che trasmette la programmazione 24 ore su 24.

24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)

ore 11:30 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)

Snowboard: Coppa del Mondo - Erzurum: SBX (diretta)

da Erzurum [Turchia]

da Erzurum [Turchia] Telecronaca: Gianluca Gafforio e Gigi Carletti ore 12:00 - Rai Play Sport 2 (GUARDA LA DIRETTA)

Mondiali di Sci Nordico: Combinata Nordica - Salto HS 105 maschile (diretta)

da Trondheim [Norvegia]

da Trondheim [Norvegia] Telecronaca: Nicola Sangiorgio ore 13:00 - Rai Play Sport 3 (GUARDA LA DIRETTA)

Snowboard: Coppa del Mondo - Krynica: Gigante Parallelo - gara 1 (diretta)

da Krynica [Polonia]

da Krynica [Polonia] Telecronaca: Gianluca Gafforio e Gigi Carletti ore 14:00 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)

Mondiali di Sci Nordico: Sci di Fondo - 20 km Skiathlon maschile (diretta)

da Trondheim [Norvegia]

da Trondheim [Norvegia] Telecronaca: Marco Tripisciano e Gabriella Paruzzi ore 16:00 - Rai Play Sport 2 (GUARDA LA DIRETTA)

Mondiali di Sci Nordico: Combinata Nordica - Fondo 7,5 km maschile (diretta)

da Trondheim [Norvegia]

da Trondheim [Norvegia] Telecronaca: Nicola Sangiorgio ore 17:00 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)

Mondiali di Sci Nordico: Salto con gli Sci - HS 105 femminile a Squadre (diretta)

da Trondheim [Norvegia]

Telecronaca: Nicola Sangiorgio

Articolo di Simone Rossi

