Diretta Rai Sport Domenica 9 Marzo 2025 - Rugby Sei Nazioni, Sci Alpino Kvitfjell / Are, Ciclismo

Domenica 9 Marzo 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti.

Da Settembre piccola grande rivoluzione nelle trasmissioni calcistiche della Rai e di Rai Sport. Tre trasmissioni, tutte su rete generalista, Rai 2, per un racconto omogeneo e continuo. Si parte il sabato alle 23, un’ora di immagini e commenti, al termine di una giornata nella quale si giocheranno sempre 3 partite di Serie A, tra le 15 e le 20.45. Giornalisti, talent, moviola e un occhio sempre attento alle dinamiche dell’informazione social e non solo, con Paola Ferrari. Il testimone di 90esimo del sabato lo raccoglie “La Domenica Sportiva”. Dalle 22.45 con Simona Rolandi, una ricca anteprima per parlare del posticipo appena concluso e poi proseguire con tutte le altre partite del week end. Da mezzanotte e mezza spazio all’ “Altra DS”, dove si abbandona il calcio e fino all’una di notte si parla di tutti gli altri sport. Sempre su Rai 2 a partire da mezzanotte, dopo le immagini del posticipo della sera di Serie A, la trasmissione condotta da Marco Mazzocchi proseguirà con una riflessione su tutto quanto avvenuto nel corso della tre giorni della Serie A. Immagini, interviste ed anche un occhio attento alle coppe europee. Tutte le domeniche, dal 22 di settembre sempre su Rai 2 andrà in onda “Rai Sport Live”: dirette di tutti gli sport più importanti. A partire dalle 15.30 per arrivare spesso e volentieri fino alle 19.45 si potranno vedere in alternanza il calcio di Serie C, la pallavolo maschile e femminile, il basket di A2, lo sci e tanto altro. E ancora il grande ciclismo con tutte le gare più importanti tra cui le Classiche del Nord. Campionati europei, mondiali di ginnastica artistica, nuoto.

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



Lo sport trova ampio spazio anche sulle reti Rai generaliste, con una programmazione ricca di eventi e approfondimenti. La giornata su Rai 2 HD inizia alle 10:20 con la Coppa del Mondo di Sci Alpino 2024/25, dove gli atleti si sfideranno nel Super G maschile, trasmesso in diretta da Kvitfjell, in Norvegia. La telecronaca sarà affidata a Davide Labate e Alberto Schieppati, mentre Ettore Giovannelli curerà le interviste. In studio, a commentare la gara, ci saranno Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa.

Nel pomeriggio, alle 15:30, sempre su Rai 2, va in onda Rai Sport Live, la rubrica sportiva condotta da Tommaso Mecarozzi e Paolo Paganini dallo studio SR5 di Roma, per un approfondimento sui principali eventi della giornata. Subito dopo, alle 15:45, occhi puntati su Twickenham, il tempio sacro del rugby, dove l’Italia affronta l’Inghilterra nel Sei Nazioni 2025. Il match sarà raccontato da Nicola Sangiorgio e Andrea Gritti, con Vito Giannulo a bordocampo per interviste e aggiornamenti. In studio, l’analisi sarà affidata a Armando Palanza e Tommaso Visentin. Gli Azzurri, di fronte a un avversario storico e blasonato, scenderanno in campo con determinazione e spirito combattivo per onorare la prestigiosa competizione.

A fine giornata, alle 17:50, spazio all'informazione con il TG Sport Sera della Domenica, in diretta dallo studio SR8 di Roma, per un riepilogo delle notizie più importanti della giornata sportiva. La serata si chiude alle 22:45 con La Domenica Sportiva… al 90°, il più longevo programma sportivo della televisione italiana, trasmesso in diretta dallo studio TV1 di Milano. A condurre ci sarà Simona Rolandi, affiancata da una squadra di esperti composta da Alberto Rimedio, Adriano Panatta, Eraldo Pecci, Lele Adani, Mauro Bergonzi e Laura Barth. L’appuntamento offrirà immagini, interviste e approfondimenti sul mondo del calcio e degli altri sport, con i protagonisti pronti a raccontare le loro esperienze e i loro successi. A seguire, dalle 00:30, L’Altra DS, con la conduzione di Fabrizio Tumbarello, per un ulteriore spazio di analisi e dibattito sportivo.

ore 10:20 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Sci Alpino: Coppa del Mondo 2024/25 Super G Maschile (diretta)

da Kvitfjell [Norvegia]

Telecronaca: Davide Labate e Alberto Schieppati

Interviste: Ettore Giovannelli

Studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa



Rubrica: Rai Sport Live (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

Conduce: Tommaso Mecarozzi e Paolo Paganini



Rugby: Sei Nazioni 2025 - Inghilterra vs ITALIA (diretta)

da Twickenham [Gran Bretagna]

Telecronaca: Nicola Sangiorgio e Andrea Gritti

Bordocampo ed interviste: Vito Giannulo

Studio a cura di: Armando Palanza e Tommaso Visentin

Gli Azzurri scendono in campo nel tempio sacro del rugby, lo storico stadio di Twickenham, per affrontare l'Inghilterra nel prestigioso Torneo Sei Nazioni. Di fronte a un avversario dalla grande tradizione e potenza, l'Italia è pronta a lottare con cuore, coraggio e determinazione.



Notiziario - TG Sport Sera della Domenica (diretta)

dallo studio SR8 - Roma



Rubrica - La Domenica Sportiva... al 90° (diretta)

dallo studio TV1 - Milano

In studio: Simona Rolandi, Alberto Rimedio, Adriano Panatta, Eraldo Pecci, Lele Adani, Mauro Bergonzi, Laura Barth

La più antica trasmissione sportiva della televisione italiana per raccontare l'attualità del calcio e degli altri sport attraverso immagini, dati, interviste ed opinioni. In studio, i protagonisti raccontano i loro successi sportivi e personali. A seguire dalle 00:30 L'Altra DS conduce Fabrizio Tumbarello

PALINSESTO RAI SPORT HD - Domenica 9 Marzo 2025

La programmazione sportiva della giornata si apre alle 06:00 con la replica della gara di Salto con gli Sci individuale maschile - Lunghe distanze, valida per i Campionati Mondiali 2025 di Sci Nordico, in scena a Trondheim, in Norvegia. La telecronaca è affidata a Fabrizio Piacente. Alle 07:00 spazio all'informazione con il TG Sport Mattino, trasmesso in diretta, per aggiornare gli spettatori sulle ultime notizie dal mondo dello sport. Subito dopo, alle 07:30, viene proposta la sintesi in differita della gara combinata di Salto HS 138 e Fondo 10 Km maschile, sempre dai Mondiali di Trondheim, con il commento di Fabrizio Piacente. Dalle 09:15, l'attenzione si sposta sulla Coppa del Mondo di Sci Alpino 2024/25, con la prima manche dello slalom femminile, in diretta da Are, in Svezia. La telecronaca è curata da Enrico Cattaneo e Giulio Bosca, mentre Simone Benzoni raccoglierà le interviste a bordo pista. In studio, l’approfondimento è affidato a Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa.

Alle 10:20, prende il via la quarta giornata degli Europei indoor di Atletica, con la sessione mattutina trasmessa in diretta da Apeldoorn, in Olanda. La telecronaca sarà di Luca Di Bella e Stefano Tilli, mentre Elisabetta Caporale raccoglierà le interviste ai protagonisti. Alle 11:50, di nuovo grande sci su Rai Sport, con la diretta del Super G maschile della Coppa del Mondo di Sci Alpino, trasmesso da Kvitfjell, in Norvegia. La gara sarà raccontata da Davide Labate e Alberto Schieppati, con Ettore Giovannelli impegnato nelle interviste. In studio, spazio ai commenti di Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa. Si torna sulle nevi di Are, in Svezia, alle 12:15, per la seconda manche dello slalom femminile, con la stessa squadra di telecronisti e commentatori che ha seguito la prima prova.

Dalle 13:25, il calcio prende il centro della scena con la 30ª giornata della Serie C 2024/25, che vede in diretta dallo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco la sfida tra Lecco e Feralpisalò. La partita sarà raccontata da Giuseppe Galati e Andrea Manfredini, con Massimo Proietto impegnato a bordocampo per interviste e aggiornamenti. Nel pomeriggio, alle 15:25, torna l’Atletica leggera, con la sessione serale della quarta giornata degli Europei indoor di Apeldoorn, sempre con la telecronaca di Luca Di Bella e Stefano Tilli e le interviste di Elisabetta Caporale. Alle 18:55, spazio alla Pallavolo Femminile, con i playoff del Campionato Italiano. In diretta da Milano, il match tra Numia Vero Volley Milano e Megabox Ond. Savio Vallefoglia sarà raccontato da Marco Fantasia e Giulia Pisani.

In prima serata, alle 21:30, il ciclismo si prende la scena con la differita della prima tappa della Parigi-Nizza 2025, una sfida ad anello da Le Perray en Yvelines a Le Perray en Yvelines, commentata da Andrea De Luca e Stefano Garzelli. A chiudere la serata, dalle 23:00, lo Snowboard Cross con le gare 1 e 2 della Coppa del Mondo 2024/25, trasmesse in differita e in sintesi da Gudauri, in Georgia, con la telecronaca di Gianluca Gafforio e Gigi Carletti.

A mezzanotte e mezza, torna il rugby, con la replica della quarta giornata del Sei Nazioni 2025, che ha visto l’Italia sfidare l’Inghilterra a Twickenham. La partita è raccontata da Nicola Sangiorgio e Andrea Gritti, con Vito Giannulo a bordocampo e l’analisi in studio di Armando Palanza e Tommaso Visentin. Gli Azzurri, in una delle sfide più affascinanti del torneo, si sono battuti con orgoglio contro una delle squadre più blasonate della competizione. La notte prosegue alle 02:00, con la replica del match di Serie C tra Lecco e Feralpisalò, e alle 04:05, con la replica della gara combinata di Salto HS 138 e Fondo 10 Km maschile dai Mondiali di Sci Nordico.

ore 06:00 Sci Nordico: Campionati Mondiali 2025 Salto con gli Sci individuale maschile Lunghe distanze (replica)

da Trondheim [Norvegia]

Telecronaca: Fabrizio Piacente

ore 07:30 Sci Nordico: Campionati Mondiali 2025 Salto HS 138 + Fondo 10 Km maschile (differita-sintesi)

da Trondheim [Norvegia]

Telecronaca: Fabrizio Piacente

da Are [Svezia]

Telecronaca: Enrico Cattaneo e Giulio Bosca

Interviste: Simone Benzoni

In studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

da Apeldoorn [Olanda]

Telecronaca: Luca Di Bella e Stefano Tilli

Interviste: Elisabetta Caporale

da Kvitfjell [Norvegia]

Telecronaca: Davide Labate e Alberto Schieppati

Interviste: Ettore Giovannelli

Studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

da Are [Svezia]

Telecronaca: Enrico Cattaneo e Giulio Bosca

Interviste: Simone Benzoni

In studio: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa

dallo stadio Rigamonti - Ceppi di Lecco

Telecronaca: Giuseppe Galati e Andrea Manfredini

Bordocampo ed interviste: Massimo Proietto

da Apeldoorn [Olanda]

Telecronaca: Luca Di Bella e Stefano Tilli

Interviste: Elisabetta Caporale

da Milano

Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani

da Le Perray en Yvelines [Francia]

Telecronaca: Andrea De Luca e Stefano Garzelli

da Gudauri [Georgia]

Telecronaca: Gianluca Gafforio e Gigi Carletti

da Gudauri [Georgia]

Telecronaca: Gianluca Gafforio e Gigi Carletti

da Twickenham [Gran Bretagna]

Telecronaca: Nicola Sangiorgio e Andrea Gritti

Bordocampo ed interviste: Vito Giannulo

Studio a cura di: Armando Palanza e Tommaso Visentin

Gli Azzurri scendono in campo nel tempio sacro del rugby, lo storico stadio di Twickenham, per affrontare l'Inghilterra nel prestigioso Torneo Sei Nazioni. Di fronte a un avversario dalla grande tradizione e potenza, l'Italia è pronta a lottare con cuore, coraggio e determinazione.

ore 04:05 Sci Nordico: Campionati Mondiali 2025 Salto HS 138 + Fondo 10 Km maschile (replica)

*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

Su Rai Sport HD è disponibile lo streaming live 24 ore su 24, offrendo un’ampia copertura degli eventi sportivi in alta definizione. La giornata inizia alle 08:30 su Rai Play Sport 2 con la Coppa del Mondo di Snowboard da Gudauri, in Georgia, dove andrà in scena la gara 2 di SBX in diretta. A raccontare le emozioni della competizione saranno Gianluca Gafforio e Gigi Carletti. Poco dopo, alle 08:55, su Rai Play Sport 1 sarà il turno della quarta giornata degli Europei indoor di Atletica, in diretta dalla città olandese di Apeldoorn. Per la sessione mattutina, la telecronaca sarà affidata a Luca Di Bella e Stefano Tilli, con le interviste curate da Elisabetta Caporale.

A metà mattinata, alle 11:30, su Rai Play Sport 3 andrà in onda un altro appuntamento imperdibile: i Mondiali di Sci Nordico, con la 50 km femminile di sci di fondo, trasmessa in diretta da Trondheim, in Norvegia. A seguire la gara ci saranno Marco Tripisciano e Marco Selle. Nel pomeriggio, alle 14:00, si torna su Rai Play Sport 1 per la sessione serale della quarta giornata degli Europei indoor di Atletica, ancora una volta con la telecronaca di Luca Di Bella e Stefano Tilli e le interviste a cura di Elisabetta Caporale.

Infine, sempre alle 14:05, su Rai Play Sport 2 gli appassionati di ciclismo potranno seguire in diretta la prima tappa della Parigi-Nizza, che prenderà il via da Le Perray en Yvelines, in Francia. A raccontare la corsa saranno Andrea De Luca e Stefano Garzelli.

Snowboard: Coppa del Mondo - Gudauri: SBX - gara 2 (diretta)

da Gudauri [Georgia]

Telecronaca: Gianluca Gafforio e Gigi Carletti



Europei indoor di Atletica: 4a giornata - Sessione Mattutina (diretta)

da Apeldoorn [Olanda]

Telecronaca: Luca Di Bella e Stefano Tilli

Interviste: Elisabetta Caporale



Mondiali di Sci Nordico: Sci di Fondo - 50 km femminile (diretta)

da Trondheim [Norvegia]

Telecronaca: Marco Tripisciano e Marco Selle



Europei indoor di Atletica: 4a giornata - Sessione Serale (diretta)

da Apeldoorn [Olanda]

Telecronaca: Luca Di Bella e Stefano Tilli

Interviste: Elisabetta Caporale



Ciclismo: Parigi-Nizza - 1a tappa (diretta)

da Le Perray en Yvelines [Francia]

Telecronaca: Andrea De Luca e Stefano Garzelli

