Diretta Rai Sport Sabato 17 Maggio 2025: Giro d’Italia, Finale Tennis Roma Paolini e Calcio Femminile

In vista del weekend, Sabato 17 Maggio 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti.

Da Settembre piccola grande rivoluzione nelle trasmissioni calcistiche della Rai e di Rai Sport. Tre trasmissioni, tutte su rete generalista, Rai 2, per un racconto omogeneo e continuo. Si parte il sabato alle 23, un'ora di immagini e commenti, al termine di una giornata nella quale si giocheranno sempre 3 partite di Serie A, tra le 15 e le 20.45. Giornalisti, talent, moviola e un occhio sempre attento alle dinamiche dell'informazione social e non solo, con Paola Ferrari. Il testimone di 90esimo del sabato lo raccoglie "La Domenica Sportiva". Dalle 22.45 con Simona Rolandi, una ricca anteprima per parlare del posticipo appena concluso e poi proseguire con tutte le altre partite del week end. Da mezzanotte e mezza spazio all' "Altra DS", dove si abbandona il calcio e fino all'una di notte si parla di tutti gli altri sport. Sempre su Rai 2 a partire da mezzanotte, dopo le immagini del posticipo della sera di Serie A, la trasmissione condotta da Marco Mazzocchi proseguirà con una riflessione su tutto quanto avvenuto nel corso della tre giorni della Serie A. Immagini, interviste ed anche un occhio attento alle coppe europee. Tutte le domeniche, dal 22 di settembre sempre su Rai 2 andrà in onda "Rai Sport Live": dirette di tutti gli sport più importanti. A partire dalle 15.30 per arrivare spesso e volentieri fino alle 19.45 si potranno vedere in alternanza il calcio di Serie C, la pallavolo maschile e femminile, il basket di A2, lo sci e tanto altro. E ancora il grande ciclismo con tutte le gare più importanti tra cui le Classiche del Nord. Campionati europei, mondiali di ginnastica artistica, nuoto.

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



Lo sport sulle reti Rai oggi si prende la scena con una lunga maratona in diretta che accompagna il pubblico dalla mattina fino a tarda sera, tra grandi eventi e voci ormai familiari al pubblico degli appassionati. Si parte alle 11:00 su Rai 2 con l'informazione sportiva del TG Sport Giorno, in diretta da Milano, per poi entrare subito nel vivo con la tappa numero 8 del Giro d'Italia 2025. Dalle 14:00 si accendono le telecamere da Castelraimondo per seguire la corsa tappa dopo tappa con Francesco Pancani e Stefano Garzelli alla telecronaca, affiancati dalla motocronaca di Stefano Rizzato e Giada Borgato. Una frazione che si preannuncia movimentata, tra paesaggi mozzafiato e strade che potrebbero riservare sorprese ai protagonisti della classifica generale.

Alle 16:15 prosegue la diretta sempre su Rai 2 con il momento dell'arrivo, mentre alle 17:00 ci si sposta su Rai 1 per un altro evento di prestigio: la finale femminile degli Internazionali BNL d’Italia. Al Foro Italico va in scena un confronto da sogno tra Coco Gauff e Jasmine Paolini, raccontato dalle voci di Maurizio Fanelli e Omar Camporese, con l'approfondimento dallo studio firmato da Marco Fiocchetti e Rita Grande.

Tornando su Rai 2 alle 17:15, è tempo di analisi e approfondimento con il tradizionale Processo alla Tappa: Alessandro Fabretti guida il confronto insieme a un panel di esperti tra cui Davide Cassani, Daniele Bennati, Alessandro Petacchi e Fabio Genovesi, mentre le interviste raccolgono le voci calde dal traguardo. A seguire, alle 17:40, un primo sguardo alla giornata di domani con “Sulle Strade del Giro”, che introduce la 9a tappa da Gubbio a Siena, caratterizzata da tratti sterrati e un finale da brividi nel cuore della città toscana.

Alle 17:50 ancora una grande diretta con la finale della Coppa Italia femminile Frecciarossa tra Juventus e Roma, due squadre protagoniste assolute delle ultime stagioni. La voce di Tiziana Alla con il commento tecnico di Katia Serra, e gli aggiornamenti da bordocampo di Sara Meini e Martina Angelini accompagnano il racconto di un appuntamento che vale un trofeo e tanto orgoglio, in uno scenario suggestivo come lo stadio Sinigaglia di Como.

La giornata sportiva si chiude alle 23:00 con “90° Minuto del Sabato”, il tradizionale appuntamento di Rai 2 condotto da Paola Ferrari e Paolo Paganini, che raccoglie tutti gli highlights degli anticipi di Serie A con analisi, collegamenti e la moviola. Una full immersion tra ciclismo, tennis e calcio, per vivere le emozioni dello sport insieme alla Rai.

ore 11:00 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Notiziario - TG Sport Giorno (diretta)

dallo studio TV1 - Milano



: dallo studio TV1 - Milano ore 14:00 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Ciclismo: Giro d'Italia 2025 - Giro in Diretta 8a tappa: Giulianova > Castelraimondo (diretta)

da Castelraimondo [Macerata]

Telecronaca: Francesco Pancani e Stefano Garzelli

Motocronaca: Stefano Rizzato e Giada Borgato

Prosegue il grande spettacolo del Giro d'Italia 2025 con l'ottava tappa: da Giulianova a Castelraimondo, un percorso che attraversa paesaggi suggestivi e propone nuove insidie per i corridori. Una frazione mossa, ideale per fughe e colpi di scena, che potrebbe rimescolare le carte in classifica generale.



ore 16:15 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Ciclismo: Giro d'Italia 2025 - Giro all'Arrivo 8a tappa: Giulianova > Castelraimondo (diretta)

da Castelraimondo [Macerata]

Telecronaca: Francesco Pancani e Stefano Garzelli

Motocronaca: Stefano Rizzato e Giada Borgato



ore 17:00 - RAIUNO : (GUARDA LA DIRETTA)

Tennis: Internazionali BNL d'Italia 2025 Finale Singolare Femminile: Gauff vs Paolini (diretta)

dal Campo Centrale del Foro Italico in Roma

Telecronaca: Maurizio Fanelli e Omar Camporese

Interviste: Alessandro Pirozzi

Studio: Marco Fiocchetti e Rita Grande

Sul prestigioso palcoscenico del Foro Italico, Coco Gauff e Jasmine Paolini si sfidano per il titolo in una sfida imperdibile.



ore 17:15 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Ciclismo: Giro d'Italia 2025 - Processo alla Tappa (diretta)

da Castelraimondo [Macerata]

In studio: Alessandro Fabretti, Davide Cassani, Daniele Bennati, Alessandro Petacchi, Fabio Genovesi

Interviste: Stefano Rizzato, Ettore Giovannelli, Umberto Martini

La storica trasmissione di analisi e commento della tappa con Alessandro Fabretti e due commentatori d'eccezione, pronti a leggere la corsa con sguardo esperto del Commissario Tecnico: Davide Cassani e Daniele Bennati.



ore 17:40 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Rubrica: Sulle Strade del Giro - Anticipazioni 9a Tappa

Un tracciato di 181 km da Gubbio a Siena, tra paesaggi mozzafiato e grande complessità tecnica. La nona tappa del Giro d'Italia 2025 si distingue per l'alternanza di saliscendi continui e per la presenza di settori in sterrato, in stile Strade Bianche, che metteranno a dura prova equilibrio e resistenza. Il gran finale si consumerà nel cuore di Siena, con un'ascesa conclusiva che tocca pendenze fino al 16%: un arrivo spettacolare e selettivo, destinato a lasciare il segno in classifica.



ore 17:50 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Calcio: Coppa Italia femminile Frecciarossa - Finale Juventus - Roma (diretta)

dallo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como

Telecronaca: Tiziana Alla e Katia Serra

Bordocampo ed analisi: Sara Meini e Martina Angelini

Si assegna la Coppa Italia Femminile Frecciarossa: sono arrivate alla finale le squadre vincitrici delle ultime cinque edizioni, con le bianconere capaci di alzare il trofeo nel 2019, nel 2022 e nel 2023 (negli ultimi due casi in finale proprio contro la Roma) e le giallorosse vincitrici della Coppa Italia nel 2021 e nel 2024. Sono giorni di festa per la Juventus, campione d'Italia e premiata all'Allianz Stadium, ma ha avuto modo di festeggiare anche la Roma, che con la vittoria a Firenze ha conquistato la terza posizione utile per la qualificazione alla Women's Champions League.



ore 23:00 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Rubrica - 90° Minuto del Sabato (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

Conduce: Paola Ferrari e Paolo Paganini

Un racconto della giornata di campionato a partire dagli anticipi del sabato: tutte le immagini della Serie A, collegamenti con i campi di gara con i commenti degli ospiti in studio e gli episodi arbitrali esaminati alla moviola.

PALINSESTO RAI SPORT HD - SABATO 17 Maggio 2025

Giornata fittissima su Rai Sport HD, che sabato 17 maggio propone una programmazione interamente dedicata al grande sport, con un’alternanza continua tra dirette e repliche capaci di coprire tutte le discipline. Si comincia all’alba con il ciclismo e la replica della settima tappa del Giro d’Italia 2025, quella che ha portato i corridori a Tagliacozzo dopo un’intensa cavalcata di montagna. La voce inconfondibile di Francesco Pancani, affiancato da Stefano Garzelli, Stefano Rizzato e Giada Borgato, accompagna il risveglio degli appassionati. Alle 07:00 l’aggiornamento informativo del TG Sport Mattina, subito seguito dalla Diamond League con la terza tappa da Doha e poi il tennis, con la replica del match Sinner vs Paul dagli Internazionali d’Italia.

Dalle 10:55 il palinsesto vira sui motori con Reparto Corse, mentre alle 11:30 si torna al ciclismo con Giro Mattina, finestra quotidiana sul dietro le quinte della corsa rosa, seguita alle 12:15 dalla Prima Diretta dell’ottava tappa, con il gruppo in marcia da Giulianova verso Castelraimondo. La narrazione è sempre nelle mani di Pancani, Garzelli, Rizzato e Borgato.

Il pomeriggio si apre con la pallacanestro in carrozzina e gara 2 della finale scudetto tra Porto Torres e Cantù, seguita a ruota dal rugby con la semifinale di ritorno tra Viadana e Valorugby, un match che si preannuncia teso e combattuto, raccontato da Vito Giannulo e Andrea Gritti. Alle 18:00 è tempo di rally con la Targa Florio, poi si torna in vasca per la pallanuoto femminile, dove Trieste e Catania si sfidano in gara 2 della semifinale, sotto lo sguardo attento di Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione.

In serata, alle 20:10, riflettori sul calcio con la SuperCoppa Serie C NOW, che vede il Padova affrontare la Virtus Entella. Giuseppe Galati e Andrea Manfredini raccontano ogni azione, con Manfredini anche a bordo campo. In chiusura di giornata, spazio alla rubrica Tgiro, poi ippica in replica da Agnano, e nuovamente ciclismo con la Giro Notte dell’ottava tappa. Il racconto si fa storia a partire dall’1:00 con il docufilm Giro ’74, che rievoca le imprese di un’edizione leggendaria della corsa rosa.

La notte si chiude tra approfondimenti, repliche e grandi finali: torna il rugby alle 2:40 con il match tra Viadana e Valorugby, poi alle 4:45 è la volta della pallanuoto maschile con Pro Recco - Savona, gara 2 della finale scudetto, ancora con Di Gennaro e Postiglione in postazione.

ore 06:00 Ciclismo: Giro d'Italia 2025 - Giro Notte 7a tappa: Castel di Sangro > Tagliacozzo (replica)

da Tagliacozzo [L'Aquila]

Telecronaca: Francesco Pancani e Stefano Garzelli

Motocronaca: Stefano Rizzato e Giada Borgato

E finalmente le montagne. Il Giro 2025 arriva in Abruzzo con la prima vera tappa per scalatori, 168 km da Castel di Sangro a Marsia, frazione montana di Tagliacozzo. La frazione prevede 4 GPM di cui l'ultimo, che coincide con il traguardo, di primo livello, 12 km con pendenze al 14%.

ore 07:00 Notiziario - TG Sport Mattina (diretta)

ore 07:30 Atletica Leggera: Diamond League 2025 3a tappa: Doha (replica)

da Doha [Qatar]

Telecronaca: Luca Di Bella

ore 09:30 Tennis: Internazionali d'Italia 11a giornata: Sinner vs Paul (replica del 16/5)

dal Campo Centrale del Foro Italico in Romaa

Telecronaca: Marco Fiocchetti e Omar Camporese

ore 10:55 Rubrica: Reparto Corse

Settimanale di motori di RaiSport: le pagelle della F1, la tecnica delle monoposto di F1 in 3D, interviste ai piloti, ultime notizie e commenti sulla MotoGP. E poi Motocross, Rally Mondiale ed Italiano, Campionato Italiano GT, inchieste, approfondimenti.

ore 11:25 Rubrica: Gli Imperdibili (promo)

Backstage, anteprime, eventi e curiosità dentro lo schermo. È il programma che offre informazione e approfondimento sulla programmazione dei canali che compongono il bouquet Rai.

ore 11:30 Ciclismo: Giro d'Italia 2025 - Giro Mattina (diretta)

da Castelraimondo [Macerata]

a cura di: Tommaso Mecarozzi

ore 12:15 Ciclismo: Giro d'Italia 2025 - Prima Diretta 8a tappa: Giulianova > Castelraimondo (diretta)

da Castelraimondo [Macerata]

Telecronaca: Francesco Pancani e Stefano Garzelli

Motocronaca: Stefano Rizzato e Giada Borgato

ore 14:00 Pallacanestro in carrozzina. C.to Italiano Serie A Finale Scudetto #2: Porto Torres - Cantù (diretta)

da Porto Torres [Sassari]

Telecronaca: Edi Dembinski e Stefano Rossetti

ore 15:55 Rugby. Serie A Elite maschile 1a Semifinale ritorno: Viadana - Valorugby (diretta)

da Viadana [Mantova]

Telecronaca: Vito Giannulo e Andrea Gritti

ore 18:00 Rally. C.to Italiano Rally Targa Florio sintesi risultati replica

da Palermo

Telecronaca: Gianfranco Mazzoni

ore 18:25 Pallanuoto. Serie A1 femminile Semifinale - gara 2: Trieste - Catania (diretta)

da Trieste

Telecronaca: Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione

ore 19:40 Rubrica: Reparto Corse

ore 20:10 Calcio. SuperCoppa Serie C NOW 2024/25 3a Giornata: Padova - Virtus Entella (diretta)

dallo stadio "Euganeo" di Padova

Telecronaca: Giuseppe Galati e Andrea Manfredini

Bordocampo ed interviste: Andrea Manfredini

ore 23:00 Ciclismo: Giro d'Italia 2025 - Tgiro

ore 23:45 Ippica G.P. Agnano (replica)

da Agnano [Napoli]

Telecronaca: Stefano Rizzato e Marco Viggiani

ore 00:00 Ciclismo: Giro d'Italia 2025 - Giro Notte 8a tappa: Giulianova > Castelraimondo

ore 01:00 Specuale: Radiocorsa - Docufilm Giro '74

ore 02:25 Speciale: Speciale Caivano

ore 02:40 Rugby. Serie A Elite maschile 1a Semifinale ritorno: Viadana - Valorugby (replica)

ore 04:45 Pallanuoto Maschile: Serie A1 2024/25 Finale Scudetto gara 2: Pro Recco - Savona (replica)

da Sori [Genova]

Telecronaca: Dario Di Gennaro e Dario Postiglione

*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

Lo sport in diretta streaming su RaiPlay garantisce una copertura continua e capillare degli eventi più importanti, con una programmazione che si affianca a quella televisiva e ne arricchisce l’offerta con appuntamenti esclusivi. Rai Sport HD è online 24 ore su 24 con la trasmissione integrale del suo palinsesto, accessibile da qualsiasi dispositivo, e costituisce il cuore pulsante dell’informazione sportiva in live streaming.

24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD



