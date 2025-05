Diretta Rai Sport Domenica 18 Maggio 2025: Giro d’Italia, Finale Tennis Roma Sinner e Calcio Serie C

In vista del weekend, Domenica 18 maggio 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti.

Da Settembre piccola grande rivoluzione nelle trasmissioni calcistiche della Rai e di Rai Sport. Tre trasmissioni, tutte su rete generalista, Rai 2, per un racconto omogeneo e continuo. Si parte il sabato alle 23, un’ora di immagini e commenti, al termine di una giornata nella quale si giocheranno sempre 3 partite di Serie A, tra le 15 e le 20.45. Giornalisti, talent, moviola e un occhio sempre attento alle dinamiche dell’informazione social e non solo, con Paola Ferrari. Il testimone di 90esimo del sabato lo raccoglie “La Domenica Sportiva”. Dalle 22.45 con Simona Rolandi, una ricca anteprima per parlare del posticipo appena concluso e poi proseguire con tutte le altre partite del week end. Da mezzanotte e mezza spazio all’ “Altra DS”, dove si abbandona il calcio e fino all’una di notte si parla di tutti gli altri sport. Sempre su Rai 2 a partire da mezzanotte, dopo le immagini del posticipo della sera di Serie A, la trasmissione condotta da Marco Mazzocchi proseguirà con una riflessione su tutto quanto avvenuto nel corso della tre giorni della Serie A. Immagini, interviste ed anche un occhio attento alle coppe europee. Tutte le domeniche, dal 22 di settembre sempre su Rai 2 andrà in onda “Rai Sport Live”: dirette di tutti gli sport più importanti. A partire dalle 15.30 per arrivare spesso e volentieri fino alle 19.45 si potranno vedere in alternanza il calcio di Serie C, la pallavolo maschile e femminile, il basket di A2, lo sci e tanto altro. E ancora il grande ciclismo con tutte le gare più importanti tra cui le Classiche del Nord. Campionati europei, mondiali di ginnastica artistica, nuoto.

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

Si parte alle ore 11:00 su Rai 2 con il TG Sport Giorno, lo storico notiziario sportivo in diretta dagli studi TV1 di Milano, che offre un aggiornamento completo su tutti gli eventi e le ultime notizie, aprendo la giornata con una panoramica sui protagonisti dello sport italiano e internazionale.

Alle ore 14:00, sempre su Rai 2, spazio al grande ciclismo con il Giro d'Italia 2025. In scena la nona tappa da Gubbio a Siena, 181 chilometri intensi tra le colline umbre e toscane, con Francesco Pancani e Stefano Garzelli alla telecronaca, Stefano Rizzato e Giada Borgato alla motocronaca. Un percorso spettacolare, con 2.500 metri di dislivello e lunghi tratti in sterrato che richiamano le epiche Strade Bianche. L'arrivo in Piazza del Campo, preceduto da un’ascesa con pendenze fino al 16%, promette di lasciare il segno nella classifica e nelle gambe dei corridori.

Il pomeriggio prosegue su Rai 1 alle 17:00 con la finale maschile degli Internazionali BNL d’Italia 2025 tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, in diretta dal Campo Centrale del Foro Italico. Alla telecronaca Marco Fiocchetti e Omar Camporese, con le interviste curate da Alessandro Pirozzi. In studio Maurizio Fanelli, Rita Grande e Adriano Panatta accompagnano il pubblico nel racconto di una sfida che accende la passione degli appassionati, tra tecnica, intensità e spettacolo, coronando una delle edizioni più emozionanti del torneo.

Alle 17:15 su Rai 2 il ciclismo torna protagonista con Processo alla Tappa, l’approfondimento condotto da Alessandro Fabretti con la presenza autorevole di Davide Cassani, Daniele Bennati, Alessandro Petacchi e Fabio Genovesi. Dallo studio allestito a Siena, spazio alle interviste di Stefano Rizzato, Ettore Giovannelli e Umberto Martini, per leggere la corsa con l’occhio di chi la vive da dentro e analizzarne le dinamiche. Segue alle 18:00 su Rai 2 la rubrica Sulle Strade del Giro, che anticipa la decima tappa, una cronometro da Lucca a Pisa, tracciato perfetto per gli specialisti delle prove contro il tempo. Il racconto si concentra su tecnica, velocità e strategia in un contesto suggestivo tra due perle toscane.

In chiusura di giornata, alle 22:45 su Rai 2, va in onda La Domenica Sportiva... al 90°, il programma sportivo più longevo della televisione italiana. Dallo studio TV1 di Milano, Simona Rolandi guida il confronto con Alberto Rimedio, Adriano Panatta, Eraldo Pecci, Lele Adani, Mauro Bergonzi e Laura Barth, per commentare l’attualità sportiva con immagini, analisi e testimonianze. E dalle 00:30 l’approfondimento continua con L’Altra DS, condotto da Fabrizio Tumbarello, per chiudere la giornata sportiva con uno sguardo attento e approfondito.

ore 11:00 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Notiziario - TG Sport Giorno (diretta)

dallo studio TV1 - Milano



: dallo studio TV1 - Milano ore 14:00 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Ciclismo: Giro d'Italia 2025 - Giro in Diretta 9a tappa: Gubbio > Siena (diretta)

da Siena

Telecronaca: Francesco Pancani e Stefano Garzelli

Motocronaca: Stefano Rizzato e Giada Borgato

Un percorso di 181 km immerso nelle suggestive colline umbre e toscane. Una frazione dal profilo tecnico impegnativo, caratterizzata da ben 2.500 metri di dislivello e dalla presenza di lunghi tratti in sterrato, in omaggio alle celebri Strade Bianche. Finale altamente selettivo con l'arrivo in Piazza del Campo, dopo una salita conclusiva che tocca pendenze fino al 16%. Un banco di prova decisivo per i corridori.



: da Siena Telecronaca: Francesco Pancani e Stefano Garzelli Motocronaca: Stefano Rizzato e Giada Borgato Un percorso di 181 km immerso nelle suggestive colline umbre e toscane. Una frazione dal profilo tecnico impegnativo, caratterizzata da ben 2.500 metri di dislivello e dalla presenza di lunghi tratti in sterrato, in omaggio alle celebri Strade Bianche. Finale altamente selettivo con l'arrivo in Piazza del Campo, dopo una salita conclusiva che tocca pendenze fino al 16%. Un banco di prova decisivo per i corridori. ore 17:00 - RAIUNO : (GUARDA LA DIRETTA)

Tennis: Internazionali BNL d'Italia 2025 Finale Singolare Maschile | Sinner vs Alcaraz (diretta)

dal Campo Centrale del Foro Italico in Roma

Telecronaca: Marco Fiocchetti e Omar Camporese

Interviste: Alessandro Pirozzi

Studio: Maurizio Fanelli, Rita Grande, Adriano Panatta

La finale degli Internazionali BNL d'Italia 2025 accende il Centrale del Foro Italico con un duello attesissimo che celebra talento, grinta e visione di gioco. Un appuntamento che promette emozioni e spettacolo, chiudendo una delle edizioni più seguite del torneo



: dal Campo Centrale del Foro Italico in Roma Telecronaca: Marco Fiocchetti e Omar Camporese Interviste: Alessandro Pirozzi Studio: Maurizio Fanelli, Rita Grande, Adriano Panatta La finale degli Internazionali BNL d'Italia 2025 accende il Centrale del Foro Italico con un duello attesissimo che celebra talento, grinta e visione di gioco. Un appuntamento che promette emozioni e spettacolo, chiudendo una delle edizioni più seguite del torneo ore 17:15 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Ciclismo: Giro d'Italia 2025 - Processo alla Tappa (diretta)

da Siena

In studio: Alessandro Fabretti, Davide Cassani, Daniele Bennati, Alessandro Petacchi, Fabio Genovesi

Interviste: Stefano Rizzato, Ettore Giovannelli, Umberto Martini

La storica trasmissione di analisi e commento della tappa con Alessandro Fabretti e due commentatori d'eccezione, pronti a leggere la corsa con sguardo esperto del Commissario Tecnico: Davide Cassani e Daniele Bennati.



: da Siena In studio: Alessandro Fabretti, Davide Cassani, Daniele Bennati, Alessandro Petacchi, Fabio Genovesi Interviste: Stefano Rizzato, Ettore Giovannelli, Umberto Martini La storica trasmissione di analisi e commento della tappa con Alessandro Fabretti e due commentatori d'eccezione, pronti a leggere la corsa con sguardo esperto del Commissario Tecnico: Davide Cassani e Daniele Bennati. ore 18:00 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Rubrica: Sulle Strade del Giro - Anticipazioni 10a Tappa

Seconda cronometro, da Lucca a Pisa, un'importante occasione per gli specialisti per guadagnare tempo prezioso in classifica generale, offrendo un mix di tecnica e velocità su un tracciato suggestivo tra due città toscane ricche di storia.



: Rubrica: Sulle Strade del Giro - Anticipazioni 10a Tappa ore 22:45 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Rubrica - La Domenica Sportiva... al 90° (diretta)

dallo studio TV1 - Milano

In studio: Simona Rolandi, Alberto Rimedio, Adriano Panatta, Eraldo Pecci, Lele Adani, Mauro Bergonzi, Laura Barth

La più antica trasmissione sportiva della televisione italiana per raccontare l'attualità del calcio e degli altri sport attraverso immagini, dati, interviste ed opinioni. In studio, i protagonisti raccontano i loro successi sportivi e personali. A seguire dalle 00:30 L'Altra DS conduce Fabrizio Tumbarello

PALINSESTO RAI SPORT HD - Domenica 18 Maggio 2025

Si comincia all’alba, alle ore 06:00, con la replica della 8ª tappa del Giro d’Italia da Giulianova a Castelraimondo, raccontata dalla voce esperta di Francesco Pancani e Stefano Garzelli, con Stefano Rizzato e Giada Borgato in moto. Subito dopo, alle 07:00, l’edizione mattutina del TG Sport aggiorna su tutti gli eventi della notte, aprendo la giornata in diretta. Alle 07:30 spazio al calcio con la replica della SuperCoppa Serie C NOW tra Padova e Virtus Entella, dallo stadio Euganeo. La cronaca è affidata a Giuseppe Galati, con Andrea Manfredini anche a bordocampo per interviste e approfondimenti. A seguire, alle 10:00, la replica della finale femminile degli Internazionali BNL d’Italia tra Gauff e Paolini riporta lo spettatore nel cuore del Foro Italico, con Maurizio Fanelli e Omar Camporese al commento, Alessandro Pirozzi per le interviste, e Marco Fiocchetti, Rita Grande, Adriano Panatta in studio.

Alle 11:30 va in onda la replica delle Finali Scudetto di Tennis da Tavolo da Sassari, con la telecronaca di Dario Di Gennaro, che accompagna il pubblico in uno sport di precisione e velocità. Alle 12:15 si torna in diretta con il Giro Mattina, introdotto da Tommaso Mecarozzi da Castelraimondo, per preparare il terreno all’attesissima tappa di giornata. Infatti, alle 13:00, comincia la Prima Diretta della 9ª tappa del Giro d’Italia: da Gubbio a Siena, 181 km tra Umbria e Toscana, caratterizzati da tratti sterrati e 2.500 metri di dislivello, con l’epilogo spettacolare in Piazza del Campo. La narrazione tecnica è ancora una volta affidata a Pancani, Garzelli, Rizzato e Borgato, per raccontare un momento chiave della corsa rosa. Il pomeriggio prosegue con sport inclusivo: alle 14:00 la finale scudetto #3 di Serie A di basket in carrozzina tra Porto Torres e Cantù va in scena da Sassari, seguita in diretta da Edi Dembinski e Stefano Rossetti. A seguire, alle 15:55, il grande rugby con la semifinale di ritorno tra Rovigo e Petrarca, raccontata da Nicola Sangiorgio e Tommaso Visentin, in un confronto ad alta intensità.

Alle 18:00 si torna al calcio con i playoff nazionali di Serie C NOW: in campo Atalanta Under 23 e Cerignola, dal Gewiss Stadium di Bergamo. Alla cronaca ancora Galati e Manfredini, con quest’ultimo anche impegnato a bordocampo. In serata, alle 20:20, c’è la replica della seconda gara di finale scudetto di pallanuoto maschile, Pro Recco - Brescia, da Sori, con Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione. Alle 22:00 l’appuntamento fisso con TGiro, il notiziario di chiusura tappa del Giro, precede la semifinale femminile di pallanuoto tra Trieste e Catania, in onda alle 22:45 in replica. La maratona sportiva continua anche nella notte: a mezzanotte la differita della tappa Gubbio-Siena del Giro, all’01:00 la replica del rugby tra Rovigo e Petrarca, poi a 03:00 la finalissima di SuperCoppa Serie C tra Padova e Entella, fino ad arrivare all’orienteering, con la Coppa Latinum Certamen da Mormanno, raccontata da Gianfranco Benincasa, a partire dalle 05:30. Una giornata no stop che racconta lo sport in tutte le sue declinazioni, con la qualità e la competenza che da sempre distinguono Rai Sport.

ore 06:00 Ciclismo: Giro d'Italia 2025 - Giro Notte 8a tappa: Giulianova > Castelraimondo (replica)

da Castelraimondo [Macerata]

Telecronaca: Francesco Pancani e Stefano Garzelli

Motocronaca: Stefano Rizzato e Giada Borgato

da Castelraimondo [Macerata] Telecronaca: Francesco Pancani e Stefano Garzelli Motocronaca: Stefano Rizzato e Giada Borgato ore 07:00 Notiziario - TG Sport Mattina (diretta)

ore 07:30 Calcio. SuperCoppa Serie C NOW 2024/25 3a Giornata: Padova - Virtus Entella (replica)

dallo stadio "Euganeo" di Padova

Telecronaca: Giuseppe Galati e Andrea Manfredini

Bordocampo ed interviste: Andrea Manfredini

dallo stadio "Euganeo" di Padova Telecronaca: Giuseppe Galati e Andrea Manfredini Bordocampo ed interviste: Andrea Manfredini ore 10:00 Tennis: Internazionali BNL d'Italia 2025 Finale Singolare Femminile: Gauff vs Paolini (replica)

dal Campo Centrale del Foro Italico in Roma

Telecronaca: Maurizio Fanelli e Omar Camporese

Interviste: Alessandro Pirozzi

Studio: Marco Fiocchetti, Rita Grande, Adriano Panatta

Sul prestigioso palcoscenico del Foro Italico, Coco Gauff e Jasmine Paolini si sfidano per il titolo in una sfida imperdibile.

dal Campo Centrale del Foro Italico in Roma Telecronaca: Maurizio Fanelli e Omar Camporese Interviste: Alessandro Pirozzi Studio: Marco Fiocchetti, Rita Grande, Adriano Panatta Sul prestigioso palcoscenico del Foro Italico, Coco Gauff e Jasmine Paolini si sfidano per il titolo in una sfida imperdibile. ore 11:30 Tennis da Tavolo. Finali Scudetto Tennis da Tavolo. Finali Scudetto (replica)

da Sassari

Telecronaca: Dario Di Gennaro

da Sassari Telecronaca: Dario Di Gennaro ore 12:15 Ciclismo: Giro d'Italia 2025 - Giro Mattina (diretta)

da Castelraimondo [Macerata]

a cura di: Tommaso Mecarozzi

da Castelraimondo [Macerata] a cura di: Tommaso Mecarozzi ore 13:00 Ciclismo: Giro d'Italia 2025 - Prima Diretta 9a tappa: Gubbio > Siena (diretta)

da Siena

Telecronaca: Francesco Pancani e Stefano Garzelli

Motocronaca: Stefano Rizzato e Giada Borgato

Un percorso di 181 km immerso nelle suggestive colline umbre e toscane. Una frazione dal profilo tecnico impegnativo, caratterizzata da ben 2.500 metri di dislivello e dalla presenza di lunghi tratti in sterrato, in omaggio alle celebri Strade Bianche. Finale altamente selettivo con l'arrivo in Piazza del Campo, dopo una salita conclusiva che tocca pendenze fino al 16%. Un banco di prova decisivo per i corridori.

da Siena Telecronaca: Francesco Pancani e Stefano Garzelli Motocronaca: Stefano Rizzato e Giada Borgato Un percorso di 181 km immerso nelle suggestive colline umbre e toscane. Una frazione dal profilo tecnico impegnativo, caratterizzata da ben 2.500 metri di dislivello e dalla presenza di lunghi tratti in sterrato, in omaggio alle celebri Strade Bianche. Finale altamente selettivo con l'arrivo in Piazza del Campo, dopo una salita conclusiva che tocca pendenze fino al 16%. Un banco di prova decisivo per i corridori. ore 14:00 Pallacanestro in carrozzina. C.to Italiano Serie A Finale Scudetto #3: Porto Torres - Cantù (diretta)

da Porto Torres [Sassari]

Telecronaca: Edi Dembinski e Stefano Rossetti

da Porto Torres [Sassari] Telecronaca: Edi Dembinski e Stefano Rossetti ore 15:55 Rugby. Serie A Elite maschile 1a Semifinale ritorno: Rovigo - Petrarca (diretta)

da Rovigo

Telecronaca: Nicola Sangiorgio e Tommaso Visentin

da Rovigo Telecronaca: Nicola Sangiorgio e Tommaso Visentin ore 18:00 Calcio: Serie C NOW 2024/25 Play off Nazionale #2 Andata: Atalanta Under 23 - Cerignola (diretta)

dal Gewiss Stadium di Bergamo

Telecronaca: Giuseppe Galati e Andrea Manfredini

Bordocampo ed interviste: Andrea Manfredini

dal Gewiss Stadium di Bergamo Telecronaca: Giuseppe Galati e Andrea Manfredini Bordocampo ed interviste: Andrea Manfredini ore 20:20 Pallanuoto Maschile: Serie A1 2024/25 Finale Scudetto gara 2: Pro Recco - Brescia (replica)

da Sori (GE)

Telecronaca: Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione

da Sori (GE) Telecronaca: Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione ore 22:00 Ciclismo: Giro d'Italia 2025 - Tgiro

ore 22:45 Pallanuoto. Serie A1 femminile Semifinale - gara 2: Trieste - Catania (replica)

da Trieste

Telecronaca: Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione

da Trieste Telecronaca: Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione ore 00:00 Ciclismo: Giro d'Italia 2025 - Giro Notte 9a tappa: Gubbio > Siena (differita)

ore 01:00 Rugby. Serie A Elite maschile 1a Semifinale ritorno: Rovigo - Petrarca (replica)

ore 03:00 Calcio. SuperCoppa Serie C 2024/25 Finalissima: Padova - Virtus Entella (replica)

ore 05:30 Orienteering Coppa Latinum Certamen - C.ti Middle (replica)

da Mormanno [Cosenza]

Telecronaca: Gianfranco Benincasa

*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

Lo sport in diretta streaming su RaiPlay garantisce una copertura continua e capillare degli eventi più importanti, con una programmazione che si affianca a quella televisiva e ne arricchisce l’offerta con appuntamenti esclusivi. Rai Sport HD è online 24 ore su 24 con la trasmissione integrale del suo palinsesto, accessibile da qualsiasi dispositivo, e costituisce il cuore pulsante dell’informazione sportiva in live streaming.

24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD



Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)

______________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog