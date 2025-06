Diretta Rai Sport Domenica 22 Giugno 2025 Calcio Europei Under 21 Quarti Italia - Germania (Rai 2)

In vista del weekend, Domenica 22 Giugno 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti.

Domenica all’insegna dello sport sulle reti generaliste Rai e in streaming su RaiPlay, con una programmazione che accompagna il pubblico fin dal mattino. Si comincia alle 11:00 su Rai 2 con il TG Sport Giorno, in diretta dallo studio TV1 di Milano, per un primo aggiornamento sulle principali notizie sportive. L’appuntamento si rinnova nel tardo pomeriggio, alle 17:50 sempre su Rai 2, con l’edizione serale domenicale del TG Sport, ancora in diretta e dallo stesso studio milanese.

Il momento clou arriva in prima serata su Rai 2 alle 20:45, con la diretta esclusiva di Italia-Germania, quarti di finale degli Europei Under 21: una sfida di altissimo livello, trasmessa dal MOL Aréna di Dunajska Streda, in Slovacchia. La telecronaca è affidata a Luca De Capitani, affiancato dal commento tecnico di Antonio Di Gennaro, con Alessandra D’Angiò a bordo campo per interviste e aggiornamenti in tempo reale. In studio la conduzione è di Francesca Spaziani Testa. In palio c’è l’accesso alla semifinale e l’Italia, imbattuta ma seconda nel gruppo A dopo il pari con la Spagna, affronta una Germania a punteggio pieno dopo tre gare.

A chiudere la giornata sportiva, alle 23:15 su Rai 2, torna in diretta La Domenica Sportiva Estate, condotta da Sabrina Gandolfi dallo studio TV1 di Milano. Nella versione estiva il programma segue da vicino il calciomercato e i principali eventi in corso, dagli Europei Under 21 e femminili al Tour de France, fino ai Campionati Europei di scherma che si svolgono a Genova, offrendo un racconto completo e aggiornato della domenica sportiva italiana.

TG Sport Giorno (diretta)
dallo studio TV1 - Milano

dallo studio TV1 - Milano



TG Sport Sera della Domenica (diretta)
dallo studio TV1 - Milano

dallo studio TV1 - Milano



Calcio Nazionale U21: Campionati Europei 2025 Quarti di Finale ITALIA - Germania (diretta)

dallo stadio "MOL Aréna" di Dunajska Streda [Slovacchia]

Telecronaca: Luca De Capitani e Antonio Di Gennaro

Bordocampo ed interviste: Alessandra D'Angiò

Studio: Francesca Spaziani Testa

Sarà la Germania l'avversaria dell'Italia nei quarti di finale del Campionato Europeo Under 21, in svolgimento in Slovacchia. I tedeschi, battendo l'Inghilterra 2-1 - e con una formazione con ben dieci cambi rispetto alle prime due uscite - hanno chiuso il girone A a punteggio pieno, e segnando ben 9 reti, le stesse del Portogallo, unica formazione che ne ha ancora subite, peraltro. Gli Azzurrini, secondi nel gruppo B alle spalle della Spagna, ma solo per il minor numero di gol segnati, andranno a caccia di una semifinale continentale che manca dal 2017, quando la formazione allora allenata da Gigi Di Biagio venne sconfitta dalla Spagna, che poi si arrese in finale proprio alla Germania di Gnabry. Per la difesa di Carmine Nunziata il pericolo pubblico numero uno è il gigante Nick Woltemade, capocannoniere del torneo con quattro gol in due partite giocate (e una tripletta alla Slovacchia) centravanti di quasi due metri (1,98) ma "con i piedi di Musiala", come lo hanno definito i compagni di club dello Stoccarda. Italia-Germania, ultimo quarto di finale in programma, si giocherà domenica 22 giugno a Dunajská Streda, con calcio d'inizio alle 21.00 e diretta su Rai 2 dalle 20.45, con il commento di Luca De Capitani e Antonio Di Gennaro, il bordocampo di Alessandra D'Angiò e il pitch presentation di Francesca Spaziani Testa.



: dallo stadio "MOL Aréna" di Dunajska Streda [Slovacchia] Telecronaca: Luca De Capitani e Antonio Di Gennaro Bordocampo ed interviste: Alessandra D'Angiò Studio: Francesca Spaziani Testa Sarà la Germania l'avversaria dell'Italia nei quarti di finale del Campionato Europeo Under 21, in svolgimento in Slovacchia. I tedeschi, battendo l'Inghilterra 2-1 - e con una formazione con ben dieci cambi rispetto alle prime due uscite - hanno chiuso il girone A a punteggio pieno, e segnando ben 9 reti, le stesse del Portogallo, unica formazione che ne ha ancora subite, peraltro. Gli Azzurrini, secondi nel gruppo B alle spalle della Spagna, ma solo per il minor numero di gol segnati, andranno a caccia di una semifinale continentale che manca dal 2017, quando la formazione allora allenata da Gigi Di Biagio venne sconfitta dalla Spagna, che poi si arrese in finale proprio alla Germania di Gnabry. Per la difesa di Carmine Nunziata il pericolo pubblico numero uno è il gigante Nick Woltemade, capocannoniere del torneo con quattro gol in due partite giocate (e una tripletta alla Slovacchia) centravanti di quasi due metri (1,98) ma "con i piedi di Musiala", come lo hanno definito i compagni di club dello Stoccarda. Italia-Germania, ultimo quarto di finale in programma, si giocherà domenica 22 giugno a Dunajská Streda, con calcio d'inizio alle 21.00 e diretta su Rai 2 dalle 20.45, con il commento di Luca De Capitani e Antonio Di Gennaro, il bordocampo di Alessandra D'Angiò e il pitch presentation di Francesca Spaziani Testa. ore 23:15 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Rubrica - La Domenica Sportiva Estate (diretta)

dallo studio TV1 - Milano

Conduce: Sabrina Gandolfi

La Domenica Sportiva non si ferma mai e si veste d'estate per seguire le novità del calciomercato e tutti i principali eventi sportivi, dagli Europei Under 21 e femminili di calcio, fino al Tour De France e ai Campionati Europei di scherma da Genova.

PALINSESTO RAI SPORT HD - Domenica 22 Giugno 2025

Su Rai Sport HD la domenica parte prestissimo con lo sport protagonista fin dall’alba. Alle 06:00 viene riproposta la prima tappa del Giro Next Gen 2025, cronometro individuale da Rho, con la telecronaca di Umberto Martini e Giada Borgato. Alle 07:00 spazio all’informazione in diretta con il TG Sport Mattina, subito seguito alle 07:30 dalla differita di Italia-Grecia di pallanuoto maschile, valida per la Trinacria Cup, con la voce di Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione.

Alle 09:00 torna la diretta con le finali della seconda giornata dei Campionati Europei di Canoa Sprint e Paracanoa da Racice, raccontate da Federico Calcagno e Ezio Caldognetto. Dalle 13:00 spazio alla prova di orientamento Pre JWOC da Primiero, in replica con Gianfranco Benincasa, seguita alle 13:30 dalla Coppa del Mondo di Mountain Bike – Cross Country Olimpico maschile da Val di Sole, in diretta da Commezzadura con Andrej Marusic.

Alle 15:00 la linea passa al nuoto con le finali del Meeting Cool Swim Merano, raccontate in diretta da Tommaso Mecarozzi, Luca Sacchi e Lorenzo Leonarduzzi. Alle 16:20 si torna alla pallanuoto con Italia-Spagna per la Trinacria Cup, sempre con Di Gennaro e Postiglione. Alle 17:45 il calcio è protagonista con Danimarca-Francia, terzo quarto di finale degli Europei Under 21, in diretta da Prešov con il commento di Gianluigi Zamponi e Roberto Rambaudi.

La serata si apre alle 20:00 con la sintesi dell’ottava tappa del Giro Next Gen da Pinerolo, di nuovo con Martini e Borgato, seguita alle 20:45 dalla MX2 del Mondiale Motocross da Matterley Basin e alle 21:45 dalla MXGP, entrambe in differita con la telecronaca di Gianluca Gafforio e Mirko Milani. Alle 23:00 la giornata si chiude con la prova femminile di Cross Country Olimpico della Coppa del Mondo MTB da Val di Sole, ancora con Marusic. In nottata, alle 00:30, torna la canoa con la replica della seconda giornata delle finali da Racice, seguita alle 04:30 dalla replica di Italia-Spagna di pallanuoto maschile, per una maratona sportiva che non si ferma mai.

ore 06:00 Ciclismo: Giro Next Gen 2025 1a tappa: Rho > Rho crono individuale (replica)

da Rho [Milano]

Telecronaca: Umberto Martini e Giada Borgato

ore 07:00 Notiziario - TG Sport Mattina (diretta)

ore 07:30 Pallanuoto Maschile: Quadrangolare Trinacria Cup ITALIA - Grecia (differita del 21/6)

da Trapani

Telecronaca: Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione

ore 09:00 Canoa: Camp. Europei Sprint & Paracanoa Racice 2025 Finali 2a giornata 1a parte (diretta)
da Racice [Repubblica Ceca]
Telecronaca: Federico Calcagno ed Ezio Caldognetto

da Racice [Repubblica Ceca]

Telecronaca: Federico Calcagno ed Ezio Caldognetto

ore 13:00 Orientamento: Pre JWOC Primiero C.ti Mondiali Junior (replica)
da Primiero [Trento]
Telecronaca: Gianfranco Benincasa

da Primiero [Trento]

Telecronaca: Gianfranco Benincasa

ore 13:30 Ciclismo MTB: Coppa del Mondo Val di Sole 2025 Cross Country Olimpico maschile (diretta)
da Commezzadura [Trento]
Telecronaca: Andrej Marusic

da Commezzadura [Trento]

Telecronaca: Andrej Marusic

ore 15:00 Nuoto. Meeting Cool Swim Merano Finali 3a giornata (diretta)
da Merano [Bolzano]
Telecronaca: Tommaso Mecarozzi, Luca Sacchi, Lorenzo Leonarduzzi

da Merano [Bolzano]

Telecronaca: Tommaso Mecarozzi, Luca Sacchi, Lorenzo Leonarduzzi

ore 16:20 Pallanuoto Maschile: Quadrangolare Trinacria Cup ITALIA - Spagna (diretta)
da Trapani
Telecronaca: Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione

da Trapani

Telecronaca: Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione

ore 17:45 Calcio Nazionale U21: Campionati Europei 2025 Quarto #3 Danimarca - Francia (diretta)
da Prešov [Slovacchia]
Telecronaca: Gianluigi Zamponi e Roberto Rambaudi

da Prešov [Slovacchia]

Telecronaca: Gianluigi Zamponi e Roberto Rambaudi

ore 20:00 Ciclismo: Giro Next Gen 2025 8a tappa: Pinerolo > Pinerolo differita-sintesi
da Pinerolo [Torino]
Telecronaca: Umberto Martini e Giada Borgato

da Pinerolo [Torino]

Telecronaca: Umberto Martini e Giada Borgato

da Pinerolo [Torino] Telecronaca: Umberto Martini e Giada Borgato ore 20:45 Motocross: Camp. Mondiale 2025 - MXGP Gran Bretagna MX2 - gara 2 (differita)

da Matterley Basin [Gran Bretagna]

Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani

A Matterley Basin dove fa tappa il Mondiale Motocross protagonista anche la classe MX2.

ore 21:45 Motocross: Camp. Mondiale 2025 - MXGP Gran Bretagna MXGP - gara 2 (differita)
da Matterley Basin [Gran Bretagna]
Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani
A Matterley Basin dove fa tappa il Mondiale Motocross protagonista anche la classe MXGP.

da Matterley Basin [Gran Bretagna]

Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani

A Matterley Basin dove fa tappa il Mondiale Motocross protagonista anche la classe MXGP.

ore 23:00 Ciclismo MTB: Coppa del Mondo Val di Sole 2025 Cross Country Olimpico femminile (differita)
da Commezzadura [Trento]
Telecronaca: Andrej Marusic

da Commezzadura [Trento]

Telecronaca: Andrej Marusic

ore 00:30 Canoa: Camp. Europei Sprint & Paracanoa Racice 2025 Finali 2a giornata (replica)

ore 04:30 Pallanuoto Maschile: Quadrangolare Trinacria Cup ITALIA - Spagna (replica)

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

Le gare in diretta streaming iniziano con la programmazione continua di Rai Sport HD, disponibile 24 ore su 24 su RaiPlay, dove è possibile seguire in tempo reale tutto ciò che va in onda sul canale digitale. Alle ore 11:00 su Rai Play Sport 1 parte la diretta della Coppa del Mondo MTB femminile da Val di Sole, con la prova di Cross Country Olimpico trasmessa da Commezzadura e la telecronaca affidata ad Andrej Marusic. Alle 14:30, sempre su Rai Play Sport 1, spazio alla seconda parte delle finali della seconda giornata dei Campionati Europei di Canoa Sprint & Paracanoa da Racice, con la diretta seguita da Federico Calcagno ed Ezio Caldognetto. Dalle 17:00 su Rai Play Sport 2 riflettori accesi sul Mondiale Motocross con gara 2 della classe MX2 da Matterley Basin, in diretta con il commento di Gianluca Gafforio e Mirko Milani. Alle 18:00, sempre da Matterley Basin e sempre su Rai Play Sport 2, è il momento della gara 2 della classe MXGP, valida per il dodicesimo round del Mondiale: tra i protagonisti in pista anche Tony Cairoli, con la telecronaca ancora affidata a Gafforio e Milani.

24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD



ore 11:00 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)

Ciclismo MTB: Coppa del Mondo Val di Sole 2025 Cross Country Femminile (diretta)

da Commezzadura [Trento]

Telecronaca: Andrej Marusic



da Commezzadura [Trento] Telecronaca: Andrej Marusic ore 14:30 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)

Canoa: Camp. Europei Sprint & Paracanoa Racice 2025 2a giornata: Finali 2a parte (diretta)

da Racice [Repubblica Ceca]

Telecronaca: Federico Calcagno ed Ezio Caldognetto



da Racice [Repubblica Ceca] Telecronaca: Federico Calcagno ed Ezio Caldognetto ore 17:00 - Rai Play Sport 2 (GUARDA LA DIRETTA)

Mondiale Motocross - MX2 di Gran Bretagna gara 2 (diretta)

da Matterley Basin [Gran Bretagna]

Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani

A Matterley Basin dove fa tappa il Mondiale Motocross protagonista anche la classe MX2.



ore 18:00 - Rai Play Sport 2
Mondiale Motocross - MXGP di Gran Bretagna gara 2 (diretta)
da Matterley Basin [Gran Bretagna]
Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani
Fra i protagonisti del dodicesimo round che si svolge in Gran Bretagna Tony Cairoli.

Mondiale Motocross - MXGP di Gran Bretagna gara 2 (diretta)

da Matterley Basin [Gran Bretagna]

Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani

Fra i protagonisti del dodicesimo round che si svolge in Gran Bretagna Tony Cairoli.

