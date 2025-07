Diretta Rai Sport Sabato 5 Luglio 2025 Ciclismo Tour de France 1a Tappa, Europei Calcio Femminile

In vista del weekend, Sabato 5 Luglio 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti.

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



Sulle reti generaliste Rai, la giornata sportiva di sabato 5 luglio 2025 si apre su Rai 2 HD alle ore 11:00 con l’appuntamento in diretta con il TG Sport Giorno, trasmesso dallo studio TV1 di Milano, con aggiornamenti e approfondimenti su tutte le principali notizie sportive del momento.

Dalle ore 14:00 la rete si concentra completamente sul grande ciclismo internazionale, dedicando l’intero pomeriggio alla prima tappa del Tour de France 2025. Si comincia con “Le Strade del Tour”, l’approfondimento che introduce la tappa inaugurale con servizi, analisi tecniche, curiosità sul percorso e interviste pre-gara. A seguire, dalle 14:05, spazio alla diretta integrale della tappa Lille Métropole > Lille Métropole, un circuito di 184,9 km con un dislivello complessivo di 1.150 metri. La telecronaca è curata da Stefano Rizzato, Francesco Pancani, Davide Cassani e Stefano Garzelli, per una copertura completa e dettagliata della gara.

Terminata la corsa, alle ore 17:45 va in onda “Tour Replay”, la trasmissione che ripropone i momenti salienti della tappa appena conclusa, offrendo una sintesi delle fasi cruciali e delle immagini più spettacolari del giorno. Infine, alle ore 18:20, la giornata sportiva prosegue con il TG Sport Sera del Sabato, in diretta dallo studio SR5 di Roma, per il riepilogo delle notizie sportive della giornata, con focus su ciclismo, calcio e tutti gli eventi in programma nel weekend.

PALINSESTO RAI SPORT HD - SABATO 5 Luglio 2025

Il palinsesto di Rai Sport HD per sabato 5 luglio 2025 si apre alle ore 06:00 con la replica della sesta tappa del Giro d’Italia 2025, da Potenza a Napoli. La tappa, lunga ben 227 chilometri, è la più estesa dell’intera edizione. Il tracciato attraversa la Basilicata e l’Irpinia, includendo il GPM di seconda categoria al Valico di Monte Carruozzo e un altro di terza categoria, per poi snodarsi negli ultimi 80 km su un terreno pianeggiante che favorisce le volate. La telecronaca è affidata a Francesco Pancani e Stefano Garzelli. Alle ore 07:00 va in onda la replica della terza e conclusiva giornata del Trofeo Settecolli 2025 dal Foro Italico di Roma, con Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi al commento e Elisabetta Caporale bordovasca per interviste e approfondimenti. Le finali in programma comprendono: 50m stile libero femminili, 200m dorso maschili e femminili, 50m farfalla maschili e 200m rana femminili. Alle 09:00 prosegue la programmazione con la replica dei Campionati Italiani Juniores di ciclismo, maschili e femminili, da Trieste, con Dario Tomassini alla telecronaca. Subito dopo, alle 09:20, spazio al calcio femminile con la replica della partita Belgio-Italia, valida per la prima giornata del gruppo B dell’Europeo 2025, giocata a Sion, in Svizzera. Il commento è affidato a Tiziana Alla e Katia Serra, con Sara Meini a bordocampo. Si tratta del debutto delle Azzurre nella fase a gironi, con in palio un posto tra le prime due del girone per accedere ai quarti.

Alle 11:35 si torna a parlare di sport acquatici con la replica delle finali della prima giornata del Grand Prix Diving Meeting di Bolzano, con la voce di Gianluigi Zamponi e Massimiliano Mazzucchi. Alle 13:40 breve pausa con la rubrica “Gli Imperdibili”, che racconta backstage, curiosità ed eventi legati all’universo Rai. Alle 13:45 ancora calcio femminile con Germania-Polonia, incontro della prima giornata del gruppo C, in replica da San Gallo. Fabrizio Tumbarello e Martina Angelini curano la telecronaca del match che vede affrontarsi la Germania del CT Christian Wück e la nazionale polacca. Alle 15:40 il tuffo torna protagonista con la diretta delle finali della seconda giornata del Grand Prix di Bolzano, sempre con Zamponi e Mazzucchi al microfono. Alle 17:45 appuntamento in diretta da Lucerna per Galles - Paesi Bassi, valido per la prima giornata del gruppo D dell’Europeo femminile 2025, sempre con Tumbarello e Angelini alla telecronaca. Alle 20:00 si apre il grande ciclismo con la prima tappa del Tour de France 2025, trasmessa nella rubrica “Tour di Sera”: 184,9 km con partenza e arrivo a Lille Métropole, per un dislivello totale di 1.150 metri.

Alle 20:45 riflettori sull’automobilismo con la replica di Gara 1 del Campionato Italiano Rally - Roma Capitale, quinta tappa, da Roma. Telecronaca di Gianfranco Mazzoni. A seguire, alle 21:30, spazio alla corsa in montagna con la Val di Fassa Running Ciampedie, trasmessa in differita dalla gara del 27 giugno, con Silvano Ploner alla telecronaca. Alle 22:00 grande atletica in diretta con la nona tappa della Diamond League 2025 da Eugene, negli Stati Uniti, con Luca Di Bella e Stefano Tilli a raccontare le gare che vedono protagonisti, tra gli altri, Leonardo Fabbri e Alessandro Sibilio. La notte prosegue con la prima tappa del Tour de France in versione “Tour di Notte” alle ore 00:00, seguita alle 00:45 dalla replica delle finali della seconda giornata del Grand Prix Diving di Bolzano. Alle 02:30 viene riproposta la sfida tra Galles e Paesi Bassi dell’Europeo femminile. Infine, alle 04:50, chiusura con la replica della seconda prova del Campionato Italiano GT Endurance da Monza.

ore 06:00 Ciclismo: Giro d'Italia 2025 - Giro Notte 6a tappa: Potenza > Napoli (replica)

da Napoli

Telecronaca: Francesco Pancani e Stefano Garzelli

Questa è la frazione più lunga di questa edizione, 227 kilometri da Potenza a Napoli. La tappa è caratterizzata da un GPM di secondo livello tra la Basilicata e l'Irpinia, il Valico di Monte Carruozzo e uno di terzo livello, mentre gli ultimi 80 km sono per lo più pianeggianti. Il tracciato, quindi, si presta bene a degli arrivi in volata.

da Napoli Telecronaca: Francesco Pancani e Stefano Garzelli Questa è la frazione più lunga di questa edizione, 227 kilometri da Potenza a Napoli. La tappa è caratterizzata da un GPM di secondo livello tra la Basilicata e l'Irpinia, il Valico di Monte Carruozzo e uno di terzo livello, mentre gli ultimi 80 km sono per lo più pianeggianti. Il tracciato, quindi, si presta bene a degli arrivi in volata. ore 07:00 Nuoto: Trofeo Settecolli 2025 3a giornata (replica)

dal Foro Italico di Roma

Telecronaca: Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi

Bordovasca ed interviste: Elisabetta Caporale

Giornata conclusiva del Trofeo Settecolli. Fra le specialità previste per la finale: 50m stile libero donne, 200m dorso uomini, 200m dorso donne, 50m farfalla uomini, 200m rana donne.

dal Foro Italico di Roma Telecronaca: Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi Bordovasca ed interviste: Elisabetta Caporale Giornata conclusiva del Trofeo Settecolli. Fra le specialità previste per la finale: 50m stile libero donne, 200m dorso uomini, 200m dorso donne, 50m farfalla uomini, 200m rana donne. ore 09:00 Ciclismo 2025: Camp. Italiani Juniores Maschili e Femminili (replica)

da Trieste

Telecronaca: Dario Tomassini

da Trieste Telecronaca: Dario Tomassini ore 09:20 Calcio Femminile: Camp. Europei 2025 1a giornata gruppo B: Belgio - ITALIA (replica del 3/7)

da Sion [Svizzera]

Telecronaca: Tiziana Alla e Katia Serra

Bordocampo ed interviste: Sara Meini

Prima partita per la Nazionale Italiana della prima fase del Campionato Europeo Femminile UEFA 2025. Accedono ai quarti di finale le prime due classificate del girone.

da Sion [Svizzera] Telecronaca: Tiziana Alla e Katia Serra Bordocampo ed interviste: Sara Meini Prima partita per la Nazionale Italiana della prima fase del Campionato Europeo Femminile UEFA 2025. Accedono ai quarti di finale le prime due classificate del girone. ore 11:35 Tuffi 2025: Grand Prix Diving Meeting Bolzano - Finali 1a giornata (replica)

da Bolzano

Telecronaca: Gianluigi Zamponi e Massimiliano Mazzucchi

Backstage, anteprime, eventi e curiosità dentro lo schermo. È il programma che offre informazione e approfondimento sulla programmazione dei canali che compongono il bouquet Rai. ore 13:45 Calcio Femminile: Camp. Europei 2025 1a giornata gruppo C: Germania - Polonia (replica)

da San Gallo [Svizzera]

Telecronaca: Fabrizio Tumbarello e Martina Angelini

Nella prima giornata del Gruppo C a scendere in campo all'Arena St. Gallen sono la Germania, guidata da Christian Wück, e la Polonia.

da San Gallo [Svizzera] Telecronaca: Fabrizio Tumbarello e Martina Angelini Nella prima giornata del Gruppo C a scendere in campo all'Arena St. Gallen sono la Germania, guidata da Christian Wück, e la Polonia. ore 15:40 Tuffi 2025: Grand Prix Diving Meeting Bolzano - Finali 2a giornata (diretta)

da Bolzano

Telecronaca: Gianluigi Zamponi e Massimiliano Mazzucchi

da Bolzano Telecronaca: Gianluigi Zamponi e Massimiliano Mazzucchi ore 17:45 Calcio Femminile: Camp. Europei 2025 1a giornata gruppo D: Galles - Paesi Bassi (diretta)

da Lucerna [Svizzera]

Telecronaca: Fabrizio Tumbarello e Martina Angelini

Nel match del Gruppo D a scendere in campo sono il Galles contro i Paesi Bassi.

da Lucerna [Svizzera] Telecronaca: Fabrizio Tumbarello e Martina Angelini Nel match del Gruppo D a scendere in campo sono il Galles contro i Paesi Bassi. ore 20:00 Ciclismo: Tour de France 2025 - Tour di Sera 1a tappa: Lille Métropole > Lille Métropole

Tappa inaugurale del Tour de France 2025: 184,9 km il percorso complessivo, e dislivello di 1.150 m.

Tappa inaugurale del Tour de France 2025: 184,9 km il percorso complessivo, e dislivello di 1.150 m. ore 20:45 Automobilismo: Rally - Camp. Italiano Roma Capitale 5a tappa - gara 1 (replica)

da Roma

Telecronaca: Gianfranco Mazzoni

da Roma Telecronaca: Gianfranco Mazzoni ore 21:30 Corsa in Montagna: Val di Fassa Running Ciampedie (differita del 27/6)

da Pozza di Fassa [Trento]

Telecronaca: Silvano Ploner

da Pozza di Fassa [Trento] Telecronaca: Silvano Ploner ore 22:00 Atletica Leggera: Diamond League 2025 9a tappa (diretta)

da Eugene [Stati Uniti]

Telecronaca: Luca Di Bella e Stefano Tilli

La Diamond League fa tappa a Eugene (USA) con protagonisti, fra gli altri, Leonardo Fabbri e Alessandro Sibilio.

da Eugene [Stati Uniti] Telecronaca: Luca Di Bella e Stefano Tilli La Diamond League fa tappa a Eugene (USA) con protagonisti, fra gli altri, Leonardo Fabbri e Alessandro Sibilio. ore 00:00 Ciclismo: Tour de France 2025 - Tour di Notte 1a tappa: Lille Métropole > Lille Métropole

ore 00:45 Tuffi 2025: Grand Prix Diving Meeting Bolzano - Finali 2a giornata (replica)

ore 02:30 Calcio Femminile: Camp. Europei 2025 1a giornata gruppo D: Galles - Paesi Bassi (replica)

ore 04:50 Automobilismo 2025: C.to Italiano GT Endurance Monza - 2a prova (replica)

