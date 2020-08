Venerdi 7 Agosto 2020 Sky Cinema HD, Fatal Agents

Fatal Agents

Dramma al femminile sulla Seconda guerra mondiale con Sophie Marceau. Dopo l'assassinio del marito, Louise fugge a Londra ed entra a far parte di un servizio segreto creato da Churchill.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

7 uomini a mollo

Mathieu Amalric e Guillaume Canet in una commedia sulle seconde occasioni. Un gruppo di uomini in crisi di mezza eta' ritrova fiducia nella vita formando una squadra di nuoto sincronizzato.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Jane Got a Gun

Natalie Portman in un western con Ewan McGregor e Joel Edgerton. La moglie di un fuorilegge contatta l'ex amante per difendersi dai nemici del marito e salvare la propria fattoria.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Fuga dal pianeta Terra

Buffi alieni per un film d'animazione inconsueto. L'astronauta Scorch Supernova risponde a un SOS proveniente da un pianeta sconosciuto, la Terra, ma cade vittima di una trappola.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

La battaglia dei tre regni

Kolossal avventuroso di John Woo. Nell'antica Cina, il Primo Ministro dell'impero Han attacca i regni confinanti. Le vittime uniscono le loro forze per fermarlo in una epica battaglia.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Heaven's Pond - Prigioniera di un incubo

Luna di miele nel segno del thriller per Tara Reid. In viaggio di nozze su un'isola deserta, una donna scopre di aver sposato uno psicopatico che vuole tenerla per sempre in ostaggio.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Un'avventura

Michele Riondino e Laura Chiatti in una commedia romantica sulle note di Battisti e Mogol. Puglia, anni 70: la ribelle Francesca torna nel paese natio e Matteo vuole riconquistarla.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Monster

Oscar, Golden Globe e Orso d'argento a Berlino per Charlize Theron nel ruolo che l'ha consacrata. La vera storia di Aileen Wuornos, una prostituta diventata una spietata serial killer.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Pallottole in libertà

Un gioiello di comicita' con Adele Haenel e Audrey Tautou. Un'ispettrice di polizia scopre che suo marito, morto da eroe, conduceva in realta' una doppia vita da criminale incallito.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Tutta un'altra vita

I sogni si realizzano nella commedia con Enrico Brignano e Ilaria Spada. Un tassista si impossessa della villa di un miliardario e vive nel lusso che ha sempre desiderato..

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Thelma&Louise

Ridley Scott dirige Susan Sarandon e Geena Davis in un road movie vincitore di un Oscar e di un Golden Globe. La vacanza ribelle di due casalinghe insoddisfatte sfocia in tragedia.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

Contagion

Thriller catastrofico con Matt Damon, Kate Winslet, Jude Law e Gwyneth Paltrow e diretto dal premio Oscar Steven Soderbergh ("Traffic"). Beth Emhoff (Gwyneth Paltrow) accusa un improvviso malore ed e' trasportata con urgenza in ospedale. Poco dopo, la donna muore a causa di una malattia sconosciuta, contratta con tutta probabilita' all'estero.Il virus, causato dalla commistione di un'infezione suina e di un pipistrello, si diffonde con rapidita' nella popolazione locale. Allarmati dalla portata della pandemia, un'equipe di medici cerca un vaccino in grado di sconfiggere il virus denominato MEV-1. Il dottor Ellis Cheever (Laurence Fishburne) incarica la collega Ally Hextall (Jennifer Ehle) di indagare sui primi casi di contagio, mentre la dottoressa Leonora Orantes (Marion Cotillard) si reca in Cina per scoprire l'origine della nuova malattia.

(PREMIUM CINEMA 1 HD ore 21.15/canale 313, SKY DTT canale 463)

R.i.p.d - Poliziotti dall'aldilà

Poliziotti a Boston, Nick Walker e Bobby Hayes hanno sottratto una cassa piena d'oro durante un'operazione. Nick, dopo aver perso la vita, si ritrova in un ufficio del Rest in Peace Department, un'agenzia celeste che recluta gli agenti defunti per farli tornare sulla Terra in corpi diversi dai loro, al fine di controllare le attivita' di alcuni spiriti malvagi, che si celano sotto sembianze umane.

(PREMIUM CINEMA 1 +24 HD ore 21.15/canale 314)

L'uomo dell'anno

Il regista premio Oscar di "Rain Man" dirige Robin Williams nei panni di un presentatore di un talk show che vince le presidenziali USA.

(PREMIUM CINEMA 2 HD ore 21.15/canale 315, SKY DTT canale 464)

Puoi baciare lo sposo

Antonio, Cristiano Caccamo, ha finalmente trovato l'amore della sua vita, Paolo, con il quale convive felicemente a Berlino. Nell'entusiasmo di una tenera dichiarazione d'amore, Antonio chiede a Paolo di sposarlo ma ora viene il momento di affrontare le due famiglie. Decidono quindi di partire insieme per l'Italia, destinazione Civita di Bagnoregio, dove vivono i genitori di Antonio: la madre Anna, Monica Guerritore, e il padre Roberto, Diego Abatantuono, Sindaco progressista del paese che ha fatto dell'accoglienza e dell'integrazione i punti di forza della sua politica. Ai due innamorati si uniscono, per un viaggio pieno di rivelazioni e sorprese, la loro bizzarra amica Benedetta e il nuovo coinquilino Donato. Anna accetta subito l'intenzione del figlio di unirsi civilmente a Paolo a patto che vengano rispettate tutte le tradizioni. Ma i problemi sono appena cominciati.

(PREMIUM CINEMA 3 HD ore 21.15/canale 316, SKY DTT canale 465)